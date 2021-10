Starší lidé hodně zapomínají. Babiš není žádný spasitel. Až na nás dopadne splácení obrovských dluhů, tak se z toho všichni p******e. John Bok o volbách

Není to zásluha Andreje Babiše, že rostou penze. Jde o normální valorizaci. Radí mu banda cynických zmetků, co serou na tuhle zemi a společnost a radí mu dobře, protože se z toho dělá lživě jeho zásluha. To říká v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz politický aktivista, bývalý disident a zakladatel Spolku Šalamoun John Bok. Oproti dřívějším projevům je z něj nyní cítit únava.

Podle kauzy Pandora Papers prohnal premiér Andrej Babiš přes daňové ráje 400 milonů korun, za které posléze koupil nemovitosti na francouzské Riviéře. Podle některých to smrdí podvodem, podle jiných jde o legální transakci. Jak to vnímáte vy?

Je to varující zjištění. Pokud ale chci být objektivní, tak mě dost zajímá, proč se to vynořilo zrovna pár dnů před volbami. Jestliže chtějí novináři dělat politiku, tak do ní mají vstoupit. Nemají být aktivisty, ale měli by sloužit veřejnosti. Proto k tomu mám výhrady.

Jinými slovy se vám nelíbí, že načasování kauzy zavání politikou?

Aby bylo jasno, nehájím Babiše, ale princip. Babiš je pro mě neakceptovatelný, nestravitelný a arogantní lidský idiot, byť velmi schopný ekonomický predátor.

Babiš mě už ničím nemůže překvapit. Všichni se tady motáme kolem Čapího hnízda, ale zapomínáme na to, že je to oproti zločinům, které způsobil v oblasti kořistnictví a přejímání majetku podloudným způsobem s pomocí příslušných bank z rukou lidí, kteří ty statky vybudovali a starali se o ně, vlastně maličkost. Je to nemilosrdný a bezohledný predátor, který v sobě nosí pozůstatky totality, sobectví a oportunismu.

Zároveň ale dodávám, že to načasování opravdu slouží politickým cílům. To je špatně. Je dobré upozorňovat na to, když politik selže a dělá věci v rozporu se slušnými mravy. Ale mělo by to mít určitá pravidla. Politik je sluha veřejnosti, jak to říkají Angličané, což si mnozí neuvědomují a naopak si myslí, že my jsme jejich podřízení. Teď nám to předvádějí na koronaviru a to nejen u nás. Podívejte se, co dělá Joe Biden v USA anebo co se děje v Austrálii, kde se kvůli koronavirové ideologii společnost doslova fašizuje.

Nicméně nejde o takový druh ohrožení, kde je jistého zpřísnění pravidel soužití zapotřebí?

Myslím, že ne. Najednou nám mocipáni určují, jak máme žít. Zbavují nás svobodného rozhodnutí. Nezlobil jsem bolševika čtyřicet let proto, abych zažíval zrůdnosti, které nám tady dnes předvádějí představitelé naší země. To mi vadí.

Bohužel má kritika zahrnuje i média včetně těch veřejnoprávních. Často nedávají prostor protinázoru a i u nich dochází k bulvarizaci politiky, veřejného života a osobních životů jednotlivců. Když si s bulvárem podávají ruce herečky nebo modelky, fajn. Když se tak ale chovají hlasatelé veřejnoprávní televize, je to trapné. Proto se rád v duchu obracím k novinářům jako byl Ferdinand Peroutka, Karel Čapek anebo George Orwell. Už je dost těžké věřit tomu, že jsou novináři hlídacími psi demokracie.

Bulvár je ulice a podle mě je v pořádku, že se politika a vše kolem ní vrací z paláců na ulici...

To s vámi souhlasím. Nicméně záleží na specifikaci té ulice. Většinou má tendenci ke zjednodušování a jednoduchým řešením, což se nakonec ukázalo za francouzské revoluce. Často to končilo gilotinou bez soudu. Je to polemické. Pořád si myslím, že žijeme v době demokracie, i když i o ní se dá polemizovat. Jak se Babiš dostal k moci? Třetina voličů rozhodla o tom, že tenhle vůdce a jeho poskoci a pohůnci budou určovat, jak máme žít. Šachuje s ministry, jak se mu zlíbí a dění na Ministerstvu zdravotnictví je vrcholem směšnosti.

Vy jste důchodce. Jak vnímáte...

Sakra, já nejsem žádnej důchodce. Jsem aktivní penzista. Důchodce je urážlivý výraz, který používali bolševici. Poslechněte si stejnojmennou píseň Karla Kryla. Ten zpívá o důchodci.

Omlouvám se. Nicméně jak berete starší lidi, kteří volí Babišovo ANO s tím, že jim nejvíc přidal na penzích?

Má první penze po dlouholeté práci pro tuhle společnost činila 8 888 korun. A estébáci, co mě zatýkali a mlátili, pobírali víc než patnáct tisíc. To mě ale netrápí, nejsem závistivý člověk. Když budou držet hubu a neotravovat, tak ať si to užijí. Od té doby mi penze při všeobecném zdražování vyrostla na nějakých čtrnáct tisíc. Navíc i to přidání je sporné. Ti, co mají vysoké penze, dostanou více a ti s malými málo, tedy procentuální poměr. Takže nikoli, že všichni stejně.

Starší lidé hodně zapomínají. Není to Babišova zásluha, jde o normální zvyšování penzí. Radí mu banda cynických zmetků, co serou na tuhle zemi a společnost a radí mu dobře, protože se z toho dělá lživě jeho zásluha. A jednodušší lidé, kterým se, jako nám všem, se stářím intelekt mírně snižuje, na to slyší. Vždyť jsme dostali přidáno za Mirka Topolánka i za Bohuslava Sobotky. Oni ale z toho nedělali tak velký divadlo. Navíc ke zvyšování důchodů je třeba souhlasu celé vlády. Vždyť jako ministr financí Babiš na penězích seděl, jako slepice na vejcích.

Staří lidé chtějí žít v iluzi, že tady máme spasitele. Problém je, že nechtějí být za svůj život zodpovědní. Hlavně starší generace nadávala na komunisty, ale byla zvyklá, že za ně všechno rozhodnou. To se to dnes rozdává z našich daní a půjčených peněz. Podívejte jak náš dluh roste do nebe. Až na nás později dopadne jeho splácení, tak se z toho všichni posereme a ty „vysoké důchody" nám budou hovno platný.

Co si myslíte o koalicích Spolu a PirSTAN?

Z nich budu vybírat. Nic lepšího tady bohužel není. Zelení jsou slabí. S názorem na koronavirus se mi líbí hnutí Švýcarská demokracie, ale obecně to není moc povedený pokus. Stran máme na tak malou zemi opravdu hodně. V silných a zavedených demokraciích jsou většinou dvě hlavní strany a pak pár přícmrdků. To je asi to nejlepší. Na druhou stranu i v nich dochází k mírné fašizaci společnosti, ale zvraty tam nejsou tak dramatické.

Pro mě jsou tyto dvě koalice nejpřijatelnější i s chybami, kterých se během doby dopustily. Třeba Piráti a STAN nemají tak dlouhou minulost jako ostatní, což jim je ku prospěchu. Ostatně proto jsou proti nim vedeny největší útoky. Moje žena a děti je budou volit. Jsme demokratická rodina, ať si každý volí, koho chce. Měl bych problém, kdyby chtěl někdo v rodině volit Babiše, „Šlichtu" nebo Tomia Okamuru, ale to se nechystá.

Ale mluvme ještě o koronaviru. Mě v současnosti nejvíc děsí, jak se systémy začínají fašizovat ve jménu ochrany celku. V tomhle jménu se často omezují lidská práva a vytváří se lži a ideologie. Pandemie se totiž žádná neodehrála a koronavirus se proměnil v ideologii. Odlišné hlasy jsou ostrakizovány a zesměšňovány. A to se týká i odborníků. Na internetových webech mají slovo, ale ve veřejnoprávních médiích prostor nedostanou.

Budu se opakovat. Nicméně to se při veřejném ohrožení přece dá očekávat...

Vadí mi to, že jsou najednou všichni poslušní jako ovce. Bezmezně věří všemu. V Izraeli už mají problém, protože jim roste počet onemocnění i po druhém a třetím očkování. Takže komu věřit? Zfanatizované mase anebo jedincům, jako byl za totality Václav Havel, u nichž se ukazuje, že měli pravdu? Je třeba jasně říct, že tito jedinci mají pravdu! Kdybych byl v takové situaci, nikdy bych nedovolil, aby mé dvouleté dítě bylo očkované. U nás v rodině jsem měl jediný lehký průběh nemoci Covid-19, jinak všichni ostatní ho měli dost dramatický.

Bez urážky, ale mluvíte jako přívrženec Volného bloku...

Satane odstup! Pán Bůh s námi a zlé pryč! Mluvím sám za sebe. Svět zešílel. Existující vakcíny prostě nejsou prověřené a věřím ve svou imunitu. Ostatně rodina i v tomhle se mnou souhlasí. Prvočinitelem mnoha úmrtí nebyl koronavirus, ale jiné nemoci. Je to vymývání mozků. Neposlouchám, co říkají ti blbci Lubomír Volný nebo Okamura, ale odborníky.

Jenže i po zavedení chaotických mimořádných a ochranných opatření si Babišovo ANO stojí velice dobře. Nejspíš vyhraje volby...

Jsem optimista. A průzkumy veřejného mínění mě moc nevzrušujou. Ano, vypadá to, že Babiš bude mít dost, ale není jisté, jestli vyhraje.

A co KSČM a ČSSD. Půjdou od válu?

Uvidíme. Měl bych obrovskou radost, kdyby komunisti propadli. Socani jsou prostituti. Jestli se nedostanou do Poslanecké sněmovny, Jan Hamáček přestane být předsedou. Osobně jsem si docela vážil ministra zahraničí Tomáše Petříčka. Byl konstruktivní a byl jedním z nejlepších šéfů „zamini".

Všichni říkají, že se tam naopak dostane Přísaha Roberta Šlachty, já mu říkám „Šlichta". On je opravdu taková strava pro prasata. Už v době, kdy byl policajtem, měl kvůli porušování zákonů sedět. Kniha Třicet let pod přísahou, co s ním sepsal Josef Klíma, je dalším důvodem, proč by se měl dostat za mříže. Vždyť v ní uvádí věci, u kterých nebyl dodnes zbaven mlčenlivosti. Té byl zbaven jen před parlamentní komisí, ale ne před veřejností. Jak to, že nedostal už dávno klepeta? Jiní by je za to dostali hned.

Ohledně voleb ve vás cítím rozpor. Budete volit jednu z koalic, ale ty jsou, co se týče koronakrize, také pro určitou formu státních opatření a očkování...

Nemyslete si, nejde u mě o žádný rozvrat osobnosti. Žádnou jinou možnost prostě nemám. I ty koalice jsou pod vlivem celosvětového třeštění. Taky se na to ještě můžu vysrat, ale to nechci. Je třeba zvolit něco přijatelnějšího, než toho zmetka, pod kterým osm let žijeme. Prostě chci žít v optimálnějším prostředí, než ve kterém žiji nyní. Ne v dokonalém. Jestli se dostanou k moci koalice, tak je pak budu kritizovat taky.

Ostatně mezi lidi, co pořádali proticovidové demonstrace, bych nešel. To není moje krevní skupina. Mluvím sám za sebe. Neříkám, že se nemá očkovat. Kritizuji, čím se očkuje a jak se to dělá. Netvrdím, že koronavirus není nebezpečný. Je nebezpečný jako spousta jiných nemocí.

Je na vás znát, že ztrácíte životní elán. Co to?

Měl jsem brutální střevní chřipku. Kam se na ní sere nějaký koronavirus. Vysoké horečky, ukrutné bolesti kloubů, no a přežil jsem to. Zhubnul jsem a proměnil se v průtokové potrubí. Bylo to velmi ponižující.

Navíc už nejsem nejmladší, a když se koukám kolem sebe, tak je to k pláči. Nejen na našem hnojišti. Číňané provokují kolem Tchaj-wanu a může to skončit obrovským průserem. Proti Ujgurům se vede velmi sofistikovaná a brutální genocida. Dochází k jejich denacionalizaci, mladé ujgurské ženy jsou sterilizovány a světu to je jedno, protože je celý zblblý „koronou". Rusové pořádají manévry u hranic, o kterých už se ani nepíše. Ženy v Afghánistánu se vrací do středověku a nějaké primitivní hovado s bejkovcem je na ulici může zase bezdůvodně zmlátit. Vnímám celý svět, který je v dramatické chvíli. Jak mám z toho být na konci života nadšený? Když píšu básně, tak píšu, že jestli Bůh existuje, tak je v kómatu.

