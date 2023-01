Sebrat nyní Rusům Krym? To by bylo zlé. Generál Šándor tuší následky

reklama

Po určitém váhání se Německo nakonec rozhodlo dodat tanky Leopard Ukrajincům a umožnit to i dalším zemím, které je mají v arzenálu. Jak to může ovlivnit vývoj války, boje o Bachmut? „Myslím, že než tyto tanky na Ukrajinu přijdou, tak bude Bachmut v ruských rukou. Takže tam to asi žádný vliv mít nebude,“ konstatuje Andor Šándor. „Pokud těch tanků bude 320 nebo kolik, tak už se jedná o značnou sílu, kterou v nějakém strategickém směru lze dobře použít, třeba ve směru Melitopol, Mariupol přetnout ruský kontingent na dvě části a zamezit pevninskému zásobování ruských vojsk. To by obecně dávalo smysl,“ uvedl.

Pokud však jde o sestavení nějakého tankového celku, tak to ale má dle něj řadu problémů. „Když dnešní moderní tank nebude v sestavě s bojovými vozidly pěchoty, protivzdušnou obranou, nebudou tam bitevní vrtulníky, kvalitní dělostřelectvo a drony, a to v nějakém systému řízení velení, může to být potíž. Pokud nebudou mít Ukrajinci nacvičenou kvalitní logistickou podporu, to znamená opravy, naftu, střelivo a podobně, tak se výhoda takto silného zbraňového systému může velmi rychle ztratit. Toto se nedá udělat jen tak raz dva. To se musí opravdu nacvičit, sestavit. Nejde o jednoduchou věc,“ upozornil.

„Když si vezmeme, že mají dostat čtrnáct britských challengerů, možná francouzské leclerky, ale hlavně Leopardy 2A6 jsou různě modifikované pro různé země. Může to být logistická noční můra, jak toto začlenit a vytvořit z toho skutečně silnou tankovou jednotku, která by měla vliv na frontě,“ uvedl Šándor.

„Je ale pravda, že to, co se před několika měsíci zdálo jako nepřekročitelná červená linie, vzalo velmi rychle za své. Z původních osmdesáti tanků je jich 320, a že Ukrajinci ani nenechali vydechnout západní lídry jejich slibem na tanky a už žádají letadla, které také byly červenou zónou. Je tedy otázka, kolik červených zón budeme překračovat a kolik jich bude Rusko tolerovat. Nad tím bychom se měli zamyslet, protože tento konflikt je Ruskem čím dál více vnímán jako konflikt nikoliv s Ukrajinou, ale se Severoatlantickou aliancí, byť chápu, že se to doma, v Rusku, asi lépe poslouchá,“ sdělil generál.

Jmenování Gerasimova je předzvěstí ofenzivy

Analýza je taková, že než tato dodávka dorazí, budou se Rusové o to usilovněji snažit a výrazněji zatlačí? Dá se to čekat? „Už jmenování Gerasimova velitelem vojsk na Ukrajině bylo mylně interpretováno jako nespokojenost se Surovikinem. Není to žádná adorace, ale Surovikin velmi kvalitně a dobře stáhnul vojska z Chersonu přes Dněpr a zabránil jejich zničení. Surovikin nadále zůstává v sestavě ruských vojsk. Tam se neválčí na celé frontě, ale v některých směrech, a tam velí jednotliví generálové. Celé to koordinuje náčelník Generálního štábu, který v míru představuje řídicí a plánovací orgán, nikoliv velicí. Tím je těmto aktivitám dána větší váha ze strany Rusů a i proto, že Gerasimov je bývalý tankista,“ připomněl.

Anketa Skončí válka na Ukrajině v roce 2023? Ano 57% Ne 43% hlasovalo: 17207 lidí „Jeho jmenování je předzvěstí nějaké ofenzivy. Jak silné, to neumím odhadnout. V jakých směrech, těžko říci. Nepochybně však Rusové čekají, až budou připraveni, schopni všechny mobilizované vojáky včlenit do bojových sestav a až bude logistika pro zabezpečení takové velké operace připravena a také proběhne řada velitelských štábních cvičení, kde se to bude simulovat na počítačích, v terénu a podobně,“ upozornil

„To, co teď vidíme, je udržování ukrajinských vojáků v bojovém kontaktu, jejich vyčerpávání, což samozřejmě vyčerpává i vojáky ruské a přináší to velké ztráty. Myslím si, že je to všechno předzvěst větší operace, která by měla splnit, pokud je to tak pravda, Putinovo nařízení, že musí do konce března dobýt Donbas. Nedomnívám se, že by ruská ofenziva měla za cíl překročit Dněpr a jít směrem tam, kde se o to pokoušeli po 24. únoru,“ vysvětlil Andor Šándor.

Ani hitlerovské Německo nebylo schopno přejít totálně na válečnou výrobu

Holandský viceadmirál Rob Bauer, předseda Vojenského výboru NATO, v rozhovoru pro portugalskou televizi RTP uvedl, že je nutné, aby země NATO přešly na válečnou ekonomiku, válečnou výrobu v době míru a státy se musí zapojit do přezbrojování. Jak tato slova chápat? „Nevím, za koho pan viceadmirál mluvil. Za pár měsíců bude summit Aliance. Pokud by toto zaznělo na summitu Aliance jako konsenzuální zhodnocení - čemuž nevěřím - pak bychom to mohli brát jako bernou minci. Chtěl bych podotknout, že ani hitlerovské Německo nebylo schopno přejít totálně na válečnou výrobu během druhé světové války, a to bylo v mnohem větším ohrožení ze strany Rudé armády než dneska jsme my ze strany ruské armády,“ konstatoval.

Anketa Chcete, aby Babiš vedl ANO do parlamentních voleb jako lídr a kandidát na premiéra? Chci 92% Nechci 4% Je mi to jedno 4% hlasovalo: 5420 lidí „Když se na to podíváme střízlivě, vidíme, že Ukrajina se ubránila mnohem slabšími prostředky, než dnes dostává. Rusko přišlo o desetitisíce schopných vojáků, o řadu techniky, kterou mělo. Rusko, které nebylo schopno dobýt Charkov, který je nějakých třicet kilometrů od ruské hranice, tak je těžko v pozici, aby bylo schopno dobýt Varšavu nebo Rigu,“ myslí si generál.

„Pokud viceadmirál měl na mysli, že by bylo potřeba doplnit často vyprázdněné sklady, především munice, kterou jsme prodali nebo dali Ukrajině, tam se s tím dá souhlasit. Jestli tím myslel, že je potřeba, aby v době míru jsme byli schopni vyrobit více munice, kterou budeme potřebovat, tak asi ano. Ale v době ekonomické recese a problémů, které zažíváme, představa, že všechno půjde na zbrojení, mi přijde nereálná. Neumím si představit, že by summit Aliance s něčím takovým přišel s konsenzuálním závěrem,“ řekl.

Představa, že totální porážka Ruska povede k obnovení demokracie v Rusku, je nesmysl

Je vlastně tak nepřijatelná myšlenka říci nahlas, že existuje nebezpečí rozšíření války a stálo by za to vzdát se zásady, že jediným možným ukončením války je totální porážka Rusů a jejich úplné vyhnání z Ukrajiny? „Totální porážka Ruska může znamenat rozpad Ruské federace. Země s více jak šesti tisíci jaderných zbraní rozmístěných různě po území Ruské federace. Otázka, zda by se podařilo někdy, co se povedlo po rozpadu Sovětského svazu, že jaderné zbraně z bývalých sovětských satelitů byly staženy na území Ruské federace. Představa, že totální porážka Ruska povede k obnovení demokracie v Rusku, je nesmysl, kdy ti, co to prosazují, nechápou sílu ruského nacionalismu. Nechápou podstatu smýšlení Rusů a nechápou, že Krym je pro ně otázkou národní bezpečnosti, kterého se nevzdají a kvůli kterému půjdou do války. Do jak velké a za použití jakých prostředků, nechci spekulovat,“ objasnil.

„Představa, že se bude opakovat to, že Rusko dopadne jako Německo císaře Viléma v roce 1918 a poté bude vystaveno velmi tvrdé obdobě Versailleské smlouvy, že se bude s Ruskem zacházet jak tehdy s Německem - no to si opravdu nejsem jist, jestli potřebujeme. Chtěl bych jenom připomenout, že tento postoj, který vítězné strany první světové války zaujaly vůči Německu, vedl k nástupu fašismu a k rozpoutání druhé světové války,“ připomněl Šandor. „Je potřeba říct, že vzhledem ke konfliktu, který sledujeme, tak velká část Ukrajiny, Ukrajina jako taková, je silně v područí západního světa, a že argument, že by Rusové na Ukrajinu znovu útočili, mi nepřijde úplně logický, protože cíl Rusů nebyl podmanit si Ukrajinu jako takovou. Oni samozřejmě hovořili o nějaké denacifikaci a těchto pitomostech, ale v zásadě jim šlo o to, aby Ukrajina byla zemí rozbitou a nestala se členskou zemí Severoatlantické aliance. To pro tuto chvíli zřejmě se jim povedlo. Na druhou stranu Ukrajinci svým odporem dokázali, že jsou schopni se velmi účinně bránit, byť tento konflikt, i když mají úspěchy taktické, ze strategického hlediska nevyhrávají,“ ohodnotil. „A ještě jeden argument, který se ozývá, je, že totální porážka vystraší Čínu. To mi přijde také z vinglu, protože to by se právě Číně hodilo. Takovéto argumenty si nemyslím, že jsou validní, a že bychom kvůli nim měli usilovat o totální porážku Ruska. S tím samozřejmě souvisí názory, že by měl být nějaký Norimberský proces a podobně. To jsou věci obtížně souměřitelné s tím, co se dělo ve druhé světové válce. Genocida, kterou páchalo nacistické Německo na Židech a jiných národech, to přes veškerou agresi a odporné zabíjení Ukrajinců Rusy, tento rozměr to asi nemá, abychom mohli prosadit něco takového, jako je potrestání ruského vedení podobně jako potrestání vedení nacistické říše. Je to věc, která je v procesu a uvidíme, jak se na ten problém budou dívat především Spojené státy,“ uzavřel Andor Šándor.

