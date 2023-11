Schodek rozpočtu bude ještě mnohem vyšší. Rozvoral z SPD o čarování s čísly

I v Mladé Boleslavi, kde má poslanec SPD Radek Rozvoral svou kancelář, vnímá mezi lidmi velké obavy z budoucnosti pod touto vládou. Nekompetentní kabinet, který netuší, kam chce tuto zemi vést, by podle něj měl rychle skončit. SPD má podle něj své odborníky připraveny.

V pondělí proběhla stávka proti Fialově vládě. Stávkovali učitelé, podniky i státní zaměstnanci. Premiér ale stávku označil za bezdůvodnou a „nezodpovědnou“. Očekáváte na základě tohoto „signálu“ nějakou změnu v dosavadní vládní politice?

My v hnutí SPD jsme velmi rádi, že takovýto výstražný „signál“ přišel od slušných a pracujících občanů, ale nedomníváme se, že to přinutí vládní politiky z pětikoalice ke změně jejich přístupu k řešení problémů, které trápí většinu občanů České republiky.

Zde bych si dovolil zveřejnit stanovisko předsednictva hnutí SPD, ze kterého jednoznačně vyplývá, že naše hnutí podporuje požadavky stávkujících proti asociální politice vlády Petra Fialy, kdy je zcela evidentní, že působení současné vlády vede k neustálému zhoršování ekonomické a sociální situace v naší zemi a k propadu životní úrovně našich občanů, včetně těch, kteří poctivě pracují.

Fialova pětikoaliční vláda je neschopná, nečinná a nekompetentní, nenaslouchá opozici, zaměstnancům, zaměstnavatelům a ani podnikatelům a živnostníkům.

Výsledkem je prudké zvyšování daní, snižování valorizace důchodů, nenavyšování platů ve veřejném sektoru, nedostatek peněz ve školství, krize ve zdravotnictví a odkládání zdravotních výkonů, drahé energie, vysoká inflace, propad životní úrovně občanů, a tak bych mohl ještě dlouho pokračovat.

Co tyto protesty a jejich síla znamenají pro vás jako pro opozici?

Pro nás to znamená jediné. Musíme stát při našich občanech a všemi možnými způsoby hájit jejich oprávněné požadavky.

Je to ale velmi těžké, především když současná arogantní vláda nechce hledat kompromisy v rámci požadavků tripartity, a co se týká našich návrhů novel zákonů předkládaných ve Sněmovně, které jsou cílené na pomoc všem slušným a pracujícím občanům, mladým rodinám s dětmi, seniorům a zdravotně postiženým občanům. Fialova vláda je jednoznačně odmítá a ani k nim nepřipustí prostor pro projednání.

Nás to o to víc posiluje v přesvědčení, že od těchto aktivit nesmíme upustit a budeme vždy hájit naše občany, kteří jsou pro nás na prvním místě.

V Mladé Boleslavi, kde máte svou poslaneckou kancelář, se stávkovalo i v místní Škodovce. Pro mnohé to bylo nesrozumitelné, vzhledem k tomu, že v této továrně jsou napříč všemi profesemi platy, o kterých se dělníkům v jiných továrnách ani nezdá. Rozumíte vy coby místní poslanec důvodům, proč právě škodovácké odbory vstoupily do stávky?

Já nechápu, co je na tom nesrozumitelného. Odboráři KOVO ve Škodovce v Mladé Boleslavi, stejně jako v závodě Kvasiny, Vrchlabí a další zaměstnanci integrovaných firem a agentur práce, aktivně vstoupili do stávky, jejímž cílem bylo zamezit dalšímu okrádání zaměstnanců.

To spočívá v krácení benefitů, zvyšování daní, rušení daňových výhod, zdražování energií, stálém prodlužování věku odchodu do důchodu, připravovaném snižování reálného důchodu, v nejasných kategoriích těžkých profesí, mezi kterými by měla být i práce na lince a v hutích. Je tu dlouhodobá inflace, nekontrolované zdražování potravin, základních životních potřeb.

A jsou tu další kroky vlády, které v součtu připraví zaměstnance a jejich rodiny o desítky tisíc korun ročně. Proto jsem velmi rád, že zaměstnanci napříč celou republikou prokázali svou sílu a jednotu a přihlásili se ke stávce.

Automobilismus byl posledních třicet let tahounem české ekonomiky. Zdá se však, že s elektromobilitou a s dalšími novinkami se může ledacos změnit. Vnímáte mezi svými voliči v Mladé Boleslavi nejistotu ohledně budoucnosti?

Za naše hnutí SPD pracuje přímo v Mladé Boleslavi místní klub hnutí SPD, kdy jeho členové se stávky aktivně zúčastnili, a to i proto, že někteří ve Škodovce pracují. Svou aktivní práci pro občany odvádějí i zastupitelé zvolení za hnutí SPD ve městě Mladá Boleslav, o čemž svědčí skutečnost, že se k nám hlásí stále noví zájemci a podporovatelé. Jsem velmi rád, že si občané v Mladé Boleslavi k nám nacházejí cestu, a vždy, když jsem ve své poslanecké kanceláři, tak rád vysvětluji všem těmto lidem náš program a stanoviska.

Velmi si tohoto zájmu cením a rád vysvětluji stanoviska hnutí SPD ke všem událostem, které občané prožívají. Z těchto debat vyplývá, že je nejvíce trápí výhledy do budoucnosti, protože opatření Fialovy vlády jim přinášejí jen samá negativa, hlavně co se týká jejich financí.

Hnutí SPD koná vše, aby naši občané měli více peněz, bezpečí a spravedlnosti.

Vláda mluví o tom, jak je třeba využít Green Deal a všechny další šance napojené na bruselské penězovody, a transformovat naši ekonomiku. Máte pocit, že tento kabinet má jasnou vizi, kam chce tuto zemi dovést, jaká průmyslová odvětví podpořit a kam směřovat rozvoj země, nebo jde jenom o prázdné fráze z politologické katedry?

Definoval jste to celkem přesně – současná probruselská vláda nemá žádnou reálnou strategii rozvoje naší ekonomiky a žádný cíl, kam chce naši Českou republiku směřovat, abychom v rámci unijních zemí ve všech sledovaných ukazatelích, jako např. hospodářství nebo kvalita životní úrovně, patřili mezi nejlepší.

Proto v hnutí SPD požadujeme okamžité odstoupení neschopné Fialovy vlády. Mohu prohlásit, že jsme připraveni se podílet na řízení České republiky jako součást její nové vlády. Naše hnutí SPD disponuje celou řadou odborníků ze všech profesí, kteří jsou ochotní pracovat v zájmu našich občanů.

Vláda vnímá jako hlavní nástroj na záchranu budoucnosti rozpočtové škrty a leštění našeho renomé u mezinárodních finančních institucí. Nemělo by ale zvláště v této době větší smysl zaměřit se na investice do rozvoje průmyslu a dalších ekonomických odvětví?

Přesně tak, plně s vámi souhlasím. Současná vláda v čele s politologem Petrem Fialou ale není vládou odborníků, a tak se není čemu divit. Nejhorší na tom všem je realita, že na neschopnost naší vlády cokoli vyřešit ku prospěchu naší republiky a jejich občanů, doplácejí ti, kteří musejí následně vše negativně snášet – a to jsou občané České republiky. Tento stav už musí skončit. Vláda by měla podat demisi, aby občané mohli v předčasných parlamentních volbách rozhodnout, kdo bude tuto zemi v příštích letech řídit.

Co v tomto kontextu říkáte na návrh státního rozpočtu pro rok 2024, který tento týden přichází do Poslanecké sněmovny?

Hnutí SPD zcela zásadně odmítá návrh státního rozpočtu pro rok 2024, který si dle svých představ „ušila“ vládní pětikoalice a zřejmě ho i na sílu Sněmovnou protlačí. Naši poslanci podali několik desítek pozměňovacích návrhů, a to i k přesunům financí v jednotlivých kapitolách v řádu blížícím se 100 miliardám korun, ale arogantní poslanci vládní pětikoalice to odmítají.

Jde o rozpočet s přiznaným deficitem 252 miliard korun, ovšem skutečný rozpočtový schodek bude ještě výrazně vyšší kvůli nadsazenému odhadu daňových příjmů a kvůli desítkám miliard korun veřejných výdajů skrytých v různých mimorozpočtových fondech.

Kromě toho lze v důsledku vládního zvýšení daní a povinných pojistných odvodů českým občanům a firmám, a s tím spojeného poklesu spotřeby a poklesu hrubého domácího produktu, od příštího roku důvodně očekávat i výrazně nižší výběr daní, než ve svém návrhu rozpočtu předpokládá vláda Petra Fialy. Tento návrh je tedy absolutně nerealistický, a proto hnutí SPD opakovaně navrhovalo jeho vrácení vládě k přepracování.

Poslanci za hnutí SPD takto předložený návrh státního rozpočtu na rok 2024 nepodpoří a budou hlasovat proti.

