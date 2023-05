Smlouva s USA. Asi nevíte. Okamura odhalil, co chce Fiala podepsat

reklama

Premiér Petr Fiala se na setkání Pirátů vymezil proti extremismu a populismu. „Extremismus a populismus, který jsme společně porazili ve volbách, totiž nikam nezmizel. Naopak vlivem současných krizí je ještě troufalejší a nebezpečnost dále stoupá,“ řekl. Co říci na to, když je 92 opozičních poslanců a milion dalších voličů, jejichž hlasy propadly, označeno předsedou vlády za extremisty a populisty?

Drzost a arogance premiéra Petra Fialy nezná mezí! Pohrdá obyčejnými lidmi. Premiér Fiala mluví o extremismu a sám hovoří na fóru Pirátů, kteří jsou sami neomarxističtí extremisté? Sám Ivan Bartoš se fotil s vlajkou teroristické organizace Antifa, kterou založili němečtí komunisté. Fiala mluví o extremismu a sám podporuje ukrajinskou vládu, která se hlásí k ukrajinským fašistům typu Bandery. Fiala mluví o populismu. Přitom před volbami sliboval, že nebude zvyšovat daně a Česká republika se nebude zadlužovat, ale nyní činí pravý opak.

Populisticky sliboval a lhal. Fiala má tu drzost označovat lidi, kteří protestují proti tomu, že je u nás největší nárůst cen energií v celé Evropě a současně největší nárůst zadlužování, za extremisty a populisty? Opravdu si nevidí do úst. Je totálně odtržen od reality a pohrdá obyčejnými lidmi.

Premiér Fiala hovořil o tom, že ti, kdo „dnes lidem bezostyšně nabízejí nerealistické, škodlivé, ale líbivé odpovědi“, jsou ve výhodě před demokratickými politiky, kteří si naplno uvědomují svoji odpovědnost. Takže Fiala lidem „odpovědně“ a „realisticky“ lhal, že nebude zvyšovat daně a zadlužení a že nepodpoří zákaz aut se spalovacími motory. To je ten jeho nepopulistický „realismus“…

Lidé mají vlády dost. I proto pořádáme ve středu 24. května demonstraci od 15.30 v Liberci na Soukenném náměstí, kde mohou lidé podepsat i petici za demisi Fialovy vlády. Zároveň letos s poslanci SPD pořádáme také celkem 80 veřejných debat o aktuálních tématech ve městech po celé republice.

V týdnu jsme si také připomínali devatenácté výročí vstupu do EU. Jak ohodnotit tuto éru?

Samozřejmě že negativně. Podle některých odhadů až 85 procent naší legislativy pochází z Bruselu. V naší zemi si již vlastně nevládneme, ale vládne nám Brusel. Jsme kolonií Bruselu a Berlína. EU likviduje naši ekonomiku a přivádí české občany do chudoby prostřednictvím Green Dealu. Hnutí SPD jako jediné říká, že musíme z EU vystoupit, nebo nás EU zničí Green Dealem, masovou imigrací, islamizací a neomarxismem. Babišovo hnutí ANO odmítá referendum o vystoupení z EU a referendum o vystoupení z EU odmítá i PRO pana Rajchla.

Zadržte, pane Okamuro. Vy mluvíte o czexitu, ale brexit je pro mnohé britské občany zklamáním a mění na něj svůj pohled. A co se týče klimatické politiky, Británie zavádí podobné věci jako EU…

Je to jako všude, někdo je spokojený, někdo ne. Faktem ale je, že Británie prosperuje i bez EU a nijak neoslabila ani na mezinárodní scéně. Víte, vystoupení z EU je podmínka pro obnovení svobody a prosperity nutná, nikoli dostačující. Britská konzervativní vláda bohužel akceptovala spoustu neomarxistických multikulturních i klima-hysterických nesmyslů. Vystoupení z EU samo o sobě nám prosperitu nepřinese, ale když se suverenita a vlastní vláda dobře uchopí, je to příležitost pro to, abychom se v budoucnu měli třeba stejně dobře jako Švýcaři a další evropské státy, které v EU nejsou.

Vláda Petra Fialy schválila smlouvu se Spojenými státy americkými o spolupráci v oblasti obrany. Ta teď půjde k hlasování do Sněmovny, jak se k ní postaví vaše hnutí?

Říkáme jasné NE cizím základnám a vojákům na našem území. Není to smlouva o spolupráci, ale smlouva o budoucí vojenské přítomnosti USA v České republice, která umožňuje Ozbrojeným silám USA používání vojenských prostor a budov, a to na leteckých základnách Čáslav, Pardubice, Náměšť a Mošnov. Budou také moci používat armádní výcvikové prostory a používat kasárna ve Vyškově, v Rančířově a ve Staré Boleslavi. Ve všech těchto lokalitách mohou USA stavět vlastní budovy, a to včetně prodejen potravin, otevřených stravovacích zařízení, bankovních služeb, společenských a vzdělávacích center atp. V případě schválení smlouvy se tak budou moci na území ČR volně pohybovat a operovat ozbrojené síly USA, a to včetně rodinných příslušníků.

Tvrzení vládních politiků, že tato dohoda v podstatě nic nemění, nejsou pravdivá. Zavádí „volný režim“ příjezdů, odjezdů, přivážení jakýchkoli movitých věcí a skladování zbraní a střeliva do těchto prostor, a to bez možnosti kontrol ze strany České republiky. De facto se bude jednat o podobný princip, jaký je aplikován na teritoria ambasád. Dohoda je navíc uzavírána na 10 let, kdy se nedá vypovědět. Smlouva je pro ČR nevýhodná a zbytečná. S USA ji má uzavřeno pouze 24 členských států NATO, a navíc již máme smlouvu NATO SOFA. Budeme hlasovat ve Sněmovně proti schválení této smlouvy.

Ve vládě pokračují jednání o snižování deficitu státního rozpočtu. Zdá se ale, že místo šetření na výdajích chce jít vláda cestou navyšování příjmů, tedy zvyšování daní. Je to podle vás správné?

Zvyšování daní povede ke zdražování a dostane další domácnosti do chudoby a existenční tísně. Vláda se chystá zvýšit českým občanům a firmám více typů daní a povinných odvodů, což je jednak závažné porušení předvolebních slibů vládních stran a původního programového prohlášení vlády, ale rovněž jde o opatření, která by v době astronomicky rostoucích cen základních životních potřeb zcela nesmyslně ještě dále snížila čisté příjmy domácností a část z nich by dostala do chudoby a existenční tísně. Tato opatření povedou k nárůstu inflace a zdražování.

Dle názoru SPD se musí začít škrtnutím zbytných výdajů států, a to zejména tam, kde neslouží českým občanům. Takovými zbytnými výdaji máme na mysli zejména snížení státní byrokracie, předražené armádní zakázky ze zahraničí, podporu solárním baronům, nepřizpůsobivým atp.

Na konci dubna skončil státní rozpočet se schodkem 200 miliard korun, což je meziročně bezmála o 100 miliard více...

No ano. Jde o největší dubnový deficit od vzniku České republiky! Tak ještěže máme tu „rozpočtově odpovědnou“ a také „nepopulistickou“ vládu.

Všechny sliby Fialovy pětikoalice o boji proti zadlužování byly jenom kecy a lži, jak oblafnout voliče.

Mimochodem, příjem od státu hlásí skoro každý čtvrtý člen vládních Pirátů. Ti si udělali ze státu dojnou krávu.

Vláda místo problémů občanů do Sněmovny stále tlačí své agendy. Třeba tento týden korespondenční volbu, jejímuž projednávání jste tento týden zabránili. Ale na druhou stranu: Vláda má většinu a byla to podstatná část jejího programu. Mladým a liberálním voličům to zjevně přijde skvělé. Proč proti ní tak ostře vystupujete?

Korespondenční volba by znamenala konec demokracie. Popírá tajnost a rovnost volby a nahrává volebním podvodům a manipulacím. Jedná se o mimořádné nebezpečí pro zachování demokratického politického systému, jelikož v případě korespondenční volby nelze žádným způsobem zajistit tajnost a rovnost volby, což jsou základní principy volebního práva definované Ústavou České republiky.

Korespondenční volba současně přináší nebezpečí rozsáhlých manipulací a volebních podvodů při sčítání hlasů, což se nedávno odehrálo v USA či v Rakousku, kde kvůli tomu dokonce muselo být opakováno jedno kolo prezidentské volby. Fialově vládě poklesla důvěra občanů na pouhých 30 %, a proto se snaží účelově změnit volební zákony a dát prostor manipulacím. Hnutí SPD je nadále připraveno bránit principy svobodných, spravedlivých, přímých, rovných a tajných voleb všemi silami a všemi zákonnými nástroji a prostředky!

Nejen v ČR se věci zásadně mění. Členské státy EU, včetně České republiky reprezentované zástupcem vlády Petra Fialy, v minulém týdnu definitivně schválily další balíček závazných klimatických norem, který má začít platit od roku 2027. Co od něj můžeme očekávat?

Přinese to markantní zdražení benzínu, nafty či uhlí pro české občany a firmy. Podstatou těchto nových opatření EU je budoucí nesmyslné zpoplatnění emisí z vytápění budov a silniční dopravy. Nejdramatičtější bude nárůst cen černého uhlí pro vytápění domácností, kde lze očekávat zdražení minimálně o 40 procent. V souběhu s růstem cen elektřiny a plynu jde o další likvidační opatření pro české domácnosti a o přímý doklad ekonomické a sociální škodlivosti EU. Zároveň jde o přímý důsledek postupné realizace plánu EU Green Deal, který za Českou republiku v minulosti podpořil expremiér Babiš (ANO) a naprosto aktivně a otevřeně jej podporuje i současná Fialova vláda. Vidíme, jak Fialova vláda kolaboruje s Bruselem.

Dle hnutí SPD by Česká republika neměla tato škodlivá opatření implementovat do svého právního řádu, a naopak bychom měli usilovat o přijetí zákona o všeobecném celostátním referendu, který by občanům umožnil hlasovat o vystoupení ČR z EU, které se ukazuje být čím dál nutnějším a aktuálnějším. Cíle Green Dealu jsou naprosto nerealistické.

Proč myslíte? Většina politické reprezentace Evropy je považuje za možné...

Nová studie think tanku New Economics Foundation ukazuje, že většina států Evropské unie nemá do budoucna dostatečný polštář pro financování projektů vedoucích ke splnění klimatických cílů. Analytici se domnívají, že tento problém by mohl do budoucna zpomalit aplikaci potřebných kroků do praxe, a ještě zvýšit hospodářské rozdíly mezi jednotlivými evropskými zeměmi. Hned třináct zemí Evropské unie by podle odborníků nesplnilo ani méně ambiciózní klimatické cíle. Týká se to třeba Francie, Polska, Nizozemska, ale i České republiky.

Navíc Evropská komise dle dokumentu vlády Ochrana klimatu ČR předpokládá, že náklady dosažení uhlíkové neutrality v ČR budou až dvojnásobné ve srovnání se starými členskými státy EU a odhaduje je až na stovky miliard korun ročně po dobu minimálně 20 let. K tomu se v Bruselu zavázal premiér Babiš a premiér Fiala Zelený úděl též podporuje... Zelený úděl, který bude stát Evropskou unii biliony eur a naší zemi biliony korun po koronavirové krizi může zasadit smrtelnou ránu naší ekonomice. Tyto propočty pocházejí ale ještě z doby před energetickou krizí a invazí Ruska na Ukrajinu.

Cizinecká policie odhalila za první tři měsíce letošního roku 2658 nelegálních imigrantů, což je ve srovnání se stejným obdobím loňského roku nárůst o 40,6 procenta. Očekáváte, že na to bude Ministerstvo vnitra pod Vítem Rakušanem nějak reagovat?

Považujeme za velmi vhodné, a z hlediska bezpečnosti českých občanů i žádoucí, obnovení trvalých kontrol na našich státních hranicích, zejména se Slovenskem, kudy proudí největší počet ilegálních imigrantů. Ministr vnitra Vít Rakušan a premiér Petra Fiala situaci ale nechtějí řešit a místo toho si létají z veřejných peněz na drahé cesty do rovníkové Afriky a do jihovýchodní Asie.

