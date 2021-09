Sprostá kampaň, opozici to bude mrzet. Šafr a Klusák rozumu moc nepobrali, říká Tomáš Vyoral

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Babiš mladší opozici uškodí, myslí si komentátor Tomáš Vyoral. „Jak by řekl Andrej Babiš – a tady bych mu dal za pravdu –, je to kampaň. Navíc sprostá a zneužívající psychicky labilního – v lepším případě – člověka,“ říká. To, že A2larm a levice útočí na Petra Fialu, považuje za znak toho, že se liberálové melou mezi sebou, a Michael Kocáb na Hradě by se mu zamlouval jako „Michelangelův David s cecíky a pipinkou“. Na paškále měl i George Sorose a piráta Peksu.

Příběh Andreje Babiše mladšího je plný zvratů. Podle informací našeho serveru nyní premiérův syn prodává dům v Ďáblicích za částku okolo 28 milionů korun. To by ještě nebylo samo o sobě tak zajímavé, kdyby nemovitost mladý Babiš údajně nedostal od otce. Do toho všeho probíhají neustálé spekulace o duševním stavu Babiše mladšího či o roli, jakou v jeho životě hrají třeba pánové Vít Klusák a Pavel Šafr. S Klusákem Babiše ml. pojí třeba ona známá přepadová akce v Ústí nad Labem, se Šafrem obchodní vztah – jeho vydavatelství nyní, jak Babiš junior uvedl, platí jeho životní náklady. Jak myslíte, že tohle celé dopadne, pomůže Babiš mladší opozici, nebo jí naopak uškodí?

Mladý Babiš bezzubé a evidentně ne úplně bystré opozici škodí a uškodí. A opoziční přisluhovači typu Šafra či Klusáka taky zřejmě nemají příliš rozumu. Jak by řekl Andrej Babiš – a tady bych mu dal za pravdu, – je to kampaň. Navíc sprostá a zneužívající psychicky labilního – v lepším případě – člověka.

„V posledních týdnech kolují zvěsti, že si Babiš kupuje v průzkumech + 5 % pro ANO. Pokud je to pravda, je to vážné obvinění, které bychom měli prošetřit minimálně na půdě Senátu. Vyzývám oznamovatele, aby se nebáli a řekli pravdu veřejně. V sázce je naše demokracie,“ burcuje na Twitteru senátor Lukáš Wagenknecht (Piráti). Tomáš Jirsa z agentury Katz 83 v reakci navrhl, aby se činnost STEM skutečně prošetřila, a to i za dobu, kdy agentuře šéfoval současný senátor Pavel Fischer. Jak moc věříte průzkumům vy? A dělá opozice dobře, když tímto způsobem kritizuje průzkumy veřejného mínění?

Předseda ODS Petr Fiala se dostal pod palbu liberálního spektra pro své výroky o tradičním manželství. Na serveru A2larm dokonce vyšel o Fialovi článek s titulkem: „Patří Petr Fiala skutečně na Západ, nebo má blíž k Tálibánu?“ Co říkáte na to, že každý, kdo se nějakým způsobem vysloví pro tradiční manželství, je v podstatě okamžitě vláčen liberálními médii za pomoci podobných titulků? A lze Fialovi podle vás tuto pozici vyčítat?

Opět zajímavý pohled, kdy se liberálové mezi sebou začínají mlít. Petr Fiala, velký to Panevropan, totiž není žádným konzervativcem, ale progresivním liberálem a zastáncem Panevropské unie, jejíž předobraz lze vidět v EU. Co se týká levicově-liberálně zaměřených plátků, kterých je u nás i ve světě drtivá většina, není se co divit, že jakákoliv zmínka, která není v souladu s jediným správným pohledem Goebbelsů v redakcích je okamžitě napadena. Respektive její nositel.

Miloš Zeman i Václav Klaus byli v úterý hospitalizováni v pražské Ústřední vojenské nemocnici. Prakticky okamžitě začaly u části národa kolovat různé vtípky na téma opoziční smlouvy, ale došlo i na tvrdší výroky. Parazitolog Jaroslav Flegr například napsal, že: „Hospodin to už nevydržel a rázně vstupuje do předvolebního klání.“ Dále napsal také: „Pane Babiš, co vy na to? Tres faciunt collegium…“ Jsou takové řeči již za hranou?

Předpokládám, že každý soudný člověk si už dávno uvědomil, že hvězda pologramotných novinářů Flegr a šiřitel panických zpráv a předpovědí, které vycházejí asi jako ty o počasí, je obyčejným psychopatem, hyenou a sebestředným magorem – bez pardonu –, kterému zachutnalo světlo ramp. Nebýt jeho protežování v době koronavirové totality, neštěkl by po něm ani ten jeho kočičák, se kterým si dělá selfíčka jak puberťačka.

Hudebník Michael Kocáb nevzdává případnou prezidentskou kandidaturu. Já bych byl veselý prezident, řekl v rozhovoru pro CNN Prima News, když vysvětloval, že by ani na Hradě nezastavil svou hudební kariéru. Jak by se vám takový „veselý prezident“ zamlouval?

Asi jako Michelangelova socha Davida s cecíky a pipinkou. Michael Kocáb dlouhou dobu prokazuje svou nesoudnost a zřejmě i naivitu, což je při jeho věku a potenciálních zkušenostech dosti smutné.

Filantrop George Soros byl čínskými Global Times označen za „globálního ekonomického teroristu“ v reakci na Sorosova slova, že masivní investice v Číně, provedené newyorskou společností BlackRock, byly „chybou“ a pravděpodobně vyústí ve ztrátu peněz klientů této investiční skupiny. Takovéto investice v Číně pak podle Sorose také oslabují národně-bezpečnostní zájmy USA a dalších demokracií. Prosím vás o rozbor obou věcí, tedy sedí tento popis na Sorose? A co jeho obavy z investic v Číně, jsou správné?

Nevím, zda „globální ekonomický terorista“ je úplně adekvátní výraz, ale že jde o finančního gaunera a spekulanta jistou měrou ovlivňujícího ekonomiky a podílejícího se na nastavování té jediné správné demokracie v různých částech světě, je zřejmé. Co se týká reakce Global Times na výše uvedená slova, tak tam souvislost s globálním ekonomickým terorismem úplně nevidím. Investice je vždy do nějaké míry riziková, myslím, že investice do zahraničí je pro oslabení národně-bezpečnostních zájmů řádově nižší než naopak investice ze zahraničí. A zda jde o Čínu, USA, Německo nebo Izrael v tomto ohledu, alespoň podle mě, nehraje zásadní roli.

Migrační politika EU potřebuje podle europoslance Mikuláše Peksy (Piráti) reformu. „Potřebujeme společnou evropskou migrační a azylovou politiku,“ uvedl doslova. Peksa staví dialog nad bariéry, chce důsledné kontroly, ale odmítá silová řešení. Souhlasíte?

Současní prorežimní svazáci samozřejmě tlačí na reformu migrační politiky, aby se zlegalizovala řízená migrační invaze z Afriky a Blízkého východu, která vesele – nyní pod rouškou koronavirové politické pandemie –, vesele pokračuje. Žádná reforma není potřeba, jakkoliv nám politruci typu Peksy budou tvrdit opak. Stačí pouze dodržovat platné Dublinské dohody.

Státním zaměstnancům tři tisíce měsíčně navíc, to by chtěla prosadit ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Stát by to vyšlo ročně na 20 miliard. Jak tento návrh chápete, teče někomu do bot?

Do bot teče celé ČSSD, která se v čele s Aspen Institute farizeji Janem Hamáčkem, Janou Maláčovou nebo třeba Tomášem Petříčkem stala druhou TOP 09, která není stranou lidu, ale stranou EU Sojuzu. Venezuela Maláčová v tomto případě kromě předvolebních populistických výkřiků – neb v naší přebyrokratizované době je státních úředníků víc sarančat – těmito nápady a sliby ještě podporuje onu byrokratickou totalitu. Tahle parazitická paní přisátá dlouhá léta na kapsy daňových poplatníků, která se podílí na bezprecedentní genocidě zdraví občanů a celé ekonomiky země, by měla hledat, kde byrokratický aparát zeštíhlit, kolik ušetřit na poslancích, jejich kvazi výborech, na Senátu a podobně. Jinak by se po boku soudruhů Hamáčků, Babišů, Havlíčků, Schillerových měla zodpovídat za své válečné zločiny – jsme přeci prý ve válce s PR virem, nebo už ne? – před soudem.

