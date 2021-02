Takové svinstvo. Nadnárodní korporace mlaskají. Ondráček varuje před prodejem státu, prý už začal

reklama

Pane poslanče, před týdnem jste na plénu Sněmovny při projednávání nouzového stavu konstatoval, že pokud bude vláda s nouzovým stavem dále čachrovat, třeba ho po uplynutí ihned vyhlásila znovu, podáte osobně na její členy trestní oznámení. Podal jste ho už? Anebo lze říci, že na základě žádosti hejtmanů je věc ústavně v pořádku?

Z mého pohledu věc v pořádku není, ale o tom může s konečnou platností rozhodnout jen Ústavní soud ČR. Bohužel, byly doby, kdy jsem si naivně myslel, že tato instituce je zárukou práva. Po mnoha jejích rozhodnutích si to však již nemyslím, a tak je těžké předvídat, jak se k tomu postaví. Toť můj osobní názor. Co se týká té první části otázky, odpovím takto. Myslím, že správný chlap by měl vždy splnit to, co řekl nebo vysvětlit, proč změnil názor. Já názor na účelovost a protiprávnost vyhlášení nouzového stavu nezměnil.

Před poslanci jste v souvislosti s tolerancí vlády ze strany KSČM použil minulý čas. Přestane vaše strana vládu při hlasování aktivně podporovat i v ostatních věcech kromě nouzového stavu?

Neinterpretujete moje vyjádření správně. Já řekl: My tolerujeme – raději bych hovořil v minulém času – tolerovali jsme vládu jako celek, a to i někdy se skřípěním zubů. Mluvil jsem tedy za sebe a vyjádřil jsem svůj názor do budoucnosti. O další toleranci či netoleranci této vlády budeme jednat. Klidně to budu i iniciovat, pokud uvidím, že se s námi tato vláda zase snaží vydrbat. Už mám plné zuby jejích slibů a pak výmluv a oddalování dohodnutého. Politika je o kompromisech a já jsem přesvědčen, že KSČM jich ve vztahu k této vládě udělala až dost. S odkazem na moji odpověď na první otázku říkám, že si nevážím žádného chlapa, který nesplní to, co slíbil a na co si podal s protistranou ruku.

Mimochodem, jak vnímáte nastalou situaci, kdy některé opoziční strany důsledně ve Sněmovně trvaly na tom, že nouzový stav být prodloužen nesmí, hlasovaly proti němu, ale jejich hejtmani nakonec vládě pomohli a někteří z nich i vysvětlovali, že bez stavu nouze nelze situaci zvládnout? Vyznáte se v tom? Co na to říci?

Pojmenujme to nezaobaleně. Je to problém především ODS, STAN a Pirátů. Chápu, že třeba v ODS je vnitřní pnutí. Fiala je údajně slabý předseda, na jeho pozici se už vidí předseda asociace krajů a hejtman Jihočeského kraje Kuba a sekundují mu další hejtmani z ODS, kteří jako „druholigoví“ politici zatím čekají na svoji příležitost v té druhé řadě. Hejtmani do teď měli plná ústa toho, jak oni by to zvládali lépe, ale když se jim ta šance dala, tak se doslova podělali z té možné odpovědnosti a v předklonu přicupitali za Babišem a Hamáčkem a prosili o nový nouzový stav. To, že pozvraceli záda svým poslancům a stranám, je jim celkem jedno. To je ta politická reprezentace, která si v krajích hraje na hogo fogo, ale skutek utek. Možná to bude i tím, že každý z nich sedí jedním zadkem na dalších několika židlích a pracovat, třeba jen několik týdnů na 100 a více procent pro kraj prostě ani nemohou. Je mi z nich zle a nechce se mi o nich ani mluvit. Co si lidé zvolili, to mají. Třeba jim toto trochu otevře oči.

SPD hodlá nasbírat podpisy 40 poslanců a svolat mimořádnou schůzi, kde by ráda nouzový stav zrušila. Podpoří toto poslanci KSČM? Podepsal jste se pod návrh, nebo je na místě jiné řešení?

V první řadě je třeba říci, že je to politické gesto pana Okamury, který se zviditelňuje všude, kde cítí nějakou mediální odezvu. A proč si to myslím? Ani pan Okamura není hloupý a zná jednací řád Sněmovny. Poslance může oslovit přes média, což učinil, ale fyzicky v Praze je bude mít všechny až ve čtvrtek 18. 2. Pokud podpisy získá a předá tuto žádost panu předsedovi Vondráčkovi, tak ten má 10 dní na svolání takové mimořádné schůze na podpisy. Nejzazší termín by byla neděle 28. 2., tedy den, kde končí nouzový stav. Samozřejmě by to udělal třeba i dříve, ale bylo by to dříve než ve čtvrtek či pátek, kdy se již očekává svolání schůze, pokud vláda požádá o prodloužení tohoto nouzového stavu? Jaký bude tedy výsledek? Ano, lidé řeknou, pan Okamura je borec, jediný skutečný rváč za zrušení nouzového stavu a všichni ostatní mu házejí klacky pod nohy. A pokud se ptáte na můj podpis, tak odpovídám ano, podepsal jsem to, protože vím, jak lidé přemýšlí, resp. nepřemýšlí. Nemám tolik času, abych mohl odpovídat desítkám a stovkám lidí, kteří mi budou klast otázky, proč jsem to nepodepsal, přičemž ani neví, že je to pouze populistické gesto pana Okamury a SPD.

Paralelně k tomu zamíří k Ústavnímu soudu stížnost, tentokrát z pera právních expertů Trikolóry, která má tři poslance a vyzývá další, aby se ke stížnosti připojili. Uvažujete, že byste to podepsal?

Pokud jsem dobře obeznámen s vyjádřením paní posl. Majerové-Zahradníkové, tak ta řekla, že o podpisy budou žádat pouze politiky opozičních stran, vyjma KSČM. Já se nebudu vnucovat nikam, kde mě již předem nechtějí.

Teď z druhé strany, proč podle vás je špatně, aby nouzový stav nadále trval? Epidemie se vůbec nevyvíjí hezky, přes trvající opatření nakažených neubývá a Německo před námi varuje jako před zemí, kde se virus v různých mutacích nekontrolovaně šíří. Jak k tomu přistupovat?

Tak z druhé strany, co nám ten nouzový stav ke zlepšení té situace zatím přinesl? Totální devastaci ekonomiky, likvidaci tisíců a desetitisíců živnostníků a podnikatelů, ale i rodin a zejména dětí, které nemohou chodit do školy a vzdělávat se, být se svými vrstevníky. To samé platí o izolaci starší generace, kdy někteří lidé jsou už měsíce zavřeni ve svých obydlích či pobytových zařízeních, bez kontaktu s okolím. Samozřejmě že ochrana života a zdraví je i pro nás na prvním místě, ale nesmí být za cenu obětování života a zdraví druhých. Já to posuzuji i podle právního vymezení krajní nouze, kde se ve druhém odstavci uvádí, že nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil. To, jestli lze postupovat jinak, nemůžeme ani zjistit, protože vláda má na boj s covidem jediný recept, a tím je omezování mobility nás všech. V podstatě již více než 3 tři měsíce žádáme vládu o možnost vyzkoušet i jiný přístup, ale je to marné, je to marné. Vždy to skončí u čísel nakažených, hospitalizovaných a těch, kteří s covidem, záměrně neříkám na covid, bohužel zemřeli. Dali jsme vládě možnost si to vyzkoušet třeba v rámci probíhajících jarních prázdnin, kdy má vždy 1/6 okresů zavřené školy. To samé jsme chtěli v rámci umožnění venkovního sportování s jasně nastavenými pravidly a také při otevření maloobchodů a většiny služeb. Posledních 4–5 týdnů to umožňovala i ta vládní čísla PES. Výsledek snad každý zná. Již dohodnuté bylo jednostranně vládou nesplněno a místo toho se pokračuje v číslech. Neřeší se plošné testování v prokazatelných místech přenosu nákazy. Vydávaná opatření jsou často jen doporučující nebo důrazně doporučující a vymáhání čehokoli už není během na dlouhou trať, ale ultramaraton. Místo hledání řešení se přidala další omezení v podobě zavírání okresů. Vládě již nestačí ty tři, tak teď pan ministr vyhrožuje dalšími. Takže vzkaz vládě, OK, zavřete nás všechny, třeba do pracovních táborů, když si myslíte, že to něčemu pomůže. Já si to nemyslím. Je zvláštní, že s požadavky KSČM nyní přišli také hejtmani a vláda se jim, alespoň se to tak nyní zdá, snaží vyhovět. Vlastně já se těm požadavkům hejtmanů ani nedivím, protože žádné jiné z jiných stran zatím nikdy ani nezazněly.

Minulý týden stát uzavřel tři české okresy, mezi nimi i Trutnov, kde jste městským zastupitelem. Bylo to správné rozhodnutí? Jaká situace v Trutnově je?

Vzhledem k tomu, že vláda zná jediné řešení, a tím je omezování mobility, tak jsem nic jiného ani neočekával. Z mého pohledu to bylo špatné rozhodnutí, rozhodnutí k ničemu. Už první čísla za 3 dny ukazují, že žádná čísla se nemění. A jestli si vláda myslí, že ta čísla v okr. Trutnov jsou jen kvůli návštěvníkům Krkonoš, zásadně se plete, nebo jinak, tak se ptám, kde se ti nakažení, kteří dělají ta čísla v okr. Truntov, nakazili? Máme přece trasování, tak snad jsme schopni to dohledat. Pokud se u nás v Krkonoších nakazili turisté, tak se ptám, kde bydlí a kde se ta jejich čísla vykazují? Jsem přesvědčen, že v okr. Trutnov ne. U nás na Trutnovsku je ten přenos v průmyslu, následně rodinách a samozřejmě nemocničních a pobytových zařízeních sociálních služeb. Ta by měla vláda kontrolovat, pomáhat při testování, ale hlavně najít způsob, jak toho dosáhnout. Víme přece, že je zde velké procento popíračů a odmítačů čehokoli, co s covidem souvisí. Kde není vymahatelnost, dochází k oslabování role právního státu. To je začarovaný kruh. Bez úplné změny filozofie přístupu ke covidu to prostě zvládnutelné není.

Uzavření Trutnova se nedotklo jen tamních občanů, byť těch pochopitelně nejvíce. Nepřímý dopad má i na stovky či tisíce dalších občanů, neboť je okres vstupní branou do Krkonoš, kam i přes vládní nařízení proudily davy lidí. Máte informace, jak jsou na tom restauratéři, hoteliéři, majitelé horských chat a další podnikatelé, jejichž živobytí na turistech bytostně závisí?

Vzhledem k tomu, že před uzavřením okresu Trutnov bylo vše zmiňované již uzavřené, tak na tom se nic nemění. Situace je zoufalá, zejména ekonomicky. Samozřejmě nemožností dojet do těch horských středisek ubylo zde těch, kteří si pronajali apartmány a uměli obejít ta vládní opatření, ale těch jsou jen stovky. Ekonomicky to nejvíce doléhá na provozovatele skiareálů. Myslím, že někteří z nich letošní zimu ekonomicky nepřežijí. Ještě, že máme v Krkonoších moudré starosty a ti alespoň upravují běžecké tratě. My Trutnováci tedy sportovat můžeme a věřte, že se mezi sebou chováme ohleduplně.

Jestli se nepletu, naznačoval jste ve sněmovním projevu něco o mužích s kufříky, kteří obcházejí horské hotely a chtěli by je kupovat. Můžete to rozvést? Tušíte, odkud „vítr vane“?

Nic jsem nenaznačoval, řekl jsem to, co mi říkají lidé podnikající v této činnosti v Krkonoších. Myslím, že pokud je to pravda a já nemám důvod jim nevěřit, že toto je svinstvo, je to zavrženíhodné a odsouzeníhodné jednání. Všichni víme, že na každé krizi nejvíce zbohatli právě ti bohatí. Vláda by proto měla co nejvíce chránit ty chudé a nízkopříjmové. Bohužel, dělá pravý opak. Nadnárodní korporace mlaskají a bohatnou a obyčejní čeští živnostníci krachují. Pak se nedivte, že na tomto se KSČM odmítá podílet.

