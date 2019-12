Senátor z ODS: S aktivními účastníky sametové revoluce se roztrhl pytel. Jako po roce 1945, to byl také každý partyzán

ROZHOVOR S aktivními účastníky listopadové sametové revoluce jako by se roztrhl pytel. Podle senátora za ODS, starosty jednoho z plzeňských obvodů Lumíra Aschenbrennera to připomíná dobu po druhé světové válce, kde byl také každý partyzánem nebo se jinak angažoval v odboji. Při vší té slávě a hledání nejlepšího Čecha jako kdybychom zapomněli na naše letce v RAF. A co když bude Trikolóra spolupracovat s ANO? Nevysaje Andrej Babiš Václava Klause mladšího?

Jak byste zhodnotil listopadové oslavy? Připomněli jsme si sametovou revoluci důstojně?

Já jsem člověk, který nemá příliš v lásce organizované oslavy. Chápu ale, že jak stát a jeho čelní představitelé, tak i města a obce se k podobným výročím musí nějak postavit. Já si „Listopad“, který považuji za počátek navrácení svobody a demokracie v naší vlasti, připomněl na několika akcích v Plzni. Myslím, že Plzeň se k tomuto výročí připojila velmi důstojně a akce byly i nápadité a občané Plzně se do nich mohli i aktivně zapojit.

Co se mi nelíbí je, že dnes se k zásluhám o nabytí naší svobody hlásí i lidé, kteří pro to nikdy nic neudělali. Podobně jako bylo po roce 1945 v tehdejším Československu tolik partyzánů a odbojářů, že by se do našich lesů a sklepů ani nevešli. Vypadá to, že každý byl v ulicích a že každý byl v Praze na Národní třídě. To ale není pravda! Nelíbí se mi ani to, když někdo uráží a píská na lidi, kteří šli položit kytku či zapálit svíčku na Národní třídě, jak se to stalo v případě Václava Klause mladšího. Ať už byla z jeho strany účast a možná odezva, které se mu dostalo, kalkul, či ne. S ODS, jíž jsem členem, se sice nerozešel v dobrém, ale pořvávat na něj u takové příležitosti je velmi nedůstojné. I protestovat se dá důstojněji a třeba i vtipněji.

Samozřejmě velmi oceňuji disidenty, kteří bojovali proti komunistickému režimu i všechny ty, kteří se nebáli pozvednout svůj hlas proti totalitě.

Václav Klaus objíždí města a vesničky. Nevyloučil kooperaci s ANO a s Andrejem Babišem. Co na to říkáte?

Přeorientuje se podle vás Milion chvilek na legitimní stranu, nebo bude zásobovat opoziční strany svými příznivci?

Nemyslím si, že Milion chvilek pro demokracii chce být politickou stranou. Sami to o sobě i veřejně tvrdí. Ale určitě bude chtít politickou scénu ovlivnit, což ostatně dělá od počátku svého vzniku. Opoziční politické strany se musí zásobovat příznivci samy, od toho mají svůj vlastní program a svoji vlastní strategii a taktiku. Přáním „Chvilek“ se nemohou řídit, ani je plnit. Mohou se ale s některými ztotožnit. Pokud je již přímo nemají v programech.

Není poněkud šokující, že si k největším Čechům, jako je Karel IV. nebo Václav Havel, lidé připojují také Karla Gotta?

V Česku může být jen těžko v podobných případech něco šokujícího. Karel Gott zemřel nedávno, proto je v živé paměti. I to může být důvod výsledku podobných hlasování. Já považuji za velké Čechy posledních desetiletí například Masaryka, Havla, Miladu Horákovou, či všechny naše statečné lidi, kteří obětovali své životy v různých válkách v boji za svobodu. Třeba naši piloti RAF pro mě byli, díky knihám od mého otce, hrdinové již od dětství a jsou dosud. To jsou Češi s velkým Č.

Co říkáte na aktivity starosty Prahy-Řeporyjí, mladého Novotného? Je to jenom „píár“, nebo i něco jiného, co může hraničit, nedej bože, s diagnózou?

Je to zajímavý psychologický úkaz. V mnohém s ním souhlasím, i když způsoby, jak se snaží prezentovat některé své názory, jsou někdy mimořádně expresivní. Je pravda, že se skutečně nebojí svoje názory prezentovat „po svém“, a to je pro mě již samo o sobě pozitivní. Ale je to střelec-samotář, podobně jako Václav Klaus mladší byl v ODS solitér. Nevím, zda by pan Novotný, i když je jejím členem, dokázal více spolupracovat s naší stranou na vyšší úrovni.

Starostové se v Plzeňském kraji před volbami spojí s TOP 09. Je to podle vás rozumné, nebo to naopak STAN poškodí?

Nevím, odkud tato informace pochází. Já naopak vím o zájmu TOP 09 o spolupráci s ODS. Ať už povolební, tak možná i koaliční. Vzhledem k tomu, jak se stále poněkud planě hovoří o spolupráci současných opozičních stran, já bych se takovéto krajské koalici nebránil.

Má podle vás ještě smysl po třiceti letech soudit Štrougala a Jakeše?

Uplatnit spravedlnost má smysl vždy, i když po tak dlouhé době to už nemá kýžený efekt. Zločiny mají být přesto potrestány, byť symbolicky. Tím, že dojde k rozsudku. Ať soud proběhne. Pokud je uzná za vinné, měl by padnout rozsudek. Vzhledem k vysokému věku se samozřejmě jejich nástup do vězení asi nedá očekávat.

Ekonomika půjde jistojistě dolů. A stále žijeme na dluh. Vyrovnaný rozpočet zase nebude. Co na to říkáte?

Paradoxně se české ekonomice daří, i když vláda na tom nemá takovou zásluhu, jak si sama připisuje. Je to především zásluhou ekonomiky našich nejbližších sousedů a zadruhé našich firem a živnostníků. Ano, chce to daleko lépe využívat zdroje, více investovat a nerozhazovat peníze, které budou potřeba v době hospodářských problémů. Chce to mířit k vyrovnanému rozpočtu, což vláda, bohužel, nedělá. Ale domnívám se, že ekonomika ještě poroste i v roce 2020 a že lidem se daří poměrně dobře. Ale daří se jim dobře nikoli díky této vládě. S odpovědnější vládou by se jim dařilo ještě lépe.

