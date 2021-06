Soud potvrdil, že neexistuje důkaz, že roušky omezují šíření viru, udeřil advokát Rajchl. A vytáhl i něco na Vojtěcha

Lidé ve vládě jsou buď zcela nekompetentní, nebo naprosto kašlou na zákony této země. Myslí si to pražský advokát Jindřich Rajchl, který patří k nejhlasitějším kritikům vládních opatření souvisejících s bojem proti pandemii Covid-19. Podle jeho slov je navíc naprosto tragické to, jakým způsobem se snaží vláda ohýbat zákony i ústavu naší země. Za symbolickou třešničku na dortu pak označil pandemický zákon, který považuje doslova za legislativní paskvil. „Ministr Vojtěch se dle mého názoru více než příliš rychlého rozvolňování bojí toho, že skončí období nikým nekontrolovaných kšeftů s testy a zdravotnickými pomůckami pro spřátelené subjekty a další kamarádíčky vyvolených,“ řekl nahlas to, o čem se mezi lidmi šušká, Jindřich Rajchl, který vede odbornou komisi hnutí Trikolora pro právo a spravedlnost.

Jak hodnotíte další rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který za protizákonné označil také květnové zavedení povinnosti nosit roušky?

K samotnému rozhodnutí by stačilo uvést pouze to, že bylo jen otázkou času, kdy padne. Od počátku jsme u nás v Trikoloře tvrdili, že je nezákonné. Věděl to každý, kdo měl vystudován alespoň první semestr právnické fakulty. Mne ovšem ještě více zaujalo jeho odůvodnění. Soud konstatoval, že u zaváděné povinnosti nosit roušky, respektive respirátory, nebyla uvedena jediná skutečnost, jež by dokazovala prospěšnost tohoto opatření ve vztahu k omezení šíření viru. Je to samozřejmě proto, že žádný tvrdý důkaz prokazující tuto skutečnost prostě a jednoduše neexistuje.

Pohledem laika to může vypadat tak, že vláda od jara nevydala jediné mimořádné opatření, které by následně soud nezrušil. O čem to podle vás svědčí?

To tak nejenže vypadá, ono tomu tak skutečně je. Svědčí to o tom, že lidé ve vládě jsou buď zcela nekompetentní, nebo naprosto kašlou na zákony této země. Nebo obojí. Což je dle mého názoru nejpravděpodobnější varianta. Poněkud absurdně nyní znějí nářky našich vládních činitelů, že lidé u nás nic nedodržují. Je totiž zřejmé, že vláda je na tom zcela stejně, ne-li hůř. Pokud vláda chce, aby se naši občané chovali podle zákona, tak nejdříve musí začít sama u sebe. V tomto případě bohužel ryba skutečně smrdí od hlavy.

Není problém právě v pandemickém zákonu? Neměl by se v důsledků rozhodnutí soudu pandemický zákon přeci jen upravit?

Ano, je. Ten zákon je legislativní paskvil. Neměl by se upravit, ale zcela zrušit.

ODS ve středu navrhla, aby poslanecká sněmovna hlasovala o ukončení pandemické pohotovosti. Ministr Vojtěch však upozornil na příliš rychlé tempo rozvolnění. Jak to vidíte vy?

Anketa Bojíte se negativních dopadů očkování proti covidu-19 na vaše zdraví? Ano 72% Ne 25% Jak u kterých vakcín 3% hlasovalo: 6130 lidí

Čím dál častěji se mluví o tom, že na podzim nás čeká další vlna pandemie díky rozšíření dalších mutací. Obáváte se dalšího lockdownu a uzavírání škol?

Ano, obávám. Globálním cílem celé téhle šarády je dosáhnout povinného očkování u dětí. To by jim nyní ještě neprošlo. Proto se na nás spustí ještě jedna vlna plná obviňování těch, kdo se nenechají očkovat, že kvůli své nezodpovědnosti zabíjejí naše seniory. Mnoho lidí, kteří se dodnes očkování brání, této kampani podlehne, a nakonec svolí k dokončení tohoto plánu.

Poučila se podle vás vláda z dosavadního průběhu pandemie a je připravena na případnou další vlnu pandemie?

Anketa Vadí vám, že se Jaromír Jágr nechce nechat naočkovat proti covidu-19, protože prý má dostatek protilátek? Vadí 3% Nevadí 93% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 1895 lidí

Když se Trikolora Svobodní Soukromníci dostanou do sněmovny, jakým způsobem se budete snažit čelit případnému dalšímu nárůstu počtu nakažených?

Odpověď je již naznačena výše. Jednoznačně chceme maximálně ochránit rizikovou skupinu (vitamíny C a D, zinek, ivermektin) a nezavírat ty, u nichž je riziko těžkého průběhu onemocnění, či dokonce smrti zcela minimální. Zejména mám na mysli naše děti. Za naši stranu můžu slíbit to, že pokud nám občané dají v říjnových volbách dostatečný mandát k tomu, abychom se mohli jakkoliv podílet na výkonu exekutivní moci, tak už nikdy nedopustíme žádný další lockdown, v žádném případě neuzavřeme školy, nedovolíme zavedení povinného očkování a nedovolíme provedení plošného očkování našich dětí. Existenci nemoci nepopíráme. Naopak respektujeme to, že se jedná o poměrně vážnou virózu, která může mít u rizikových skupin i fatální následky. Nicméně chceme danou situaci řešit racionálně, nikoliv hystericky. Chceme dělat rozhodnutí založená na vědeckých vizích, nikoliv na apokalyptických předpovědích pana Flégra a jemu podobných. Chceme chránit rizikovou skupinu, ale zároveň nechat žít ty, pro které covid představuje minimální hrozbu. Máme jasný plán a ten jsme připraveni zrealizovat. To je jediná správná cesta.

