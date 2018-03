Spisovatel: Pokud byl Ondráček zvolen do funkce, měl právo ji zastávat. Asi tak stejné právo, jako demokraticky zvolení Hitler či Gottwald

ROZHOVOR Mladí lidé ještě nejsou tak zkažení a prolezlí komunistickou – zlodějskou a darebáckou ideologií, a proto jich bylo tolik k vidění při demonstracích proti zvolení poslance Zdeňka Ondráčka do čela komise pro kontrolu GIBS. Je o tom přesvědčen spisovatel Jan Žáček, jenž ale cítí, že mnozí z nich jsou zmatení a často volí strany a kandidáty, kteří jim slibují změnu, ale ve skutečnosti jim jde pouze o osobní prospěch. Situace v zemi se podle něj zhoršuje a míří k nesvobodě, a tak doufá, že se to podaří zarazit. Sám okusil drobné perzekuce, když mu v některých velkých knihkupectvích zrušili na poslední chvíli křest knihy, v níž píše o komunistických zločincích.

Andrej Babiš se nezúčastnil hlasování, které rozhodlo o zvolení komunistického poslance Zdeňka Ondráčka do čela sněmovní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů, ale pak prohlásil, že navrhne Ondráčkovo odvolání z čela komise. Myslíte si, že se zalekl veřejného mínění, jak tvrdí někteří politici?

Já myslím, že ne. On dělá, podle mě, všechno cíleně. A své poslance ovládá stoprocentně. Oni jsou poslušní. Působí tak. Pokud hlasovali členové ANO pro soudruha Ondráčka, udělali to na Babišův rozkaz. Andrej Babiš sleduje pečlivě dění v republice a dělá kšeft. Je mu úplně jedno, se kterou partají ho udělá. Podstatný je on. Takže se dohodl s komunisty. Nakonec on sám byl dlouho členem KSČ, tak proč ne? Teď vidí, že se to lidem nelíbí, a tudíž že by ho to mohlo poškodit. Tak provedl zdravou sebekritiku a postavil se za „spravedlnost”. Zdravou sebekritiku uměli soudruzi vždycky provádět. To byla taková komunistická metoda, jak ukázat, že soudruh pochopil svůj omyl a přidal se na správnou stranu. A z toho pak profitoval. Premiér v demisi se evidentně domnívá, že mu to pomůže u občanů, že se budou domnívat, že on je vlastně čestný a poctivý člověk. Že si občané neuvědomí, že zítra řekne naprosto klidně pravý opak toho, co říká dnes.

Na více místech v České republice se v pondělí demonstrovalo proti Ondráčkovu zvolení. Jak ty protesty vnímáte?

Jsem rád, že k těm protestům došlo. Je čím dál víc lidí, kteří si nepřejí, aby se komunisté vrátili k moci. A je lhostejné, zda jde o komunisty v KSČM nebo v jiné straně, především v ANO. Lidé se otevřeně a veřejně stavějí proti tomu, co nám tady tihle lidé chystají, proti tomu, aby zase vládli zločinci, kteří nastupují na místa těch, kteří v naší vlasti kradli, mučili a zabíjeli lidi čtyřicet let. Je obrovská škoda, že po listopadové revoluci nebyla KSČ zakázána a všichni její členové nedostali zákaz působit v politice. Navždy! Přijde mi to stejné, jako kdyby se v Německu někdy dostávali k moci bývalí členové NSDAP.

V diskusích o protestních akcích mě zaujal názor, že mlátička Ondráček zasahující při Palachově týdnu za Pohotovostní pluk SNB v čele komise pro kontrolu GIBS vadí, ale komunistický fízl v čele vlády nebo jeho pomocník ministr vnitra, který prošel tímtéž Pohotovostním plukem, nevadí. Je tomu opravdu tak?

V naší republice se bohužel nedodržují zákony. Nedodržuje je prezident republiky a proto je upřímně řečeno možné, aby je nedodržoval nikdo. Jestliže je možné jmenovat ministra či premiéra do funkce bez negativního lustračního osvědčení, pak to znamená, že ten zákon (lustrační) je k ničemu. Mnoho let se u nás porušuje. U nás se porušuje hodně zákonů a rozhodnutí soudu a Miloš Zeman, lépe řečeno i jeho kancelář, jdou příkladem. Je poměrně zajímavé, že lustrační zákon si odneslo dost lidí. Někteří nebyli jmenováni do pozice profesorů či do různých vedoucích funkcí ve státních podnicích a ve státní správě. Někteří nedostali státní vyznamenání, přestože jde o skvělé odborníky. A jiní přesně naopak. Jak se to zrovna hodí. Také se trochu obávám toho, že někteří lidé získali u nás falešná lustrační osvědčení za peníze. Divná doba, divná zem.

Dlouholetá pedagožka Jana Kunšteková při sledování přímého přenosu demonstrace na Václavském náměstí zareagovala: „Samé děti – opravdu je jejich největší starostí to, aby nebyl v čele komise pro GIBS komunista a 'mlátička'? Nemělo by je tížit spíš to, že nebudou mít byty, práci, rodiny?“ Kde vy vidíte důvod, že se tolik mladých lidí vydalo demonstrovat právě proti Ondráčkovu zvolení?

Oni mladí lidé ještě nejsou tak zkažení, tak prolezlí komunistickou – zlodějskou a darebáckou ideologií. A chtějí změnu. Je ale pravda, že mnozí z nich jsou zmatení a často volí strany a kandidáty, kteří jim změnu slibují, ale ve skutečnosti jim jde pouze o osobní prospěch. To jsou lidé, kteří tvrdí, jak tuto zem ochrání před vším možným, migranty nevyjímaje a přitom jenom bohapustě žvaní a v praxi neudělají pro zem a pro občany vůbec nic. Vždyť, co například udělalo pro občany SPD? Přeju si, aby občané pochopili, kde je pravda a jak by bylo možné udělat z této země prosperující, kvetoucí stát. V první řadě je nutné vyhnat od moci „staré kádry”.

Bývalý místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Petr Štěpánek na sociálních sítích doslova napsal, že kdyby Kalousek s knížetem i Udženija radši seděli doma na prdeli, udělali by pro věc, o kterou jde těm mladým lidem, víc, než když na Václavák cpou svoje provařený ksichty. Je přítomnost zmíněných politiků opravdu na škodu věci?

Obávám se, že pan Štěpánek je dlouhodobě zklamán svým „politickým neúspěchem”. Navíc bych rozlišoval. Občan Schwarzenberg se měl především zúčastnit hlasování v parlamentu, na němž chyběl. Pan Kalousek je jistě velmi inteligentní člověk, ale jeho hvězda již zašla, což je patrné na jeho volebním „úspěchu”. Paní Udženija je naopak velmi rázná dáma, která patří k těm, kteří by mohli pomoci naší zemi a tomu, abychom se konečně zbavili komunistů i exkomunistů. Pan Štěpánek se, užil-li slovo, které citujete v otázce, přiřazuje k vulgárním lidem, tedy k voličům Miloše Zemana či ANO. Je mi ho dost líto.

Právníkovi Tomáši Tylovi se zase nelíbily papírové obušky v rukou demonstrantů jako symbol minulého režimu. „Ano, komunismus byl hnusný a komunisté používali obušky. Bylo to potlačení svobody, bylo to zlo. Co dnes užíváte vy? Cenzura, zastrašování, nálepkování, posměch, dehonestace.“ Čelíme teď také – obrazně řečeno – nějakým obuškům, které nám ukrajují kus svobody?

Někdy mám pocit, že opravdu tahle země není úplně v pořádku. A že se situace v ní zhoršuje a míří k nesvobodě. Snad se to podaří zarazit. Sám jsem zažil jisté drobné perzekuce, když mi v některých velkých knihkupeckých domech zrušili na poslední chvíli křest mé knihy Poslední velká loupež, v níž píšu, mimo jiné, o komunistických zločincích. Navíc z toho, jak se vyjadřuje prezident této země a jeho příznivci, cítím, že spějeme do stále většího maléru. Vždyť urážení, dehonestace a ponižování názorových oponentů jsou dnes naprosto normální a obvyklé. Stejně jako návrhy Miloše Zemana na likvidace novinářů nebo politiků.

Na demonstracích přibyl i pokřik „Dlužíme to Havlovi“. V diskusích se proti tomu někteří ohrazovali s tím, že s heslem „Nejsme jako oni“ a benevolencí ke komunistům může právě Václav Havel za výsledný marast, protože vedl tenhle stát a měl morální autoritu, kterou nevyužil. Připomíná se, kdo mu pomohl k jednomyslnému zvolení prezidentem, s kým jako s federálním premiérem úzce spolupracoval, nebo komu prodal svůj poloviční podíl paláce Lucerna. Je nynější stav výslovně chyba a vina Václava Havla a jeho okolí, nebo mu naopak něco dlužíme?

Václav Havel mi byl nesmírně sympatický za socialismu. Tím, jak se stavěl proti komunistům. Po revoluci se tak nějak změnil. Začal kšeftovat s mocí a s komunistickými i jinými politiky a domnívám se, že jeho je obrovská odpovědnost za to, že komunisté nebyli postaveni mimo zákon. Ano, on s nimi spolupracoval a obchodoval. Jistěže mnohému pomohl. Jistěže mnohému uškodil. Nehodlám ho posuzovat z hlediska historického významu. Ostatně, na téma špatných činů tohoto muže jsem kdysi vydal knihu „Hradu smrt nevadí” o jeho podivuhodných milostech.

Politici TOP 09 označili den prezidentské inaugurace Miloše Zemana za smutný den pro Českou republiku, a proto se na ni dostavili v černém a oděv, který symbolizuje smutek, si ozdobili odznaky s podobiznou Václava Havla. Prý se odkládá návrat havlovských ideálů. Vy jste zmínil jeho kšeftování s mocí a komunistickými politiky, ale to asi na mysli neměli. Co si tedy lze pod havlovskými ideály představit?

No, to je pro mě vzhledem k tomu, co jsem vždy říkal a psal o Václavu Havlovi dost obtížné. Upřímně řečeno, nemám rád podobné akce, jako je někam přijít všichni v černém nebo si dát na hlavu třeba číro. Co jsou to havlovské ideály, to já nevím, ale – o mrtvých jen dobře, že? Jistěže všichni obdivovatelé Václava Havla budou mluvit o pravdě, lásce a morálce. V souvislosti s věčným lhaním, nenávistí a absolutní nemorálností prezidenta nynějšího a jeho okolí. A budou mít zřejmě pravdu v souvislosti s dneškem. A ano, ta odlišnost tu je dost veliká. Havel udělal také mnoho dobrého. Zeman, podle mého názoru, nic.

Miloš Zeman svým inauguračním projevem přinutil politiky v čele s Miroslavou Němcovou a Miroslavem Kalouskem k odchodu ze sálu, sklidil pak velkou kritiku a přidala se i média, do nichž se ve své řeči trefoval, tedy Česká televize a Bakalovo mediální impérium. Jak projev zapůsobil na vás?

Já vlastně nevím, zda bych se ještě k tomu člověku, kterého musím považovat za ničemného, měl vyjadřovat... Pořád čtu a slýchám od jeho příznivců, že dehonestuji nejenom jeho, ale i prezidentský úřad. Tím, co soudruh Zeman provedl, totálně dehonestoval prezidentský úřad. Abych řekl pravdu, já nechápu, proč ti politici ze sálu odešli, a to proto, že vůbec nechápu, proč tam přišli.

Mluvčí nynějšího prezidenta Jiří Ovčáček okomentoval aktuální dění slovy: „V roce 1989 lidé demonstrovali za svobodné volby. V roce 2018 někteří demonstrují proti svobodným volbám.“ Není opravdu policista zasahující za totality proti účastníkům protirežimních demonstrací jen beranidlem poražených stran proti Andreji Babišovi?

Rozhodně není. A soudruh Ovčáček se chová jako typický redaktor komunistických novin. Člověk, který bil lidi, opravdu nemá sebemenší právo stát v čele jakékoliv komise. Nemá morální právo o nás rozhodovat. Jestliže tam, do té funkce byl zvolen, pak tedy ano, má právo ji zastávat. Asi tak stejné právo, jako měl pan Hitler či soudruh Gottwald, kteří byli rovněž zvoleni v demokratických volbách. Demokracie má jednu obrovskou vadu. Nedokáže se tvrdě vypořádat s teroristy, se zločinci, s příslušníky odporných totalitních stran. Ale máme ji a zaplať Bůh za ni. A snažme se maximálně pomoci tomu, aby demokracie nebyla ničena všemožnými lumpy.

Je nutné respektovat výsledky voleb, když je vyhrálo hnutí ANO a hrozí, že bude vládnout s podporou či tolerancí SPD a KSČM?

Jistěže je to nutné. Volby byly demokratické. To ale neznamená, že s těmi výsledky musíme souhlasit a že se nemůžeme dlouhodobě snažit o změnu. K té může a nemusí dojít v dalších volbách. Lidé mohou začít uvažovat rozumně a nebo mohou zase volit ty, kteří jim naslibují a třeba i dají jakékoliv krátkodobé výhody. Je otázka, zda lidé budou chtít, aby se dobře vedlo drobným živnostníkům a všem normálním, obyčejným lidem, nebo aby v miliardách bohatly obří koncerny, což se děje dnes. Musejí se rozhodnout.

Jak zajistit, aby se splnilo přání stran demokratického bloku a do Poslanecké sněmovny se nedostaly nedemokratické strany KSČM a SPD – Tomio Okamura, případně ani hnutí ANO? Neměli by si voliči vybírat jen z demokratických stran, jako jsou ODS, KDU-ČSL, STAN, TOP 09, ČSSD, případně Piráti? Nebo co s tím? Pomohlo by to atmosféře ve společnosti, která je až nenávistná?

Jo to já nevím. Nejsem vědma ani geniální politik. Nejsem vůbec politik. Jsem „jenom” spisovatel. Pokud jde o komunistickou stranu, nikdy není pozdě na to ji zakázat. Pokud jde o její bývalé nebo stávající členy, nikdy není pozdě na to zamezit jim přístup do politických funkcí. SPD, to záleží na tom, zda porušuje, či dodržuje zákon. Jednat musíme přesně dle zákona. Stejně v případě kohokoliv jiného. Je-li někdo z politiků například trestně stíhán, měl by být vyšetřen, souzen a v případě provinění spravedlivě odsouzen.

Vaše nová kniha Rovný s rovným se rovněž týká politiky tak, jako mnohé předchozí?

Svým způsobem ano. Je o mentálně postižených lidech. O tom, že je nacisté zabíjeli, komunisté zavírali za vysoké zdi a dnešní – demokratická – společnost dělá všechno možné proto, aby je tzv. normální lidé neměli možnost vidět. V beletristických povídkách podle skutečných událostí jsem pravdivě popsal, jak u nás tihle lidé žijí a jak se k nim chovají ostatní, jak k nim přistupují třeba lékaři a státní úředníci. Je to dost smutný pohled. Pokusil jsem se tak nějak otevřít čtenářům oči. Pokusil jsem se jim říct, jak by bylo fajn, abychom se všichni k postiženým lidem chovali. Myslím, že je hodně důležité i to, že 50 procent čistého výnosu knihy půjde ve prospěch postižených lidí. Kdokoliv jim tedy chce pomoct, může si od pondělka 12. března objednávat knihu na www.srdcervaci.cz

autor: Jiří Hroník