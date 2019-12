Společnost, která je natolik změkčilá, že se snaží teroristy převychovávat, nemůže v boji na život a na smrt obstát. Churchill by věděl, jak na ně, hlásí z Británie český lékař

Příští čtvrtek 12. prosince se ve Spojeném království uskuteční předčasné volby, které mají ukončit brexitový pat. Jaký volební výsledek dává tušit momentální nálada v zemi?

V předvolebním období zatím nedošlo k žádné přelomové události ani k žádnému zásadnímu překvapení. Svádí se velká taktická bitva o mandáty. Rozhodování v jednotlivých obvodech totiž bude ovlivněno nejen preferencemi mezi levicí a pravicí, ale i podle podpory, či odmítání Brexitu. Všeobecně se očekává přesvědčivé vítězství konzervativní strany. Můj hlas budou mít konzervativci také.

Celkově je to celé takové zvláštní období, kdy se prolínají předvolební kampaň, předvánoční shon a terorismus.

Zastavme se u toho terorismu. Jak na ten zatím poslední hrůzný čin pohlížet?

Útok na London Bridge z minulého pátku je, bohužel, další velká tragédie, tragédie současné měnící se Británie.

Útočník Usman Khan připravil nožem o život dva mladé lidi, další tři zranil. Zajímavé na tom je, že útočník Khan byl policii dobře známý – byl to usvědčený a odsouzený terorista. Podstoupil řadu převýchovných a deradikalizačních kurzů a v minulém roce byl podmínečně propuštěn z vězení. Převýchova na řádného občana se však zjevně nezdařila. Je hořkou ironií, že Khan vraždil na jednom z převýchovných kurzů, kterého se minulý pátek účastnil. Khanem zavražděné oběti byli Jack Merritt a Saskia Jonesová. Právě Jack Merritt byl koordinátorem kurzu, který měl napomáhat začlenění odsouzenců zpět do společnosti.

Očividně úspěšný v tomto případě nebyl ani on, ani jeho kolegové, Jack Merritt za to navíc zaplatil životem. To ale nejsou na takto nebezpečné lidi připraveni, to si jen tak myslí, že pobyt ve vězení a pár kurzů z nich udělá jiné lidi?

Terorista Khan zřejmě obelstil všechny kolem sebe. V interview pro BBC například tvrdil, že se přece v Anglii narodil a byl tu vychován, navíc ho v místní komunitě všichni znají. Mimo kameru však o svých spoluobčanech mluvil jako o „kafírech“ nebo o „psech“.

Ve stejném interview pro BBC o sobě také tvrdil, že on přece není žádný terorista. Přitom byl pak v roce 2012 odsouzen za přípravu atentátu na Londýnskou burzu. No a minulý pátek tedy zaútočil znovu.

Právě, byl ve vězení za terorismus, pak byl podmínečně propuštěn. Hledá britská veřejnost odpověď na otázku, kdo má za Khanovo teroristické řádění odpovědnost?

Zajímavé je, teroristův právník Vajahat Sharif tvrdí, že se Khan chtěl napravit, že se opakovaně dožadoval nějakého „deradikalizátora“, ale společnost mu ho neposkytla a nepomohla mu se napravit. Podle toho to vypadá, jako by vinu za jeho terorismus měla nést většinová společnost.

Když pomineme jako vysoce účelová slova jeho obhájce, kde vidíte příčinu podobných teroristických útoků vy?

Myslím, že je skutečně příznačné, kam předešlá levicová politika zdejší společnost přivedla. Byli to labouristé, kteří prosadili, že právní systém nyní umožňuje podmínečné propuštění teroristů z vězení.

O problému se sice intenzívně diskutuje, nikdo však nenašel odvahu pojmenovat příčinu problému. Připomíná to císařovy nové šaty – všichni to sice vidí a vnímají, nikdo se však neodváží pojmenovat věci pravými jmény. Nikdo se například neodvážil naplno říci, že terorista byl muslim.

Britský terorista Usman Khan tvrdí v rozhovoru pro BBC, že on přeci není žádný terorista. Foto: screenshot BBC News

Navíc i taková samotná BBC se čím dál více zdráhá užívat slovo teror a terorism, protože v kontextu například palestinské otázky by prý mohlo dojít k sémantické záměně teroristy s bojovníkem za lidská práva.

Společnost, která je natolik změkčilá, že se snaží teroristy převychovávat, přece nemůže v boji na život a na smrt obstát. Úplně slyším Winstona Churchilla, kdyby se k současnosti mohl vyjádřit: „Teroristé se nepřevychovávají. Teroristé se střílejí”.

Pozorujete, že by se ve Spojeném království podnikaly kroky, které by teroristickému řádění učinily přítrž?

Spíš je to tak, že si britská společnost na hrozbu teroru postupně zvyká. Je to daň za otevřenou multikulturní doktrínu. Jak před třemi lety řekl sám londýnský starosta Sadiq Khan, připravenost na teroristické útoky je zkrátka součástí života ve velkých městech.

Již však nevysvětlil, proč si na terorismus nemusí zvykat třeba ve Varšavě, Budapešti, Praze nebo v Tokiu. Přitom si každý na tuto otázku velmi snadno odpoví.

Londýnský starosta pákistánského původu S. Khan promlouvá k teroristickému útoku, který provedl britský terorista pákistánského původu U.Khan. Foto: screenshot BBC News

Když jste zmínil londýnského starostu, nedá mi to nezeptat se na to, co bije do očí. Starosta i terorista se jmenují stejně, oba se narodili v Anglii pákistánským rodičům. Nepátrala média po možném příbuzenském vztahu, nebo by je to vzhledem k politické korektnosti ani nenapadlo?

Určitě nenapadlo. Nikoli ve vztahu k politické korektnosti, ale v důsledku demografických faktů. Je to totiž již normální britské příjmení. Pákistánské příjmení Khan je totiž v současné multikulturní Británii velmi časté. Nemělo by to již nikoho překvapit. Stejně tak by již nikoho nemělo překvapit, že třeba Muhammed je v Británii nejoblíbenějším chlapeckým jménem.

Británie se skutečně stává čím dál více muslimskou zemí. To je jednoduše prostý a nepopiratelný fakt.

Na veřejnost se zpravidla dostanou jen dokonané skutky. Je známo, kolik jich britská policie překazila, že k jejich realizaci nakonec nedošlo?

Za poslední dva roky byly zmařeny desítky velkých teroristických útoků.

Navíc, podobně jako Usman Khan, byly z vězení podmínečně propuštěny desítky odsouzených teroristů.



Další útoky budou proto s velkou pravděpodobností následovat, otázka je jenom kdy a kde se to stane. Česká republika má zatím stále ještě historickou šanci se podobného vývoje – odkud již není návratu – vyvarovat. Jde teď jenom o to, jestli této jedinečné šance využije.

