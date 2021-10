Skryté hrozby! Temná předpověď Ilony Švihlíkové: Škrty, růst daní. Privatizace ČEZu. Lidem s hypotékami hrozí krach

reklama

Ekonom a bývalý předseda Svobodných Petr Mach pro Český rozhlas řekl, že za vysokou inflací stojí emisní povolenky, New Green Deal Evropské unie a také přimíchávání biopaliv a daně z energií. Je to pravda? Vyřešilo by zvyšující se cenu zrušení biopaliv, povolenek a daní?

Nejen ceny energií jsou vysoko, ale vidíme to i u dalších komodit, jako je měď, lithium a další. Důvodů je celá řada, komodity například slouží jako zajímavé jištění proti inflaci, je tu velká poptávka z Číny a u některých komodit i velmi nízké zásoby, což psychologicky tlačí na růst ceny. Tyto faktory by ovšem byly spíše krátkodobé. Tlak na restrukturalizaci ekonomik právě podle Green Dealu naráží na nedostatečnou nabídku, což ústí v dramatický růst cen. Čím více se tlačí na pilu, na rychlost změny, tím více se ceny poženou vzhůru.

Co podle vás způsobilo inflaci a nakolik za ni může nový koronavirus – tedy argument, který uvádí premiér Andrej Babiš (ANO)?

Vidíme tlaky na straně poptávky i nabídky. Já se domnívám, že ta nákladová složka, která k nám jde ze zahraničí, jasně dominuje. Důvody už jsem uvedla u první otázky, ještě doplním problémy v lodní dopravě, změny tras, plus vidíme následky toho, jak to dopadá, když se klíčové sektory přemístí do asijských zemí.

Která z letošních kandidujících stran do Poslanecké sněmovny má podle vás nejlepší program na řešení státního dluhu a zlepšení české ekonomiky?

Programy politických stran nejsou zrovna oblíbené čtivo. Lidé se nerozhodují primárně podle nich, ale vnímají celkově důvěryhodnost politických představitelů dané strany či koalice, jakou s nimi mají zkušenost, jaké jsou jejich zájmy - v tom lepším případě, když si je umí definovat – a tak dále. Určitě nemohu brát vážně programy, které razantně vylučují budoucí zvyšování daní – buď lžou, nebo jsou nekompetentní.

A komu se naopak v tomto smyslu nepovedl?

Jedna věc je program strany, další programové prohlášení vlády a třetí pak reálná politika vlády, na to je potřeba také pamatovat. Jinak jsem odpověděla v minulé otázce.

Dluhová brzda je nastavena na 55 procent HDP. Hrozí podle vás České republice?

Dluhová brzda je nějaký nastavený práh, který lze koneckonců změnit. To nebude ten hlavní problém a určitě nejde o to čekat, kdy se narazí do nějaké zdi. Nová vláda se bude muset postavit čelem situaci, kdy je tu vytvořen strukturální deficit kolem 200 miliard korun a centrální banka k tomu významně utahuje šrouby restriktivní politikou – tedy zvyšováním úrokových sazeb. To je situace extrémně obtížná a už teď mám velké obavy.

V blízké budoucnosti vidím škrtací balíčky a zvyšování daní, v delší budoucnosti pak pokusy o privatizaci. Zmínky o České poště a Českých drahách jsou takové pokusné balónky. Myslím ale, že jde o zcela jiné písmeno Č, na které si někdo brousí zuby (ČEZ, pozn. red.).

Kdo podle vás může za současnou situaci na trhu s nemovitostmi a s jejich pronájmy? Ceny stále rostou, sehnat bydlení začíná být opravdu problém…

Nemovitosti jsou považovány jako jištění proti inflaci a proti nežádoucímu ekonomickému vývoji. Lidé, kteří jsou dost solventní, investují do zlata a právě do nemovitostí. Důležitým faktorem je, že na trhu jsou nejen individuální kupující, ale finanční investoři. Bydlení není houska, je to životní potřeba a podle toho by se měla odvíjet bytová politika státu. Představa, že vše se vyřeší masivnějším stavěním, neodpovídá mnohem komplikovanější realitě.

U některých hypoték končí jejich fixace. Nakolik hrozí, že kvůli tomu mohou lidé o bydlení přijít?

Poradila byste Čechům kupovat si v současnosti vlastní bydlení? Vyplatí se to stále?

Nejsem realitní makléř, ale osobně bych se spíše podívala po nemovitostech v zahraničí.

Do čeho by měl dnešní člověk investovat své úspory, aby inflací nepřicházely o hodnotu?

Nejsem ani finanční poradce, a navíc musíte brát v úvahu, že většina lidí, celkem logicky, má dost velkou averzi k riziku. Pro ty odvážnější jsou zajímavé investice do komodit, čímž nemyslím jen zlato.

Velká Británie trpí nedostatkem řidičů – tím i pohonných hmot či potravin. Situace není kritická, pohonné hmoty bude například rozvážet armáda, ale i tak se mluví o tom, že situace Anglie odpovídá tomu, co se státům stane, pokud vystoupí z Evropské unie. Jiní zase tvrdí, že je to Brusel, který blokuje dohodu určitých pravidel o pohybu zboží a osob, a tím vše způsobuje. Co si myslíte vy?

Brexit nebyl nic jiného než cesta k restrukturalizaci britské ekonomiky. Jako u Green Dealu, i zde platí, že takové kroky musíte mít dobře promyšleny. V Británii se bude měnit trh práce, není to ale problém, který by se nedal vyřešit. Vyžádá si určitou dobu na přizpůsobení. Mnohem větší problém je otázka Severního Irska.

