Ševčík: Cenová hladina a pravda o snížení cen. Horší než Leninův program

Ve Velké Británii se k moci dostala levice. Ve Francii to vypadá, že levicové strany budou sestavovat vládu. Co to znamená pro ekonomiku?

V současné přeregulované ekonomice, která je jak v rámci zemí Evropské unie, zvláště ve Francii, tak i ve Velké Británii, která už sice v EU není, ale ekonomika ve Velké Británii byla a je pořád silně regulována, to nemusí znamenat v podstatě nic moc nového. Přestože se předchozí vlády v těchto zemích tvářily buď středo-pravicově nebo pravicově, tak žádnou pravicovou hospodářskou politiku nedělaly. Je možné, že budou určité politické síly tlačit na to, aby se nezvyšovaly dále výdaje na zbrojení. Je možné, že bude i po amerických volbách v listopadu letošního roku přehodnocována celá situace, která se týká vojenské pomoci a braní si úvěrů na tuto vojenskou pomoc Ukrajině. Takže zde může dojít k určitým dílčím změnám.

Nicméně nemůžeme očekávat, že by se změnilo paradigma, které je dlouhodobě nastoleno. Zvláště pak v zemi Evropské unie, která je a bude sužována naprosto nesmyslným programem, dá se dneska konstatovat téměř již komunistickým programem, který se nazývá Green Deal. A ani někteří ekonomičtí experti nevědí, že Francie má v nominálním vyjádření nejvyšší dluh ze zemí EU, který činí více než 3,1 bilionu EUR. Pro srovnání to je v nominálním vyjádření zhruba 11 ročních HDP v běžných cenách České republiky.

Nemůže to být lepší v tom, že když se prosazování Green Dealu chopí ti, kdo pro něj nejvíce horují, tak dojde dříve k tzv. realizačnímu vystřízlivění?

Ne. Bohužel ne. Realizační vystřízlivění nastane, až se to bude týkat bezprostředně domácností a občanů té které země. Dnes je známo, že např. i pravděpodobný budoucí viceprezident Spojených států amerických J. D. Vance (pokud vyhraje Trump), říká např. o energetické politice Německa, že to je „idiotská politika“. Prosím, to je citace tohoto významného republikánského kandidáta na viceprezidenta Spojených států amerických. On sám je velmi skeptický k tomu, jak se chová Evropská unie a jak jsou vytvářeny hospodářské politiky zemí, které jsou totálně ovlivněny tzv. Green Dealem.

Vzhledem k tomu, jak jsme ekonomicky provázaní s Německem, tak naše ekonomika bude těžko vzkvétat, pokud na tom Německo bude bídně. V jakém stavu a na jaké trajektorii je podle vás německá ekonomika?

Volby v Německu jsou příští rok. Tak uvidíme, jak dopadnou. Česká ekonomika je navázaná na německou ekonomiku, a to, že se teď trošku vzpamatovává ze slabého ekonomického růstu, resp. stagnace, neznamená, že má dlouhodobě vyhráno. Navíc je nutno brát v úvahu, že pokud budeme sledovat růst ekonomiky pomocí hrubého domácího produktu, tak se porovnává povětšinou meziročně. A jestliže byla již velmi nízká základna v minulých letech, tak nepatrné navýšení HDP, které může být spojováno s růstem spotřeby domácností, nenahrazuje např. investiční aktivity firem, které jsou zatím na velmi nízké úrovni.

S velkou slávou byla oznámena snížená inflace, která se dostala na 2 %. Znamená to, že se situace zlepšuje nebo jenom že se nezhoršuje?

Nutno podotknout, že tento údaj 2 %, je meziroční míra inflace. Kdybychom porovnávali index inflace, resp. porovnání posledních 12 měsíců s předchozími 12 měsíci, míra inflace je pořád poměrně vysoká a dosahuje v červnu 2024 pořád téměř pěti procent (4,9 %). Snížila se tedy meziroční míra inflace. Pohybuje se v posledních měsících mezi 2 a 3 %. Je to tak trochu hra s čísly, kdy porovnáváme meziroční údaje. Bohužel vysoká cenová hladina, která snižuje životní úroveň naprosté většiny domácností České republiky, zůstává. Ta se nesnížila. Muselo by dojít k deflaci, zjednodušeně řečeno k zápornému růstu, respektive k poklesu celkové cenové hladiny, abychom mohli říkat, že se situace zlepšuje či alespoň na tom nejsme hůře, než jsme na tom byli před pár lety.

Vysoká cenová hladina velmi silně negativně dopadá zvláště na střední třídu. Můžeme se podívat na čisté výdělky domácností velmi významné skupiny třeba učitelů a dalších pracovníků ve školství, zdravotnictví, sociálních službách atd. A tady je zřejmé, že navýšení jejich průměrných mezd, které nastalo za vlády Babiše, jim velmi rychle požrala inflace a další navýšení je v nedohlednu, protože tahle vláda je vláda neumětelů a je to nejhorší vláda od doby transformace, která slouží cizím zájmům a neslouží ve prospěch firem, domácností a skupin obyvatelstva České republiky.

Na stránkách HN analytik Štěpán Drábek tvrdí, že hlavní překážka české ekonomiky v růstu je, že máme rádi neměnnost a bojíme se riskovat. Je to tak? Není v tom něco jiného?

Pan Drábek se tak trochu mýlí, protože riskovat v situaci, kdy je nám naoktrojován systém Green Deal, který se dotkne všech domácností a téměř všech činností, protože se budou mimo jiná opatření zavádět „daně“, spojené s bydlením a dopravou, tak to se mnohým racionálně jednajícím ekonomickým subjektům nechce. A víme, že když dojde ke zvýšení dalších daní, např. u pohonných hmot, tak se to projeví prakticky v cenách všech služeb i všeho zboží. Stávající program Green Deal je tak záležitostí totální byrokratické diktatury z Evropské unie. Pochází od těch, kteří se stali tzv. elitami Evropské unie a jsou zájmově propojeni, lobbisticky propojeni a tyjí z toho, co budou muset běžní občané platit. Tady bych velmi silně zdůraznil, že Green Deal neslouží ve prospěch zlepšení klimatu planety, není ve prospěch občanů, ale slouží relativně úzké zájmové skupině propojené s finančním sektorem, přes některé dotační projekty, které se realizují v rámci Evropské unie.

Řeší se zavedení Green Dealu v Čechách. Premiér Fiala tvrdí, že nepřijme nic nad rámec toho, co už přijala Babišova vláda. Ale i tak někteří ekonomové, např. Lukáš Kovanda, bijí na poplach kvůli tomu, jaké zdražení by to mělo přinést. Jaký je váš názor na tuto věc?

Tak nejlepší by bylo celý Green Deal zrušit. On tak trochu připomíná komunistické programy GOELRO a NEP (Nová ekonomická politika od Lenina). Ale GOELRO aspoň pomohlo k elektrifikaci tehdejšího Sovětského svazu (včetně Ukrajiny). Dnešní uplatňování Green Dealu naopak způsobuje problémy se zásobováním některých oblastí elektrickou energií či její cenovou dostupností. A NEP částečně uvolňoval nesmyslnou komunistickou hospodářskou politiku, kdežto EU tuto hospodářskou politiku chce čím dál více svazovat regulací, která slouží zájmům vybraných „zkorumpovaných“ elit.

Je zřejmé, že se vláda asi trochu zalekla toho, že chce schvalovat ještě tvrdší postupy, než které jsou nám naoktrojovány z Evropské unie. Zatím, co mám zprávy, se projednávání ve vládě odložilo. Nutno konstatovat, že je nezbytné jednoznačně rozpracovat dopady přijímaných opatření na jednotlivé skupiny obyvatelstva, na firmy a další ekonomické subjekty včetně dopadů na úrovni státních institucí. Protože i stát se bude muset podle tohoto řídit.

Osobně si myslím, že úplně nejlepší by bylo úplně zrušit celý Green Deal. Bohužel jsme v době, kdy toto není na stole a měly by se přijmout jenom taková opatření, které nás nutí Evropská unie přijmout a nemělo by se jít nad jejich rozsah.

Za totální nesmysl považuji zrušení výroby energií, ať už elektrické energie nebo tepla, z uhlí. Myslím si, že je zcela neadekvátní, abychom byli zatěžováni dalšími daněmi. Pokud by byla realizace „Českého Green Dealu“ tak, jak prosákly určité informace (pokud to nebyly vládní dezinformace) a ceny emisních poukázek se vyvíjely podle „zájmů spekulantů“, tak opravdu může dojít ke zdražení pohonných hmot ne o 2 či 3 koruny za litr, ale možná i o těch Lukášem Kovandou predikovaných 10 a možná i více Kč za litr. Toto bude ale záležet na tom, jaké parametry se přijmou a jak se bude vyvíjet trh s emisními poukázkami. A jestli tento fatální nesmysl zůstane nadále v platnosti.

Proč vláda s Green Dealem čekala na letní prázdniny?

To je záležitost programu vlády a možná chtějí, aby to ušlo pozornosti širší veřejnosti, možná i pozornosti odborné veřejnosti. Vláda by ovšem měla tyto záležitosti diskutovat na širším ekonomickém fóru, nejenom s těmi poplatnými skupinami včetně těch, kteří jsou součástí vládního tzv. NERVu, což je skupina ekonomů, z nichž někteří z toho mají spíše nervy.

Od roku 2027 se mají emisní povolenky vztahovat i na bydlení a na dopravu. Pokud se tak stane, k čemu to povede?

Již dnes je zřejmé, že je pro mladou generaci velmi nedostupné vlastnické, ale i nájemní bydlení. V každém případě dojde ke zdražení bydlení. A to nejenom vlastnickéjho, ale i nájemního bydlení.

Považuji to za fatální omyl Evropské komise, fatální omyl celého Green Dealu, fatální omyl Timmermanse a jeho poskoků, kteří připravili toto opatření. K dopravě je v podstatě nutno podotknout, že je prakticky nutná při všech ekonomických činnostech, ale i téměř při všech činnostech občanů, jejich osobního a profesního života. To znamená, že se to zase dotkne jejich peněženek a bude to způsobovat to, že jim neporoste životní úroveň tak rychle, jak by jim mohla růst a pro některé nedojde jen k tomu nerůstu, ale může dojít i ke snížení jejich životní úrovně.