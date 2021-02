Tak Prymula letos ještě neměl dovolenou... Kateřina Konečná se po jeho výmluvě za fotbal na Slavii neudržela: Běžte mezi lidi!

ROZHOVOR „Neskutečné papalášství,“ říká k tomu, co se odehrálo ve čtvrtek večer na fotbalovém zápase europoslankyně Kateřina Konečná a mluví o zdviženém prostředníku ze strany těch, co tam byli. Ohledně očkování mluví o „absolutním selhání“. „Ohrožujeme lidské životy a zbytečně. Vakcíny v lednici nám je totiž opravdu nezachrání“. Připomíná také, jaké množství vakcín vláda na začátku objednala. Promluvila také o nutnosti návratu dětí do škol a zmínila „absolutní selhávání vlády v komunikaci“. Vyjádřila se i k situaci na česko-německých hranicích a nešetřila ministra Petříčka.

Ve čtvrtek večer se v médiích objevila fotka Romana Prymuly na fotbalovém zápase Slávie. Okamžitě se na něj snesla obrovská vlna kritiky, a to i vzhledem k tomu, že Prymula krátce předtím řekl, že doporučí premiérovi, aby se opatření ohledně pandemie ještě zpřísnila. Co na to říct?

Že je to neskutečné papalášství. Typický úkaz toho, čemu se říká „kázat vodu a pít víno“. A korunu tomu nasadil tím, že ještě letos neměl dovolenou. V ČR je nemalé procento lidí, kteří na dovolenou nenašetří ani jednou za pět let, setkávám se i s lidmi, jež na dovolené nebyli nikdy! Naopak se snaží brát každý svátek či neděli v práci navíc, aby zvýšili své hanebně nízké mzdy, z nichž se často nedá žít… Bylo by dobré, kdyby tito papaláši sestoupili z výšin, VIP tribun a vládních limuzín a šli mezi lidi.

Premiér Babiš zareagoval velmi rychle a oznámil, že s Romanem Prymulou jako s poradcem ukončuje spolupráci. Z jedné strany možná pochopitelné, na druhou stranu není to ale chyba zbavovat se odborníka ve chvíli, kdy čísla nakažených rostou?

Moc nevím, co si o těchto prohlášeních mám myslet. Už jednou silácky Andrej Babiš říkal do kamer, že Roman Prymula končí. Jenže ministerstvo zdravotnictví je v rozvratu (i díky Andreji Babišovi) a zjistil, že mu moc odborníků nezbylo, tak jej zase povolal zpět. Podle mě jsou to už jen prázdná gesta.

Kromě Prymuly byl na zápase podle fotky například i kancléř Mynář s manželkou nebo také ředitel ČT Dvořák. Je tedy v pořádku, aby se „obětním beránkem“ stal jen Roman Prymula?

Samozřejmě, že není. I když třeba kancléř Mynář neprohlašoval, že je třeba zpřísňovat, tak všichni, kdo tam byli, ukázali lidem vztyčený prostředníček.

Místo plánovaného otevření obchodů přišlo další zpřísnění. Vláda od pondělí nařídila v MHD nebo i v obchodech nosit respirátory, případně dvě chirurgické roušky najednou. Jak hodnotit současnou situaci ČR ohledně epidemie?

Respirátory. Dobře – rozumím tomu, že se v covidu tonoucí vláda stébla chytá, ale oznámit povinnost mít respirátory od pondělí v pátek v podvečer je opět komunikační faux pas. Nehledě na to, že odpuštění DPH je naprosto nedostatečný krok. Rozhodnutí o povinnosti nošení respirátorů na vybraných místech vyhnal jejich cenu zase o kus výše – někde i o 100 %! Vůbec nerozumím tomu, proč se zástupci ANO a ČSSD neinspirovali například v Rakousku, kde je nařízení prodávat respirátory za výrobní cenu (reálně do 10,- Kč). Podle zákona o cenách to i česká vláda může udělat. Stejně jako to, že když už teda zvolila v podstatě okamžitou povinnost nošení, tak je má, alespoň potřebným, rozdat zdarma... pokud je nošení respirátorů cesta, jak nás dostat z další vlny, určitě by se tato investice velmi vyplatila. Jenže je to jako se vším posledního půl roku, vláda zmateně nařídí a občane, starej se.

Velká diskuze se vede i kolem „vrácení“ dětí zpátky do škol. Dopadne to podle Vás nakonec stejně jako se zmíněným otevřením obchodů?

Myslím, že návrat do škol je v tuto chvíli důležitější než otevření obchodů či čehokoli jiného. Z tohoto letošního školního roku žáci a studenti chodili jen necelé dva měsíce do škol. To je tak obrovský problém – nejen ve znalostní oblasti, ale i po stránce fyzické, sociální a dokonce psychické. Vláda by měla udělat maximum pro to, aby děti mohly co nejdříve do lavic, vč. zajištění bezpečnosti nejen pro žáky, ale také pro učitele. Jsme stát, kde děti nechodí do škol v podstatě nejdéle v celé v Evropě a situace je u nás i nadále nejhorší. Ukazuje se tedy, že toto opatření asi nemá na šíření epidemie zásadní vliv.

Víte, rozčiluje mě prostě na tom ještě jedna věc. Stále se to točí kolem obchodů a škol, zda je otevřít či nikoliv, ale přitom je zřejmé, že se nám COVID šíří i bez toho. Hygiena by měla odpovědět na otázku, jak se virus šíří. Domnívám se, že se naprosto podceňuje situace ve firmách, přes které se nejspíš virus šíří. Není žádný plán kontroly firem, zda dodržují omezení k zamezení šíření viru. Není žádná motivace, aby se ve firmách testovalo. A co vím, tak dokonce hygiena dělá problémy firmám, které chtějí mít ve svých prostorech testování zaměstnanců. To už považuji za absurdní!

A co říci na slova ministra Plagy, že děti, které nebudou testované, do škol nebudou moci jít a škola pro ně nebude mít povinnost zajišťovat distanční výuku tak, jak je to v současné situaci?

Právo na vzdělání je zakotveno v Listině základních práv a svobod. To je nedílná součást naší Ústavy, na což by nikdo neměl zapomínat. Na druhou stranu myslím, že neinvazivní testy (tzv. plivací) by neměly být problém už ani pro ty nejmenší děti.

Poslanci tento týden schválili pandemický zákon. Ten ovšem podle Václava Klause st. omezuje občanská práva. V prohlášení, které podepsal nejen on, se mimo jiné píše - „Jeden resort – ministerstvo zdravotnictví – získává právo celostátně omezit taková základní práva občanů, jako je svoboda shromažďovací, svoboda pohybu, nedotknutelnost soukromého majetku, právo na vzdělání, právo svobodně podnikat, právo na soukromí,“ píší autoři a dodávají, že ministru zdravotnictví dává zákon moc omezovat podnikání i školství či ukládat „drastické likvidační pokuty“. Jaký je Váš názor?

Samozřejmě, že k tomu, aby byl pandemický zákon účinný, musí mít určitou sílu, jinak by byl k ničemu. Lze jej ale použít jen za specifických podmínek a pro stávající situaci je mnohem lepší mít upravené fungování dle pandemického zákona než nekonečného nouzového stavu.

V médiích se objevila informace, že část vakcín, především těch od Astry Zeneca, které ČR má, leží stále ve skladech. Mluví se o údajných problémech s distribucí. To ale ministr Blatný popřel. Co na to říct?

A to už vůbec nemluvím o tom, jak absolutně vládní představitelé zaspali v jednání s Ruskou federací o dodávkách vakcíny Sputnik. KSČM jako jediná politická strana požaduje, aby si občané mohli vybrat, kterou vakcínou chtějí být očkováni. Stejně tak prosazujeme, aby očkování bylo na bázi dobrovolnosti. Od prosince jsme při jednání s vládou jasně deklarovali, že požadujeme, aby byl zvolen maďarský přístup povolení vakcíny v krizovém režimu. Jenže to by se pan premiér nesměl bát a měnit názory jako ponožky ...

Když mluvíme o problémech kolem očkování, zatímco Velká Británie, nebo třeba Izrael postupují v proočkovanosti dopředu, státy EU v tomto směru stále zaostávají. Nakonec i poslanec AfD Petr Bystroň v rozhovoru pro PL řekl, že pandemie ukázala, že je EU zcela zbytečná. Má pravdu? Když si připomeneme i postoj EU ohledně pandemie na jaře….

Myslím, že zásadní problém EU i ČR je, že se zbavila soběstačnosti v oblasti výroby léčiv. Lze říct, že EU – či spíše Evropská komise – naprosto zaspala v první vlně pandemie, na druhou stranu – na druhou vlnu se již (na rozdíl od české vlády) připravila. To je třeba si přiznat. A když vidíme, jak není vláda ČR schopna vyjednat ani Sputnik, bojím se, kolik vakcín bychom tady měli, kdybychom to nechali na ní. Vzpomeňme na to, kdy jsme vakcíny v ČR měli a pro změnu chyběly jehly a stříkačky a nakupovali se narychle přes Vánoce.... Vlastně se ptám, jestli ten chaos, který vláda vyvolává, neslouží tomu, že se pak vše nakupuje rychle, často bez výběrových řízení a od firem bez historie. Ptejme se, komu to slouží.... jistě občanům ČR nikoli. Říká se, kdo je připraven není překvapen, my jsme bohužel celou pandemii jen překvapeni.

Vy jste tento týden na svém profilu na Facebooku upozornila, že situace na česko-německých hranicích je tristní. Napsala jste kvůli tomu dopis ministru Petříčkovi. Byla nějaká odezva?

Přímo od ministra Petříčka zatím ne. Každopádně jsem zachytila jednu reakci: Takové typicky české řešení – Ministerstvo dopravy na svém twitterovém účtu uvedlo, že „uvolňuje vymáhání doby řízení a dob odpočinku pro řidiče vozidel, zapojených do mezinárodní silniční nákladní dopravy ve směru do SRN“. Takže místo toho, aby domluvili mobilní testování a dva testovací stany navíc, nechají řidiče jezdit unavené. Skutečně řešení hodné génia. Jedná se o naprosté selhávání státní správy a politiků, kteří ji řídí.

A celkově, co říkáte na přístup německé strany vůči Čechům?

Nezpochybňuji právo každého státu hlídat si své hranice. Nicméně české ministerstvo zahraničí by se mělo snažit vyjednat takové podmínky, aby tato komplikace lidem znepříjemňovala život co nejméně. Ovšem chápu, že pro ministra Petříčka – uchazeče o post předsedy ČSSD – je prosazování českých zájmů až za sepisováním sankcí proti Rusku a pochlebováním USA a jejím satelitům.

