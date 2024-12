Srabi a zbabělci v ODS. Po „ocenění“ Pekarové se utrhl Holec a promluvil

O tom, že si Markéta Pekarová Adamová nechala udělit ocenění Zlatá vážka, přičemž sama seděla v porotě k jiné kategorii v dané soutěži, se už psalo. Sama předsedkyně sněmovny ale tvrdí, že o tom, že oceněna bude ona, nevěděla. Jak to celé vypadá?

Markéta Pekarová Adamová je setrvale nejméně oblíbenou političkou, na to má asi jediný politický „talent“. Mezi lidmi je oblíbeným terčem výsměchu za své upřímné soudružské nápady, aroganci i styl politiky. Nikdy už nezapomeneme na její svetry proti Putinovi, středověké teploty vytápění nebo: To nemáte na i-Phone? Spíš než jako šéfka kdysi konzervativní strany vystupuje a přemýšlí jako šéfka Svazu československo-sovětského přátelství. Jen místo u SSSR jihne u USA. Teď si proto nadělila aspoň tu Zlatou vážku. A všichni se znovu smějeme, až se za břicho popadáme. Tedy dokud si neuvědomíme, že je to šéfka sněmovny, které za tohle všechno měsíčně platíme 300 tisíc korun.

Marketér Ota Klempíř, který není žádný milovník Babiše, o Pekarové napsal, že je „paní, co sešla z cesty“. A vrhli se na něj příznivci vlády, že z cesty sešel on. Nejsou schopni vidět, že viditelně nepopulární Pekarová něco asi dělá špatně?

Oni nejsou schopni vidět, že skoro všechno dělá špatně celá jejich vláda, která umí jen lhát a podvádět, jak nám nyní znovu ukázala se státním rozpočtem. A pravda, vedle šíleného premiéra Petra Fialy, který sešel z cesty normálnosti dávno, může i někdo jako Markéta Pekarová Adamová působit vcelku normálně. Vše je totiž relativní. Postavte vedle zloděje aut zloděje rohlíku a taky bude vypadat vcelku nevinně. Navíc epidemie vládního lhaní očividně nakazila i její ultras. Ti si lžou, že jim vláda nelže. A že chudnutí je vlastně bohatnutí, když se na to podíváte skrz fialovské hodnotové brýle.

Mimochodem, jak se vám jeví hlasy z některých oblastních sdružení ODS, které Fialu kritizují za účast v koalici SPOLU? Jsou to nějací ojedinělí renegáti, nebo už mase ODSáků začíná vadit, že táhnou na zádech například i Pekarovou?

Markéta Pekarová Adamová vadí mnohým členům ODS už dlouho a ne náhodou. S ní přišel skrz SPOLU do ODS leninský styl. Zatím ale v ODS nevidíme organizovanou kritickou masu s lídrem, která by stranu osvobodila od fialovského podvodu jménem SPOLU. Ze strany se stala parta srabů, co zatím jen pasivně čekají na volby a mnozí doufají, že smetou Fialu za ně. Je to dost smutný pohled na kdysi silnou a sebevědomou stranu. Zhruba stejně smutný jako na poslední boxerský zápas Mike Tysona.

Myslíte, že Pekarová nakonec přivede do TOP 09 Lipavského coby významnou posilu?

Lipavský by se k Pekarové Adamové náramně hodil, oba jsou totálně prázdní a směšní. Aspoň bychom zase měli „hustou dvojku“. Myslím, že nám v Česku chybí.