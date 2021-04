Tajné služby. Neziskovky. Média. ,,Obviněný" Zahradil o aféře v Bruselu

reklama

Čelíte vyšetřování Evropského parlamentu, protože jste neinformoval o čínském sponzorování občerstvení při schůzce na obnovení skupiny přátelství mezi Evropskou unií a Čínou. Na Twitteru jste k tomu poznamenal: „Původ čínských chlebíčků je třeba řádně vyšetřit, bohužel nemohou již vypovídat, protože jsme je snědli.“ Uvedl jste to s takovou nadsázkou. Znamená to, že i celý ten problém, který Evropská unie v tomto smyslu řeší, vidíte jako jakousi malichernost?

Mně tato mediální bublina připadá jako naprosto bizarní záležitost. Týká se to jedné malé recepce, která se odehrála 23. října 2019, tedy před rokem a půl, na které bylo asi 30 lidí a kde jsme konzumovali chlebíčky a nějaké víno, které objednala v europarlamentní restauraci čínská ambasáda v Bruselu. Tedy čínské zastoupení v Evropské unii. Já jsem samozřejmě celou věc ohlásil předsedovi Evropského parlamentu Davidu Sassolimu, napsal jsem mu o tom do e-mailu a mám tento e-mail samozřejmě k dispozici, takže je kdykoliv možné ho komukoliv ukázat. Tím je celá věc pro mě vyřešená.

Načež někdy na sklonku loňského roku přišlo udání od německého poslance ze strany Zelených Reinharda Bűtikofera, že jsem to nenahlásil. Respektive, že jsem to nenahlásil správně a nenapsal to do správného formuláře. Jak vedeme spor, opravdu jen žasnu nad tím, čím se v době covidové, kdy je nedostatek vakcín, v době, kdy Evropská unie čelí nejrůznější kritice, že se nevyrovnala dobře s pandemií, zabýváme. Žasnu, že někteří europoslanci a europarlamentní administrativa vůbec má čas a prostor zabývat se takovouhle prkotinou a dělat z toho mediální aféru. Já samozřejmě vím, co je za tím.

Co za tím je?

Za tím se skrývá paranoidní atmosféra, která se okolo Číny vytvořila v poslední době jak v Evropě, tak v Česku. Za něco mohou zpravodajské služby, na ně napojené některé neziskovky a spřátelená média, takže se vždycky hledá obětní beránek, na němž by bylo možno ukázat: Podívejte se, co ti Číňané tady v té Evropě provádějí, oni si tady vlastně předplácejí vliv. Nebo něco podobného.

Ale celá chlebíčková aféra mi připadá opravdu tak bizarní a směšná jako z Kunderova románu Žert nebo z Kafkova románu Proces. Skutečně nevěřím, že to může někdo myslet vážně, že by si Číňané platbou za chlebíčky v ceně deseti eur na osobu kupovali nějaký vliv. Pro mě je to naprosto bizarní, ale i docela příznačné, jak na věc některá česká média okamžitě naskočila, jako Seznam.cz, Aktuálně.cz a další. Dělám si z toho legraci, protože nemůžu brát vůbec vážně naprostou bizarnost celého obsahu této pseudoaféry.

Předpokládám, že odmítáte také podezření, že jako místopředseda výboru byste mohl pomoci Číně dostat se k nějakým dokumentům a podobně?

To je další nesmysl a vyfabulovaná záležitost. Vyfabulované obvinění z bruselského deníku, serveru Politico, který se vlastně odkazuje na anonymní zdroje. Nikdy tam nikoho necitovali, kdo by byl ochoten vystoupit pod svým jménem. A já naopak mohu prokázat a dokázat, že ani jako místopředseda Evropského výboru pro zahraniční obchod jsem nikdy nežádal o přístup k nějakým důvěrným dokumentům. Když žádáte o přístup k důvěrným dokumentům, musí se vše zaregistrovat, musíte o ně požádat a musí vám být uděleno povolení. To je celá procedura. Velmi lehce lze zjistit z análů evropského parlamentu, že jsem nikdy o žádné důvěrné dokumenty nežádal.

Nejrůznější informace k nejrůznějším obchodním jednáním, které mám k dispozici, pocházejí z otevřených zdrojů, to znamená ze zdrojů, ke kterým se může dostat úplně každý ze zpráv a analýz, které jsou veřejně přístupné. Takže i toto obvinění je naprosto absurdní a dokazuje, co jsem řekl. Hrají se tady nějaké hry, troufl bych si i říci zpravodajské hry na úrovni jak Evropské unie, tak České republiky, které mají jakoby ospravedlnit stihomam, co se tady vůči Číně se rodí.

Jak vnímáte aktuální vztahy mezi Ruskem a Spojenými státy americkými? Jak čtete výzvu prezidenta Ruské federaci Vladimíra Putina, že chce jednat s Joem Bidenem, svým americkým protějškem, ale pouze v přímém přenosu?

Je to taková hozená rukavice a samozřejmě vlastně snaha mediálně zatlačit amerického prezidenta do rohu. Úplně nerozumím, proč se tady hned ze začátku nastolila ostrá konfrontační rétorika. Myslím, že stejně se nakonec americký a ruský prezident sejdou. Dobře si vzpomínám, když byl prezidentem Donald Trump známý svými příspěvky na Twitteru, kde se s tím opravdu lidově řečeno nemazal. Napsal něco velmi vulgárního o severokorejském vůdci Kimovi a za několik měsíců se téměř objímali v Singapuru na bilaterální schůzce, kde se pokoušeli dohodnout nějaké odzbrojovací manévry, pokud jde o severokorejský jaderný program. Takže rétorika je vždy jen jedna věc a vždy je zapotřebí vidět, co se odehrává v pozadí. A já jsem si celkem jist, že na těch nižších úrovních nějaká docela čilá komunikace mezi Spojenými státy a Ruskem probíhá.

Už nyní je jasné, že se vztahy mezi Ruskem a Spojenými státy budou měnit s výměnou prezidenta USA. Rusko dokonce povolalo svého velvyslance ve Washingtonu Anatolyje Antonova do Moskvy právě kvůli vztahům se Spojenými státy. Je to podle vás důkaz, že se vztahy mění a budou úplně jiné než dřív?

Povolávání velvyslance je, řekněme, známý diplomatický trik nebo signál, kterým jedna strana dává najevo nějakou nespokojenost s konáním druhé strany. To je prostě takové gesto. Zase se jedná o věc, která je určena pro veřejnost, věc, která je určena pro média a také pro diplomacii, ale vůbec to neznamená, že by se komunikace mezi státy úplně přerušila nebo že by skončila. Koneckonců i za studené války, když tady byl ještě Sovětský svaz, byly daleko více vyostřené, ale nějaká komunikace vždy probíhala, takže jsem si jistý, že probíhá i nyní. Pouze o tom nevíme a nepíše se o tom.

Vztahy mezi Ruskem a Bruselem také nejsou ideální. Šéf Ruské diplomacie Sergej Lavrov prohlásil, že právě vztahy s Ruskem zničil Brusel, takže Moskva už nemá vztahy s Evropskou unií, ale pouze s některými členskými státy. Souhlasíte s těmito slovy? A kdo je vlastně na vině toho, co se nyní mezi oběma stranami děje?

Nikdy jsem nebyl příznivcem nějaké jednotné zahraniční politiky Evropské unie, protože si dokonce myslím, že nic takového ani neexistuje. Je prostě velice obtížné najít nějaký nejmenší společný jmenovatel pro tak strategicky citlivou relaci, jako jsou třeba vztahy s Tureckem nebo v tomto případě vztahy s Ruskem. Když se podíváte na vztahy s Ruskem, každý stát nebo každá strana si je ošetřuje trochu po svém. Jiný přístup k Rusku, řekněme trochu ostřejší, má Polsko nebo pobaltské státy, jiný přístup zase, řekněme vstřícnější, má třeba Francie, kde prezident Emmanuel Macron vysílá vstřícné signály.

Připomněl bych nedávný výrok bývalého ministra zahraničí Karla Schwarzenberga, který by mohl být považován za nějakého jestřába ve vztahu k Rusku, a který v nějakém rozhovoru nebo článku řekl, že vztahy s Ruskem si jako Česká republika potřebujeme udržovat. Bez ohledu třeba na incident odstranění pomníku Koněva, který samozřejmě vztahy vyostřil, je stejně zapotřebí komunikovat. Takže rétorika, která je vždy určena pro média, je jedna věc. A to, co se odehrává pod ní, pod povrchem a jaké předivo vztahů a výměny informací probíhají ve skutečnosti mimo oči veřejnosti, je věc druhá. V dnešním multipolárním světě to vlastně ani jinak nejde.

Platí to i o chystané olympiádě v Pekingu, do které se teď zahrnuje politika, práva Ujgurů, celkově lidská práva v Číně a podobně?

V tuhle chvíli jsem nezaznamenal, že by třeba Česká republika vyhlásila nějaký bojkot olympiády.

Ale ten možná přijde ze strany Spojených států, které už to konzultují s dalšími státy, že kvůli lidským právům by k bojkotu mohlo dojít. Tedy je i zde něco jiného pod povrchem, a něco jiného pro média?

Je to možné, protože kdyby se více států rozhodlo bojkotovat olympijské hry v Pekingu, mohla by to být pro čínskou prestiž docela rána. Čili je to jedna karta, kterou se můžou třeba Spojené státy nebo Západ obecně pokusit použít k nátlaku na Čínu, k ústupkům, které by chtěli, aby Čína v té či oné oblasti udělala.

Zajímal by mne váš názor na takzvaný vakcinační pas pro Evropskou unii. Je dobrým nápadem rozdělovat lidi na ty, kteří očkovaní jsou, a kteří nikoliv, kvůli zdravotnímu nebezpečí. Jak očkovací pas kvůli koronaviru vnímáte vy? Je to věc nutná?

Já myslím, že se tomu nevyhneme. Řekl bych, že stejně tak, jako má každý právo se nechat očkovat, nebo nenechat očkovat podle svého názoru a přesvědčení, což je věc dobrovolná a nikdo nemůže nikoho nutit, aby se nechal očkovat... Tak ale stejně má jakýkoliv stát právo si určit, koho a za jakých podmínek pustí na svoje území. A když se nějaký stát rozhodne, že lidé, kteří nejsou očkovaní nebo neprošli testem na covid, představují zdravotní riziko, a tudíž je na svoje území nepustí, má na to právo. Tomu se říká státní suverenita a jedná se o jeden ze základních atributů státní suverenity – rozhodnout, koho pustí na svoje teritorium, a koho tam nepustí.

Já například, protože přeci jenom v Evropském parlamentu člověk více cestuje, mám doma takzvaný mezinárodní očkovací průkaz a v něm různá očkování, bez kterých bych nedostal třeba vízum například do nějaké africké země. Když nemáte očkování třeba proti žluté zimnici, nedostanete vízum, a když nemáte vízum, tak se do té země prostě nepodíváte, protože vás nepustí.

Takže jde o evropskou obdobu, možná dokonce i mezinárodní obdobu mezinárodního očkovacího průkazu. V Evropě je vše komplikováno tím, že máme Schengen, kde je zaručen volný pohyb osob teoreticky, ale prakticky může narážet na různé překážky. A skutečně se může stát, že některé státy budou pas vyžadovat, aby vás pustily na svoje území. A já to považuju za legitimní.

Jak se díváte na tu bouři kolem očkování Sputnikem a přístupu jednotlivých zemí? Protože víme, že třeba Maďarsko důvěřovalo ruské vakcíně mnohem dříve, Rusko požádalo pozdě o certifikaci u Evropské lékové agentury, do toho se diskutovalo o Státním ústavu pro kontrolu léčiv, jestli by ověření nemohl řešit a tak dále…

Jsem příznivcem toho, aby pro vakcíny platilo společné minimum, a to minim je podle mého certifikát nebo uznání Evropskou lékovou agenturou. Mimo jiné z jednoho prostého důvodu, o kterém jsme se vlastně bavili v minulé otázce. Jestli máme mít nějaký očkovací pas nebo covid pas, jakkoliv to nazveme, který má umožnit přejíždění z jednoho státu do druhého nebo třeba i cestování mimo Evropskou unii, tak musíme mít jednotná měřítka, třeba, že je člověk naočkován vakcínou, která je uznávána v celé Evropské unii. V tuto chvíli se jedná o čtyři vakcíny: Pfizer, Astra-Zeneca, Johnson & Johnson a Moderna. Víc jich není, tři další jsou ve zrychleném procesu schvalování včetně ruského Sputniku.

Jestli ho Evropská léková agentura schválí, tak se pravděpodobně začne nejenom dovážet, ale možná dokonce i vyrábět v evropských zemích na základě licence. V tom případě asi bude zařazen do škály vakcín, které je možné použít nebo které je možné brát jako prokazatelnou ochranu proti nákaze covidem. Zatím situace takto nevypadá, takže bych bez Evropské lékové agentury a jejího dobrozdání nic nezaváděl, protože to lidem nakonec nemusí být nic platné. Pojedou třeba do Německa, Belgie nebo podobné země, která bude vyžadovat, aby se prokázali očkováním jenom uznanou vakcínou.

Podle posledních volebních průzkumů v České republice klesá podpora hnutí ANO a ČSSD, naopak stoupají Piráti se Starosty. U ODS se zdá, že podpora zůstává stále na stejné úrovni. Co říkáte výsledkům průzkumů a nakolik je berete vážně? A v čem by měla případně ODS do voleb ještě zabrat?

Určitě je beru vážně, myslím, že odbývat je nějakým máváním rukou nemá význam, protože když si sesypete průzkumy veřejného mínění vš“ech agentur a uděláte z nich časovou řadu třeba rok nebo dva dozadu, sledujete, jak se vám křivka podpory vyvíjí. Ukáže to určitý trend či směr a z toho už se dá něco vysoudit. Rozhodně průzkumy nepodceňuji, ale sám jsem si uložil bobříka mlčení na vyjadřování se k volební kampani nebo k prioritám koalice s lidovci a s TOP 09. Jsem ve výkonné radě a asi každý ví, že jsem byl jediným členem výkonné rady ODS, který se zdržel hlasování o koalici.

Nehlasoval jsem „pro, neboť jsem přesvědčen, že ODS měla kandidovat samostatně; ale respektuji, že zvítězil, a to výraznou většinou, opačný názor, že máme být v koalici s TOP 09 a s lidovci. Slíbil jsem, že ji nebudu nijak napadat, kritizovat a hodnotit, takže to nebudu dělat ani v tomto rozhovoru. A navíc v podzimních volbách ani nekandiduji, takže by mi to připadalo nekorektní, kdybych situaci posuzoval.

Jak jste spokojen s prací předsedy Petra Fialy, o němž se teď také hodně mluví?

Tak, Petr Fiala vsadil na tu koalici, na tu trojkoalici, to je vlastně jeho projekt, znovu říkám, já to považuji za zcela legitimní, má právo to udělat, má právo tu koalici dovést do voleb. A podle toho, jaký volební výsledek z toho bude, tak potom ODS zhodnotí, jestli ta koalice byla projekt úspěšný, nebo neúspěšný. To je asi vše, co k tomu mohu říci.

Na závěr téma, které je pro vás i trochu uzavřené, ale mě by spíše zajímal takový obecný pohled. Může odchod Pavla Novotného z ODS stranu poškodit, nebo spíše z vašeho pohledu pomoci? Jaký vliv to podle vás bude mít? Nebo třeba vůbec žádný?

Tak to bylo téma asi před 14 dny, teď se nad tím už zase nějak zavřela voda, pan Novotný tak jako odchází, neodchází, půl roku dopředu oznámí, že odejde, a pak, že si to možná ještě rozmyslí a podobně. Já myslím, že jeden zásadní poznatek tady asi mohu formulovat; a to ten, že voliči Pavla Novotného nepocházejí z řad voličů ODS. On je v určité části veřejnosti velmi populární, velmi oblíbený a má spoustu následovníků na sociálních sítích, na Facebooku a na Twitteru. A když se podíváte blíž na to, co je to za lidi, tak to jsou stejně většinou lidi, kteří ODS prostě nevolí. Takže z tohoto pohledu jeho avízovaný odchod, ať už ho teda avízoval nebo ať už to skutečně udělá, tak že ODS nějakým způsobem nepoškodí.

