Senátor z ODS: Babiš se po každém summitu EU bije v prsa, jak hájil naše zájmy. A toto pak přijde bez povšimnutí k nám

reklama

Jak se díváte na zelenou politiku Německa, kde odstavují jaderné elektrárny, zakazují vjezd automobilům na naftu do měst a stát jedná proti vlastnímu průmyslu. Bude mít toto dopady i na nás?

Německá společnost má ráda svá auta se spalovacími motory, ale současně už několik desetiletí slyší i na ekologická témata. Není proto divu, že například z mého pohledu kontroverzní plán z roku 2011 na uzavření německých jaderných elektráren se u německé veřejnosti setkal s většinovým souhlasem.

Myslím si, že německá zelená politika bude mít na nás zásadní dopad. A to samozřejmě negativní. Například se v jejím důsledku i u nás v budoucnosti budou hodně zvedat ceny elektrické energie. Bude to mít dopad na zásadní transformaci automobilového průmyslu, který je hybnou silou českého průmyslu. Elektrická auta budou daleko dražší a vybudování infrastruktury bude mimořádně nákladné. Zdá se také, že při požáru budou téměř neuhasitelná. Budou to bohužel auta především pro bohaté.

Čistá energie může přitom pocházet z jaderných reaktorů a jejich nové moderní typy už existují. Ekologické tažení u našich sousedů navíc mění i politiku, na vzestupu jsou dnes především tamní Zelení. Těžko odhadovat, jak to pak ovlivní vztahy s Českem.

Musíme rychle implementovat všechny směrnice EU, nebo se můžeme nějaké postavit i za cenu sankcí? Máme být jakési zlobivé dítko Unie, společně třeba se zeměmi Visegrádu?

Začnu od konce. Slovensko přece není žádné zlobivé dítko Unie. A my také ne. Maďarsko si hraje vlastní politiku a Polsko má úplně jiné karty, protože chce být regionální velmocí a velmi silným evropským hráčem. Jednota V4 je tedy často jen zdánlivá.

Anketa Závidíte Britům, že odcházejí z EU? Závidím 95% Nezávidím 5% hlasovalo: 32131 lidí

Vláda navýšila počet našich vojáků na zahraničních misí, aktuálně v africkém Sahelu. Je to podle vás správné, nebo jen tak sekundujeme neokolonialistickým choutkám galského kohouta?

Galský kohout, tedy Francie, nemůže mít neokolonialistické choutky, protože na to nemá ani peníze, ani logistiku, ani vojenskou sílu. Je to takové kokrhání a již dlouho jen paběrkování na území některých afrických států, kde hrála Paříž kdysi rozhodující roli.

To, že Francie vede mezinárodní protiteroristické jednotky v Africe, je ale správné. V mnoha afrických zemích totiž působí islamistické teroristické skupiny, například v Mali, Nigérii, Mauretánii, Čadu, Nigeru i jinde, které chtějí nastolit obdoby Islámského státu, jak jsme ho viděli v Iráku a Sýrii.

To vyvolává migraci, která pak proudí hlavně do Evropy. Zastavit muslimské radikály v jejich snažení je proto správné. Podporuji proto větší počet našich vojáků na této misi, protože je to i boj proti islamismu, terorismu a migraci.

Při vstupu do EU se čekala určitá, řečeno slovy francouzských revolucionářů, rovnost, bratrství. O té rovnosti by mohly povídat malé firmy, a bratrství se zdrclo do zasílání dividend do matek západních firem. Proč jsme pořád pro mnohé Východem, i když jsme geografickým středem Evropy?

Mimochodem, z hesla francouzských revolucionářů se vám v otázce vytratila „volnost“. Ať už omylem nebo úmyslně, je to pravda. Volnost a spolu s ní i svoboda se nám vytrácí. A také ono heslo končilo – „nebo smrt“. Tak to nás snad ještě nečeká. Ale zpět k vaší otázce.

Nemyslím si, že členství v EU se dá vidět takhle černobíle. Nejsme Východ, jsme Západ. Snad bychom to jen neměli sami pořád tak zdůrazňovat – prostě jsme. Ekonomicky i kulturně. Česká republika je vyspělou zemí světa a k členství v EU momentálně nemáme alternativu. My nejsme Velká Británie a nejsme ani Švýcarsko či Norsko. Příchod západního kapitálu vedl k modernizaci výroby a služeb u nás, zvýšil naši konkurenceschopnost, i když pořád máme nižší platy.

Mnohé obory jsou dnes ale na vysoké technologické úrovni, jinak bychom české výrobky nemohli prodávat v zahraničí. Pokud jde o dividendy, které mateřské společnosti posílají „domů“ z Česka, tak nejde o žádný výjimečný příklad, to se děje na celém světě. Pravdou je, že některé z těchto firem by měly ze svých zisků více investovat tady.

Psali jsme: Kalouskův polibek smrti. Koho má za blbce? Už se ozvali Halík a Šojdrová? Uprchlíci – je to jinak. Tomáš Vyoral má i pár námětů pro Světlanu Witowskou Bude válka, obává se profesor Keller. Potřebuje Evropa fašisty, když má takové liberály, jako je Verhofstadt? Elity nechtějí, aby se cokoli změnilo. Strašení Ruskem a dezinformacemi? Ekonomka Švihlíková říká, o co tu jde „Bída, katastrofa, válka.“ Mladý předseda Svobodných zúčtoval se zastánci EU i s ČT

Sociální demokraté by se na sociálních dávkách rozdali, oproti tomu SPD by se příliš nerozdala. Jaká je zlatá střední cesta?

Sociální demokracii se jejich rozdávání z našeho ani politicky nevyplácí. Jak se říká, někdo seje, jiný sklízí. Opravdovou moderní sociální cestou by bylo dávat dávky jen skutečně potřebným. O tom se léta hovoří, ale skutečný pořádek v tom nezavedly ani předchozí vlády. Nerozdávat! Pomáhat!

Anketa Byl by Dominik Hašek dobrý prezident? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 14826 lidí

Svět je zranitelný nejen vojensky, ale i propojením cestování, což se ukázalo opět v případě koronaviru. Dá se vůbec něčemu takovému bránit bez drakonických zákazů?

Když už epidemie propukne, už to jde ztuha, pak musí přijít tvrdá omezení. Lepší je prevence. Jenže čínská vláda několik týdnů situaci bagatelizovala, nákazu přehlížela, některé informace cenzurovala. Neměla na paměti zdraví svého národa, ale především udržení vlivu a moci svého režimu. K čemu to vedlo, to vidíme. Na druhou stranu je teď opravdu třeba Číně pomáhat, protože masivní rozšíření koronaviru do světa by bylo katastrofou i pro nás.

Rejdí tu ruské i čínské tajné služby. Ale i „čučkaři“ se vyznamenali, nejnověji krásnými fotografiemi aut s jejich osádkami. Je tu zas doba špehování, špiclování, udávání?

Máte mobil? Používáte mail? Tak je velká pravděpodobnost, že když někdo bude chtít, tak vás bude sledovat. Netvrdím, že je sledován každý, ale nelze vyloučit, že v budoucnosti moderní technologie umožní i to.

Zásadní otázkou je, k čemu se podobné prostředky využívají a používají. Pokud jde o narušování soukromí a svobod občanů, je to trestuhodné. Pokud jde o sledování zločinců či teroristů, je to v pořádku. Je to jako ve všem – využít se to dá k dobré věci, zneužít ale také. Ovšem, že doba orwellovského Velkého bratra už nastala, tím jsem si jistý.

Vystoupení Andreje Babiše, to je vždy přehled, co všechno dělá pro republiku, v EU i ve světě. Do jaké míry je podle vás pohádkář či vypravěč? Ne nepodstatnou část veřejnosti, zdá se, stále baví...

Mě ne. A vzhledem k tomu, že jsem si mezi letošní předsevzetí dal, že se k této postavě české politiky vynasnažím nevyjadřovat, nechávám s omluvou tuto otázku bez odpovědi.

Ing. Lumír Aschenbrenner ODS



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Minutka šlukování. Vzpomínky vážné i humorné. Česko se loučí s oblíbeným politikem. A státní pocty? Senátor z ODS: S aktivními účastníky sametové revoluce se roztrhl pytel. Jako po roce 1945, to byl také každý partyzán ČT není tak veřejnoprávní, jak tvrdí. Samý klimatický aktivismus, neziskovky a levice. Senátorovi ODS došla trpělivost Zařídil pomoc té, co vyhrála nad Babišem. Senátor ODS: Premiér odejde a bude zapomenut. Číňané jsou neurvalí a hluční

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.