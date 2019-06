Stamiliony dolarů. Plán, který má rozložit západní společnost. Petr Hampl o zvláštním spojenci islámu

Proběhly evropské volby. Je to dvacet osm voleb ve dvaceti osmi státech a všude dopadly trochu jinak podle místních podmínek. Takže se celkově asi těžko hodnotí, což ale také o něčem svědčí...

Ukazuje to, že obyvatelé žádné evropské země se necítí občany Evropské unie. Francouzi řeší francouzské problémy, Italové italské, Češi české. Je také naprosto zřetelné, že ve všech evropských zemích přibylo těch, kdo si chtějí své národní problémy řešit sami a na Brusel se dívají nepřátelsky. Jenže pravidla jsou nastavena tak, že i když v mnoha zemích vyhrály antiunijní strany, přesto bude pokračovat cílená likvidace národních států, demokratických institucí, likvidace občanských svobod a masivní dovoz muslimských migrantů.

Anketa Jste pro vypsání předčasných voleb do sněmovny? Ano 20% Ne 80% hlasovalo: 7428 lidí

Co se týče role České republiky, stačí připomenout, že dvoumilionový stát Nové Mexiko má větší vliv na dění v USA než Česká republika na dění v EU. Politici, kteří slibovali, že budeme mít vliv na rozhodování EU, docela obyčejně bohapustě lhali. Jako pokaždé.

Zdá se však, že úspěch ve volbách měli ti s vyhraněnějšími názory, ať už euroskeptickými, či na druhé straně těmi zelenými. Je to současný trend?

Je to trend, za kterým je stále ostřejší rozdělení společnosti. Lidé ztrácejí trpělivost s mocenskými a finančními elitami. Tou poslední kapkou, kterou pohár trpělivosti přetekl, je aktivní podpora islámské imigrace do Evropy. V této fázi je už jasné, že nejde o nějaké obohacení, ale úplné nahrazení jednoho etnika druhým a jedné kultury druhou.

Na druhé straně ale platí, že elity reagují na rostoucí odpor potlačováním občanských práv a stále brutálnějšími metodami. Přesně, jak jsem to předpověděl v knize Prolomení hradeb. Vychází to ze sociální a ekonomické struktury společnosti. Jen naprostý pitomec může tvrdit, že společnost rozdělil Miloš Zeman nebo Vladimir Putin nebo ilumináti.

Tento sociální konflikt se pak promítá i na jednotlivá pracoviště a do jednotlivých rodin, kde někteří nadále používají zdravý rozum a hájí zájmy své sociální vrstvy, zatímco jiní se nechali uhranout propagandou mocenských elit a doufají, že se tak stanou stejně vznešenými jako panstvo. To se pak logicky projevuje i u voleb.

U politických soupeřů zaznívá radost, že evropští lidovci a socialisté už nedají dohromady velkou koalici. (I když stále mají dva nejsilnější kluby.) Ale říkám si, jestli pro člověka jako vy – tedy euroskeptika – to teď nebude možná ještě horší (nebo minimálně stejné), když do koalice přiberou liberály či zelené?

Paradoxně si myslím, že by zapojení zelených do vedení EU svobodným evropským národům prospělo. Jejich program se nijak neliší od tzv. konzervativců typu ODS, ale o svých záměrech otevřeně hovoří. Navíc je chtějí prosazovat rychleji, takže důsledky budou viditelné dříve.

V tuto chvíli je největším rizikem pro země našeho regionu, že lidé budou ukolébáni, že se vlastně nic neděje, a mezitím bude v tichosti probíhat nastolení totalitního režimu a postupovat výměna obyvatel. Se zelenými by to nebylo nenápadně po malých krůčcích.

Fotogalerie: - V „kotli"

Xaver Veselý si k rozhovoru pozval Mohameda Abbase, šéfa Muslimské unie v ČR. Ten například prozradil, že v Česku se muslimům žije složitě, že populismus je tady velký problém, a že diametrálně odlišně se cítí v Anglii, pětkrát jel taxíkem a pokaždé mu řekli – dobrý den bratře, obchody, celé ulice jsou pákistánské, mešity všude, člověk se cítí jako doma. A v Čechách že má pocit, že se na něj lidé dívají zvláštně. Co k tomu říci?

Pořád nám hustí propaganda, že je možné mít tu islámskou komunitu a žít s ní pokojně. Má to jedinou vadu, pořád se nedaří najít žádného muslima, který by tomu odpovídal.

Abbas také hájil právo šaría, že je prý moudré... Když se ho Veselý ptal na homosexualitu a upozornil, že v některých zemích je za ni trest smrti, Abbas odvětil, že homosexualita je něco, co je zakázané právem, a že je to jeho názor... Zajímavé v tomto smyslu mi přijde, že v západním světě společenské a politické kruhy (tzv. progresivisté), které bojují za stále větší a větší práva sexuálních menšin, zároveň často podporují multikulturalismus a přijímání migrantů i ze zemí, kde jsou běžné tyto názory třeba na homosexualitu...

Spojenectví homosexualistů a politického islámu je skutečně pozoruhodné. Podle nedávno zveřejněných informací poskytuje katarská vláda stovky milionů dolarů na podporu nejrůznějších aktivit zaměřených na přehnaná práva sexuálních menšin. Z jejich pohledu to dává smysl. Napomohou tak rozkladu západní společnosti a snadněji převezmou vládu v západních zemích. S homosexuály a s dalšími to pak vyřídí velmi rychle.

Anketa Má Babiš navrhnout konec ministra Staňka ve vládě? Pak by ho Zeman už musel odvolat Má to navrhnout 4% Nemá to navrhnout 91% Je mi to jedno 5% hlasovalo: 7254 lidí

Proč na to ale přistupují přívrženci homosexuálních manželství, zavádění dalších pohlaví a podobných zvěrstev? Obávám se, že za tím není žádný záměr. Ti lidé jsou natolik soustředění na vykazování činnosti a lov grantů, že jim nezbývá žádná kapacita na přemýšlení o důsledcích. Neptají se, kam to povede. Ptají se, jestli budou prémie v nejbližším kvartále. O nic jiného nejde. Ani o právo, ani o spravedlnost. Jenom čistě o peníze.

Na závěr se zeptám na váš názor na napadení Ladislava Jakla v pražském metru, kde ho útočníci zbili se slovy „ty seš ten Jakl, lídr SPD“, takže to mělo evidentně politický motiv. Institut Václava Klause vydal prohlášení, ve kterém viní z útoku ty, kteří nerespektují výsledky demokratických voleb a politickou moc chtějí získat mimo demokratické volby prostřednictvím rozvášněných davů a spřátelených médií. „V takové atmosféře je už pouze malý krůček k tomu, aby si leckdo vyložil tento stav jako normu, ve které je dovoleno naprosto všechno – včetně hrubých fyzických útoků a pokusů likvidovat lidi s odlišným názorem,“ píše Institut VK. Jak tuto událost vidíte vy a jak pohlížíte na mediální pokrytí nedávného incidentu Dominika Feriho s těmi Jaklovými?

Otázka nezní, proč došlo k napadení Ladislava Jakla, ale proč k tomu nedošlo mnohem dřív. Je to jeden z klíčových rysů současného politického režimu – urážení politických oponentů, označování slušných lidí za fašisty, rasisty a xenofoby, zákazy besed, blokování na sociálních sítích, policejní stíhání, vyhazování z práce, teď logicky dochází na fyzické napadání a bude se to dále stupňovat. Portál Seznam zveřejňuje seznamy údajných nepřátel státu, terče jsou tedy jasně definovány.

Všimněte si, jak reagovali intelektuálové, komentátoři a politici. Bagatelizují, zlehčují, lidovečtí poslanci se Jaklovu napadení dokonce veřejně smějí. S výjimkou Miroslava Kalouska se v celé „kavárně“ nenašel vůbec nikdo, kdo by ten útok jednoznačně odsoudil. A co hůře, útočníci pracují s tichou podporou Hamáčkova Ministerstva vnitra. Mnozí z těch, kdo to násilí rozpoutávají, tak činí za státní peníze.

Kauza Feri je úplně jiný případ. Stokilový mládenec zašel na vesnickou zábavu, opil se tam, pohádal s místními, ve strkanici si roztrhl košili a ztropil hysterický záchvat.

Nebojíte se, že se násilí může týkat i vás?

Udržuji se v kondici.

Psali jsme: Už mě to nebaví! Emma Smetana dotírala na zbitého Jakla, ten se naštval. Vyhrožují mu smrtí Kolem zbitého Jakla to houstne. Politik STAN k útokům napsal neuvěřitelný komentář To se médiím nehodí, co byste pak vysílali? Vytočený Babiš naložil Českému rozhlasu Média se chovají jako dobytek. Začalo to kolem krize v ČT. Petr Žantovský ke kauze Jakl a „atentátu“ na Feriho

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Oldřich Szaban