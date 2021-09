Svoboda z ČSSD: Rozprodej státního majetku? Děkujeme, nechceme!

Tomáš Svoboda je starostou města Kynšperka nad Ohří. V nadcházejících volbách je lídrem ČSSD v Karlovarském kraji a uchází se tak o poslanecké křeslo. „Státní dluh po covidu bude pouze argumentem pro to, aby se tady rozprodal zbytek republiky a zavedly se různé poplatky. Jinými slovy, zase chtějí vytáhnout peníze z kapes lidí, jak to udělali vždycky, když nevěděli kudy kam,“ varuje sněmovní kandidát Svoboda.

Co se musí v Karlovarském kraji změnit, aby se zde lidem žilo lépe?

Náš Karlovarský kraj byl vždy brán jako jeden z nejmenších a také je s ním tak zacházeno. Ať je to dostavba dálnice D6, investice do vzdělávání, podpora zaměstnanosti anebo zdravotnictví, pro náš kraj byly ty peníze vždy nejmenší. Na základě toho se potýkáme s vylidňováním, mladí odcházejí za prací do jiných krajů, lázeňství je díky covidu v žalostném stavu a v neposlední řadě náš největší zaměstnavatel, Sokolovská uhelná, snižuje stavy z důvodu ukončování těžby uhlí a zvyšování ceny emisních povolenek. Je na čase, aby ve sněmovně zněl hlas Karlovarska pořádně nahlas. A já jsem společně s kolegy z ČSSD připraven ten hlas poskytnout. Jako starosta totiž vím, co naše města a obce potřebují.

Z ODS, TOP 09, ale překvapivě i od politiků ANO v poslední době zaznívá volání po privatizaci strategických firem, jako je pošta, dráhy nebo státní pivovar Budvar. Co na to říkáte?

Oni by samozřejmě nejradši všechno rozprodali, aby mohli splnit svoje sliby za 200 miliard korun, které jen SPOLU (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) nasekali do svého programu. Já se vážně bojím toho, že směřujeme do situace, kdy tady vznikne vláda ANO a ODS, která bude přesným opakem současné vlády. Státní dluh po covidu bude pouze argumentem pro to, aby se tady rozprodal zbytek republiky a zavedly se různé poplatky. Jinými slovy, zase chtějí vytáhnout peníze z kapes lidí, jak to udělali vždycky, když nevěděli kudy kam. Za nás je cestou nastavení spravedlivého systému daní, kdy ti bohatší přispívají na daních více než lidé, kteří vydělávají průměrné nebo podprůměrné mzdy. Na Západě je to standard, u nás nad tím bohatí ohrnují nos. A tito politici jim jdou zase na ruku. Takže za mě rozhodně ne privatizaci ve školství nebo zdravotnictví. Podílet se musí ti, kteří na to mají. Velké nadnárodní firmy, banky nebo internetové giganty nevyjímaje.

Jak se díváte na nápad premiéra Babiše a představitelů koalice SPOLU přivézt do země stovky tisíc zahraničních dělníků z Ukrajiny a dalších zemí východu?

Upřímně je to jen pokračování politiky levné práce. Já chápu, že potřebujeme sezonní pracovníky třeba v zemědělství, ale teď je potřeba hlavně tlačit na to, aby se zvýšily mzdy českým zaměstnancům. Chápu, že některým politikům, kteří jdou na ruku velkým firmám, by se moc líbilo, abychom tady navždy zůstali skanzenem uprostřed Evropy, kde budou lidé pracovat za nízké mzdy a velké firmy na tom budou vydělávat miliardy. Ale tahle doba prostě skončila. My chceme žít v zemi, kde budou lidi za poctivou práci taky poctivě odměněni. O to aktuálnější téma je to teď, kdy po covidu všechno šíleně zdražuje.

