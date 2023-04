Stovky propuštěných zaměstnanců pošty. Firemní sociolog má jasno, kam s nimi

„Velmi důležité je, aby nedošlo k diskriminaci klientů, kteří přijdou bez objednání, protože to jsou přesně ti sociálně citliví,“ varuje firemní sociolog Vojtěch Bednář, který pro PL analyzoval situaci České pošty. Spíš než o průšvihu státního podniku, hovoří o „přirozeném vývoji“. „Covid nás naučil využívat alternativní způsoby dodávání zásilek,“ podotýká. Pro lepší náladu přidává jiný příklad českého podnikání: „Hezkým příkladem je firma, jež investovala desítky milionů do vývoje produktu, a když už jej měla téměř hotov, zjistila, že stejnou věc vymyslela a vytvořila již jednou, o dva roky dříve...“

reklama

Zrušení tří set poboček a propuštění asi 1600 zaměstnanců zdůvodňuje vedení České pošty nutností rychle osekat výdaje, aby podnik přežil. Co na to říkáte?

Nerozumím ekonomické situaci České pošty, ale pravdou je, že mnoho jejích služeb se v posledních letech přesunulo k soukromým poskytovatelům a bylo by těžké si myslet, že za situace, kdy si pro váš balík zajdete do nejbližší večerky nebo úložného boxu, které jsou i na vesnicích, případně vám jej přiveze kurýr, který vás vždy zastihne, kdy bude možné, aby pošta existovala ve své stávající velikosti. Problémem však je to, že některé její služby jsou nenahraditelné a zásadní pro některé skupiny lidí, a proto je pošta nezastupitelná.



Čí je tohle vlastně největší průšvih? Pouze neschopnost managementu? Jde o státní podnik…

Já bych spíše než průšvih řekl přirozený vývoj. Covid nás naučil využívat alternativní způsoby dodávání zásilek, mobilní technologie nás odnaučily posílat pohlednice a Datové schránky nás odnaučily komunikovat se státem pomocí dopisů s „modrým pruhem“. Takže obří pošta poněkud ztratila svůj význam. Jasně, může se nám to nelíbit, ale pro člověka, který si zvykl na pohodlí toho všeho, co jsem vyjmenoval, by bylo velice obtížné si zvykat zpět na původní stav.



Pošťáci ještě ani nedostali výpovědi a už se o ně hlásí další instituce. Zájem projevila Vězeňská služba ČR. Další by mohli skončit jako zaměstnanci úřadu práce, volná místa má i policie. To nezní až tak strašně, ale nakolik je složité přejít po letech práce v jedné firmě úplně jinam? Je to jen o věku?

Anketa Má vláda zvýšit základní sazbu DPH z 21 % na 23 %? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 21653 lidí



Pro klienty se tak prodlouží cesta na poštu na tři kilometry. Jaké to může mít sociální dopady. A vůbec obecně, o čem to svědčí?

Existují skupiny obyvatel, pro které je zrušení části poboček České pošty objektivní problém. Jsou to především senioři, kteří si zde vybírají důchody a platí tzv. složenky. Ani pro ně ale nemusí jít o tragédii, pokud se najdou příhodná opatření, jak jim ztrátu poboček vykompenzovat. Řada z nich třeba neví, že mohou mít bezplatně vedené účty, z nichž se platby posílají automaticky každý měsíc. Jde jen o to jim vhodně pomoci...

Psali jsme: Němečková Crkvenjaš (ODS): Prioritou je posílení kapacit lékařů a dostupnost péče v regionech ČEZ: V Temelíně otevřeli nejmodernější metrologickou laboratoř v Česku 92 Kč? Balík léků z Polska. Vybalila a nenechala to jen tak „Přinutím NHL platit. Zákaz práce v Rusku.“ Dominik Hašek jde do politiky, už opravdu



Lidé by prý neměli čekat ve frontách, ale byl by možný i objednávkový systém. Dokážete si představit, co z toho v českých poměrech bude?

Na poštách přece funguje objednávkový systém a ten, jak ukazují zkušenosti třeba z e-shopů, není problém rozšířit tak, aby umožňoval objednávání na konkrétní čas jako je tomu třeba u lékaře. Zkušenosti firem, které již něco podobného zavedly, jsou víceméně ty, že je potřeba zvládnout řadu různých problémů a komplikací, ale v praxi to fungovat může. Velmi důležité ale je, aby nedošlo k diskriminaci klientů, kteří přijdou bez objednání, protože to jsou přesně ti sociálně citliví.

Fotogalerie: - Sněmovna o azylu



Tohle je přesně váš obor. Jak motivovat zaměstnance, poté co byli propuštění, k nové práci?

Dát jim vizi, cíl, splnitelný úkol a odměnu. Pokud toto všechno zvládneme, pak není problém, aby se prakticky kdokoli dokázal adaptovat na velkou změnu.



Perličkou byl projekt, který měl za 40 milionů zjišťovat spokojenost zákazníků České pošty? Co vy na to?

Neznám detaily, ale mohu dodat tolik, že v prostředí velkých firem, tzv. korporací, a je jedno, zda jsou státní, nebo soukromé, běžně dochází k tomu, že pracují na množství projektů, které se navzájem popírají. Důležité je, že se na ně podaří přijít dříve, než dovedou napáchat skutečnou škodu. Hezkým příkladem, který umím uvést, je firma, jež investovala řádově podobnou částku do vývoje produktu, a když už jej měla téměř hotov, zjistila, že stejnou věc vymyslela a vytvořila již jednou, o dva roky dříve...



Kritika padá na hlavu vlastníků i za to, že nekomunikují uzavírání poboček s jednotlivými městy a obcemi. Měli by?

Komunikace je u podobných věcí bolestivým problémem vlastně vždy. Co je důležité je, aby v okamžiku, kdy se vyskytne, dokázali patřiční lidé zareagovat a s těmi, kteří se například cítí být poškozeni, aktivně mluvit. Tak věřme, že se jim to povede.



Psali jsme: „Když ho vyhodí, pokračujeme s podporou.“ Do kauzy Ševčík zasáhla banka Ivo Strejček: Přestaňte se schovávat! Hovínka, 700 tisíc, 200 tisíc. Babiš rozstřelil Českou poštu. S důkazy Zelenskyj v Polsku: Dejte nám stíhačky

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.