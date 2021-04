Šéfka Trikolóry má jasno: Ano. EU se v době krize integračně posouvá. Ale ne dopředu. To místo je kdesi na konci...

ROZHOVOR Pokud by se ve Sněmovně hlasovalo o důvěře vládě, Trikolóra by jistě hlasovala pro nedůvěru, říká otevřeně úřadující šéfka hnutí Zuzana Majerová-Zahradníková. Pro ParlamentníListy.cz se vyjádřila rovněž k nově pojatému tématu integrace imigrantů na základě povinné solidarity diktované z Bruselu. A že se EU v době krize vždy integračně posunula? Na to má politička také jasný názor.

reklama

Co říkáte na aktuální spekulace některých opozičních stran o rozpuštění sněmovny a předčasných volbách? Má to smysl?

Pokud někdo vyvolá hlasování o důvěře vládě, bude Trikolóra hlasovat pro nedůvěru. Je to docela jednoduché. Z naší strany nejde o žádný antibabišismus, ten rádi ponecháme jiným, ale výkony vlády v době koronakrize jsou tristní, takže nic jiného než ránu z milosti si nezaslouží.

Pak by bylo na prezidentovi Miloši Zemanovi, aby rozhodl, koho pověří vedením vlády, jež bude zemi spravovat do voleb. Toho se Trikolóra na rozdíl od stran z „bruselské pětky“ neobává.

Pokud jde o rozpuštění sněmovny nebo o předčasné volby, pro to hlasovat nebudeme. Za situace, kdy ani ještě není odsouhlasený volební zákon, by to byla nezodpovědnost. Navíc, termín řádných voleb už je na dohled.

Jak hodnotíte to, jak se daří současné vládě?

Nedaří. Jediným výsledkem jejího boje proti koronaviru je zdecimovaná ekonomika a dluh gigantických rozměrů. Virus si dál dělá, co chce.

Fotogalerie: - Národní očkovací centrum

Ministr zdravotnictví Jan Blatný byl ve středu odvolán a loučil se s tím, že chtěl funkci vykonávat jako lékař, ne jako politik. Jak to podle vás zvládl?

Anketa Uspěl Jan Blatný ve funkci ministra? Ano 27% Ne 73% hlasovalo: 2595 lidí

Dost jste v poslední době zdůrazňovala „civilizační“ téma Trikolóry, vyjádřené heslem „braňme normální svět“. Proč vám právě v těchto dnech přijde aktuální?

Vidíme to všude kolem sebe den co den, jak narůstá agresivita budovatelů nových zářných, tentokrát pro změnu evropských, zítřků. Normální svět pozvolna mizí pod nánosem pomateného genderismu, zapšklého feminismu, popleteného multikulturalismu, zničujícího environmentalismu a všech dalších -ismů, co jich jen dnešní pomatený svět na nás chrlí. A co je podle nás normální? Normální je, že rodinu tvoří maminka, tatínek a děti. Normální je, že existují jen dvě pohlaví. Normální je pracovat, a ne čerpat. Normální je postarat se nejprve o vlastní rodinu, vlastní obec, vlastní zemi, a pak teprve pomáhat jinde.

Europoslanec Mikuláš Peksa s několika dalšími lidmi vyzvali občany, aby při sčítání lidu jako svou národnost uváděli „evropskou“, čímž má být demonstrováno, že „solidarita a spolupráce vždy přinese víc, než národní sobeckost“. Jak se díváte na tento pohled, ve kterém je láska ke své zemi prezentována jako „sobeckost“?

Říká se „každému jeho nebe“, takže pro mě za mě, ať se pan Peksa sečte, jak chce. Ale občas mě napadá, co by si asi o těch dnešní euro-pokrokářích mysleli čeští velikáni z dob národního obrození nebo Masaryk a ostatní zakladatelé našeho moderního státu nebo legionáři, kteří za myšlenku našeho národního státu umírali.

Psali jsme: Občané druhé kategorie. Majerová Zahradníková vidí nové zlo Poslankyně Majerová: Po zkušenostech z USA nebo Rakouska může s korespondenčním hlasováním přijít jen naprostý blázen Majerová udeřila. Nedělejte z dětí pokusné králíky. Jde o Sorose i Janečka. A co Člověk v tísni? „Dehonestační prasárna. Na objednávku?“ Petr Štěpánek totálně rozboural „investigativní“ článek velkého portálu

Za malého zájmu se v EU opět stává aktuální otázka migrace. Opět se hovoří o systému, který by přerozděloval migranty mezi členské státy EU pod heslem „povinné solidarity“. Jak se Trikolóra staví k této otázce?

Nový migrační pakt se od povinných kvót, které se Evropská unie snažila členským státům nadekretovat v minulosti, nijak neliší. Trikolóra tento pakt zásadně a rezolutně odmítá. O našich věcech, včetně toho, koho a za jakých podmínek naše země přijme či nepřijme na své území, se musí rozhodovat v České republice, nikoli v Bruselu či Berlíně.

Průmyslník Radek Špicar nedávno napsal: „Jak jsem říkal na začátku pandemie, krize posouvají integrační proces EU kupředu. Bylo to tak se světovou hospodářskou krizí, migrační krizí a bude to tak i s probíhající pandemií“. Co říkáte na tento názor, že řešením je vždy „více Unie“?

Ano, krize integrační proces EU opravdu posouvají. V tom má pan Špicar pravdu. Jen bych polemizovala, že je to dopředu. Myslím, že místo, kam se celá Evropská unie posouvá, je úplně jinde. Kdesi na konci...

Zuzana Majerová Zahradníková Trikolóra



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: EU je naprosto k ničemu, selhává. Rozbít žalář národů, zbourat babylonskou věž byrokratů, navrhuje poslankyně Trikolóry Vypráskat neziskovky ze škol. Jdou za nimi těžké prachy, které mají jít učitelům. Třeba ta, co ji podporuje Drahoš... Co slyšela první dáma Trikolóry mezi lidmi Křiklouni, udavači, kydání špíny. To je demokracie? Majerová Zahradníková se pustila do opozice i do davů na Národní O Trikolóře šíří dezinformace. Hlavně ti, co prý bojují s dezinformacemi. Babiš a ČSSD nás nezajímají, říká Majerová-Zahradníková

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.