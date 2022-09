Síkelovi už chybí jenom kulich nebo rádiovka. Pat a mat ve vládě, nekompetentní chaotici, zní z opozice

reklama

Vláda se konečně rozhoupala k zastropování cen energií pro domácnosti. Maximálně tři koruny u silové elektřiny, tři koruny za plyn. Jak vnímáte toto opatření? Je dostatečné? Pořád je to čtyřikrát více u elektřiny, než bude od začátku nového roku na Slovensku...

Přidejte klidně další státy. Vláda po půlročním tlačení vytlačila tento energetický bobek. Ten nezabrání chudnutí rodin, mrznutí pacientů v nemocnicích a důchodců ať už v domovech nebo ve svých bytech. Nezabrání odchodu firem do zahraničí. Podotýkám firem se zajištěnou výrobou. Budou tak odvádět daně u sousedů. Je to plácnutí do vody, píárový krok udělaný ve stínu povolení Evropské unie. Víte, tady dnes už nestačí modelovat přijaté normy. Tady je potřeba normy změnit. Zatímco pětikolka profesora Fialy shání vlnu a jehlice, možná podpoří nějakou dotaci na chov ovcí, tak rozumné státy řeší novou energetickou politiku jako celek. Víte, co třeba bude veliký problém a je to citlivé téma? Provoz krematorií, která jedou kompletně na plyn.

Přichází pozdě, ale přece? Lepší něco než nic? Dá se to takto brát? Je hlavní problém, že vláda dlouho spala a začala situaci řešit až po prázdninách?

Hlavní problém je, že tohle rozhodnutí mohl udělat ERÚ v dubnu, a bylo by. Možná že ERÚ jako úřad není potřeba, když o energiích bude rozhodovat vláda ve sboru. Je sice pravda, že je lepší něco než nic, ale pro obyčejné občany tohoto státu, kteří s důvěrou a očekáváním volili změnu, bude pouze v tom, že budou buď v dluzích, nebo v ještě větších dluzích.

Na Seznam Zprávách je článek s názvem Energetická smrt českého průmyslu v přímém přenosu. Je to až tak vážné? A co říkáte na připravovaná opatření vlády v oblasti velkých podniků?

Ano. Podniky, potravinářské závody prostě zavřou. Už se tak na severní Moravě děje. Tam se stěhují firmy do Polska. Nějaké peníze, které už dnes v této podobě nemohou stačit, od státu jenom konec urychlí, protože si firmy uvědomí, že tady to vláda prostě řešit nechce. Tedy do doby, než zavře bufet ve Strakovce a bude tma.

Jak si podle vás vede ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela? Je hlavní zodpovědnost na něm?

Panu ministrovi chybí už jen kulich nebo rádiovka a můžete si vybrat, jestli mu budete říkat Pat, nebo Mat. Je to v první řadě odpovědnost jeho, ERÚ a také pana premiéra. Občané nejsou studenti a náš stát není posluchárna. Tady lidé zůstanou i po zvonění. Tahle vláda se ukázala jako nekompetentní naivní spolek chaotiků, kteří problémy neřeší, ale čekají, že samy pominou. Nepominou, je jich stále víc. A před tím parta „Bylonáspět“ prostě nemůže utéct.

Jaké jsou vlastně podle vás příčiny vysokých cen energií?

Úplně primární příčinou je nezvládnutá energetická politika EU, která dostala ránu do vazu ukrajinským konfliktem. Je potřeba tohle všechno změnit. A nejdříve na národních úrovních a až následně na evropské. Současný postup připomíná stavbu domu od střechy. A to nemůže nikdy pořádně vyjít.

Věříte v brzké celoevropské řešení vysokých cen energií?

Neexistuje takové řešení, protože nejsou k dispozici alternativy. Potrubí má nějakou šířku a výkon, státy nějakou spotřebu. Evropa a naše vláda si odmítají připustit, že tu je obrovský problém, a schovávají se za proklamace, sliby a vysílané signály. Příklad: slyšeli jsme informaci, že do Nizozemska přijela loď s plynem pro ČR, a to že je to řešení. Víte, kolik jich od té doby připlulo? Nula. Přijela pouze tato jedna loď. A tomu říkáte řešení energetické krize?

Probíhá volební kampaň, které se zúčastníte. Co vám říkají lidé, jaká mezi nimi panuje nálada?

Na jednu stranu, ať se to komu líbí, nebo ne, slyšíme podporu našemu hnutí a kandidátům. Na druhou stranu jsou lidé naštvaní a mají strach. Bojí se jednak toho, co přijde teď na podzim a v zimě, a bojí se i mluvit, protože jsou šmahem označovaní za ruské přisluhovače a já nevím koho ještě. Tato vláda nebudí v lidech důvěru. Slibuje, škodí a hrozí zároveň. Komunální volby proto budou referendem současné vlády. Nálada ve společnosti houstne, zaplněné Václavské náměstí je jen začátek. Panu Fialovi a Síkelovi by lidé asi vzkázali: pánové, to, že děláte, že něco nevidíte, ještě neznamená, že se to neděje!

