Takhle se splést? Zase lhali, aby ovlivnili volby. Rajchl a poučení ze Slovenska

Na začátek, sledujeme řadu pěkných vyjádření ke slovenským volbám. Takový hezký přímý přenos, jak ingerují jiné státy do dění. Koneckonců premiér popřál Slovensku dobrou vládu. Váš komentář?

Myslím si, že na prvním místě je potřeba říct, že považuji za velmi neseriózní hodnotit, jestli si Slovensko zvolilo dobře, nebo špatně. Je to vůle obyvatel. Člověk, který ctí demokracii musí především respektovat výsledky voleb. Slováci se rozhodli a komentovat to jakýmkoli způsobem, že se přidali k Východu a opustili západní cestu apod., jsou úplné nesmysly. Jen to ukazuje, jak současná liberální scéna vnímá situaci tak, že buď volíte podle nich, nebo volíte špatně. (Smích)

Situace je na Slovensku velmi jasná. Podle mého názoru vyhrál politik a strana, která jednoznačně preferuje slovenské zájmy. Má na mezinárodní politiku stejný náhled jako máme my v PRO. Shodneme se s panem Ficem až neuvěřitelně, řekl bych, že dokonce ve sto procentech. Doufám, že se podaří sestavit vládu.

Podle mého názoru je klíčové, že prohrála média, protože samozřejmě Progresivné Slovensko byl mediálně vytvořený projekt, který by bez obrovské a masivní podpory mainstreamových médií nezískal ani poloviční výsledek. O tom jsem přesvědčen. Jsem rád, že Slováci neudělali stejnou chybu jako my, že se nenechali zmást a zvolili si podle svého vlastního úsudku a ve prospěch své vlastní země.

Největším poraženým jsou podle mě agentury, které zveřejňovaly různé průzkumy. Pokud se splete o maximálně čtyři procenta, může to být chyba. Ale pokud se spletete o sedm procent? Pak je to jednoznačně snaha volby ovlivnit. Zase se jen ukázalo, že odhady jsou pouhou manipulací. Nezobrazují, jak to je, ale jak si liberálové přejí, aby to dopadlo. Podle mého názoru by se z toho měli nejen poučit všichni lidé a výsledky v podstatě nesledovat, ale měla by být vyvozená odpovědnost některých analytiků agentur, protože je naprosto zřejmé, že nám prostě lhali. Progresivné Slovensko ani náhodou nemělo šanci porazit Smer, jak jsme se dozvídali v průzkumech před volbami.



Premiér se zúčastní jednání téměř padesáti hlav států a vlád, kde se bude v rámci plenárního zasedání věnovat geostrategickému postavení a budoucnosti Evropy jako celku. Má se také zúčastnit jednání k tématu energetiky a boje proti změnám klimatu. Nicméně, jak se po slovenských volbách bude vyjednávat v rámci V4?

Samozřejmě že se někteří členové vlády, jako například paní Černochová a pan Rakušan a samozřejmě i prezident Petr Pavel, dopustili obrovského diplomatického faux pas. Tohle se nedělá. Před volbami a vůči zemi, se kterou potřebujete udržovat nějaké styky, tak v žádném případě nekomentujete. Můžete říct, že je někdo váš favorit, ale stejně tak musíte dodat, že se těšíte na spolupráci s jakoukoli vládou, kterou si Slovensko zvolí, a že se prostě budete snažit navázat vztahy na co nejužší bázi. To neproběhlo. Naopak Petr Pavel nám v podstatě řekl, že dojde ke zhoršení vztahů mezi Českou republikou a Slovenskou republikou. Paní Černochová řekla, že jsme první na ráně a podobné řeči. A tohle jsou samozřejmě větičky, které se v diplomatických kruzích pamatují. V tuto chvíli se spolupráce se Slovenskem bude navazovat poměrně obtížně. Nejlepší řešení by bylo, kdybychom vládu změnili tady u nás a zvolili si vládu, která naopak má stejné vnímání jako Robert Fico.

Samozřejmě, co se týká účasti na celoevropské konferenci, to je úplně o ničem, nevyřeší se vůbec nic. Neustálé zelené dogma, které slouží jen, aby se obohacovaly některé obrovské korporace a konglomeráty. To nemá s reálnou politikou vůbec nic společného, máme daleko závažnější problémy, než je boj s klimatem.

Co se týče energetiky, je situace ještě horší. My de facto doplácíme na společnou evropskou politiku. Neměli bychom hledat společné řešení pro celou Evropu, ale nejlepší řešení pro naše občany. Že se pan Fiala účastní této konference, tak jediné, co si přiveze, budou zase instrukce od svých mocipánů. Tím pádem se žádného zlevnění energií nedočkáme. V energetice se nejvíce ukazuje, že jsme ekonomickou kolonií Západu a na zmiňované konferenci se to jen potvrdí.

Zřejmě jsem někde viděla nejspíš vyjádření ministra Síkely o zdražení asi o deset procent atd.

To je minimum a optimistický odhad. Bude výrazně vyšší. Bavíme se pouze o poplatcích za obnovitelné zdroje, ale lze očekávat, že v zimě jako vždycky cena elektřiny ještě stoupne. Na zastropování vláda nemá peníze. Opravdu jsem zvědav, jak se vše promítne do konečné ceny. Rád bych v této souvislosti poukázal na to, že ještě 11. 5., když byl představován balíček opatření ze strany vlády Petra Fialy, tak nám pan Stanjura říkal, že poplatky nikdo platit nebude a že je zruší. Během pěti měsíců totálně otočili svůj názor na tuto problematiku. Slibovali nesplnitelné. Tato vláda v podstatě lže pokaždé, když otevře pusu. Je neuvěřitelné, kolik lidí tomu může věřit. Je až směšné, že 11. května ministr financí něco slíbí a 1. října je všechno úplně jinak.

Vrátila bych se ještě k diplomatickému efektu výsledků hlasování. Do jaké míry si prostě budou muset názory vyříkat hlavy států a premiéři? Jaké tedy vztahy budou?

Já si myslím, že se skutečně ochladí. Do současné doby, do sobotních voleb v podstatě byly u moci na Slovensku vlády, které byly liberálně progresivní, totálně zahleděné do Bruselu, které zcela nekriticky podporovaly financování Ukrajiny a dodávání zbraní na Ukrajinu do vojenského konfliktu, který vojenské řešení prostě nemá a Robert Fico jasně deklaroval, že tenhle směr opustí. Pokud se mu podaří sestavit vládu, tak s ohledem na to, že mezinárodní nálady mezi vládou Petra Fialy a Roberta Fica budou naprosto diametrálně odlišné. Komunikaci v rámci V4 to nezlepší.

Pevně doufám, že co nejdřív dosáhneme nové vlády, která se připojí k Orbánovi, Ficovi a snad brzy i k Rakousku, pokud zvítězí Svobodní a vytvoříme velmi silný blok čtyř států, který bude v podstatě tvořit obrannou hráz před šílenstvím z Bruselu, ať už se jedná o zelenou inkvizici nebo LGBT ideologie nebo další fantasmagorie, které z Bruselu vypadávají.

Četli jsme docela zvláštní vyjádření prezidenta Petra Pavla pro Český rozhlas. Titulek zněl: „Pokud jednotu podpory Ukrajiny začneme narušovat, pomalu tím dáváme za pravdu Rusku, že je třeba jednat realisticky.“ Dvacet minut Radiožurnálu speciál…

Mě ten výrok neskutečně pobavil. (Smích.)

Petr Pavel opět dokázal, že vůbec nerozumí tomu, co říká a že de facto přiznal, že jednáme v tuto chvíli nerealisticky. Musím říct, že s ním souzním. Ale obávám se, že on se prostě jen spletl, je to člověk, který generuje slova, kterým ani pořádně nerozumí. Musím říct, že mě to pobavilo extrémně. Je to asi poprvé, co jsem se s Petrem Pavlem na něčem shodl. To znamená, že vystupuje totálně nerealisticky.

Na závěr. Stále je aktuální kauza Dozimetr, slyšeli jsme o ní tolik, že se lidé nestačí divit. A co další fáze?

V této chvíli opravdu nabývá kauza na intenzitě. Zejména výroky europoslance Polčáka by měly znamenat okamžitý pád vlády, protože hnutí STAN v tuto chvíli čelí opravdu velmi zásadním podezřením z trestné činnosti. Pan Polčák řekl, že byl s panem Redlem několikrát na rodinných dovolených. Řekl, že si pan Rakušan od něj šifrovaný telefon vyžádal a s ním se nedovoláte nikomu jinému, než tomu, kdo má stejnou aplikaci ve svém mobilním telefonu. Je značná pravděpodobnost toho, že si pan Vít Rakušan pořizoval telefon právě pro komunikaci s panem Rédlem, panem Hlubučkem a hlavními aktéry kauzy Dozimetr.

Co je nejzásadnější a trochu se divím, že to uniklo pozornosti médií, je prohlášení poslance Pirátů Jakuba Michálka, který na ČT24 v přímém přenosu řekl, že hnutí STAN financovalo z černých peněz kroužkovací kampaň, a že to byly černé peníze ukradené z dopravních podniků. To není obvinění od opozice. To je obvinění od koaličního partnera. Myslím si, že v tuto chvíli je situace naprosto jasná.

Pokud takové obvinění padne, tak Piráti musí dát ultimátum. Tady není dál co řešit. Piráti musí říct, že STAN musí odejít, jinak odejdou oni. Přece nemohou zůstávat ve vládě s někým, o kom tvrdí, že použil černé, ukradené peníze na financování předvolební kampaně. To je jaksi asi nemožné, nota bene u hnutí, které se zásadním způsobem profiluje, že chce bojovat proti korupci, což Piráti opakovaně říkají. Jestliže od jejich vysoce postaveného politika, poslance Parlamentu České republiky, padlo obvinění vůči hnutí STAN, že financovalo předvolební kampaň z černých peněz ukradených z dopravních podniků, tak v tuto chvíli podle mého názoru musejí odejít buď STAN, nebo Piráti. Jestliže ne, tak je naše demokracie opravdu hodně nemocná. Jestliže obviním svého koaličního partnera z takto závažné trestné činnosti a v podstatě z ovlivňování výsledků voleb z výnosů z trestné činnosti, tak musím říct, že buď odejde on, nebo odejdu já, protože nemohu sedět ve vládě v podstatě s někým, o kom si myslím, že je zločinec. Jsme zvědav, jak tohle dopadne. Věřte mi, že kdyby to bylo ve Velké Británii, tak už média nepíší o ničem jiném a každý den budou vyzývat STAN k tomu, ať buďto doloží zdroje financování z předvolební kampaně, anebo ať odejde z vlády. To tady v podstatě nepadlo. Navíc, pak Polčák, když se ho ptali přímou otázkou, řekl, že nemůže odpovědět s odkazem na povinnost advokátní mlčenlivosti. On to také nevyvrátil.

Kdyby financování nebylo, mohl klidně říct, že ne. Vyplývá jak z přímého obvinění pana Michálka, tak vlastně z nepřímé vyhýbavé odpovědi pana Polčáka přímo ze STANu. Já opravdu jen kroutím hlavou, jak to, že média z toho neudělají největší kauzu, která by měla být každý den propírána, rozebírána a měl by být Vít Rakušan a celé hnutí STAN vyzváno, aby do koruny doložili veškeré zdroje ze své předvolební kampaně.

