Tajné služby ovlivňují výuku jen v totalitních režimech, promlouvá předseda největšího školského spolku v Česku

ROZHOVOR „Tajné služby se snaží ovlivnit výuku jen v totalitních režimech. Pokud se o to pokouší česká BIS, tak lze říci, že pracuje v duchu sovětských tajných služeb, jak je známe z dob před rokem 1989,“ říká v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz na konto vyjádření Bezpečnostní informační služby na adresu výuky v českých školách předseda učitelského profesního spolku Pedagogická komora Radek Sárkozi. Reakce učitelů, se kterými se setkal, jsou podle Sárkoziho „veskrze negativní“. Učitelům podle něj vadí, „že se BIS vyjadřuje k obsahu a způsobu výuky dějepisu a češtiny“. „To by neměli dělat ani politici. Je to záležitost odborníků, didaktiků a profesní komunity,“ dodává bývalý pedagog, lektor učitelů a prezident největšího školského spolku v Česku Radek Sárkozi.

Jste předseda Pedagogické komory a původně učitel dějepisu a češtiny, měla by se dle vašeho názoru míchat tajná služba do výuky dějepisu v českých školách?

Tajné služby se snaží ovlivnit výuku jen v totalitních režimech. Pokud se o to pokouší česká BIS, tak lze říci, že pracuje v duchu sovětských tajných služeb, jak je známe z dob před rokem 1989.

Anketa Zvažujete, že budete volit Jaromíra Soukupa? Zvažuji 75% Nezvažuji 20% Ještě nevím 5% hlasovalo: 8245 lidí

S jakými reakcemi učitelů se na toto konto setkáváte?

Reakce kolegů jsou veskrze negativní. Vadí jim, že se BIS vyjadřuje k obsahu a způsobu výuky dějepisu a češtiny. To by neměli dělat ani politici. Je to záležitost odborníků, didaktiků a profesní komunity.

Nepodráží vyjádření BIS již tak pošramocenou prestiž českých učitelů v očích veřejnosti? (Mám tím na mysli nepříliš atraktivní povolání učitele kvůli platům, soc. statusu atd.) Učitelé mají koneckonců VŠ vzdělání a sami by měli vědět, jak dějiny, dějepis či českou literaturu učit objektivně s odkazem na historická fakta…

Ministr školství Robert Plaga se bohužel ostře nevymezil proti formulaci BIS. Sice ji nepotvrdil, ale to je málo. Diplomacie není v tomto případě namístě. Měl by se postavit za své učitele. Obávám se, že to učitele v očích veřejnosti poškodilo. Těžko dokazovat, že to není pravda. Původně se jednalo jen o poznámku pod čarou, ale když se dostala do titulků médií, minimálně mohla rodiče znejistit. V učebnicích přitom nic takového není. Ani v rámcovém vzdělávacím programu. Rozhodně není třeba RVP kvůli tomuto měnit. Nikdo netuší, o co se tvrzení BIS mohlo opírat… Vlastně to vrhá negativní světlo na celou zprávu BIS. Pokud je nepravdivá tato její část, jak můžeme věřit ostatním tvrzením?

Fotogalerie: - Zemanova čínská rapsodie

Historie je vždy o výkladu. Ovšem je rovněž o objektivních datech, faktech. Máte ve světle zprávy BIS pocit, že ideologický tlak na tzv. měkké vědy bude sílit, lze toto očekávat?

Zpráva BIS by mohla naopak způsobit, že učitelé i politici řeknou rezolutní ne a budou se hlasitě bránit podobným snahám. Jádrem výuky dějepisu by měla být práce s prameny a fakty, nikoliv předávání hotových interpretací dějin.

Co říkáte na onu kritiku panslovanství?

Já tu poznámku nemohu brát vážně. Je to úplný nesmysl. Není tam uveden žádný konkrétní příklad, co měl autor na mysli.

Není přítomnost panslovanství ve výuce jaksi logická, když se o něj opíralo celé české národní obrození v opozici vůči německému živlu?

V době národního obrození probíhal názorový spor mezi zastánci slovanské vzájemnosti a austroslavismu (získání privilegií pro slovanské národy v rámci rakouské říše). To je historický fakt. Panslavisté se chtěli přimknout k tehdejšímu Rusku, jejich oponenti se ho naopak oprávněně obávali.

Anketa Je v České republice ohrožena demokracie? Ano 30% Ne 70% hlasovalo: 5593 lidí

V jaké kondici vlastně je české školství a kde jsou hlavní mezery?

České školství je vyhublé. Když necháte svého domácího mazlíčka dlouho hladovět, bude na sebe nejdříve upozorňovat, ale časem rezignuje a přestane být aktivní, až nakonec… České školství je dlouhodobě podfinancované a bude se z toho stejně dlouho vzpamatovávat. V mezinárodních srovnáních si ale vedeme dobře. Jsme na průměru ostatních států, přestože ty investují do vzdělávání mnohem více peněz. Je to díky spoustě práce navíc, kterou u nás učitelé odvádějí. Rezervy máme jen v oblasti čtenářské gramotnosti. Hlavní problém je v nekoncepčnosti změn, které čeští politici chrlí jako sopka. Zdá se mi, že České republice chybí jasná vize, nikam nesměřujeme, jen se hasí největší požáry a ve zbylém čase se zavádějí nesmysly, které vzápětí vzplanou.

Často zaznívá kritika výuky například z různých organizací typu Eduin a podobně…

Zakladatelům Eduinu vadilo, že veřejnost je s českým školstvím spokojena. Je to jeden z deklarovaných cílů této organizace – podporovat nespokojenost s ním. Naštěstí se to Eduinu moc nedaří. Zástupci Eduinu jsou sice často v médiích, ale reálně nemají na změny ve školství vliv. V pracovních skupinách MŠMT jsem je, díkybohu, nikdy nepotkal. Nechají si sice říkat experti na školství, ale k tomu mají velice daleko. Odborné publikace netvoří. Věnují se hlavně PR. Tomáš Feřtek, jeden ze zakladatelů Eduinu, ani nemá vysokoškolské vzdělání, je to elektromechanik a novinář. Většina učitelů a politiků nebere tuhle partičku 20 lidí vážně…

Psali jsme: Tereza Spencerová: Rusové mají vystaráno, sny Mirka Topolánka jsou pryč. BIS? Brány blázince se otevírají stále víc Schwarzenberg podpořil zásah BIS do dějepisu. A jinak znějí drsná slova o StB, Hitlerovi, a dokonce o Janu Palachovi Mocným se hroutí pilíře jejich pravd, v panice se chovají přesně podle Orwella. Doktorka Salminen o „sovětském výkladu dějin“ Ruský špion v tramvaji. Politik Václav Moravec, tvrdohlavý Pospíšil. A Respekt jako Gustáv Husák... Soukup ohlásil vstup do politiky a pak se s Ovčáčkem totálně odvázali

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Jonáš Kříž