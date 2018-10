Svoboda je pro mladé lidi důležitější než jistoty. Mamánci? To je jinak, vysvětluje Pirát Ferjenčík

Komunální volby v Praze poukázaly na jednu zásadní změnu. Hlavní město již nelze považovat za baštu pravicové politiky, časy se mění. Éra, kdy se s nadsázkou říkalo, že by v Praze bez problémů zvítězila i tenisová raketa Václava Klause, je již pryč. Do popředí se dostávají jiné subjekty. Tradiční favority z ODS, hnutí ANO i silnou TOP 09, letos kandidující v rámci uskupení Spojené síly pro Prahu, zaskočily dva jiné subjekty. Piráti, jejichž pražskou volební tváří byl Zdeněk Hřib a hnutí Praha Sobě, které vede starosta Prahy 7 a poslanec za KDU-ČSL Jan Čižinský. Poslanec za Piráty Mikuláš Ferjenčík poodhalil důvody pražské voličské revoluce.

Do zastupitelstva hlavního města se podívá pouze těchto pět subjektů, přičemž nejsilnější ODS získala 14 mandátů a nejslabší ANO 12. Praha Sobě, Piráti i Spojené síly pro Prahu budou disponovat 13 křesly. K sestavení koalice je tedy třeba trojstranná dohoda. Vítězství ODS není natolik výrazné, aby samo o sobě zaručovalo zisk primátorského postu nebo jen účast na vládě nad Prahou.

Poslanec za Piráty Mikuláš Ferjenčík se domnívá, že Praha je velmi svobodomyslným městem. „Lidé jsou tu otevřenější novým nápadům, řada změn, které ve společnosti probíhají, začínají v Praze, ačkoli jiné podněty přicházejí pro změnu z regionů. Praha je také specifická tím, že do ní proudí obrovské množství obyvatel z celé země, žije zde mnoho studentů,“ zdůvodňuje proměnu Ferjenčík.

Podle pirátského poslance se navíc od revoluce změnilo vnímání pravice, která přestala být automatickou zárukou svobodomyslnosti. „I strany jako Piráti, kteří se na pravolevé ose nikterak nevyhraňují, mohou v Praze dosáhnout dobrých výsledků,“ vysvětlil úspěch své strany Ferjenčík.

Právě jsem se vrátil z Parlamentu.

V Praze se prakticky okamžitě začalo jednat o koalici Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil pro Prahu. Vítězná ODS může pouze doufat, že nedojde k dohodě. Podobná situace nastala i v Brně, kde by mohly koalici vytvořit strany ODS, KDU-ČSL, Piráti a ČSSD. Na cílové pásce bylo první hnutí ANO stávajícího primátora Petra Vokřála. Ten považuje dohodu konkurence za podraz.

„Nemyslím si, že by v Praze někdo někoho obcházel. Piráti i Praha Sobě již před volbami jasně deklarovali, že jejich cílem je zabránit koalici ANO a ODS, takže pouze plníme tento slib,“ odmítl spekulace o obcházení vítěze Ferjenčík. „Ve chvíli, kdy vítěz chtěl koalici ANO s ODS a nemá na to dost hlasů, tak ty volby vyhrál spíše někdo jiný,“ pokračoval pirátský poslanec. V Brně prý Piráti navrhovali pokračování koalice ANO, Pirátů a KDU-ČSL, což měl ovšem Petr Vokřál (ANO) odmítnout. „Nezbylo nám nic jiného než jednat s ostatními,“ dodal Ferjenčík.

Úspěch, kterého v Praze Piráti dosáhli, přičítá Ferjenčík práci, kterou strana za poslední čtyři roky odvedla v opozici. „Lidé v Praze nám věří, a proto nás volili. Všimli si našich návrhů na řešení územního rozvoje, parkování v Praze. Upozorňovali jsme na problematické smlouvy chystané ve spojitosti s chystanou trasou metra D. Lidé nám nyní chtěli dát šanci vládnout.“

Občanští demokraté nemohou slavit ani co se týče senátních voleb v hlavním městě. Na Praze 4 zvítězil již v prvním kole Jiří Drahoš. Na Praze 2 vyhrál první kolo další prezidentský uchazeč Marek Hilšer se ziskem 44,5 procent hlasů. Ve druhém kole ho vyzve stávající senátor Libor Michálek, kterého navrhli Piráti. Na Praze 8 došlo k vyrovnanému boji několika silných kandidátů, do druhého kola ale postoupili kandidát Pirátů Lukáš Wagenknecht s 18 procenty a profesor Pavel Dungl, navržený TOP 09 a hnutím STAN, který obdržel podporu 15 procent voličů. Prahu 12 ovládl další z prezidentských kandidátů Pavel Fischer, když obdržel 48 procent hlasů. Fischer je jediným kandidátem s podporou ODS, který v Praze uspěl. I on však ještě musí výhru stvrdit ve druhém kole, kde se mu postaví Eva Tylová za Piráty.

Jak je tedy možné, že Piráti letos v pražských bojích o Senát poráží i ODS? „Nasadili jsme v senátních volbách tři vynikající kandidáty, Lukáš Wagenknecht se osvědčil na ministerstvu financí, odhaloval penězovody v ČEZu pro paní Kleslovou. Upozorňoval, že ta firma je zneužívána na to, aby si tam někdo mastil kapsu a není přitom vůbec jasné, co v té firmě dělá za práci. Lukáš Wagenknecht na to upozornil a byl kvůli tomu vyhozen z ministerstva financí,“ připomíná Ferjenčík. Eva Tylová je podle Ferjenčíka zkušenou a osvědčenou komunální političkou, ve prospěch Libora Michálka pak hovoří například ocenění organizace Rekonstrukce státu, která Michálka označila za nejaktivnějšího senátního bojovníka s korupcí.

Podle Ferjenčíka není nutné si kvůli volebnímu úspěchu v Praze nijak zvlášť předcházet mladé voliče. Kampaň prý Piráti necílili na nejmladší voliče, volební program byl navržen pro všechny věkové kategorie. „Jediné, o co jsme se snažili, bylo, aby i mladší lidé měli důvod k volbám jít,“ řekl poslanec. Mladí Pražané podle Ferjenčíka chtějí perspektivu, že v Praze budou moci bydlet a zůstat. „Dnes už je i s velice dobrým platem obtížné pořídit si v Praze bydlení. Jestliže se dnes lidé musí rozhodovat, zda budou věčně bydlet v nájmu, v nejistotě, anebo se musí na celý život zadlužit, tak to není dilema, které chtějí absolvovat. V tuto chvíli je to v Praze každodenní realita, jde o zásadní problém města,“ pokračoval Ferjenčík o situaci na trhu s nemovitostmi v hlavním městě.

„Chtějí také, aby to město zůstalo svobodomyslné, aby se v něm dobře žilo, aby zde byl dostatek kulturního vyžití. V těchto věcech je na tom Praha dobře, ale ta perspektiva, že se tu bude žít a bydlet dobře i v budoucnu, je zásadní,“ nastínil Ferjenčík přání a obavy mladých obyvatel Prahy. Sám ovšem nevidí žádné jednoduché řešení bytové otázky v Praze. „Je potřeba přijmout nějaký komplex opatření, od regulace AirBnB, kde je nutné rozlišit, co je podnikání a co je ta sdílená ekonomika. Jedna věc jsou lidé, kteří pronajmou pokoj cizinci a druhá věc jsou podnikatelé, kteří si kupují celé bytové domy, a ty pak provozují stejně jako hotely. Druhý aspekt je odblokování výstavby bytů ve stavebních uzávěrách. V Praze je velké množství stavebních ploch, které čekají na to, až tam město zpracuje uliční síť a další detaily výstavby. Až potom tam bude možné stavět,“ vyjmenoval Ferjenčík hlavní problémy, které je potřeba urychleně řešit.

Praha by také podle Ferjenčíka měla stavět, nebo kupovat nové byty a ty stávající ve městském vlastnictví začít efektivně opravovat a dostávat na trh, nebo pronajímat sociálně slabším: „Je také potřeba udělat revizi bytů, které mají soudci, státní zástupci, nebo třeba podnikatelé pronajaty za směšné peníze. Aby ty byty byly skutečně dostupné potřebným.“

Studentské obecní volby v Praze, které v září zorganizovala iniciativa Člověk v tísni, dopadly výrazným vítězstvím Pirátů. Strana mezi středoškoláky získala 26 procent hlasů. Druhé místo vybojovala koalice TOP 09, STAN a menších stran s názvem „Spojené síly pro Prahu“ s 20 procenty preferencí. ODS získala 11 procent, hnutí Praha Sobě 10. Páté bylo ANO s 5 procenty, těsně pod pětiprocentní hranicí skončili Zelení. Ostré volby dopadly významně jinak. Proč středoškoláci volí liberálněji, než starší generace? Mikuláš Ferjenčík se domnívá, že odlišná volba mladých vyplývá z toho, že v ranějších fázích života lidé vyznávají jiné hodnoty než později. „Pro mladší lidi je důležitější svoboda než jistoty,“ řekl.

K výsledkům komunálních voleb se vyjádřil také Václav Klaus mladší. Pro blog na serveru Novinky.cz uvedl, že dnešní mladá generace si protahuje jakési polodětství. „Chtějí mít výhody mláďat, ale práva dospělých,“ napsal Klaus ml. „Já s panem Klausem souhlasím málokdy. On prostě rád provokuje a myslím, že není důvod se nechat vyprovokovat. Mladí lidé jsou různí a je celá řada mladých, kteří se o sebe starají od osmnácti let, nebo i dříve. Mamánci určitě existují, ale rozhodně se to nedá zobecnit na celou generaci,“ přešel Klausovu poznámku jeho sněmovní kolega Ferjenčík.

