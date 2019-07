Senát bych zrušil. Žalobu na Zemana nepodpořím. Rezolutní poslanec Vích drtí opozici

Situace kolem odvolání ministra kultury Antonína Staňka čeká na rozuzlení. Prezident Zeman odmítl ministra odvolat. Staněk pak začal psát kontroverzní tweety, část z nich později smazal. Staněk Hamáčka obvinil, že nedodržel slovo, když mu grémium 9. 5. vyjádřilo důvěru a pověřilo ho úkoly na květen, aby o pár dní později Hamáček vyzval Staňka k rezignaci. Ten celou věc vnímá jako podraz, jde o oprávněný pocit?

Celé to vypovídá o situaci, ve které se ČSSD nachází. Ta stávající situace v ČSSD budí dojem, že již zřejmě nikdo nekomunikuje s nikým, každý si říká, kdy chce, co chce, a sděluje to veřejnosti prostřednictvím sociálních sítí. Špinavé prádlo se ale má prát doma v rámci vnitrostranické diskuse. Je to známka, že ČSSD je rozpolcená a čeká ji těžké období. Nutno dodat, že zaslouženě. Anketa Pokud ČSSD odejde z vlády,... ... chci předčasné volby 5% ... chci vládu se zapojením pravicové opozice 1% ... chci vládu Babiše s podporou KSČM a SPD 94% hlasovalo: 3640 lidí

Jsou tweety, kterými se v posledních dnech prezentoval Antonín Staněk, ukázkou komunikace hodné ministra kultury?

Ministr kultury Antonín Staněk byl jmenován do vlády na základě nominace ČSSD. Jsem přesvědčen, že na tak vrcholnou funkci tomu bylo po zralé úvaze a z několika nominantů. ČSSD mu dala důvěru a dnes ji nemá a ČSSD mu evidentně nedává prostřednictvím svého tiskového mluvčího možnost se k situaci vyjádřit a obhajovat před veřejností svá rozhodnutí, která ho vedla k odvolání ředitelů galerií. Pokud se cítí, že je urážen a dehonestován ze strany ČSSD, nezbývá mu moc možností, jak celou situaci ze své strany komunikovat s veřejností a bránit se.

Co říci k celému vývoji kauzy Staněk?

Kauza Staněk je důsledek chronické krize ČSSD. Po odchodu Bohuslava Sobotky na smetiště politických dějin si měla strana zvolit charismatického lídra s jasnou programovou vizí, který si vybere schopné spolupracovníky. Ti měli ČSSD konsolidovat a představit program a osobnosti, které by to byly schopny jasně tento nový program prosazovat a získat tím zpět důvěru a přízeň svých voličů. Jan Hamáček se ale obklopil lidmi typu Maláčová a Petříček, kteří ale dělají pravý opak. Pražská organizace s lidmi jako Poche a Dolínek v podstatě dnes ovládá prostřednictvím Jana Hamáčka celostátní postoje ČSSD. Přitom krajské organizace ČSSD a senátoři mají na vládní roli diametrálně odlišné názory. ČSSD dělá jednu chybu za druhou a jednou z nich je i kauza Staněk, která je ale zástupná. ČSSD je rozpolcená a míří podle všeho k zániku.

Komu aféra nejvíce škodí?

Jednoznačně účast ČSSD ve vládním angažmá nejvíce poškozuje občany naší republiky.

Komu to naopak prospívá?

Nevím, komu by to bylo prospěšné. Asi médiím v době dovolených a prázdnin.

Podle poslance ODS Zbyňka Stanjury byl Bohuslav Sobotka silnějším premiérem než Andrej Babiš, což se má projevovat právě na neschopnosti zbavit se Antonína Staňka. Souhlasíte?

Bohuslav Sobotka byl želé, díky kterému a sboru jeho poradců se dostala ČSSD do pozice, ve které byli do vedení strany zvoleni lidé typu Jana Hamáčka, protože ČSSD nikoho lepšího nebyla schopna vygenerovat, přestože v ní osobnosti jsou. Andrej Babiš je v situaci, kdy podal ministr kultury demisi, kterou podat nechtěl, pouze na základě požadavku Jana Hamáčka, a má ho vystřídat Michal Šmarda, který ale o jmenování nestojí. Prezident republiky Miloš Zeman má však na věc jiný názor, a sice, že vláda, která se prohlašuje za protikorupční se chce zbavit ministra kultury, který zjistil závažné korupční skutečnosti v jeho resortu. To je zcela absurdní situace, která ale spíše vypovídá o úrovni současné situace uvnitř ČSSD, než o situaci, ve které se nachází premiér Andrej Babiš.

Anketa Chcete předčasné volby? Ano 18% Ne 82% hlasovalo: 8899 lidí

Senátor Václav Láska chce kauzu Staněk zahrnout coby další bod do žaloby na Miloše Zemana. Bývalý mluvčí Mirka Topolánka Martin Schmarcz k tomu spekuluje, zda si Andrej Babiš řekne o podporu demokratické opozice proti neústavně konajícímu prezidentovi. Lze si představit, že Zeman popudí svým chováním už tak velkou část veřejnosti nebo politiků, že se ve Sněmovně oněch potřebných 120 hlasů najde, čímž by žaloba byla připuštěna k Ústavnímu soudu?

Senát je zbytečný a pouze zdržuje jednání Sněmovny. Já bych ho osobně zrušil. Podání žaloby senátorů na prezidenta republiky s podporou 120 hlasů ve Sněmovně považuji za vysoce nepravděpodobnou. Já sám za sebe ji zcela určitě nepodpořím a jsem přesvědčen, že nebudu zdaleka sám. Andrej Babiš si nemůže dovolit špatné vztahy s prezidentem z mnoha důvodů, ale tím hlavním je, že potřebuje být premiérem za každou cenu, jinak je to konec nejenom jeho, ale začátek konce i hnutí ANO.

Michael Žantovský říká, že toto je posun ne k prezidentskému, ale k diktátorskému systému. Hrozí, že se Miloš Zeman opravdu stane diktátorem?

To si rozhodně nemyslím. Máme přímo zvoleného prezidenta, který je ve funkci druhé volební období a jsme stát s parlamentní demokracií. Naše Ústava nemá explicitně uvedené termíny, které stanoví prezidentovi provádět jím vykonávané ústavní zvyklosti a právníci na to mají také rozdílný názor. Vyjádření předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského k této problematice jsou tak spíše vyjádření představitele akademické obce, ale v žádném případě je nelze chápat jako nález anebo rozhodnutí Ústavního soudu v případě podání žaloby premiérem v této věci. Třeba profesor Aleš Gerloch má názory odlišné.

Pokud by současná Babišova vláda skutečně skončila a nahradil by ji kabinet složený zčásti z odborníků, nominantů Miloše Zemana, podpořil byste takovou vládu?

Andrej Babiš se rozhodl před dvěma lety uzavřít koalici s ČSSD a dnes sklízí trpké plody tohoto rozhodnutí. Má problém sestavit státní rozpočet díky nižším příjmům a neustále se stupňujícím a rozhazovačným požadavkům ČSSD. Jsem přesvědčen, že v první řadě bychom jednali s prezidentem republiky, jakou má představu o podobě vlády po odchodu ČSSD. Od toho by se odvíjely následující kroky. Já osobně bych podpořil vládu odborníků, pokud by prosazovala programové priority SPD. Nejsem také zastáncem předčasných voleb. Považoval bych to za výsměch voličům v necelé polovině volebního období. Je prostě potřeba rozdat karty jinak.

autor: Marek Korejs