Šéf Rozumných Hannig: Jedině švejkovina nás zachrání před katastrofou. Ať si Západ dělá bláznivé experimenty, ale bez nás

ROZHOVOR „My máme tuhý kořínek. A pokud si Západ chce zaexperimentovat se všemi těmi orwellovskými atributy, ať si to zkusí. ALE BEZ NÁS. Čím dříve se EU rozpadne, tím lépe pro Evropu,“ myslí si Petr Hannig, předseda Rozumných. „Jedině švejkovina nás zachrání před katastrofou. Náš národ není na hrdinství stavěn. Byl, to ano, v době husitské, jenže to skončilo tak jako vždycky – bratrovražednými Lipany. Nikdy nebyla doba, kdy Češi, Moravané a Slezané byli na pokraji vyhynutí. Byli jsme před Rakouskem, byli jsme i po něm. Byli jsme před EU, budeme i po ní,“ je přesvědčen.

reklama

Anketa Chcete, aby prof. Roman Prymula získal politickou funkci? Ano 11% Ne 89% hlasovalo: 3476 lidí

Předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása cituje ve svém blogu George Orwella a jeho slavný román 1984. „Všechny záznamy byly zničeny nebo zfalšovány, všechny knihy byly přepsány, každý obraz přemalován, každá socha, ulice, budova přejmenovány, každé datum změněno. A tenhle proces pokračuje den za dnem, minutu za minutou. Dějiny se zastavily. Neexistuje nic kromě nekonečné pitomosti, v níž má Strana vždycky pravdu.“ A Krása dodává: „Všechny podivné kampaně typu MeeToo, bezuhlíková společnost nebo Black Lives Matter v nás mají vyvolat pocit viny za útlak žen, za špatné životní prostředí a za diskriminaci černochů. Jsou pořádány hony na úspěšné osobnosti, vymýšleny nesmyslné projekty, které zničí hospodářství jednotlivých zemí, a přepisují se dějiny, ničí sochy. Vše přesně v duchu Orwella.“ Jsme opravdu v orwellovské době?

Jsme v ještě horší době, než si mohl George Orwell vůbec představit. Ke všem v otázce jmenovaným absurdnostem musíme přidat ještě COVID-19. Nevíme zcela jistě, jaký je jeho původ, neznáme mechaniku a frekvenci rozšiřování nákazy, není nám známo, zda je možné a jak vypěstovat imunitu. Navíc někteří dokonce prohlašují, že se jedná o imaginární situaci vhodnou k podrobení jednotlivých zemí a národů světa.

Jiří Čunek v rozhovoru pro Reflex upozorňuje, že ve všech společenských vrstvách porušujeme pravidla. „Místo toho, aby v zorném úhlu společnosti stála záchrana normálních rodin, jež mají děti, pozornost se upíná k marginálním menšinám. My bychom měli chtít, aby nebyly svobodné matky, aby fungovaly normální partnerské vztahy. Legislativu bychom měli přizpůsobit tak, abychom otce vedli k odpovědnosti za své konání, za děti,“ řekl. Co k tomu říci?

Od převratu v roce 1989 se systematicky mentálně rozkládají tradiční vztahy. Devadesátá léta vlila do hlav mladých lidí, že je třeba se zadlužovat. Že rukodělná práce je podřadná, že peníze jsou „až v první řadě“. Místo aby se rozvinula tradiční řemesla (která měla zlatá dna), tak se otevíraly naprosto neužitečné obory na univerzitách a vysokých školách (genderová studia a pod.). Absolventi těchto oborů jsou nezaměstnatelní, a když ano, tak pracují v takových oborech, které systematicky rozkládají právě ty tradiční hodnoty.

V roce 1968, kdy se také rozvíjela svobodná společnost, mi jeden významný kněz, Josef Šlechta, tehdy farář v Kardašově Řečici, pozdější diecézní kanovník v Českých Budějovicích, řekl moudrá slova. Člověk, aby byl šťastný, potřebuje ohraničenou zahrádku, ve které se může pohybovat. Pokud mu necháte absolutní volnost, bude z toho nešťastný. Tohoto kněze nelze vůbec vinit z nějaké náklonnosti k bývalému režimu. Jeho slova však až nyní shledávám velice moudrými. Dnešní, ve všech ohledech naprosto svobodná společnost, je ze své neukotvenosti, z absence plotů ohraničujících prostor, ve kterém se může pohybovat, nešťastná a ztrácí důvěru v sama sebe.

Bývalý český prezident Václav Klaus uvedl v neděli na Primě k demonstracím v USA, že jde o levicovou kulturní revoluci, která začala v šedesátých letech, prosákla společností, nyní dosáhla vrcholu a útočí na západní hodnoty. Podobně mluvil v sobotním rozhovoru pro MF Dnes bývalý ředitel televize Nova Vladimír Železný, který si myslí, že svět se zbláznil. „Konečně se zúročily investice do vymývání mozků dvou až tří generací. Probíhalo zejména na západních univerzitách, bylo tam přítomno ve školském systému. Je to vymývání mozků, které je velmi dobře financováno z nadací s různými otevřenými společnostmi.“ Vyústilo to podle něj do tří podvodů. Ekologického, genderového a rasového. Co si myslíte vy?

Bývalý prezident má naprostou pravdu. Jenomže by měl dodat, že právě on je jednou příčin rozkladu společnosti. Jeho důraz na to, že trh všechno vyřeší, s sebou nese kulturní devastaci. Po devastaci hospodářství, kdy se prosperující podniky nechávaly padat jako houby po dešti, aby si je mohli za hubičku koupit zahraniční investoři a nechat je pak padnout, aby nekonkurovaly zahraničním matkám společností, je jedním z aspektů devastace. Vladimír Železný právě prostřednictvím Novy přinesl na televizní obrazovky násilí. Tito dva pánové by si měli od rána do noci sypat na hlavu popel.

Psali jsme: HZS ČR: Při železniční nehodě použili záchranáři společný informační systém Blicí pytlík připravit: Harryho Pottera odteď uvědoměle! slibuje mládež. Jde do akce Hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová: Situace v Karviné je daná tím, že došlo k masivnímu testování Zlatý index: Český zlatý poklad se v květnu neztenčil. A do budoucna zřejmě poroste

Sledujeme ústup USA z pozice světové velmoci? Jakým způsobem se do postavení USA promítnou nepokoje související s hnutím Black Lives Matter?

Člověk by si myslel, že by měl Donald Trump důsledněji zakročit proti nepokojům. Federální uspořádání USA mu to však nedovoluje. Osobně si myslím, že pevnost ústavy se všemi jejími dodatky zachrání postavení této velmoci. Otázkou ovšem je, zda nálady na univerzitách nezacházejí příliš daleko. Možná že by se donátoři měli zamyslet nad nebezpečnými tendencemi, které z univerzit vycházejí. Ostatně stačí trochu přiškrtit kohoutek podpor a hned se na univerzitách najdou osobnosti, které navrátí náladu do té, která bude respektovat všechna práva a povinnosti z Ústavy Spojených států vyplývající.

Je to skutečně tak, že v současné době není v USA „o co stát“? Nebo je tam život stále mnohem jednodušší a příležitosti snáze realizovatelné než jinde?

Problém je zdravotnictví. Příležitosti jsou možné, do určité výše. Potom to chce velkou odvahu neprodat své myšlenky příliš lacino. Ale některým se to podařilo.

V USA budou letos prezidentské volby. Podle Václava Klause ve výše zmiňovaném rozhovoru Donald Trump přes řadu nevhodných výroků uskutečňuje správnou politiku obhajoby národního státu proti globalistickým tendencím. „Jestli přijde Biden a umožní, aby kulturní revoluce dále pokračovala, to bych považoval za strašlivou prohru nás všech,“ uvedl. Co o tom soudíte vy?

Prý se tam objevil jeden Afroameričan, který je ochoten kandidovat na prezidenta. Je třeba mu kandidaturu umožnit. To ubere hlasy Bidenovi a Donald se může těšit na druhé období. Myslím, že by trocha českého „fištrónu“ v tomto případě neuškodila.

Jak si všiml Vladimír Železný, rezistenci vůči tomuto vývoji vykazují země, které mají zkušenost s komunismem. Polsko, Maďarsko, Česko. Zvýší se na nás kvůli tomu tlak?

Samozřejmě že zvýší, jenomže my máme tuhý kořínek. A pokud si Západ chce zaexperimentovat se všemi těmi orwellovskými atributy, ať si to zkusí. ALE BEZ NÁS. Čím dříve se EU rozpadne, tím lépe pro Evropu.

Německo 1. července převzalo předsednictví v Evropské unii. Mezi priority má patřit řešení otázky migrace, ve které mají členské státy být solidárnější. Posílí podle vás ještě tlak na ty země, které uprchlíky přijímat nechtějí? Poslanec za AfD Petr Bystroň interpeloval německého ministra zahraničí Heiko Maase ve věci přerozdělování migrantů po celé Evropě. Připomínal mu odmítavý postoj států V4 a ptal se Maase, zda hodlá trvat na nátlakovém způsobu. „… členství v EU s sebou přináší jak práva, tak povinnosti. Mnozí v EU profitují v obrovském rozsahu z členství v EU, finančně, ale nejen finančně. Jsou ale i jiné věci, jiné základní hodnoty, ke kterým jsme se členstvím v EU zavázali. A proto uvnitř EU nelze využívat pouze práv, ale je nutné i plnit povinnosti, které jsou s tím spojené,“ kontroval Maas a doplnil, že půjde o prioritu německého předsednictví EU. Jak se k těmto slovům postavit?

Typicky česky. Víte, vzorem by pro nás měl být prezident Antonín Novotný. Ten čelil Brežněvovu tlaku typicky švejkovským způsobem. Mimochodem, za jeho vlády se snižovaly ceny. Mohlo se bez sebemenšího problému cestovat do zahraničí. Já sám jsem bez marky či franku v kapse procestoval stopem celou západní Evropu. A když Sověti chtěli instalovat rakety na našem území, tak museli Novotného nechat padnout, aby přišli svazáci z padesátých let, a během půl roku už jsme měli rakety i s tanky.

Jedině švejkovina nás zachrání před katastrofou. Náš národ není na hrdinství stavěn. Byl, to ano, v době husitské, jenže to skončilo tak jako vždycky – bratrovražednými Lipany. Nikdy nebyla doba, kdy Češi, Moravané a Slezané byli na pokraji vyhynutí. Byli jsme před Rakouskem, byli jsme i po něm. Byli jsme před EU, budeme i po ní.

Psali jsme: Ministr Vojtěch: Chápu, že se blíží krajské volby, ale pojďme se na to dívat odborně, nikoliv politicky Bartošek (KDU-ČSL): Druhá vlna bude nebezpečná nejenom pro občany, ale mnohem více pro ekonomiku ČR Hannig (Rozumní): Co všechno skrývají texty národních písní Hannig (Rozumní): Bořitelé dobrých vztahů s těmi, kdo by mohli pomoci v těžké době.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.