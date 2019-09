Teatrální plavba plachetnicí přes Atlantik? Fraška! Proč tu klimakonferenci neuspořádala přes počítač, udeřili na Gretu z Trikolóry

Jste koordinátorem Trikolory na Jablonecku, minulý týden jste měli ustavující schůzku. Jaký je zájem o nový subjekt, kdo se k vám hlásí?



Přijelo skoro 20 lidí z celého okresu, mezi nimi například bývalý ředitel městské policie nebo kapitán posádky dračích lodí. Jednoznačnou podporu nám vyjádřil primář oddělení chirurgie jablonecké nemocnice a zastupitel města MUDr. Michael Vraný. A ze zastupitelů není jediný. Na to, že ještě ani nebyl oficiálně představen program a ustavující sněm se bude konat až za měsíc, tak je zájem o Trikolóru nad očekávání vysoký.



Byl jste předtím krajský předseda Svobodných, myslíte, že Trikolora má s nimi něco podobného?



Pamatuji si na tu euforii, když Petr Mach zakládal Svobodné. V začátku to vypadalo velmi nadějně, ODS se zmítala v ideologické krizi a mnozí jsme proto věřili, že ze Svobodných bude co nevidět nejsilnější pravicová strana. Jenže pak byla strana nepřátelsky převzata ultraliberály, kteří chtěli mj. přijímat migranty nebo zrušit institut manželství. Když už bylo jasné, že vývoj nepůjde zvrátit, odešel jsem se zhruba třetinou členů (odešel i zakladatel Petr Mach) a začali jsme usilovat o vybudování nové strany. Bylo nad slunce jasné, že jediná strana se šancí na úspěch bude ta s Václavem Klausem v čele. Kdo sledoval jeho různá vystoupení, tak viděl politika pojmenovávajícího věci pravými jmény bez zbytečných žvástů, jak je typické pro drtivou většinu ostatních politiků.



Abych se vrátil k otázce – určitě tam je značná podobnost Trikolory se Svobodnými. Ale s těmi Svobodnými, které zakládal Petr Mach. Rozdíly tam samozřejmě také určité budou, ale ku prospěchu věci. Trikolora nebude tak úzce vyprofilovaná a bude klást větší důraz na obranu českých zájmů.

Pokud se podíváme na politické dění, tak letošní rok je u nás poněkud neklidný, a pod patronací Milionu chvilek pro demokracii probíhají demonstrace namířené hlavně proti premiérovi. Co si o nich myslíte?



Andrej Babiš je mistrem marketingu. Skoro mám pocit, že spolek Milion chvilek je ve skutečnosti tajně sponzorován Agrofertem. Andrej Babiš se nemůže chlubit žádnými hmatatelnými úspěchy své vlády. Slibovaný efekt lepšího výběru daní kvůli zavedení EET se nedostavil (a ani nemohl). Babišova vláda i přes rostoucí ekonomiku zadlužuje zemi a projídá budoucnost. Tu vyhodí 6 miliard na vlaky zdarma. Tu přiklepne dotaci 530 milionů firmě BMW, aby u hranic s Německem postavila testovací centrum. Tu 100 milionů pro pekárnu z holdingu Agrofert na inovovaný toastový chleba. Vyřízení stavebního povolení trvá neúměrně dlouho. Nové dálnice se nestaví, ty stávající se rozpadají. A tak dál.



Babiš prostě nyní nemůže sázet na pozitivní reklamu. Naopak využívá té negativní, když se s ukřivděným výrazem na tváři nechává napadat uřvaným davem reprezentovaným obskurními postavičkami typu Minář, Klus nebo Geislerová. Strategie dělat ze sebe mučedníka mu evidentně vychází a přitom nemusí dělat vůbec nic, jen čerpat dotace. Spolek Milion chvilek neberu nijak vážně. Tihle aktivisté měli možnost kandidovat ve volbách, uspět v nich a pak spolurozhodovat. Takhle jenom řvou, cosi požadují, ale nic nenabízejí. Kdybych to měl shrnout stylem pana prezidenta, tak ani milion much mě nepřesvědčí o tom, že je lejno pochoutka.

Také k nám dorazil boj za řešení tzv. klimatické krize. V této souvislosti v rozhovoru pro PL uvedl exprezident Václav Klaus na adresu klimatické aktivistky Grety Thunbergové, že dívka je obětí vlastních rodičů. Podle něj je dění kolem Thunbergové součástí dnešního bláznovství. Jaký je váš pohled na prostor, který Greta dostává v médiích, a na dopady, které její činnost přináší?



Je mi té holky líto. Nechtěl bych být v její kůži v okamžiku, kdy dospěje a uvědomí si, jak byla svým okolím manipulována a vláčena z místa na místo jak cirkusová atrakce. Prvně jsem ji zaregistroval na fotce, jak jela vlakem na nějakou klimakonferenci kázat o škodlivosti používání plastů a sama přitom měla před sebou hromadu jídla v jednorázovém plastovém nádobí. Teatrální plavba plachetnicí přes Atlantik je další fraška. Kdyby sama věřila věcem, které káže, tak tu klimakonferenci uspořádá přes Skype. Takže za mě Gréta představuje jeden velký symbol klimatického pokrytectví.



A jak se díváte na některé nápady, které v rámci tohoto ekologického hnutí přicházejí? Jde ochrana životního prostředí správným směrem?



Životní prostředí je nepochybně potřeba chránit, a to hlavně před poblázněnými ekofanatiky. Vezměte si, kolik ekologické zátěže napáchala výroba zářivek plněných rtuťovými parami. Kolik ekologické zátěže zanechala a ještě zanechá výroba fotovoltaických panelů. Nebo akumulátorů pro elektromobily, jejichž životnost je katastrofálně nízká. Nebo absurdně stanovené emisní limity pro osobní auta, v důsledku čehož dnes vyrobený automobil nemá šanci vydržet tolik, co automobil vyrobený před 15 lety. Aby se muselo dávat auto do šrotu po ujetí ani ne 100 tisíců kilometrů, to přece nemá s ekologií nic společného. Takhle bych mohl pokračovat.



Já už těm ekologickým fanatikům nevěřím ani slovo. Jen co se někde začne projektovat obchvat města, už tam pospíchají aktivisté pořizovat fotky křečků, které si tam přinesou v baťohu. Jako kdyby jim bylo jedno, že zpožďováním staveb obchvatů o několik let trpí nejen obyvatelé postižených měst, ale díky zbytečným exhalacím i příroda sama.

Stále probíhá diskuze o dezinformacích a fake news. Jiní zase mluví o nástupu cenzury. Jak to vidíte vy?

Vynález internetu dělá současným vládním garniturám velké starosti. Lidé si totiž díky němu mohou na jedné straně ověřovat informace, které do nich hustí mainstreamová média, a na straně druhé se i svobodně projevovat. Vládnoucí politici proto zuřivě hledají možnosti, jak by tohle mohli alespoň utlumit, když už ne zarazit. Proto nutí Facebook, aby cenzuroval „závadný“ obsah a blokoval uživatele píšící „nevhodné“ komentáře. Já vidím dvě řešení – jedno okamžité: zaregistrovat si profil na sociální síti VK.com, která nepodléhá cenzuře v té podobě, jak ji známe z facebooku. Už i tam mohou diskutovat fanoušci Trikolory. Viz odkaz

A to druhé řešení je podle mě úprava české Ústavy tak, aby byla zaručena absolutní svoboda slova. Svoboda slova se nesmí vztahovat jen na diskusi o počasí, ale lidé by měli mít právo vyjadřovat i nenávist. Ať už k určité konkrétní osobě, skupině osob nebo k jejich (ne)kultuře.



Italský ministr vnitra Salvini (i když je otázka, jak dlouho ještě ministrem bude) přitvrzuje vůči uprchlíkům, což se projevuje například jeho rezolutně odmítavým postojem vůči lodím, které se pokoušejí lidi nabrané ve vodách u Libye vyložit na italském ostrově Lampedusa. Dělá dobře?

Kéž by takových politiků bylo v Evropě víc, ale já bych šel ještě dál. Situace už je natolik kritická, že jediným řešením je exemplární potápění plavidel nerespektujících rozkazy pobřežní stráže. Zadržováním takových lodí se problém jen oddálí, protože evropští humanisté už spřádají plány, jak sem odmítnuté přivandrovalce lifrovat letecky.



Na tématu přistěhovalectví mě fascinuje jedna věc. Že nejeden „vítač“ je schopen během jednoho roku současně prohlásit „musíme hledět dál, než jen na svůj dvoreček“ a zároveň „nás se problém migrantů netýká, oni k nám nechtějí“.

V tomto roce se konaly volby do Evropského parlamentu. Jak vidíte Evropskou unii vy? Je pro nás přínosem?



Jak pro koho – třeba pro různé Teličky nebo Špidly je to přínos obrovský. Taktéž pro úředníky, pro které je hlavní náplní práce rozšiřování svých agend. Stejně tak i pro podnikatele, kteří se raději orientují na čerpání dotací a pobídek, než na samotné podnikání. Nebo pro různé politické neziskovky, které za veřejné peníze hlásají různé bludy o genderismu, atd.



Pro všechny ostatní je to ale nevýhodné. Pokud by bylo referendum o vystoupení z EU, tak zaškrtnu vystoupit. Jako ekonom vím, že by sice nastala přechodná nervozita na finančních trzích, dočasně by možná stoupla nezaměstnanost a snížila se kupní síla obyvatel. Ale až by pominula hysterie, nastartoval by se o to silnější a zdravý růst. Průmysl by zase začal vyrábět normální auta. Záchody, které splachují na poprvé. Vysavače, které luxují. Žárovky, které svítí. Lidé by si mohli stavět dostupné domy bez povinné rekuperace. Zemědělci budou smět dodávat na trh mléka, kolik vyprodukují. Vinaři budou smět rozšiřovat své vinice, jak potřebují. Učitelé budou smět vyučovat fakta a nevymývat dětem mozky. A tak dál...



Snad lidem jednou konečně dojde, že dotace nerostou na plantážích kolem Bruselu. Bohatství vzniká prací!



Nový britský premiér Boris Johnson oznámil, že chce zemi stůj co stůj vyvést z EU. Podaří se mu to? Je to v pořádku i za cenu britského odchodu z Unie bez dohody?



Johnson má moji plnou podporu. Konečně se našel někdo odvážný, kdo je ochoten přetavit vůli občanů vyjádřenou referendem do reálných činů. Se současným vedením EU není co domlouvat. Co by se asi tak dalo domluvit s alkoholikem Junckerem, který nedávno odhalil sochu Karla Marxe? To ovšem neznamená, že je Británie bezproblémovou zemí. Je prolezlá socialismem stejně jako další západní země. Nedávno jsem byl například šokován tím, že britský Úřad pro reklamní standardy zakázal firmě VW reklamu kvůli tomu, že zobrazila muže v roli dobrodruha a ženu v roli matky. Takže brexit bez dohody ANO, ale tím ta práce teprve začne. Zajistit svobodu slova, vyřešit problematiku imigrace, snížit daně atd.



autor: Oldřich Szaban