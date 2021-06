Šéfka Trikolóry po demonstraci před sněmovnou: ČT si vybírá jen něco. A každý kdo má mozek vidí, co to je

Anketa Je zavedení covid pasů, bez nichž nepůjde cestovat či chodit na koncerty, příznakem totality? Je 73% Není 24% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 12255 lidí

Jak na vás zapůsobila a co vám ukázala nedělní demonstrace Chcípl pes na Václavském náměstí?

Ukázala jen to, co dávno víme a co je již opravdu velký společenský problém. Řada našich občanů, a hlavně podnikatelů z některých odvětví, ale i rodičů a dětí, je stále krácena na svých právech a nucena akceptovat opatření, která jim škodí. Takže se není co divit, že se ozývají.

Ve středu se uskutečnila další demonstrace, a to přímo pod okny Poslanecké sněmovny. Vy jste na ní také vystoupila, a to na pódiu s poslanci konkurenčního hnutí Volný blok. Proč jste se rozhodla na této akci vystoupit?

Když jde o tak strašně důležitou věc, jako bylo zabránění tomu, aby sněmovna přijala totalitní novelu zákona o veřejném zdraví, pak by stranická rivalita měla jít stranou. Což se tentokrát stalo a já za to všem zúčastněným děkuji. Proto jsme my jako společenství Trikolora Svobodní Soukromníci zvali na tuhle demonstraci i naše příznivce, ač jsme nebyli pořadateli, a konkurenční poslanci, jak jim říkáte, zase vpustili na pódium mě coby předsedkyni konkurenční strany.

O této demonstraci v oficiálních médiích, třeba ve zprávách České televize, byly jen minimální zmínky. Jak si to vysvětlujete?

Odcituji vám, co o tom napsal garant Trikolory pro média Petr Štěpánek, bývalý dlouholetý místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání: „Opravdu by mě zajímalo, podle jakých kritérií se v České televizi rozhodují, ze které demonstrace udělají a ze které neudělají přímý televizní přenos. Zbytečná otázka. Každý, kdo máme v hlavě mozek, přece víme, jaká ta kritéria jsou. Jedno je ale jisté. Ta jejich kritéria jsou nezákonná, neboť povinností veřejnoprávní televize je informovat vyváženě, objektivně a všestranně. Televize, která si z celé reality vybírá jen něco, není ani objektivní, ani vyvážená, ani všestranná.“

Vy jste ve svém vystoupení avizovala, že jste případně připravena k obstrukcím, které by zkomplikovaly přijetí „pasové“ novely. Byl by podle vás třeba takto radikální krok?

Ano, to je pravda. Měla jsem připravenou knihu George Orwella 1984, ten geniální dystopický román, že z něho budu předčítat. Orwell ten román napsal jako varování před absolutní totalitou. Někdy mám dojem, že někteří současní politici, včetně těch našich vládních, ho berou jako návod k použití.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se divil, proč je takový odpor proti „technické“ novele o covidových pasech. Zkuste prosím vysvětlit, co vám na projektu covid pasů věcně vadí?

Trikolora nebojuje ani za očkování, ani proti očkování. Dlouhodobě říkáme, že je to věcí osobního rozhodnutí každého z nás. Covid pasy se mohou jevit jako něco praktického, ale ve skutečnosti vytvářejí občany dvou kategorií. Jedny, kteří mají jakousi bumážku, která je k něčemu opravňuje, a druhé, kteří nemají nárok. Podle naší Ústavy bychom si ale měli být ve svých právech všichni rovni.

Ve svém projevu na Malostranském náměstí jste mimo jiné řekla, že „my tu Letnou zaplníme“. Věříte, že by za toto téma byly ochotné jít demonstrovat stovky tisíc lidí?

Pokud bude covidová totalita dál utahovat šrouby, bude mezi lidmi samozřejmě vzrůstat odpor proti všem těm možným i nemožným opatřením, která postrádají elementární logiku. A prosím, aby mi bylo správně rozuměno. My nepopíráme existenci covidu.

Jenže on to už dávno není pouze zdravotnický problém, nýbrž také problém ekonomický, společenský či právní. Covid se stal záminkou k osekávání našich občanských práv. Proti tomu my protestujeme, proti tomu se bráníme. Navíc, žádná epidemie tu už dávno není.