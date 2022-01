Stávkou proti očkování, vyzval lékař. Covid z laboratoře? Zlé následky

reklama

Slyšeli jsme jasná slova premiéra, který je proti povinnému očkování. Na druhé straně, i slova jednoho z jeho poradců, která jsou opačná. Ke zrušení vyhlášky vydané předchozím kabinetem zatím nedošlo. Máte k tomu nějaké další informace, co se připravuje?

Jakožto nový poslanec za naše hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) se těžko dostávám k zákulisním informacím a úvahám nastupující vládnoucí garnitury. Pokusím se použít deduktivní metodu Sherlocka Holmese. Předchozí vláda Andreje Babiše v podstatě vyhláškou o povinném očkování nalila na smeč této vládě, která má „kupodivu“ téměř stejné poradce ohledně problematiky pandemie covidu-19 jako předchozí vláda. Nechávají si tedy v záloze možnost, že ji nezruší, pokud bude situace moc špatná a pokud bude ucházející, tak ji s velkými fanfárami a za potlesku médií hlavního proudu zruší pro seniory a ponechají pro vybrané profesní kategorie – tedy zdravotníky, pracující v sociálních službách, vojáky, hasiče a policisty. Tím prohlásí, že splnili své předvolební sliby asi jako Chytrá horákyně, která nebyla ani nahá ani oblečená. Mne pak bude zajímat, jestli dotyční příslušníci těchto profesních kategorií budou podstupovat tuto proceduru opakovaně, natrvalo a se zkracující se dobou mezi jednotlivými dávkami vakcín. Pokud ano, tak mně to připadá jako neuvěřitelná zvůle a diskriminace těchto osob a hazard s jejich zdravím a nakonec i s poskytováním služeb, které tyto profese zajišťují.

A proto vyzývám i vakcinované, kteří se obávají tohoto vývoje, aby podpořili všemi dostupnými prostředky menšinu nevakcinovaných a postupovali společně proti tomuto nátlaku, i kdyby mělo dojít v krajním případě k neomezené stávce. Nenechme se rozdělit na malé skupiny. Až udolají nevakcinované příslušníky těchto odborností, budou postupovat salámovou metodou dále. Zásoby vakcín jsou velké a hamižnost některých lidí odporuje zdravému rozumu. Nerad zasazuji další klín do již i tak rozštěpené společnosti, ale nevidím jinou možnost, jak se této zvůli bránit, pokud jsou veškeré protiargumenty dehonestovány a lidem, kteří se obávají vakcinace proti covidu-19, je vyhrožováno ztrátou jejich zaměstnání, a tím i obživy, a to ke všemu v oborech, kde je i tak nedostatek personálu, jehož prohloubení ohrozí všechny občany našeho státu bez rozdílu. V tomto případě platí stará hesla: Kdo seje vítr, sklízí bouři a Na hrubý pytel, hrubá záplata.



V médiích čteme o tom, že se na nás chystá lavina omikronu. Lidé, kteří nemají minimálně tři dávky vakcíny, se prý rychleji nakazí. Jak se na tuto problematiku díváte vy?



Já si myslím, že nejkomplexnější imunita je po prodělání onemocnění covid-19. Připadá mně to logické, jelikož organismus si vytvoří protilátky proti mnoha antigenním součástem tohoto viru, nikoli jenom proti Spike proteinu. Toto mé stanovisko podporují i závěry 144 studií, jejichž seznam byl publikován Brownstone Institutem ve Spojených státech. Dále bych rád, aby nám všem, tedy mně, vám i čtenářům propagátoři očkování doložili, že kvantita je vždy nad kvalitu. Tedy, abychom si mohli přečíst studie, které jednoznačně dokládají, že příliš vysoká hladina protilátek proti covidu-19 nemůže být kontraproduktivní, a že tyto protilátky nemohou navodit patologické reakce v organismu. Myslím především vytváření sraženin po očkování, nebo zánětů různých orgánů, např. zánětů srdce u dětí. Lidé musí od státu získat přesvědčivé informace, že je očkování bezpečné a stát tyto pochopitelně již nyní musí mít. Také bychom měli dostat informaci, proč se proti Omikronu očkuje vakcínou, která byla vytvořena proti jiné variantě covidu, tzv. alfě a ne vakcínou vytvořenou proti omikronu. Kdo z nás by se nechal očkovat vakcínou proti chřipce, která se používala před 3 lety, když každý rok je jiná varianta chřipky? A také nám zastánci očkování dluží odpověď, kolik dávek vakcíny bude tečkou za pandemií?

Pokud se člověk omikronem nakazí, očkování mu neublíží. Takto jsou informace předkládány veřejnosti. Váš komentář?

Já tato jednoznačná prohlášení jako lékař nemám moc rád. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že jsem i já osobně byl několikrát „vyškolen“ ve své lékařské praxi ORL lékaře, pokud jsem se domníval, že něco vím zcela určitě a na 100 procent. Pacienti to neradi slyší, ale tak biologické systémy nefungují. Vždy je určitá pravděpodobnost, že u někoho bude průběh jiný než předpokládaný, anebo se něco projeví, až po určitém čase nebo za určitých okolností a dále, že u mnoha se neprojeví nic, a přitom v nich probíhají mnohé patologické jevy skrytě. Pokud se nakazí člověk omikronem a bude očkovaný a omikron bude směs různých mutačních variant a aspoň jedna z nich se bude replikovat (rozmnoží se), tak to bude zajisté ta varianta nebo ty varianty, které to umí nejlépe. Tedy ty nejvíce infekční.

Takže očkování provádí selekci (výběr) směrem k nakažlivějším variantám a zkušenost nám zatím naštěstí ukazuje, že směrem k méně patogenním variantám. Proto nelze vyloučit, že vakcinace může podporovat vznik nakažlivějších variant a vznik těch různých delt a omikronů. Vir se nám tedy jakýmsi způsobem přizpůsobuje a adaptuje se na lidský druh a na probíhající vakcinaci. Ale pokud v tomto procesu hraje roli náhoda, je možné, že při množství nakažených vznikne shodou špatných okolností mutační varianta, která bude nakažlivější i více patogenní. To hrozí hlavně tam, kde by se mohl tento virus rekombinovat (vyměnit si genetický materiál) s jinými nebezpečnými příbuznými viry, tedy hlavně v tropických oblastech nebo ve východní Asii.

Pokud unikl virus z laboratoře, potom aniž to víme, žijeme v době 1. biologické revoluce se všemi negativními důsledky z toho vyplývajícími, tedy že časem se situace i v mnohem horší podobě může opakovat, zvláště pokud tyto experimenty lze dělat „na koleně“ v garáži v ceně několika tisíc dolarů a instrumenty k tomu potřebné lze bez omezení zakoupit na internetu. A to mně připadá jako nejzávaznější myšlenka z dnešního rozhovoru. Rozhodně není pravda, že je jedno, jestli vir covidu-19 vznikl nebo nevznikl v laboratoři, jak tvrdil bývalý ministr zdravotnictví blahé paměti. Odpověď na tuto otázku určí budoucnost vývoje lidského druhu, a pokud odpovědní činitelé nevezmou v úvahu při svém plánování možnou pozitivní odpověď, riskují mimořádně nemilé překvapení v blízké budoucnosti.

Jste zastáncem snížení doby karantény?

Přiznám se, že jsem nedávno prodělal onemocnění covid-19 variantou delta. Ta 14 dnů trvající karanténa, kdy jsem byl doma zavřený zcela sám v alterovaném (změněném) fyzickém a psychickém stavu, mne přesvědčila o tom, že zprávy o masivním úmrtí ze samoty v domovech pro seniory se mohou zakládat na pravdě. S velkou pravděpodobností mě nakazil vir, který prošel řetězcem minimálně tří očkovaných. Já jsem v prodromální (bezpříznakové) i příznakové fázi s velkou pravděpodobností nikoho nenakazil. I když je to můj jedinečný příklad, jistě by stálo za prověření, jak to s nakažlivostí očkovaných ve skutečnosti je. Pokud si dobře vzpomínám ze svých vysokoškolských studií, nejvíce je člověk s virovou infekcí nakažlivý těsně před vypuknutím příznaků a následně několik dnů během nejrozvinutějších příznaků. U většiny ve fázi zlepšování by již člověk neměl vylučovat životaschopné viry. V případě delta varianty bych si tipnul svoji infekčnost na 7 dnů po zahájení karantény. Omikron asi probíhá trochu jinak a rychleji. Takže bych s těmi 5 dny karantény souhlasil, pokud k tomu vědci mají věrohodné studie, které to potvrzují a ne pouze sdělení, že to tvrdí uznávané kapacity. Nicméně nelze to brát jako dogma, je třeba, aby některé případy posoudili praktičtí lékaři individuálně.



Z vyžadování potvrzení o očkování se postupně stává rutina. Návrat k normálu už vlastně málokdo očekává, protože vyhodnotí, že se situace „někomu hodí“. Myslíte si, že se daří řekněme světovým lídrům skutečně zaměstnávat veřejnost vytrvale přemýšlením o covidu, a tím se samozřejmě méně věnovat jiným záležitostem?

Já jsem nemile překvapen, jak si lidé na tuto povinnost předkládat „bumážku“ zvykli. Dokonce sleduji pocit určité hrdosti u části vakcinovaných, že tento doklad mají, na rozdíl od nešťastníků, kteří jej nemají. Já mám nyní také dočasně tuto elektronickou „bumážku“ po prodělání nemoci a vždy se mně otevírá kudla v kapse, když mne nějaký zaměstnanec v restauraci důležitě lustruje a prověřuje. Pro mne je neuvěřitelné, že se tento nesmysl nezruší, když víme, že vakcinovaní mohou také přenášet onemocnění (viz můj případ), a tedy jediný důvod k tomuto opatření je ten, aby se další lidé nechali vakcinovat. Vakcinovaným tedy odpovědné orgány dovolují a umožňují tajně a nekontrolovatelně šířit toto onemocnění, a to je jeden z důvodů zahlcování nemocnic nemocnými s covidem-19. Zajímalo by mne, jestli by to nebyl podnět pro právníky na podání žaloby na odpovědné činitele pro záměrné šíření nakažlivé choroby.



Jsme na začátku nového roku. Pan poslanče, jaký byl pro vás uplynulý rok?

Můj minulý rok byl značně hektický. Jakýmsi vzedmutím osudu jsem se ocitl v Poslanecké sněmovně ČR jako poslanec za hnutí SPD. Beru to jako výzvu, abych ukázal své schopnosti, že aspoň částečně uspěji během časově omezené doby v prosazení myšlenek přípravy naší společnosti na krizové situace, které se již vynořily v mírnější formě (pandemie covidu-19) nebo se začínají vynořovat (energetické problémy, blackout) nebo si je zatím ani nedovedeme představit (viz teorie Černá labuť). Tato problematika je u nás stejně jako ve všech rozvinutých společnostech hrubě podceňována. Nakonec už Bible tento problém popisuje v živých barvách na případu Noa a nadcházející potopy světa. Lidstvo je nepoučitelné a tyto katarze jsou asi nezbytné k jeho zdravému vývoji. Jenom si myslím, že katarze by mohly být poměrně méně bolestivé a více snesitelné, kdyby existovala robustnější historická paměť a větší představivost odpovědných osob. Už vidím pana profesora Bártu, jak zdvihá varovně prst a říká, si protiřečím a chci změnit systém, který zatím nezkolaboval a jehož myšlenková mašinerie je nezastavitelná a nereformovatelná. K dosavadním vlastním „úspěchům“ v řešení této problematiky mohu říci, že se Don Quichote jeví být mým nechtěným vzorem. Ale začátky jsou vždy těžké a Noe také mnoho lidí nepřesvědčil, a to i přesto, že už několik dní pršelo a voda se valila pod okny. Pokud tento článek náhodou čte nějaký kolega poslanec z jakékoli strany nebo hnutí a chtěl by podpořit tuto snahu, může se na mne obrátit, rád si s ním promluvím o tom, jakým způsobem začneme tu Archu stloukat.

Psali jsme: Šlachta (Přísaha): Skandály kolem Víta Rakušana nemají konce. Devadesátky jsou tady Znojmo: Nominace na Cenu města Znojma se blíží Laudát (KAN): Piráti se posílají z Brusele do prd*ele Testy k ničemu? Nakaženého očkovaného prý neodhalí



V uplynulém roce, jak obstál bývalý premiér Andrej Babiš a jak prezident Miloš Zeman?

Přiznám se, že pan premiér mne velmi zklamal, když ke konci své vlády naskočil na vlnu nucení do „dobrovolné“ vakcinace, a potom dokonce i na vlnu povinné vakcinace. To možná způsobilo v konečném důsledků jeho Pyrrhovo vítězství (či porážku) v parlamentních volbách. Z mého pohledu mu byli přiděleni špatní poradci ve věci covidu-19 a stal se silně nepřesvědčivým a nedůvěryhodným včetně cirkulujících ministrů zdravotnictví skrze opakovaná zmatená a nedůvěryhodná opatření proti onemocnění covid-19 s gradací ke konci jeho volebního období, kdy způsobil obrovskou polarizaci naší společnosti. Omluvou mu není ani to, že vydatně opisoval v zahraničí.

Opakovaně jsem podporoval pana prezidenta Zemana ve všech svých článcích. Bohužel v posledních týdnech se s ním začínám názorově rozcházet. Lidsky a medicínsky ho chápu, že pokud se díval zubaté do očí, tak pozemské problémy hodnotí jinak než dříve a fyzických a psychických sil mu také ubývá. Pořád ale je to osobnost v dobrém i zlém, kterých máme v současné době krutý nedostatek a do následujících krušných dob bychom jich potřebovali co nejvíce.



Myslíte si, že má premiér Petr Fiala na to, aby časem přesvědčil i voliče, kteří mu ve volbách nedali hlas?

Já pana Petra Fialu neznám osobně, jenom zprostředkovaně z televize nebo z jeho vystoupení v Poslanecké sněmovně ČR. Zpočátku působil silně nepřesvědčivě a frázovitě, ale poslední dobou mám pocit, že provedl určitý kvalitativní posun v přesvědčivosti směrem ke svým příznivcům. Prověření jeho schopností záhy přijde, až nastane větší společenský neklid v souvislosti s krizovým děním u nás i ve světě. Asi bude mít problém ukočírovat heterogenní koalici a udržet si své původní příznivce. Že by přesvědčil za této situace voliče, kteří mu nedali hlas, je čistá fikce. Naše společnost je hluboce rozštěpená na bázi mnoha problémů a jednotící prvek je v nedohlednu, o jednotící osobnosti ani nemluvě.



Kromě covidu rezonuje téma zdražování a inflace. Za energie zaplatíme víc, a tím se zdraží prakticky všechno. S čím se obracejí lidé na vás a obecně, jak se český občan v roce 2022 vypořádá s tím, že podle projekcí ekonomů nepřinese nic dobrého? Kde má vláda škrtat a kde šetřit?

Být odpovědný vládní činitel je v současné době danajský dar. Otázka zní, jestli to nebude časem pro adepty na vládní posty ještě složitější, řešit tyto gordické uzly, s kterými dle výroku bývalého pana premiéra nelze nic dělat, protože jsme se k tomu zavázali a nemohli jsme jako malý stát konat jinak. A s tím bude bojovat i tato proevropská vláda. Otázka zní, co bude moci vlastně sama ovlivnit a co nebude. Neslavně to připomíná dobu našeho členství v RVHP, kde jsme museli také konat v rámci silně omezených mantinelů a ještě jsme si servilně hřiště zúžili na rozdíl od jiných států tohoto společenství. Z toho vyplývá, že o velkých energetických a ekonomických otázkách se bude rozhodovat tentokrát na západ od našich hranic a je obava, že nápady a realizace těchto nápadů budou pro naši společnost více toxické než aplikování ideologických nesmyslů předchozího režimu.

Bohužel já nevidím světlo na konci tunelu, pokud budou vyhrávat volby v rozhodujících státech EU strany, které prosazují současné ideologické hlouposti charakteru Green Dealu, podpory ilegální migrace do Evropy, neomezeného množství pohlaví a sebemrskačství bílé rasy a jiných lahůdek. Bez rozpadu tohoto současného systému se bude situace našich občanů jenom trvale zhoršovat. Zajisté se zhorší i po jeho rozpadu, ale to již může být to dno, od kterého se odrazíme poučenější a chytřejší, abychom byli více orientovaní, jakým směrem dále postupovat. Jistě to bude záviset i na politické a ekonomické situaci v našem bezprostředním okolí i ve světě. Žádné jistoty neexistují v trvání společenských systémů, států a národů, stejně jako v životě biologických entit. Kromě jedné jistoty, která je neoddiskutovatelná a je nutným antipodem života. Je to kolaps, zánik, anebo smrt s přenecháním základních získaných informací následujícím generacím nebo společnostem se stálým zvyšováním komplexity v následujícím probíhajícím čase s dočasnými krátkodobými nebo dlouhodobými kolapsy či zániky některých neživotaschopných nebo méně štěstím obdařených entit. A náš společenský systém z mého pohledu lékaře začíná trpět senilní demencí, a tomu bude odpovídat s velkou pravděpodobností další vývoj.



Čeká nás předsednictví v Evropské unii. Co by vláda měla prosazovat, aby zastoupila průměrného českého občana?

Na základě předchozího výkladu navrhnout spolu s dalšími státy rozvolnění vazeb v rámci EU, které by nás vyvázaly z řečených nesmyslů. Vsadím se, že sním svůj klobouk (který nemám), že k tomu nedojde. Z reálnějších věcí: zastavení nelegální migrace, podpora prorodinné politiky směřující ke zvýšení porodnosti původního obyvatelstva, podpora vývoje a výstavby nových typů jaderných elektráren, podpora vývoje fúzních elektráren, podpora vědy a výzkumu, podpora školství se zaměřením na nadané studenty, podpora kosmických technologií, podpora přípravy obyvatelstva na krizové situace. Je třeba se zamyslet jakým způsobem řešit technologickou a vědeckou stagnaci v Evropě a zamezit odlivu mozků. Bez výrazného vědecko-technologického pokroku, který vyřeší současné problémy, nelze lidem zajistit pokračování současné životní úrovně v blízké budoucnosti. Bez dostatečného množství energie nemůže žádná společnost fungovat a zákonitě zkolabuje. K realizaci těchto věcí asi také nedojde, protože jsou ideologicky neprůchodné nebo ustrnou ve fázi frázovitých velkohubých prohlášení, nesmyslných regulací a mnohých pochybných dotací. Ale určitě se dočkáme zákonného vymáhaní geniálních zelených plánů, které nezlepší domnělé i skutečné enviromentální problémy naší planety, ale zaručeně zhorší životní úroveň pracujících a střední třídy v Evropě, a tím i u nás.



Mnoho občanů by mohlo namítnout, že jejich úspory či existence byly v posledních dvou letech zničeny. Jak jim pomoci?

Pokud je pravdivá teorie egyptologa pana prof. Miroslava Bárty, tak dle jednoho z jeho zákonů, nelze společenský systém razantně reformovat a účinně změnit dříve, než dojde k jeho kolapsu a zjednodušení komplexity, tedy snížení počtů vazeb mezi prvky tohoto systému. To by naznačovalo, že neexistují zaručené recepty, jakým způsobem vyřešit elegantně problémy, které trápí naše občany v současném systému z důvodu jeho myšlenkové a ideové setrvačnosti a zvyšující se nežádoucí komplexity, bez které se jeho činnost neobejde. Problémy se budou tedy postupně zhoršovat, anebo spíše dojde rychle k rapidnímu zhoršení, rozpadnou se vazby ve společnosti a systém se zjednoduší a znovu zorganizuje a tehdy nastane doba, kdy bude možné mnohé změnit směrem k pozitivnímu řešení. Tam je třeba upnout naši snahu a aspoň částečně se myšlenkově i materiálně připravovat na tuto situaci.

Čím více budeme soběstační jako společnost, komunity, rodiny i jedinci, tím lépe pro další vývoj. Takže směřujme k soběstačnosti, samostatnosti a odpovědně se připravujme i na možné zhoršení situace, které nám ovšem konečně dá naději na další pozitivní vývoj. Takže to pořekadlo našich babiček „Vše zlé je i pro něco dobré“, tady bude jednoznačně platit. Ale pokud se pan profesor Bárta mýlí, tak to možná vyřeší pan profesor Fiala a jeho parta spolu s EU nebo novodobý pták Fénix Andrej Babiš a současné zakolísání systému bude zapomenuto a já se odeberu na trvalý myšlenkový odpočinek a budu spokojeně až do smrti pozorovat šťastný život svých dětí a případně vnoučat.



V uplynulém roce jste osobně věnoval čas stránkám Parlamentních Listů a poskytl řadu rozhovorů. Děkujeme. Na závěr, jaké je vaše přání čtenářům?

Přeji čtenářům PL, aby nepřišli o zdroje informací, které tvoří antipod myšlenkově a ideově jednostranných sdělovacích prostředků našeho mainstreamu, a to včetně veřejnoprávních. Ale naopak, aby těchto kvalitních a důvěryhodných zdrojů přibývalo a vlastenecky a konzervativně orientovaní čtenáři měli možnost se seznámit s názory autorů, kteří jinak nemají možnost tyto názory jinde masivně prezentovat. Samozřejmě všem přeji hodně zdraví, štěstí a pohody i přes možné těžké časy, které jsem v předchozím textu predikoval. Pokud si zachováme zdravý selský rozum, odhodlání, optimismus v budoucnost a psychickou odolnost, tak všechny strázně stejně jako naši předkové máme velkou šanci překonat. O tom jsem přesvědčen, v to věřím a tomu chci svojí činností napomoci.



