Senátor ODS: Komunisté jsou u konce s dechem. Je to zrůdná ideologie, příčina nekonečného neštěstí. Kdo chce kam, pomozme mu tam

ROZHOVOR Komunisté u konce s dechem, sociální demokraté zažívající trvalý nepřerušovaný pád, jejž nezachrání ani „pobyt“ ve vládě s Babišem, ani sociální výkřiky ministryně Maláčové, která je už jen spíše k smíchu, což je pro politika daleko horší, než když je nenáviděn. Nezakotvení Piráti pádlují stále neznámo kam a s kým, odstrkávají bidlem od své bárky kdekoho. To je stav dnešní české politiky, jak ji vidí senátor a starosta jednoho z plzeňských obvodů Lumír Aschenbrenner (ODS) v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz. A protestující mládež, která v evropských městech demonstruje proti stavu klimatu? Měla by především studovat, poznávat, a když už protestuje, tak ve svém volnu, nikoliv jít na protest místo vyučování.

Přerod iniciativy Milion chvilek pro demokracii na hnutí či stranu je nasnadě. Soustředí podle vás kolem sebe oponenty vlády a Hradu a ještě ubere něco ANO či komunistům, nebo sebere hlasy také pravicovým stranám – ODS, TOP 09, Starostům...?

Nemyslím si, že se samotné Miliony chvilek přetvoří ve stranu. Někteří jiní lidé, kteří se pohybují kolem posledních demonstrací, by si ale možná založit nějakou další stranu či hnutí přáli. Že se jedná o oponenty vlády a prezidenta je ovšem nasnadě, to slyšíme na každé jejich demonstraci. Účastníci posledních demonstrací jsou pestrá směsice lidí nejrůznějších názorů. Našli bychom mezi nimi zástupce mnoha současných stran, i těch vládnoucích, a lidi, kteří sami k volbám moc nechodí.

Piráti se asi o zmenšení své základny bát nemusejí, naopak. Přimknou se podle vás někteří k plánované iniciativě „Ne“, což je zatím spíše marketingová parafráze vývoje Milionu chvilek...?

Nevím, co je iniciativa „Ne“, a ani netuším, co by měla dělat. Pokud se Pirátů týká, ti se nemohou, a hlavně nechtějí k nikomu přimknout. Už od dob svého vzniku se plaví ve svých mořích, což je vidět i na jejich práci. Bloudí po politickém moři sem a tam a své potenciální partnery odhánějí od své bárky bidly. Jejich stoupající preference je pak v tomto konání ještě utvrzují. Vydržme, snad si brzy najdou svůj názorový přístav, kde v klidu spustí kotvy, a nebudou za pár let jedno z dalších zklamání české politiky.

Na Letné se řečnilo a burcovalo. Jsou ale výzvy typu „potáhnem na Hrad“ nebo „dělejme bordel“ relevantní? Neobáváte se případného sklouznutí některých okrajových skupin ke konfrontačnímu charakteru?

I když některá vyjádření, která z tribuny zazněla, byla i trochu na hraně a jiná trochu mystická, binec podle všeho nikdo nedělal, nezaznamenal jsem k tomu jedinou informaci. Demonstrace v roce 1989 i teď vynikají naopak neobyčejným klidem. To se vůbec nedá srovnat s tím, co se u podobných protestů děje v zahraničí. Že se ale mohou najít provokatéři, kteří budou chtít někdy vyvolat konfrontaci, to nelze nikdy vyloučit. Otázkou je, zda budou patřit k těmto demonstrantům, nebo to budou naopak jejich nepřátelé.

Velká demonstrace Milionu chvilek bude samozřejmě v listopadu. Vydrží podle vás do té doby vláda, když už nyní je to s ČSSD takové vachrlaté?

Pokud vím, demonstrace se má uskutečnit 16. listopadu, den před výročím sametové revoluce. Vláda podle mě vydrží, pokud nebude premiér Babiš mezitím obžalován. S ČSSD je to vachrlaté již dlouhodobě. Vstup do současné vlády jí nijak nepomohl, naopak to pro ni představuje obrovský problém. Sociální demokracie neví, koho by měla oslovit, a jak by voliče měla oslovit. Paní ministryně Jana „Venezuela“ Maláčová to s rozdáváním dávek nezachrání. I pro mnohé její sociálně cítící voliče mohou podobné aktivity působit nerealisticky, až komicky. A být někomu k smíchu je v politice horší, než být nenáviděn.

Česká pošta vydává k výročí sametové revoluce velký aršík nejen se znakem OF, ale především se zpěvákem Karlem Krylem. O něm se říká, že i krátce po revoluci nebyl příliš nadšen z vývoje, především pak z toho, že se komunisté prostě jen „překabátili“. Je velmi zajímavé, že jeho texty jsou opravdu hluboce nadčasové a i dnes člověka zamrazí. Myslíte, že Karel Kryl je určitým svědomím národa? Dokonce prý už ve své době kritizoval Václava Havla…

Tak pojem „svědomí národa“ patří přesně mezi ty, které opravdu nesnáším. V průběhu jednoho z mých volebních období v zastupitelstvu města Plzně jsem zažil vystoupení jednoho z kolegů, který prohlásil něco v tom smyslu, že vzhledem ke svému věku bude morálním garantem nás zastupitelů. Nevím, co jej kromě věku k tomu opravňovalo, a musel jsem se tenkrát ohradit. Každý má svoji morálku a svoje svědomí. Kolektivní svědomí neexistuje, tak jako neexistuje kolektivní vina.

Karel Kryl byl významný český básník a většina jeho textů je vynikající. Některé z nich jsou nadčasové a mají nám co říci i dnes. Zajímavé je, jak si Kryla kdekdo snaží přivlastnit. Proti tomu by se určitě opět vzepřel, kdyby žil. Jsem přesvědčen, že on by se „svědomím národa“ nenazval.

Psali jsme: Jako nacisté! Peszynského neziskovka se vztekala, někteří europoslanci odmítli projevit úctu „hymně EU“. Máme VIDEO Primátor Jiránek: Budeme hledat reálný kompromis a finalizovat návrhy Přes čáru! Benešová naložila Moravcovi za jeho chování k Babišovi, Soukup si mnul ruce Dny lidí dobré vůle vyvrcholí národní poutí, k uctění je Palladium země České

Dnes se jakoby zapomnělo, jaké jméno ve světě měl Václav Havel, a často nyní slyšme nebo čteme dehonestování jeho postavy. Co říkáte těm kritikům, kteří nyní nenechají na V. H. nit suchou, v době demokracie, kdy o hrdinství spíš čteme?

Někteří jeho kritici jsou absolutně směšní. Schovávali se za komunismu v KSČ, podporovali totalitu, a dnes kritizují bývalého disidenta. To je zcela absurdní. Takoví lidé by měli být zticha. Já si Havla vážím. Jistě, udělal politické chyby, ale byl zvolen prezidentem v době, kdy by nikdo jiný nebyl lepší pro bývalé Československo a pak Českou republiku. Byla to zvláštní historická situace a do ní se Havel nejlépe hodil.

Před nějakou dobou jste navštívil Irsko. Byla to služební cesta? Irsku se jakožto zajímavé zemi EU, se kterou nás pojí nejen Keltové a svatý Patrik, média ani školy moc nevěnují. Není to škoda?

Jednalo se o soukromou cestu s partou přátel, se kterými jezdíme po Evropě již několik posledních let. Irsku se u nás věnuje stejně malá pozornost jako některým jiným menším zemím Evropy. Například strašně málo se hovoří, píše a vysílá o Pobaltí. Důvod neznám. Přitom například Estonsko je se svojí digitalizací státní správy určitým vzorem i pro nás. V mnoha zemích světa se najdou inspirativní příklady a postupy, které jsou zajímavé a prospěšné. Bylo by dobré toho využít. To platí pro Irsko i další státy.

Mladí studenti protestují po Evropě za klima. Neměli by si však spíše ale vyhrnout rukávy a zlikvidovat nějakou tu černou skládku, vyrobit pár ptačích budek nebo za sebou nenechávat „stopu“ při létání na dovolenou a prázdniny?

Studenti ať hlavně cestují, aby mohli srovnávat. Pak třeba zjistí, že Česko je na tom poměrně dobře. Odmítám ale ideologické „klimatické záškoláctví“. V době výuky, ať se žáci a studenti učí. Pokud chtějí demonstrovat, mají na to soboty a neděle a čas volna. Vzpomínám si, že v době stávek v listopadu 1989 jsem si tyto hodiny v práci takzvaně nadělával. Právě proto, aby moje účast nemohla být žádným způsobem zpochybňována.

K Trikolóře se pravděpodobně přimknou Svobodní, možná i Realisté. Osloví podle vás hnutí Václavů Klausů třeba část Zelených nebo Soukromníky?

Část Zelených? Ani náhodou! Kdo by chtěl v Trikolóře Zelené? To si neumím představit. Myslím si, že pokud toto hnutí někomu může přebrat voliče, tak to budou příznivci SPD, zbloudilí socialisté a komunisté. Lidé, kteří kvůli aférám opustí premiéra Babiše, a někteří přívrženci malých středopravicových mimoparlamentních stran.

Ministr zahraničí Petříček v nedávné době při návštěvě v Gruzii lobboval za její přijetí do NATO. V Gruzii málem spadl parlament, protože se tam dostalo několik zvolených komunistů, což je na tamní poměry nepřijatelné. Není to podle vás zvláštní rozdíl, kdy tu máme agenty StB, členy Lidových milicí a vysoké funkcionáře KSČ, tak poněkud rozlezlé i v hospodářské, tedy podnikatelské sféře...

Zvláštní to není. Gruzie je někdejší součást komunistického Sovětského svazu. V podobných zemích najdeme všechny možné názorové a politické odstíny. Rusko mimochodem dlouhodobě svým chováním v separatistické Abchazské republice a v republice Jižní Osetie porušuje teritoriální integritu Gruzie. Pokud jde o vstup Gruzie do NATO, myslím, že se to v nejbližších letech nestane. To by tam musela být daleko stabilnější politická a ekonomická situace.

... à propos, podpora členů KSČM Babišově vládě, to se musí Marx i Engels v hrobě obracet...

Byl bych nejraději, kdyby se Marx a Engels „neobraceli“ ani v hrobě. Jejich zrůdná ideologie byla v moderních dějinách příčinou nekonečného neštěstí a úpadku, doufejme, že se to už nebude opakovat. Smutné ale je, že Karla Marxe je schopen se zastávat například i předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker při oslavě 200. výročí Marxova narození v Trevíru.

Komunisté balancují nad volební propastí, členové jim pořád ubývají, jejich výsledek ve volbách do Evropského parlamentu byl slabý. Proto se rozhodli podpořit vládu, aby byli alespoň trochu vidět, ale jejich voliče to zjevně nezajímá. Jak se říká, kdo chce kam, pomozme mu tam. KSČM je podle mě u konce s dechem.

