Supermanažer se ukázal jako ten největší chaot. Ale díky neschopné opozici znovu vyhraje, neváhá zkušený pravičák Kříž

reklama

Anketa Jsou podle vás Češi národem rasistů? Ano 9% Ne 91% hlasovalo: 1347 lidí

Bylo podle vás pro ČR spíše štěstím, nebo smůlou, že měla v čase těžké zkoušky pandemie v čele exekutivy právě Andreje Babiše?

Smůla to byla určitě pro ty, kteří zbytečně zemřeli. Štěstí pro zbylé by to mohlo být kvůli tomu, že mohli prakticky v přímém přenosu vidět chaos a nekompetentnost celého státu, včetně „supermanažera“ v čele. A to nešlo o to jen někde něco ošidit či ukrást jako obvykle, ale šlo o život.

Co byste za působení v čase pandemie premiérovi vytkl, a za co byste ho naopak ocenil?

Vytkl bych mu nedostatek intelektu, schopností a férovosti. Ocenil bych pak to, jak rychle pochopil, jakou příležitost má být prostřednictvím tiskovek a neustálých „novinek“ po mnoho dlouhých měsíců součástí domácností milionů občanů. Lidi chtějí to, co znají. Takže zase vyhraje volby. Ale to „ocenění“ není myšleno, jako že by tím prospěl lidem. Prospěl sobě, je šikovný. Bohužel.

Co, podle vašeho názoru, kromě pandemie vláda za minulé čtyři roky udělala nejdůležitějšího?

Pozitivního si opravdu nic nevybavuji. Takže to nejdůležitější, čeho vláda dosáhla, je fakt, že život aktivních a schopných je zase o něco těžší, že pocity bezmocnosti a rezignace jsou častější.

Předává Babišova vláda stát v lepším stavu, než jej převzala?

Nepředává. A ne, že by byl na začátku v dobrém stavu.

Jak celkově obstál Andrej Babiš v roli hlavy exekutivy, která nesla břímě rozhodování?

Podle mě jde o bezkonkurenčně největšího chaota mezi dosavadními premiéry.

Anketa Je podle vás Viktor Orbán diktátor? Je 6% Není 79% Nevím / Je mi to jedno 15% hlasovalo: 22865 lidí

Opozice vládu kritizuje, že projedla a rozfofrovala budoucnost. Co si o tom myslíte vy?

Že jen dovedl k dokonalosti to, co jiní jen nakousli.

Jak, podle vás, zkušenost pandemie promění českou společnost a českou politiku?

Lidi budou zase o dost poslušnější vůči věrchušce. Až se jim zase řekne, že někam nesmějí pouštět Židy, budou mít natrénováno z roušek. Českou politiku to moc nezmění, bude pokračovat odtržení politiky od reálného života. Ti, kteří rozhodují, vůbec netuší, jak to chodí v běžné praxi. Asi budou větší tendence zneužívat znovuobjevené poslušnosti plebejců.

Máte pocit, že jsou opodstatněná varování, že obavy z nákazy přiměly značnou část veřejnosti souhlasit s obětováním svých svobod a teď bude nesmírně obtížné je získat zpátky?

Jaké svobody máte na mysli? Ty, se kterými si vláda (a nejen u nás) vytřela pozadí? Neustále mne udivuje ta víra v „garantované ústavní svobody“. Četl vůbec někdo, jak prakticky každou svobodu může stát snadno omezit? Četl vůbec někdo tu Listinu? Podíval se někdo někdy na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva? My nemáme svobody, my máme jen dojem, že nám někdo něco garantuje.

Nemáte pocit, že opozice mohla z chyb, které vláda udělala, vytěžit mnohem více, a že i opozice v určitém smyslu prokázala neschopnost? Nejen v chabosti kritiky, ale například i v neschopnosti předkládat alternativy…

Proč „v určitém smyslu“? Opozice byla a je neschopná. Zcela. I proto myslím, že Andrej Babiš a jeho podržtaškové zase vyhrají volby. I když pravdou je, že rozhodnou emoce. Ale jinak je jasné, že prakticky nikdo neví, co dělat, nikdo neví jak. Natož proč.

Která ze stran či koalic, majících šanci ve volbách uspět, má podle vás nejsilnější vizi budoucnosti republiky?

To si opravdu v záplavě těch obecných předvolebních nesmyslných slibů netroufám ani tipnout.

Mezi voliči pravice se množí zoufalství, koho volit, když například v Praze vede pravicovou kandidátku paní Markéta Pekarová Adamová, která jim v mnoha věcech přijde spíše jako reprezentantka progresivní levice. Bylo podle vás spojení pravice do seskupení SPOLU správným krokem?

Pravice… to myslíte jako nějaký subjekt, který by chtěl opravdu zredukovat státní agendu a úřady? Vy nějaký takový vidíte? Já vlastně všude vidím jen levici a ultralevici.

SPOLU vzniklo jako emocionální protiváha Babišovi. Cílem všech je jen získat hlasy – vize a ideje už nikde nejsou. Těch pár procent voličů, kteří chtějí opravdovou pravici, vlastně nikoho nezajímá.

Co říkáte celkově na trend posouvání pravicových stran více do středu (nejen u nás, ale třeba i v Německu, kde si kdysi pravicová CDU dokonce dala heslo „Die Mitte“ do štítu)? Neotevírají se pak na pravé straně zbytečně dveře pro subjekty, které třeba mohou být kontroverznější?

Znáte snad v EU nějaký stát, kde by vám stát nesebral (ať přímo, či nepřímo) víc než dvě třetiny z toho, co byste vydělali v případě nulového zdanění? O jakém středu je tedy řeč?

Na pravici (pojímáme-li pravici jako ty, kteří usilují o malé daně) nemůže být žádná kontroverzní strana. To, co se dnes označuje za „krajní pravici“, jsou prostě socialističtí náckové. S pravicí nemají nic společného. Hitlerova NSDAP byli koneckonců národní socialisté. Socialisté! Žádná krajní pravice…

Psali jsme: Progresivní Německo: Zavádí se parkovací místa pro menšiny a migranty. Jenže preferovaní se hádají mezi sebou Otřes u německých Zelených. Pokud půjdou do vlády, jejich šéfka ostrouhá Piráti a vyvlastňování bytů. Poslanec dal průchod upřímnosti a koaliční partner zuří Zahradil po německých volbách: Jejich zelené revolucionáře znám z Bruselu, takže upřímné zděšení

Hodně se zejména po pandemii hovořilo o tom, v jakém stavu je „duše národa“. Máte pocit, že zde po všech sporech zůstává zachováno alespoň elementární povědomí o společném údělu, nebo jsou společenské vazby už zcela rozvráceny?

Na rozvrácení mezilidských vztahů pracuje stát už dlouho. My jsme totiž jeden druhému soupeřem v boji o to, komu se budu muset přizpůsobit ostatní. Jsme soupeři v boji o zdroje, které nám stát vezme. Teď se k tomu ještě přidalo přesvědčení, že ti ostatní se vás snaží zabít (tím, že na vás prsknou virus), které u části obyvatel stále přetrvává. Když k tomu přidáme poslušné slouhy („nezlobte se, já vím, že je to blbost, ale musím trvat na tom, abyste u nás měl/a roušku“)…

Nápravu by způsobilo asi jen to, kdyby lidé hromadně zavrhli stát jako řešení problémů (koneckonců stát většinou jen marně řeší problémy, které sám způsobil).

O čem v české společnosti a mezi voliči podle vás vypovídá popularita, kterou v měsících před volbami dokázalo získat hnutí Přísaha se svou „policejní“ agendou bezpečnosti a boje s korupcí?

Svědčí o slaboduchosti části voličů a o schopnosti Andreje Babiše obsadit pomocí „spřáteleného béčka ANO“ další segment voličů.

Jaké výzvy, podle vás, čekají tuto zemi v následujících čtyřech letech?

V ideálu by tou výzvou byla maximální odluka drtivé většiny společenských a ekonomických vztahů od státu, snížení stavu státních zaměstnanců o 90 %, zrušení krajů a většiny ministerstev, redukce právních předpisů na pouze ty nezbytně nutné (tedy asi na 1 % stávajícího počtu)…

Reálně žádné výzvy nebudou. Buďto dá dohromady vládu Babiš a pojede dál bezohledná devastace společnosti a ekonomiky. Nebo bude vládnout dnešní opozice, která nejprve zjistí, že toho vlastně moc nemůže změnit, protože státní mašina je už moc rozjetá a pod kotlem zatápí ještě Brusel. Pak se všichni rozhádají a budou obviňovat jeden druhého…

Frustrace lidí u nás i jinde bude pokračovat a budeme rádi, jestli se neobjeví zase nějaký Adolf, který bude schopnější a bezohlednější, než stávající „nácíčkové“, a nepřesměruje tu frustraci „proti někomu“. Ten pocit, že situace v mnohém připomíná to, co bylo před druhou světovou, je opravdu silný.

Psali jsme: Piráti? Jako když v koncentráku vyměnili kuchaře. Řekněte Rakušanovi, ať definuje „liberální demokracii“, a budete koukat. Libertarián Kříž je skeptický Lidé už si ani nedovedou představit, o kolik peněz je stát okrádá, obává se libertarián Kříž. Ale až jim to dojde, bude pěkná mela Stát v krizi selhal. Takže chceme, aby měl ještě větší roli a vliv. Libertarián Kříž se chytá za hlavu Karanténu na Prymulu a podobné vykuky, žádá libertarián Kříž. Budeme jak v Číně, absolutní kontrola. Prožíváme to znovu, jsme nepoučitelní pitomci

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.