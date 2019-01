Soukup může pomoci pohřbít ČSSD. A paradoxně pomoci Václavu Klausovi, myslí si sociolog Hampl

ROZHOVOR „Na té vlastenecké straně se teď etabluje jako dominantní hráč Václav Klaus. Ať už starší, nebo mladší. Při vší úctě k panu Soukupovi, zdá se mi, že nepředstavuje srovnatelnou váhovou kategorii, jako je jeden z Klausů,“ říká v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz k prezidentským šancím Jaromíra Soukupa sociolog Petr Hampl, který z osobního hlediska vidí v jeho vstupu do politiky pozitivum. „Vítám ho. A to z toho důvodu, že skupina označovaná jako pražská kavárna bude mít výborný terč na koho soustředit nenávist. Předpokládám, že lidé jako já budou mít teď po nějakou dobu snadnější život, protože nebudou terčem tolika útoků,“ konstatuje.

Anketa Zvažujete, že budete volit Jaromíra Soukupa? Zvažuji 72% Nezvažuji 24% Ještě nevím 4% hlasovalo: 16489 lidí

Jaromír Soukup zakládá politickou stranu a cílí na eurovolby. Jakou šanci má podle vás?

V tuto chvíli to ještě nelze říci, protože kromě takového strohého oznámení a názvu strany nevíme vlastně vůbec nic. Nevíme, jací další lidé se tam objeví, nevíme, jaký bude program. Můžeme tušit, na jaké bude cílit voliče, ale tohle také ještě není úplně potvrzené. Teď známe jen Jaromíra Soukupa, jméno strany a nic jiného.

Nicméně vzhledem k tomu, že v eurovolbách stačí na jednoho poslance, tuším, že 80 tisíc hlasů, myslím, že má slušnou šanci minimálně jednoho europoslance udělat. To ale nic neříká o dalším úspěchu této strany. Jak známo, Vladimír Železný měl také kdysi politickou stranu, měl europoslance, a tím to skončilo.

Dá se Jaromír Soukup označit za dalšího českého „Berlusconiho“?

V zásadě ne. U Berlusconiho nešlo jenom o to, že měl televizi, ale stála za ním jedna celá finanční skupina. Druhá věc je, že televize Barrandov, byť jí stoupá popularita, stále to není velké médium. Jako ParlamentníListy.cz, je to alternativní médium, zajímavé, ale neválcuje většinu trhu.



Může mít Andrej Babiš obavu, že se objeví někdo, kdo bude v politickém marketingu a komunikaci ještě schopnější než jeho marketingový guru Marek Prchal?

Tohle není o tom, jakého kdo najme marketéra, protože koneckonců těch marketérů je na trhu několik dobrých, dají se dovést. A Andrej Babiš není úspěšný jen proto, že má najatého nějakého marketéra. Věřím, že pan Soukup tam bude mít také špičkové profesionály, ostatně on se v tomto oboru pohybuje už řadu let. Nicméně rozdíl je v tom, že za Andrejem Babišem už je v tuto chvíli poměrně početná strana, je za ním obrovský majetek i vliv. Je to veliká síla. Za Jaromírem Soukupem toto není. Nemyslím, že by to byli rovnocenní hráči.



Kdo se podle vás může cítit více ohrožen, komu asi tak ubere Soukup hlasy?

Zcela jistě ČSSD, protože ti už jsou pod pěti procenty. A měli by obrovský problém dostat se na to jedno poslanecké místo. V takové situaci stačí, aby ztratili pár desítek tisíc hlasů a už to pro ně bude fatální. Možná i komunisté, kteří jsou v podobné situaci jako ČSSD. To znamená, že i ztráta mála hlasů pro ně může být fatální. Objevují se pro mě překvapivě i hlasy, že by mohl stáhnout i něco od ODS, od ANO podle mého jen maličko. Samozřejmě ten, kdo může čekat největší zásah, to je SPD. Mám za to, že z tohoto pohledu je to prospěšný krok, protože mám trochu pocit, že SPD počítala, že je tu jedinou vlasteneckou stranou a že nakonec takto zaměřeným voličům nezbude než to hodit SPD. Teď budou mít konkurenci a budou se muset ohánět. Což jim, myslím, prospěje.

Prakticky okamžitě se začalo mluvit o prezidentské kandidatuře Jaromíra Soukupa. Má podle vás šanci přebrat voličstvo Miloše Zemana a vyhrát prezidentské volby?

Můžeme zase jen spekulovat o tom, co chce pan Soukup a kde bude v té chvíli, až bude příští prezidentská volba. On se může do té doby naučit hodně věcí i hodně posílit. V tuto chvíli se mi ale zdá, že pokud by šel do prezidentských voleb, tak by do nich šel nikoliv za stranu kavárenskou, ale vlasteneckou. A na té vlastenecké straně se teď etabluje jako dominantní hráč Václav Klaus. Ať už starší, nebo mladší. Při vší úctě k panu Soukupovi, zdá se mi, že nepředstavuje srovnatelnou váhovou kategorii, jako je jeden z Klausů. Možná že za pět deset let jím bude, ale v tuto chvíli bych mu v takovém souboji nedával nejmenší šanci.

Jak se osobně díváte na toto rozhodnutí Jaromíra Soukupa?

Celkově ho vítám. A to z toho důvodu, že skupina označovaná jako pražská kavárna bude mít výborný terč na koho soustředit nenávist. Předpokládám, že lidé jako já nebo skupina Naštvané matky budou mít teď po nějakou dobu snadnější život, protože nebudou terčem tolika útoků. V tomhle smyslu je to dobrý krok.

Psali jsme: Hodně štěstí, přeje Soukupovi Jana Bobošíková. Padlo také: Dědic Miloše Zemana. A nejen to

A populisté se začnou požírat, jásá Martin Fendrych nad Listem Jaromíra Soukupa. Všechno je to prý linka ruské hybridní války

Tydýt. Konec světa! Jaromír Soukup „načural do mraveniště“, Praha šílí



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Oldřich Szaban