Senátor Aschenbrenner: „Mně by se na Hradě líbil Vystrčil. Panečku, to by byla změna!“

Prezident Zeman rozpižlal Česko a zájmy obyčejných lidí jsou mu ukradené. Rusko nevytěsňujeme, to dělá svojí agresivitou ono samo. To říká v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz senátor a populární starosta jednoho z plzeňských obvodů Lumír Aschenbrenner. Zmiňuje se i o podle něj nejpřijatelnějším kandidátu na prezidenta, který by měl být současný předseda Senátu Miloš Vystrčil.

Co říkáte na poslední aktivity Miloše Zemana?

Které aktivity jsou myšleny? Ty, které by občan od prezidenta očekával, nekoná. Prezident Zeman je odtržený od reality, je málo aktivní, v podstatě nikam nejezdí, v cizině je považovaný za extremistu, žije si sám ve své věži ze slonoviny a myslím si, že osudy a problémy českých občanů ho dávno nezajímají. Už pouze politikaří. Buď neříká nic a je zavřený na hradě – Pražském a zámku – Lánském, nebo něco řekne a pak většinou někomu nadává, všechno relativizuje a zpochybňuje. Stejné to bylo i v případě jeho televizního vystoupení ke kauze Vrbětice.

Podle dubnového průzkumu agentury STEM/MARK je hodnocení prezidenta Zemana velmi negativní, zejména pokud jde o jeho „zájem o problémy občanů“ a naprosto tristní je v případě jeho „aktivity v době koronakrize a jeho způsob vystupování na veřejnosti“. Takže se z něj stal neaktivní prezident s občasnými aktivistickými průpovídkami.

V tomto směru – jste zastáncem jeho postavení před soud pro vlastizradu, jak chtějí někteří senátoři?

O možnosti žaloby na prezidenta Zemana se hovoří již delší dobu. Zastával jsem a zastávám dosud názor, podložený především většinou právníků, že šance na úspěch je minimální. Rovněž složení Poslanecké sněmovny nenahrává tomu, že by žaloba byla podána. Domnívám se i, že Miloše Zemana by takováto žaloba spíše potěšila a dala by mu další mediání prostor k žlučovitým vystoupením. Zejména pak na adresu Senátu. I v zahraničí by našemu státu takováto iniciativa přinesla negativní publicitu. Ta by ale ztěží překonala ohlasy a dopady výkonu prezidentské funkce Milošem Zemanem. Proto bych, přes již zmiňovanou nevelkou šanci, žalobu podepsal. I kdyby mělo jít jen o symbolické gesto nesouhlasu s činností naší hlavy státu.

Do obvinění Miloše Zemana se prý zapojuje také Tchaj-wan. Byl jste tam při hojně medializované návštěvě předsedy Senátu pana Vystrčila…

Vůbec netuším, v čem a jak by se měl v tomto směru zapojovat Tchaj-wan. Jako že by tchajwanská vláda chtěla někoho tady popostrčit, aby zažaloval Zemana za vlastizradu? To je úplný nesmysl a šířit ho může leda tak pročínská propaganda.

Ano, na Tchaj-wanu jsem v rámci senátní delegace loni v září byl a jsem tomu rád. Jedním z velmi pozitivních výsledků naší cesty je to, že dnes už máme v České republice tchajwanské výrobní linky na respirátory, které pořád potřebujeme a budeme potřebovat. Pět procent z jejich produkce jde zdarma jako poděkování za zmiňovanou návštěvu. Distribuci pak dělají všichni senátoři ve svých volebních okrscích. Když hovoříte o hojné medializaci, tak právě tato pozitivní věc související s Tchaj-wanem by si hojnou medializaci zasloužila.

V Senátu jsme ve středu 28. dubna schválili návrh usnesení k podpoře účasti a zapojení Tchaj-wanu do Světového zdravotnického shromáždění, které se každoročně koná v květnu v Ženevě. Vzhledem k pandemii koronaviru je to velmi žádoucí, přestože to Čína odmítá. Jinak hlasování skončilo v Senátu poměrem 58:0 pro tento návrh. To o něčem vypovídá. Netuším, jak by to mělo souviset s tím Zemanem.

Jak hodnotíte aktuální kroky Ruska a je třeba jej vytěsnit, jak to jen půjde? Z veřejného i politického světa střední Evropy?

Odpovědi si dovolím rozdělit, protože je to v případě Ruska a vztahu k němu potřeba. Nikdo nevytěsňuje Rusko, Rusko se svoji agresivní politikou vytěsňuje samo. To, co mnoho let předvádí, neposiluje mezinárodní spolupráci. Moskva se naopak ze všech sil snaží destabilizovat situaci na Ukrajině i dalších místech světa. Snaží se vrážet klíny do spolupráce zemí Evropské unie i NATO. Rusko nechce normálně komunikovat, ale panovačně a nabubřele sděluje, co si přeje. Výsledky této nesmyslné ruské politiky vidíme i v posledních týdnech například v kauze Vrbětice. Před časem jsem v jiném rozhovoru pro Parlamentní listy říkal, že Rusko nebude v tendru na dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany. A vidíte, skutečně nebude, protože je nespolehlivý partner.

Na druhou stranu, při všech těch napjatých vztazích, se máme snažit dál s Ruskem obchodovat tak, aby to bylo ku prospěchu obou zemí, aby to neničilo byznys firem. V politické oblasti jsme ale v současnosti na dně a nijak rychle se to nezlepší.

Žije tu ale dost Rusů, a to nejen disidentů a těch, kteří Vladimíra Putina prostě nemusí, ale také nemálo jeho příznivců. Co s nimi?

Pokud tady žijí legálně a nepáchají trestnou činnost, tak se k nim máme chovat stejně jako ke všem ostatním. Dá se ale předpokládat, že agenti ruských služeb zde nepůsobili a nepůsobí pouze s diplomatickými pasy, ale mohou být i mezi dalšími občany Ruska. Na to by se české orgány měly zaměřit a tyto lidi vyhošťovat.

Podle posledních údajů Ministerstva vnitra z konce března v České republice žilo s přechodným či trvalým pobytem přes 44 000 občanů Ruské federace. To je u nás po občanech Ukrajiny, Slovenska a Vietnamu největší zahraniční komunita. Ruský vliv proto zde není bezvýznamný a podle toho se musíme i chovat. Spolupracujme, ale není možné, aby tady Rusové, či kdokoli jiný, páchali teroristické činy a narušovali naši suverenitu. Pokud tomu tak je, musíme postupovat rázně a jasně.

Jaký prezident by byl nyní nejlepší? Fischer, Schwarzenberg, Kocáb... Máte svého favorita?

Nejlepší by bylo, kdyby už prezidentem nebyl Miloš Zeman, protože rozpižlal Česko jako kus masa. Při své mstivé povaze a neschopnosti nadhledu, který by právě od někoho v této pozici, byl potřeba, se přičinil i marginalizaci ČSSD. Myslím si, že kandidátů na prezidenta či prezidentku se ještě objeví mnoho. Zejména příští rok to bude velké rojení. Mě by se jako prezident líbil předseda Senátu Miloš Vystrčil. Panečku, to by byla na Pražském hradě změna!



