Štěpánek: Spolupráce Fialy a ČT prokázána. Už 64 tisíc domácností nechce ČT platit

„K čemu je nám Česká televize?“ ptáte se ve svém komentáři, který jste zveřejnil na svém facebookovém profilu. Takže tedy, k čemu, podle Vás?

Tuhle otázku kladu sobě i veřejnosti už řadu let. A odpovídám na ni touhle sérií řečnických otázek. Stačí si jen odmyslet ty otazníky: Aby nám selektovala informace na ty, které smíme slyšet a které ne? Aby nám vnucovala eurounijní, progresivistickou, klimatickou a ukrajinskou propagandu? Aby den co den na obrazovce promovala své politické oblíbence? Aby nám v hlavním vysílacím čase pouštěla staříky Vinnetoua, Angeliku, Schimanského, Kojaka či radu Vacátka? Aby nás ještě třicet let po Velké sametové krmila seriály z dob reálného socialismu? Aby nám na šesti či sedmi kanálech za povinný poplatek servírovala podobný obsah, jako zdarma nabízejí televize komerční? Aby týden co týden drancovala archiv a vyráběla nekonečné střihové pořady s Bohdalkou, Menšíkem, silvestry a kouzelníkem, co nikdy nepřijde? Aby za naše peníze krmila darmožrouty z politických neziskovek? Aby politicky korektně prznila duše už i našim dětem? Aby byla zdrojem obživy pro hochy a děvčata z „pražské kavárny“, co spolu mluví? Na tohle posíláme na Kavčí hory sedm či osm miliard ročně? Proč si máme platit něco, s čím nesouhlasíme, ba dokonce, o čem si mnozí myslí, že nám to škodí?

A jak okomentovat tolik diskutovanou mediální novelu?

Kdyby šlo jen o těch 15 korun navýšení televizního poplatku pro Českou televizi a 10 korun navýšení rozhlasového poplatku pro Český rozhlas, a to po řadě let, kdy oba poplatky stagnovaly, možná by se nad tou novelou, kterou tlačí Fialova vláda, dalo mávnout rukou. Také už ani nejde pouze o to, že systém tzv. koncesionářských poplatků je zoufale zastaralý, protože je neefektivní, iracionální a asociální. Mnohem důležitější je otázka, čeho jsou Česká televize a Český rozhlas dlouhodobě nástrojem. Podstatné je, že vše, co se okolo médií veřejné služby děje, směřuje k jedinému: k zachování stávajících mocenských siločar a peněžních toků.

Anketa Jste pro zvýšení a rozšíření poplatků za Českou televizi a Český rozhlas? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 5233 lidí

Když k tomu ještě přičteme nespokojenost značné části veřejnosti s obsahem vysílání, zvláště pak s podobou zpravodajství a publicistiky, a z toho vyplývající neochotu podporovat veřejnoprávní média povinným výpalným, je evidentní, že nazrál čas ke změně. Ostatně v mnoha evropských zemích se tak již stalo. Naposledy na Slovensku. Jenže tohle všechno aktuální novela z dílny Fialovy vlády vůbec neřeší a nepředcházela jí ani žádná široká diskuse o samotném obsahu veřejnoprávnosti. Jediné, o co ve skutečnosti jde, je jak z lidí vytahat více peněz na podporu spřízněných médií, jež lokajsky slouží politickým zájmům vládní garnitury, bruselské propagandě a zdegenerované liberální demokracii, která už dávno není ani liberální, ani demokratická.

Za to, že si Andrej Babiš zrušení poplatků, což já navrhuju už víc než 10 let a Trikolora prakticky od svého založení, nyní přisvojil, se na něj nezlobím. Zlobím se na něj za to, že když byl u moci, nic s Českou televizí neudělal. Ale i v tomto případě platí okřídlené: Lépe pozdě, nežli nikdy!

Prozraďte, jak to vypadá s iniciativou „Nekrm hydru“?

Problém České televize a Českého rozhlasu není v tom, co vysílají, nýbrž v tom, co všechno nevysílají, co všechno selektují, co všechno překrucují. Za peníze všech obsluhují pouze část české veřejnosti. A tím pádem také nesou velkou spoluodpovědnost za stav naší společnosti. A na tohle si, Petře Fialo, Víte Rakušane, Markéto Pekarová Adamová a Mariane Jurečko, máme ještě připlatit? Jen abyste se nepřepočítali. Doba je těhotná občanskou neposlušností. Když poplatky neplatí jeden člověk, může mít problém. Až poplatky přestanou naráz platit tisíce lidí, bude mít problém Česká televize. A vláda a koaliční strany spolu s ní. K iniciativě Nekrm hydru! už se přihlásilo více než 64 tisíc statečných domácností, které jsou připraveny platbu televizních a rozhlasových poplatků hromadně zastavit. A jejich počet každým dnem neustále narůstá.

Z vedení ČT zaznívá, že pokud nebudou poplatky zvýšeny, bude se muset propouštět a budou také rušeny některé programy… Není toto důvod se nad zvýšením poplatků zamyslet?

Je potřeba se zamyslet nad něčím úplně jiným. Opravdu potřebujeme veřejnoprávní televizi, jež vysílá v této podobě a v tomto rozsahu, tedy na šesti, do nedávna sedmi programech? Už jen samotná existence komerčního zpravodajského kanálu CNN Prima News, který nabízí daleko širší spektrum hostů i názorů než veřejnoprávní zpravodajský kanál ČT24, usvědčuje „majitele Kavčích hor“ z programové manipulace veřejným míněním. A to přitom ani primácký zpravodajský kanál nepostihuje opravdu celé existující názorové spektrum. Je to jen mírná nadsázka: Česká televize se v toku času postupně přeměnila ve služebnou zločinnou organizaci. Proč? Protože vysílá cinknuté, neúplné, zavádějící informace. Protože není nezávislým informačním zdrojem, nýbrž propagandistickým nástrojem. V současnosti funguje jako hlásná trouba Bruselu a pátý člen vládní pětikoalice. Česká televize v téhle podobě si zaslouží zrušit, ne navýšit poplatky. Vše výše řečené platí obdobně pro Český rozhlas.

Česká televize řeší kauzu, kdy Marie Koldinská, moderátorka pořadu Historie.cs, vysílaného v České televizi, spolupracuje i s odborem strategické komunikace vlády v čele s koordinátorem Otakarem Foltýnem. Toho si do svého pořadu také zvala jako hosta. Co k tomu říci?

Moc pěkně to okomentoval Vadim Petrov, člen Rady pro vysílání. S dovolením si jeho věty vypůjčím: „Česká televize má ve vládním úřadu strategické komunikace, který koordinuje komunikaci ministerstev Fialovy vlády, svého zástupce, který může pokyny vládního koordinátora přímo přenášet do České televize. Existuje ještě větší důkaz spolupráce ČT s vládou Petra Fialy, která se jí snaží zvýšit už tak gigantický příjem z kapes občanů jako povinnou platbu? ČT je personálně napojena na vládní strategický odbor a argumentace ve prospěch zvýšení poplatků z důvodu nezávislosti na vládě je lež. Pokud se neprobudí zbytek cti bývalých členů ODS, nyní koalice SPOLU, zákon se schválí a musí být jeden z prvních, který nová koalice zruší.

Pojďme na další téma. V minulých dnech jste se zúčastnil, jak sám uvádíte, „konference o škodlivosti Green Dealu“. Co jste se tam dozvěděl? Co nás, dle Vašich informací, ohledně Green Dealu čeká?

Slovenský europoslanec Milan Uhrík to na konferenci shrnul takto, lépe bych to neřekl: „Nehledejme za zelenými předpisy ochranu přírody nebo planety. Kdyby toto bylo skutečným cílem, tak by ty předpisy vypadaly jinak. Jejich cílem je do velké míry to, co řekla samotná předsedkyně Leyenová, tedy převýchova společnosti k tomu, aby prostřednictvím zelených předpisů změnila své chování… Jenže lídry jste tehdy, když vás někdo následuje, když za vámi ostatní, celý ten svět jde. Lídrem nejste tehdy, když jedete na dálnici v protisměru a všichni ostatní jedou proti vám. To pak nejste lídry, to jste blázny, kteří jdou proti trendům a možná i proti zdravému rozumu. No a Evropská unie se svým Green Dealem dělá přesně toto. Jede na dálnici v protisměru, všichni ostatní jedou naopak, naráží do ostatních aut a potom obviňuje celý svět, že všichni jsou špatní, protože nedodržují nějaké podivné předpisy nebo nějaké zelené ideologie, které si umínili prosazovat lídři v Bruselu.“

Já k tomu dodávám: Haleluja! Vítězství komunismu! Ale nikoli v Sovětském svazu či v Rusku, nýbrž na Západě. Poručíme větru a dešti a zajistíme oteplování planety pod dva stupně. Tohle by snad kdysi nevymyslel ani ten nejpitomější bolševik. Už vidím toho pověřeného soudruha - mohla by ho jmenovat třeba Evropská komise a schvalovat Evropský parlament -, kterak ovládá příslušný tepelný reostat. Bože, co jsme ti udělali, že jsi dopustil, aby Evropské unii vládli takoví idioti?!

Na Facebooku jste za Trikoloru zveřejnil stanovisko k ocenění Věry Jourové Ženou Evropy. Co si tedy zástupci Trikolory o tomto ocenění myslí?

Věra Jourová je největší personální omyl Andreje Babiše. Její nominace na post eurokomisařky v roce 2014 se ještě dá pochopit, její opětovná nominace v roce 2019 však už byl naprosto zásadní politický omyl. Věra Jourová reprezentuje to úplně nejhorší z politiky Evropské unie. Nese osobní zodpovědnost za návrat totalitních praktik do našich životů, na prvním místě omezování svobody projevu a opětovné zavádění cenzury. Hrubým způsobem také poškodila vztahy s našimi nejbližšími sousedy a spojenci, se Slovenskem, Maďarskem a Polskem. Trikolora i já osobně se naprosto ztotožňujeme s vyjádřením Elona Muska, že Věra Jourová je „ztělesněním banálního byrokratického zla“. Pokud za této situace bruselské struktury aktuálně končící eurokomisařku Jourovou ocenily jako Ženu Evropy, je to pouze důkaz, že civilizační sebevražda našeho kontinentu nabírá na obrátkách. Nyní Věra Jourová ohlásila přestup do akademické sféry. Plyne z toho jediné. Mladá generace je v nebezpečí a spolu s ní i my ostatní.

Podívejme se i do zahraničí, konkrétně do Rumunska. Co říkáte na to, co se tam odehrává kolem voleb?

Stala se z toho už taková tradice. Když v některé zemi Evropské unie lidé hlasují či volí „špatně“, výsledky se prostě nějak anulují nebo neberou v potaz a hlasování se buď ignoruje nebo opakuje, aby výsledek byl „správný“. Podtrhuji, že obě adjektiva, špatný i správný, jsem záměrně dal do uvozovek, neboť o tom, co je správné a co špatné, respektive co si přejí, v Evropské unii evidentně nerozhodují občané, nýbrž bruselští eurosoudruzi. Pokud to i vám, milí čtenáři, připomíná praktiky minulého režimu, kdy o tom, co je správné a co špatné, rozhodovali pro změnu soudruzi moskevští, porucha rozhodně není na vaší straně. Posledním příkladem jsou rumunské prezidentské volby. Když před lety v USA zvítězil za pomoci sociálních sítí Barack Obama, rozplývala se média, jaký je to šikovný chlapík. Když totéž nyní zopakoval Călin Georgescu, hned se našla ruská stopa a rumunský ústavní soud na pokyn zvenčí volby zrušil. Strašné!

V Gruzii o parník vyhrála strana Gruzínský sen, ale nespěchá do EU, pročež Brusel žene Gruzínce do Majdanu č. 2. V Rakousku vyhráli Svobodní, ale vládu sestavuje někdo jiný. Totéž se stalo nedávno ve Francii či Německu. Ten seznam začíná být dlouhý. Plyne z toho jediné a promiňte, že se opakuju: Liberální demokracie už není ani liberální, ani demokracie a tzv. evropské hodnoty, na které se tihle novodobí totalitáři pořád odvolávají, jsou už jen snůškou dávno vyprázdněných frází, ba přímo lží.