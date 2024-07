Také říkali, že ten traktor trefili Rusové. Veterán Ticháček, raketa v Kyjevě a nepříjemná připomínka

Velké pozdvižení vyvolal útok na Kyjev, konkrétně zásah dětské nemocnice v Kyjevě, který byl v proukrajinském táboře bez váhání připsán Rusku. Jak hodnotíte tento útok vy? Byla dětská nemocnice cílem? Jednalo se o zásah ruskou raketou?

Jen na úvod. Víte, my se s kolegy Ukrajině věnujeme už od začátku konfliktu. Předtím jsme řešili Libyi, Sýrii…. Naše analýzy mají na rozdíl od jiných „analytiků“ až nečekaně vysokou úspěšnost v odhadu. Já je prezentuji, tým se na výstupech musí shodnout. Přistupujeme ke všemu realisticky a neideologicky.

Anketa Je dobře, že Orbán jel do Moskvy a Pekingu? Je to dobře 97% Není to dobře 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 18332 lidí

Znova opakuji, tím netvrdíme, že to nebyla ruská raketa, a zároveň netvrdíme, že to nemohla být raketa PVO Ukrajiny.

Víte, stejní lidé, co dnes hlásají tu neochvějnou pravdu o ruském útoku, nám svého času také říkali, že na tržnici v Kosťantynivce jistojistě dopadla ruská raketa a ruská raketa spadla také na traktor v Polsku. A jak šel čas…

A ještě doplňující otázka, vzpomínáte si na nějaké případy, kdy na civiliní cíle včetně dětí zaútočili Ukrajinci?

Samozřejmě ano. Stačí použít strýčka Googla. Výčet je velmi silně nekompletní a omezený jen na Doněck a Gorlovku,

7. 8. 2014 ostřelování města Doněck – Centrální městské klinické nemocnice č. 1

12. 11. 2014 ostřelování městské nemocnice č. 21 v Kujbyševském rajonu Doněcka.

4. 2. 2015 dělostřelecké ostřelování polikliniky v Doněcku, nejméně tři mrtví a desítky raněných.

5. 6. 2022 během těžkého ostřelování města Gorlovka bylo zasaženo několik budov v ulici Nemocniční, kde byla řada ambulantních pracovišť.

24. 7. 2022 Ostřelování polikliniky v Gorlovce.

6. 12. 2022 dělostřelecké ostřelování městské nemocnice č. 3 v Gorlovce.

9. 12. 2022 ostřelování městské nemocnice č. 1 v Gorlovce.

20. 12. 2022 opakovaný zásah raketami Klinické nemocnice M. I. Kalinina v centru Doněcka.

14. 1. 2023 při ostřelování města byla poškozena městská nemocnice č. 2 v Gorlovce.

21. 9. 2023 ostřelování městské nemocnice č. 17 v Kujbyševském rajonu města Doněcka.

12. 10. 2023 ostřelování Městské nemocnice č. 25 v Doněcku (dva mrtví).

8. 11. 2023 zásah Klinické nemocnice M. I. Kalinina v centru Doněcka.

6. 1. 2024 zásah nemocnice v rajonu Leninskij města Doněcka.

21.1. 2024 tržnice na doněckém předměstí Tekstilščik – 25 lidí přišlo o život během ostřelování města Doněck

21. 2. 2024 raketové ostřelování Klinické nemocnice M. I. Kalinina v centru Doněcka.

6. 4. 2024 salvou raket byla zasažena nemocnice v rajonu Proletarskij města Doněcka.

18. 4. 2024 opakovaný zásah transfúzní stanice nemocnice v Gorlovce (8 zraněných).

A můžeme se i v těchto případech dohadovat, kdo, byť je to ve většině případech jasné už jen proto, že to v oné době tvrdila v některých případech i ČT, takže to musí být přece pravda.

Na summitu NATO bylo cesta Ukrajiny do Aliance prohlášena za nezvratnou. Na to odpověděl místopředseda Rady bezpečnosti RF Dimitrij Medveděv, že jediná přijatelná řešení pak pro Rusko jsou, aby už nebyla žádná Ukrajina nebo žádné NATO, v nejlepším oboje. Co je pravděpodobnější?

Historické okénko.

Medveděv říká to, na co jiní nemohou ani pomyslet, a je to jeho úkol v této hře. Jde mu to dobře a na tuto roli se hodí, jelikož vůči Západu cítí zášť. Důvod? V době, kdy byl prezidentem RF, probíhala kampaň v Libyi a schvalovaly se příslušné rezoluce, které vymezovaly tzv. prostor angažovanosti pro západní společenství v Libyi. Ruská federace po ujištění ze strany Západu, že vše bude „ready“, rezoluce nechala projít. Pak Rusové už jen koukali, jak si s nimi účelově někdo vytřel podlahu a angažovanost Západu šla nad rámec schválených rezolucí. Všichni víme, jak to dopadlo a jak je na tom Libye dnes. Katastrofa, kterou odnášíme i my v Evropě kvůli migraci, proti které tvořila právě Libye hráz ze směru na Itálii.

Prázdných prohlášení už bylo. K ničemu nezavazují. Díky takovým prázdným gestům, postupem času vstoupí do NATO možná Kyjevská a Lvovská oblast… Buď se západ rozhoupe, nebo bude dál hrát divadlo a jeho záměrem je RF pouze zabrzdit jak ekonomicky, tak vojensky. Zatím se nedaří ani jedno a vše je na úkor Ukrajiny. To je zase pouze realita.

Fotogalerie: - Za Palestinu

Má na průběh války na Ukrajině vliv to, že je Biden zcela okatě senilní? Nebo jsou veškerá rozhodnutí delegována tak, že je to pouze kosmetická vada?

Nedělejme si iluze, že jak v USA, tak i v RF o něčem rozhoduje pouze prezident. Na druhou stranu, senilnímu prezidentovi můžete namluvit, co je potřeba. Kvůli parafování mu klidně někdo povede i ruku. Víc bych to nerozváděl. Ke stáří mám úctu.

Změnilo se něco výrazně v poslední době na ukrajinském bojišti? Zatím jsem zaznamenal jen větší použití motorek pro útoky, protože se dokážou vyhýbat jak dělostřelectvu, tak dronům.

Mála družstva na motorkách začali Rusové používat poměrně nedávno. Nenapsal bych, že se dokážou vyhýbat dělostřelectvu, ale díky schopnosti se rychle přesouvat v malém počtu a díky velikosti (není to tank…) je těžší je odhalit. A když nemá „kanón“ koordináty, ani svatý Himars nepomůže. Mohli bychom také vyzdvihnout razící schopnost příslušníků ruské armády a využití jimi vyhloubených tunelů. Mohli bychom zmínit klouzavé bomby FAB 500… 3000… Mohli bychom vyjmenovat spoustu věcí, které jsme my Rusy donutili naučit se kvantitativně vyrábět a zároveň používat efektivně.

Americký analytik Michael Kofman tvrdí, že situace Ukrajiny nyní je „lepší než na jaře“ a že ukrajinský počet vojáků, opevnění a munice se zlepšuje. Dá se s tím souhlasit?

Ne! Pan Kofman je ukázkou právě těch módních analytiků, kteří vědí velký nic a melou podle toho, co je potřeba a kdo platí. A jelikož si ve stejném duchu lže do kapsy i politická reprezentace Západu, je Ukrajina tam, kde je. Napadá mě jen neslušné slovo.

Kromě toho, Rusové prý nedokázali využít charkovské ofenzivy k většímu průlomu a fronta u Charkova se stabilizovala a situace není pro Rusko příznivá. Je tomu skutečně tak?

A jsme zase u toho, kdy si Západ vymyslí nějaký příběh, tentokrát o velké ofenzivě na Charkov a že to Rusům nevyšlo. Ukrajinci prý zahájili ofenzivu ve městě Volčansk před cca 14 dny? Stáhli kvůli tomu rezervy z jiných směrů. Byla toho plná ČT. Výsledek? Ticho.

Už dva roky opakujeme to samé. Pomalé vykusování a postup dva kroky vpřed, jeden vzad. Vázání sil. Je to jednoduché.

A jako poslední téma úplná mobilizace. Myslíte, že k ní Zelenskyj nakonec přistoupí, protože to bude potřeba?

Jestli má Zelenskyj rozum, tak už teď mu je jasné, že bláhový uvěřil a měl se řídit vlastním rozumem v zájmu Ukrajiny. Ukrajina mohla zůstat v původních hranicích až na Krym. Nemusel mít zlikvidovanou jednu generaci, která místo válčení mohla např. sklízet kvalitní pšenici pro Evropu. Když bude ve stejném duchu pokračovat, přijde o generace dvě.

Úplná mobilizace na Ukrajině nic nevyřeší, byť jsou na ni přípravy v plném proudu. Kdyby úplnou mobilizaci provedli v Rusku, tak Ukrajinu zašlapou do země. To je zase realita opřená o matiku.