Spiknutí. Nová StB. Z ODS jde zarážející tvrzení

Tak tedy, je zde potíž s ministrem Jurečkou. Aby se rychle zbavil ředitele Úřadu práce Najmona, nabídl mu, že pokud sám odejde, dostane mimořádnou odměnu. Jinak bude „odstraňován“ cestou služebního zákona, což je delší proces. Šlo o úplatek a vydírání?

Tohle je zase úplná pseudokauza. Jediné, co bych panu ministrovi Jurečkovi vyčítal, je, že takové věci řeší osobně. Měl to za něj řešit státní tajemník nebo někdo jiný. My máme v hlavě pořád toho bolševika. Přispívají k tomu také média a právní bezvědomí části orgánů činných v trestním řízení. Odstupné a dohoda je standardní legální způsob ukončení služebního poměru. Směšný výplod agrofertích pisálků z MF Dnes, kteří tady 8 let kryjí prasárny svého majitele, je totálně manipulativní. Najmon je typický představitel agrofertizace státní správy. Jurečka se zachoval jako slušný člověk, nabídl neschopnému a špatnému podřízenému solidní řešení. S takovými bezpáteřními nulami se to nevyplácí. Dokonce jsem četl, že se tím začíná zabývat NCOZ, což jsou holdingové milice. I kdyby to nebylo v souladu s předpisy, co na tom může vyšetřovat tahle obskurní zdivočelá represivní složka? Jde vidět, že parta Babišových milicionářů má dost času a prostoru. Dávno bych ji rozpustil.

Mimochodem, pokud jde o služební zákon, tak vznikl proto, aby nový ministr „nevyčistil“ ministerstvo od předchozího odborného vedení a nepřivedl si své. A aby vznikl kádr profesionálních vedoucích úředníků, kteří budou apoliticky sloužit všem. Jak se nám to podařilo a kam jsme se se služebním zákonem dostali?

Anketa Má Marian Jurečka vaši důvěru? Má 2% Nemá 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 18793 lidí

Ministr Pavel Blažek čelí kritice za to, že se dotazoval nejvyššího státního zástupce Igora Stříže na „brněnskou bytovou kauzu“. On sám se hájí, že se dotazovat musel. Zároveň naznačuje, že státní zastupitelství „pouští“ novinářům věci ze živých spisů a ničí „sprostým podezřelým“ životy. Co k tomu říci?

K této věci jsem napsal řadu v odborné veřejnosti oceňovaných textů. Troufnu si říct, že znám okolnosti a celou záležitost dost do hloubky. O tom, co se děje kolem pana ministra, jakým způsobem se chovají zdivočelí prokurátoři, které se neodvážím nazvat státními zástupci, co všechno leze postupně ven, že se VSZ Olomouc v podstatě pasovalo do role novodobé StB a šikanuje bezúhonné občany, nespravedlivě stíhá nevinné lidi a ještě to drze komentuje místo toho, aby se styděli v koutě jako parta neschopných diletantů, to je návrat do 70. let minulého století. Existuje tady nezákonné spojení novinářů ve střetu zájmů (Valášek Jelínková) a represivních složek veřejné moci. Protizákonně jim pouštějí info a oni za to dělají špinavou práci. Připomínají Rudé právo, které psalo kompro na kněze a disidenty, když se znelíbili totalitnímu režimu. Není od věci připomenout, že to bylo právě olomoucké VSZ, které pomáhalo spolu s Babišovým fízlem Šlachtou inženýru Zemanovi v protiústavním puči proti České republice. Dovolím si promovat zásadní texty, které jsem k tomu napsal:

https://www.info.cz/nazory/komu-vadi-blazek-nekteri-novinari-po-ztrate-iluzi-sahli-k-osvedcene-taktice

https://www.info.cz/nazory/media-a-trestni-kauzy-pravni-bezvedomi-manipulace-a-vychodni-mysleni

https://www.info.cz/nazory/novinari-jako-loutky-zdivocelych-statnich-zastupcu

Připomenu, že za špatnou práci orgánů činných v trestním řízení zaplatila Česká republika za 10 let přes 750 milionů korun. Tři čtvrtě miliardy z vašich daní a bez toho, aniž by za to byli odpovědní. Způsob, jakým svá selhání komunikují, připomíná výsměch do ksichtu.

Ministr Síkela blahopřál Čechům, že z hlediska energetiky zvládli zimu. Připojujete se k tomuto blahopřání? Povídáme si častokrát o protivládních demonstracích. Ty jsou i ve Francii a opravdu tam hoří. Doslova. Nekřivdíte trochu českým demonstrantům, kteří jsou víceméně hodní?

Zimu jsme zvládli, což je dobře. Skutečnost, že zločinecká agrese nacisticko – bolševického barbarského režimu Ruské teroristické federace proti svobodné nezávislé Ukrajině změnila spoustu věcí. Znejistila trhy, narušila energetickou stabilitu a podobně. Zatímco směšní experti, kteří mimochodem často píší lži pro Vaše čtenáře i u Vás, zatímco hlasatelé nenávisti a vlastizrady jako Rajchl, celá sebranka z Trikolory a podobně strašili lidi, že zmrzneme, výtečná politika naší vlády zajistila, že se tak nestalo. Uvědomme si prosím, co od podzimu tihle zločinci hlásali:

Zmrzneme, nebude průmysl

Nafta bude stát 200,-

Přitáhneme do ulic statisíce lidí

Musíme pokleknout před Moskvou, jinak nebude nic

Vláda padne na podzim, vezmeme moc

Jaká je realita? Nic z toho se nestalo. Kdy už konečně Vaši čtenáři a pár zoufalců z vlastizrádných šibřinek na Václaváku pochopí, že Rajchl a jeho parta jsou jako krysaři, co je vedou na kraj propasti. Nic z toho, co hlásají, se nestalo a nestane. Vždyť jste to zažili. Kolik z Vás v zimě zmrzlo? Uvědomte si, že pár desítek tisíc deprivantů, kteří nenávidí především sebe a své zpackané životy, nijak neovlivní politickou situaci v zemi. Nesrovnávejme se prosím s Francií. Ti demonstrují ze sportu v podstatě pořád. Je to jiná disciplína. Nejsměšnější jsou pak vyjádření zaměstnanců holdingu Agrofert, převlečených za politiky – zejména Dvojkarla Havlíčka, který prodával nefunkční léčbu na smrt nemocným lidem (a ve správní radě firmy, která takto podváděla umírající s Havlíčkem seděl Rajchl). Před pár lety na Letné proti Babišovi demonstrovalo 300 tisíc lidí. A s nikým to ani nehnulo. Na Václaváku bylo max 70 tis. na podzim a na poslední demošku jich přišlo asi 30 tis. 10x méně a Havlíček z toho měl osypky. Směšné.

Evropská komise tvrdí, že Evropané jedí příliš mnoho hovězího a vepřového a příliš málo zeleniny a luštěnin. To je prý kvůli „klimatické změně“ třeba změnit. Takže se může „nezdravé“ zdaňovat a navíc může být zakázána propagace masa. Jak to na Vás, který nechcete vystupovat z EU, působí? Jde o návrh Komise.

Evropská komise může tvrdit, co chce. Je to samozřejmě kravina a dopadne to stejně, jako biopaliva, jako další nesmysly, co z ní vylezly v minulosti. Je na nás, abychom do EU vyslali kompetentní lidi a ne dva pomatené kolaboranty z SPD Ivana a Blaška, nebo srandovní rudozelené svazáky, jak se to povedlo Pirátům. Bylo by dobré, aby tady důrazně zaznělo, že na Barrandově řekl také Jindřich Rajchl, že nechce vystupovat z EU. Aby to čtenáři pobrali. Členství v EU a NATO je jedinou možností a zárukou bezpečnosti a prosperity naší země. Bláboly o Czexitu ukazují absolutní negramotnost v geopolitických záležitostech. Jsme skvělá země, bohatá, úspěšná. Z celosvětového pohledu jsme ale počtem obyvatel asi na polovině Káhiry nebo čtvrtině GuangZhou. Ekonomickým výkonem pak jako třeba jedna spolková republika v Německu. Světové velmoci se nebudou bavit tu s Českem, tu s Dánskem, tu s Belgií. Budou se bavit na úrovni USA – EU, Čína – EU… Kdo hlásá Czexit, chce tady životní úroveň Burkiny Faso, kdo hlásá odchod z NATO, chce vyvraždění Česka ruskými bandity. Tak jednoduché to je.

Iniciativou Evropské komise s podporou Evropského parlamentu je i zákaz spalovacích motorů. Ten teď začínají odmítat i velké členské státy. Narovinu: K čemu nám jsou centrální evropské orgány utržené ze řetězu tak, že vnucují členským státům něco, co státy nakonec ani nechtějí?

Anketa Je v pořádku hrozit blokádami vládních budov? Je 93% Není 5% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 43739 lidí

Na závěr perla: Náš společný přítel, šéfredaktor Info.cz Michal Půr, dostal důvěru prezidenta Pavla k tomu, aby s ním točil podcast. „Liberální lepšolidé“ nadávají, proč zrovna on. Je to česká závist, či co to je?

Nepoužil bych termín „liberální lepšolidé“. Není na nich nic lepšího. Svým totalitním myšlením a odmítáním plurality názorů jsou v podstatě jen druhá strana mince podpůrců Okamury a jiných nenávistných uskupení. Smějí se Václaváku a jsou jako oni. Je to smutný obraz české mediální a twitterové scény. Plné huby Západu a přitom mají myšlení čínských komoušů. Není to jen u téhle směšné kauzy, ale i u věcí kolem ministra Blažka (viz výše) a dalších. Jediný důvod, proč lidé nenávidí Půra, který je mimochodem můj skvělý kamarád, je závist. Závist a hloupost. Michal udává směr, „vidí za roh“, tvrdě pracuje, je úspěšný a to se neodpouští. Při reakcích na podcast se mi opět promítly stále platné výroky z Matoušova evangelia.

MT 23, 13: „Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Zavíráte lidem království nebeské, sami nevcházíte a zabraňujete těm, kdo chtějí vejít.“

Michal léta popisuje trendy, které v médiích nastanou. Většinou se jeho predikce vyplní a novináři to neradi slyší. Kritika podcastu je směšná, ubohá. Ostatní jenom závidí, že to nedělají oni. Víte, proč jsou poslední dny tak teplé? V Karlíně a na kavkách pálí flanelky.

