Státní zástupci a servilní média se opět zviditelňují na ponižování Aleny Vitáskové. Hovoří předseda spolku, bojujícího za spravedlnost

Pane doktore, při setkání s Alenou Vitáskovou jste měl možnost poznat ji hlouběji, vyslechnout její názory, zkušenosti z vedení úřadu… jak vnímáte to, že se musí znovu obhajovat před soudem?

„Jako člověk, který zná argumenty žalobce i obhájce, to vnímám s velkým znepokojením. Pro některé státní zástupce a soudce se stává Alena Vitásková opět po nějaké době příležitostí, jak na sebe soustředit pozornost médií, jak se zviditelnit v této sledované kauze. Namísto toho, aby uznali od počátku své pochybení založené na jednostranné a účelové konstrukci celé kauzy, omluvili se jí za způsobené útrapy, tak s jasným zadáním a zápalem pro věc bohužel i s pomocí osvědčených servilních sdělovacích prostředků vrací její nekonečný příběh na pořad dne.

Proč to dělají, máte nějaké vysvětlení?

Nechtějí se vzdát pokušení najít přece aspoň něco, za co by ji potrestali. Mimo jiné i přítomnost některých VIP svědků u soudu v Jihlavě, mezi kterými nechyběla ani paní Lenka Bradáčová, nejvyšší pražská státní zástupkyně, dokládá, že jim jde o hodně. Osobně se domnívám, že jde o projev msty, frustrace a arogance moci. Není tedy pochyb o tom, že Alena Vitásková musí někomu opravdu ležet hluboko v žaludku. A tak jestli pro některé lidi v naší zemi, mezi které se řadím i já a většina mých přátel, je Alena Vitásková zdravě sebevědomá dáma všestranných zájmů, doslova hrdinka s pevnými morálními zásadami, se zvláštním charismatem, které ji mohou závidět ženy ve vrcholové politice v ČR, tak pro naši současnou ‚nezávislou‘ justici se stává znovu zločincem. To, že se nebála ve funkci předsedkyně ERU postavit proti vlivným zájmovým skupinám mnohdy s mafiánskými sklony, že pracovala vždy s maximálním pracovním nasazením, za což ji prezident ČR udělil státní vyznamenání, není v tomto případě polehčující okolnost, ale naopak. Ale tak, jak jsem měl osobně možnost poznat Alenu Vitáskovou, jsem si jistý tím, že pokud zůstane zdravá, tak ji nic nezlomí. Dnes za ní navíc stojí významné osobnosti politického, kulturně-společenského života v ČR, všechny spolky usilující o spravedlnost v naší zemi, ale i tisíce občanů.

Ta obvinění jsou ale zcela konkrétní. Nebo se mýlím?

Kauza Renata Vesecká a fotovoltaické elektrárny Chomutov jsou jen zástupný manévr. Jde o snahu zastrašit Alenu Vitáskovou, aby nechala věcem volný průběh, a odvést pozornost od podstaty problému. Její hlavní problém spočívá v tom, že ve funkci předsedkyně ERU zabránila zdražování elektrické energie v ČR, čímž znemožnila miliardové zisky pochybným vlivným zájmovým skupinám, že vždy nazývala věci pravým jménem, že se nebála pojmenovat viníky.

Spolek Spravedlnost na začátku tohoto roku vyzval Alenu Vitáskovou, aby zvážila kandidaturu na příští hlavu státu v ČR. Pokud vím, ona tu výzvu přijala. Nemůže se pro ni stát hendikepem to, že řadu let bojuje s justicí?

Jak se říká, vše zlé je k něčemu dobré. Pokud se Alena Vitásková definitivně rozhodne kandidovat do funkce příštího nejvyššího ústavního činitele ČR, k čemuž ji vyzval Spolek Spravedlnost, bude mít naopak ty nejlepší předpoklady. Kromě odborných znalostí, životních zkušeností, morálních zásad, pokory při jednání s obyčejnými lidmi, se bude moci na rozdíl od svých konkurentů v souboji o hlavu státu pochlubit i tím, že tak jako téměř všichni prezidenti ČR byli v určité době pronásledováni, perzekuováni, a někteří i dokonce vězněni, tak to samé bude mít za sebou Alena Vitásková.

Takže věříte, že má šanci uspět v souboji o příštího prezidenta ČR?

A proč ne? Podívejte se, kdo všechno se v poslední době a za jakých okolností stal v Evropě prezidentem či premiérem té či oné země. V řadě případů jde ve srovnání s Alenou Vitáskovou o naprosto neznámé tváře. Ostatně když na Slovensku může být prezidentka, tak proč ne v ČR. Nejen to z ní dělá vážnou kandidátku. Od Spolku Spravedlnost a tisíců jeho podporovatelů může čekat maximální podporu. A tak jestli ji, ctihodní páni soudci, chcete zbavit všech obvinění, což by byl opravdový důkaz nezávislosti soudů v této kauze, nebo ji chcete zavřít, či jinak potrestat, udělejte to prosím bez odkladu, co nejdříve, aby to mohla jako svoji přednost uvést ve svých kádrových předpokladech na hlavu státu, jak tomu, tak jak jsem již uvedl, bylo i v případě většiny dosavadních prezidentů ČR, a aby měla dostatek času věnovat se samotné kandidatuře.

Rozhovor vedl Aleš Mazůrek



Psali jsme: Alena Vitásková: Svědek u soudu nesmí lhát, a jak to bylo u soudu v Jihlavě Vrací se lidé, co byli u solárního tunelu. Alena Vitásková promlouvá o novinkách na regulačním úřadě Alena Vitásková: Demonstranti? Jdou se podívat na herce, sportovce, dostanou pětistovku a mávátko. To, co dnes slyšíme, není Hlas lidu Jo takhle! Zásadní dohra slov Aleny Vitáskové o nepříteli Zemana





Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: .