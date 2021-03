Stoupají nám preference, špína se valí. Takže vyvrátím tyto lži... Okamura o nouzovém stavu, Radě ČT i „sledce“ z Newsroomu

reklama

Jak se staví SPD k dalšímu prodlužování nouzového stavu?

Pořád stejně. Jsme a budeme proti. Plně se potvrzuje, že vládní plošná opatření nejsou cesta a lockdown není řešení. Bojujme s virem, ne s lidmi. Je evidentní, že přes veškerá plošná vládní opatření je Česká republika statisticky jednou z nejhorších zemí na světě. Je pro nás nepřijatelné, aby občané nemohli cestovat mezi okresy za svými příbuznými, navíc v době blížících se velikonočních svátků. Minulý týden se ve Sněmovně hlasovalo o dalším prodloužení nouzového stavu a hlasy poslanců ANO, ČSSD a KSČM prodloužení prošlo. Poslanci Pirátů a KDU-ČSL se při tomto klíčovém hlasování alibisticky zdrželi. Zároveň tito poslanci odmítli zveřejnění smluv uzavřených vládou v průběhu nouzového stavu.

Poslanci SPD hlasovali opět proti nouzovému stavu, protože jsme přesvědčeni, že lockdown není řešení a plošná omezující opatření nefungují. Přepočteno na 100 000 obyvatel máme v EU nejvíce nakažených, nejvíce mrtvých, největší denní přírůstky, nejdéle zavřené školy, nejdéle zavřené malé obchody, služby a provozovny a také astronomické schodky státních rozpočtů. Zdravotnická zařízení kolabují. To jsou výsledky chaotických vládních opatření. Vláda si zvykla na omezování svobody občanů a nákupy testů, vakcín a zdravotnického materiálu bez výběrových řízení.

Předražené vládní zakázky potvrdil minulý týden i Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Taková neschopná a nekompetentní vláda nemá důvěru veřejnosti a měla by skončit. Nesouhlasíme s nesmyslnými uzávěrami mezi okresy. Občané mají právo navštívit své příbuzné v průběhu Velikonoc a jet se podívat na své zahrady a chalupy.

Jaké je tedy vaše řešení?

Je třeba chránit pouze rizikové skupiny, kterým by stát měl zajistit cílenou péči a prevenci, dostupné léky, vitamíny, dezinfekce, roušky a respirátory. Po ročních zkušenostech víme, které skupiny občanů jsou rizikové, například lidé s ischemickou chorobou srdeční, s cukrovkou, s vysokým tlakem, obezitou atd. Je třeba otevřít maloobchody a služby včetně gastronomických služeb a žáci se musejí vrátit do škol, jen při základních opatřeních. Je potřeba umožnit občanům žít, a nikoliv je nechat živořit.

Čím dál více se potvrzují naše slova, že lockdown není řešení. Je šílené, že zatímco pacientům v přetížených nemocnicích chybí kyslík, protože je nedostatek kyslíkových láhví, tak ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD vypisuje výběrová řízení na nákup vodních děl pro policisty proti demonstrantům za více než 100 milionů korun. Tato vláda nemá strategii, ztratila důvěru veřejnosti a nese za současnou situaci plnou odpovědnost. Neschopní ministři v čele s ministrem zdravotnictví Blatným a ministrem vnitra Hamáčkem by měli podat demisi a je potřeba urychleně umožnit vznik vlády odborníků.

Některé strany podmiňují svou podporu nouzovému stavu tím, že vláda stanoví jasná pravidla pro návrat dětí do škol. Ministr Plaga na to reagoval tím, že určitý model představil. Jak jste s ním spokojeni?

Jak všichni vidíme, vláda se nedokáže jednotně domluvit a vzniká další chaos a zmatky. Ministr Plaga sice své záměry představil, ale nemá pro ně podporu ve vládě. My v SPD říkáme jasně – ukončeme nouzový stav a soustřeďme se na ochranu rizikových skupin a udržení zdravotního systému. A děti do škol.

V posledních dnech máme také „volební sezónu“, během několika dní vyšlo hned několik volebních modelů jednotlivých agentur. Co říkáte na výsledky SPD?

Rád bych poděkoval všem lidem, kteří nám fandí, a velmi si toho vážím. Nezklameme a budeme nadále pevně bojovat za prosazení našeho politického programu. Blíží se volby, takže nárůst podpory SPD jako vždy budí zlobu a závist některých jiných politiků, kteří nemají žádný pořádný program, takže se uchylují až k neuvěřitelným podpásovkám. Dám aktuální příklad. Poslanci SPD hlasovali proti prodloužení nouzového stavu.

A nepřátelé SPD a provokatéři schválně šíří zoufalé lži a pomluvy, že prý jsme ve skutečnosti nehlasovali proti, a zveřejňují úplně jiné hlasování pod stejným bodem – o různých doprovodných usneseních atp., aby lživě poškodili SPD. Hlasování o prodloužení nouzového stavu je toto, je to hlasování číslo 6, podívejte se, jak kdo finálně hlasoval.

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ ZDE

Je vidět, že SPD stoupají preference, tak už začala předvolební špína. A ještě vyvrátím další lež, kterou o SPD šíří lidé, kteří chtějí záměrně oslabit vlasteneckou scénu – prý jsme měli v pátek zablokovat Sněmovnu. S několika poslanci není možné finálně zablokovat Sněmovnu a zabránit nepřijetí zakona, když je proti nám většina. Sněmovna může jednat i celý víkend. Není tak možné zabránit prodloužení nouzového stavu, když je většina stran ve Sněmovně pro prodloužení. Tyhle neustálé zoufalé lži a pomluvy na adresu SPD nemá smysl více komentovat. A do třetice z jiného soudku. Dostávám dotazy, proč byla na hlasování jen půlka poslanců SPD. Vysvětlení je jednoduché. Sněmovna již půl roku hlasuje v polovičním počtu kvůli vládním opatřením, takže jsou v polovičním počtu poslanci všech stran.

Co bylo pro vás klíčové v agendě jednání Sněmovny v uplynulém týdnu?

Projednávaly se klíčové zákony, kde se uplatňuje náš základní postoj: peníze našim slušným lidem, ne nepřizpůsobivým. Na mimořádné schůzi se projednávala řada zásadních zákonů z oblasti sociální politiky. Na prvním místě jde o návrh hnutí SPD na ukončení zneužívání sociálních dávek tzv. nepřizpůsobivými, který je již ve druhém čtení. Ale jedná se i o další důležité zákony, u kterých hnutí SPD uplatňuje své návrhy na pomoc slušným a pracujícím občanům.

Mimo jiné jde o zvýšení přídavku na dítě o 200 korun měsíčně těm rodičům, kteří pracují, podnikají nebo se rekvalifikují v rámci hledání nového zaměstnání, o významné zvýšení příspěvku na péči pro zdravotně postižené občany, kteří potřebují k důstojnému životu pomoc jiných osob, o zajištění dostatečných kapacit v jeslích pro naše nejmladší děti na celém území státu včetně nejmenších obcí, z veřejných peněz, bez toho, aby rodiče na tuto službu museli doplácet ze svého, a také o zvýšení odměn pěstounů, kteří se starají o ohrožené a opuštěné děti, což je nesmírně záslužná práce, které si vážíme. Hnutí SPD stojí na straně slušných občanů, kteří chtějí pracovat, a citlivě vnímá jejich nejrůznější sociální ohrožení, na která nabízí konkrétní řešení.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Rada České televize ve středu ve své výroční zprávě schválila výtku, že politici SPD jsou zastoupeni ve zpravodajských a publicistických pořadech méně, než odpovídá jejich zastoupení. Co pro vaše hnutí toto konstatování znamená? Chcete z něj případně něco vyvozovat?

To říkáme již dávno. Podle analýzy Josefa Nerušila (je členem Rady Českého rozhlasu a tiskový tajemník Arcibiskupství pražského) bylo hnutí SPD za třetí čtvrtletí loňského roku na obrazovce ČT pouze 52krát, ale ČSSD 295krát, ODS 213krát, Piráti 112krát, STAN 99krát, KDU-ČSL 76krát, TOP 09 69krát a KSČM 65krát… přestože většina z uvedených stran měla mnohem horší volební výsledek, než mělo SPD, a tyto strany mají tedy méně koncesionářů ČT. Vyplývá to ze zveřejněné analýzy vysílání ČT, posuzoval se poměr výslovných referencí (v obraze či jenom jako zmínka). Ředitel ČT Petr Dvořák a celé vedení redakce zpravodajství by mělo být za nedodržování zákona okamžitě odvoláno, jelikož zákon káže ČT vyváženost vysílání.

Doufám, že Rada ČT v novém složení zajistí co nejdříve dodržování zákona o ČT a zarazí tyhle manipulace. Připomínám, že ČT mě již šest let(!!) nepozvala do hlavního politického diskusního pořadu Otázky Václava Moravce, zatímco předsedové jiných stran v pořadu běžně vystupují. To je další prokazatelný důkaz manipulace vysílání současným vedením ve prospěch jednoho (probruselského) názorového proudu.

SPD je současně terčem kritiky, že se stala součástí „hlasovací mašiny“ při volbě nových členů Rady ČT. Konkrétně je spojována s úspěchem kandidáta Pavla Černockého a neúspěchem některých tváří prezentovaných jako nepostradatelní odborníci (kandidáti Černý, Klíma, Rakušanová)… co k těmto obviněním říci?

Když sluníčkářům výsledky demokratického hlasování nevyhovují, označují to za ohrožení demokracie. To jsme viděli v případě zvolení Miloše Zemana či brexitu… pro Piráty, ODS, KDU-ČSL, STAN, ČSSD a TOP 09 je demokracie jen to, pakliže s nimi souhlasíte. Když máte jiný názor, tak vás hned označují za nedemokrata. Tyto strany mají diktátorské tendence. Jejich společnou vlastností je mimo jiné to, že odmítají referendum a prosazují pouze vládu elit. Znám jejich uvažování ze Sněmovny velmi dobře a nikdy bych nečekal, že po roce 1989 takovou politickou situaci zažiju. My se do Rady ČT snažíme prosadit kvalitní kandidáty, aby ČT sloužila občanům a přinášela objektivní a vyvážené zpravodajství a vysílání.

SPD je podsouváno, že chce odstranit ředitele ČT Petra Dvořáka a dosadit místo něj nějakou „loutku“.

Slovo „odstranit“ bych rozhodně nepoužil. Ano, myslíme si, že by měl být odvolán, protože podle našeho názoru ČT pod jeho vedením nedodržuje zákon. A zákony platí pro každého. Vysílání ČT není objektivní, hospodaření ČT není transparentní, není hospodárné, začerňují se smlouvy, tají se odměny. Žádnou loutku dosazovat nechceme. Sluníčkáři asi postupují podle principu „podle sebe soudím tebe“. My naopak chceme schopného ředitele, který zajistí dodržování zákona. Naším cílem je vyšší spokojenost koncesionářů, tedy občanů.

Jak řešit problém ČT?

Hnutí SPD již podalo ve Sněmovně zákon na zrušení koncesionářských poplatků. Chceme transformaci České televize a Českého rozhlasu na státní příspěvkovou organizaci pod kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu.

V úterý se odehrála scéna, kdy reportéři z pořadu Newsroom přišli s konstrukcí, že se máte sejít s radní ČT Hanou Lipovskou a Janou Bobošíkovou, a poté pronásledovali obě dámy po Praze, i když jste jim měl jasně sdělit, že se žádná schůzka nekonala. Můžete prosím přiblížit, co se kolem této „aféry“ odehrálo?

Podle mého názoru generální ředitel Petr Dvořák zcela nepřijatelně zneužil pro osobní účely štáby ČT a poštval je proti z jeho pohledu nepohodlným lidem, protože se bál svého odvolání z pozice ředitele na středečním zasedání Rady ČT. Je to další ukázka flagrantního zneužití veřejnoprávní televize a koncesionářských poplatků pro osobní prospěch. Místo aby šel pan Dvořák do sebe, napravil svá pochybení, zajistil objektivitu vysílání a transparentní hospodaření a konečně začal jednat ve prospěch všech koncesionářů a v souladu s usneseními demokraticky zvolené Rady ČT, tak se uchyluje k dalšímu nepřijatelnému a diktátorskému chování. Ta televize ale nepatří jemu. Je to veřejnoprávní televize placená koncesionáři, tedy našimi občany.

V minulých dnech kromě politiky rozvířil veřejné dění i případ občana z Plzeňska, který při obraně svého domu zastřelil zloděje. Rozběhla se debata o přiměřené obraně, ve které například bývalý senátor ČSSD Jiří Dienstbier řekl, že „zbraně k bezpečí nepřispívají“ a že lidé by se měli bránit pouze přiměřeně útoku. SPD má téma bezpečnosti jako poměrně zásadní, co tedy na tuto kauzu a na zmíněný přístup říkáte?

Je neskutečné, že člověk, který se bránil proti odsouzenému vrahovi, který ho přepadl, je ještě navíc prošetřován jako nějaký zločinec. My prosazujeme princip „můj dům, můj hrad“ a podali jsme v tomto smyslu již před rokem zákon, kterým chceme posílit institut tzv. nutné obrany. Jelikož dnes je stav takový, že napadený člověk je ještě odsouzen za to, že se bránil… protože to prý bylo podle soudu nepřiměřené... chráněni zákonem musejí být slušní lidé, nikoli gauneři!

Následky musí nést agresor, nikoli oběť! Konkrétně navrhujeme vložit nově do trestního zákoníku tuto větu: „O nutnou obranu se naopak jedná, je-li obrana vedena vůči osobě, která neoprávněně vnikla do cizího obydlí za použití násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí nebo překoná-li překážku, jejímž účelem je zabránit vniknutí, pokud takové jednání může vyvolat u obránce oprávněnou obavu z ohrožení života či zdraví jeho nebo jiné přítomné osoby.“ Je skandální, že jsou často trestně stíháni lidé, kteří bránili svůj život, svoji rodinu či svůj majetek, a gauneři se jim často vysmívají.

