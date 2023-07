Temná půlnoc s Okamurou: Na důchody prý není, ale na ideologické neziskovky jim zbude vždycky

reklama

Poslanecká sněmovna schválila obrannou dohodu o spolupráci České republiky s USA, i když SPD byla proti. Co podle vás toto projednávání ukázalo?

Pouze poslanecký klub SPD byl proti. Naopak hnutí ANO společně s Fialovou vládní koalicí podpořily možnost pobytu amerických vojáků a cizí vojenské základny v ČR. V celé nahotě se ukázal jednoznačný fakt, že jediná vlastenecká strana ve Sněmovně je SPD. To, že nemáme v tomto konkurenci, není ve skutečnosti radostné, jelikož tak ve Sněmovně převažují politici spřažení s cizí mocností proti své vlastní zemi. Smlouva zcela jasně vyjmenovává konkrétní místa, kde budou americká vojska pobývat, jasně říká, že mají de facto diplomatický status a nepodléhají české jurisdikci. Ostatně zločiny svých vojáků USA nikdy nikde nedovolily soudit ani ve spojeneckých zemích, ani v Haagu, kdy naopak poté, co mezinárodní tribunál ohlásil, že hodlá vyšetřovat zločiny USA v Afghánistánu, tak na soudce uvalily sankce. Argument, že o pobytu vojsk v ČR rozhodne nakonec Sněmovna, je také legrační – která Sněmovna? Tahle, která ve většině už naši republiku prodala, jelikož v ní má většinu Fialova vládní pětikoalice? To je, jako by nás Hitler utěšoval – klid, vždyť máte protektorátní vládu – ta rozhoduje. Podle názoru SPD by měli o takto závažné věci, jako je pobyt cizích vojsk na našem území, rozhodnout občané v referendu. O ztrátě suverenity nesmí a nemůže rozhodovat jen pár koupených či hloupých politiků. Naše země patří všem a jediný, kdo má právo rozhodovat, zda se nějaké části suverenity zřekneme, jsou čeští občané.

Mimochodem, podobný přístup předvádí Andrej Babiš i v případě migrace. Na jednu stranu začal kritizovat politiku EU ohledně přijímání nelegálních migrantů (Ukrajinci mu nevadí), ale zároveň plně podporuje členství ČR v EU, systém fungování Evropské unie a odmítá referendum. To je protimluv a jen skutečně naivní člověk mu na to může skočit. Politika EU se přece rovná migrace. Migrace rovná se politika EU. To vidíme celých posledních deset let. Malá Česká republika to nemá šanci jakkoli změnit. Čili podporovat Evropskou unii a zároveň bojovat proti migraci je divadlo. Hnutí SPD říká jasně, že jedinou možností, jak zastavit migraci do ČR, je vystoupení z EU, vlastní migrační a azylová politika a ochrana našich státních hranic.

V souvislosti s garancí dvou procent rozpočtu HDP na armádu se stále častěji debatuje o tom, jak bude s těmito penězi naloženo. Nemáte na základě toho, jak dnes probíhají veřejné zakázky, strach, že se dostaneme do stavu jako za ministryně Parkanové, kdy byly armádní zakázky vnímány jako „krmelec“ pro spřátelené firmy?

O velké části peněz přece už Fialova vláda od začátku rozhodla – půjdou do USA. Jen nevím, zda americkou zbrojní lobby nazvat spřátelenou.

Hnutí SPD je pro to, aby se naše země vyzbrojovala, aby byla obranyschopná, ale to je jiná kategorie než nákupy předražených a zbytečných zbraní. Navíc si bereme vzor v první republice nebo v Izraeli – tzn., že bychom v první řadě měli posilovat i ve zbrojní výrobě maximální soběstačnost. Vyvíjet a vyrábět nejmodernější zbraně tak, jak jsme to uměli za Masaryka, ale zčásti i za socialismu. Takové investice mají smysl, protože jednak by posílily naši obranyschopnost a současně také posílí ekonomiku a příjmy státu i občanů.

Vláda v týdnu schválila konsolidační „balíček“ a ministr financí Zbyněk Stanjura se ani neobtěžoval jít jeho finální podobu hájit před novináře, ale vyrazil na divadelní představení. Na to konto padaly poznámky o aroganci a vztyčeném prostředníčku těch, co vědí, že mají jistou svou stoosmičku. Máte vy taky dojem, že se vláda chová arogantně?

Z vlastní zkušenosti vím, že vládní představitelé jsou opravdu neuvěřitelně arogantní a zcela kašlou na občany. A je rozdíl mezi sebejistým odborníkem, který skvěle odvádí práci, a namyšleným hlupákem, který ve své pitomosti ničí vše okolo, a ještě se tváří jako bůh. Jméno této vlády je nekompetentnost. Jedno slovo, které ji komplexně charakterizuje.

Co říkáte na obsah vládou schváleného návrhu? Někteří se pozastavují nad tím, že se na poslední chvíli do návrhu dostala liberalizace pravidel pro provozování heren a hazardu na venkově…

Návrh opatření je mix politických a lobbistických přání a zájmů. V první řadě vláda všem občanům bude zdražovat životy, zvyšuje všem a všude náklady, zvyšuje inflaci, snižuje konkurenceschpnost firem a reálné příjmy občanů. A to nikoli ve prospěch nějakého radikálního splácení dluhů. Naopak vláda seká dluhy nové, jen ty peníze místo na občany a naši zemi používá ve prospěch cizích zemí. To je to špatné. Fialova vláda ubere invalidům, starým lidem, sebere, co jde firmám, zdraží, co lze, a pak rekordní příjmy rozpočtu pošle americkým zbrojařům, ukrajinským neonacistům nebo bruselským neziskovkám.

Od července se mění pravidla pro podporu ukrajinských uprchlíků. Je to podle vás krok správným směrem?

Krok správným směrem by byly nákupy jednosměrných jízdenek zpět na Ukrajinu, jelikož na většině uzemí Ukrajiny se nebojuje a Ukrajinci tam mohou v klidu žít. České dráhy, ale i Student agency posilují na léto spoje na Ukrajinu. Ukrajinci začali masově jezdit na dovolenou na Ukrajinu. Pokud uprchlík jede na dovolenou do země, z níž uprchl, tak to znamená jediné – zjevně mu tam už nebezpečí nehrozí.

Rozruch ve Sněmovně vznikl při projednávání návrhu na „manželství pro všechny“. Ještě předtím k témuž tématu proběhla akce v Senátu, kde se zviditelnili předsedové obou parlamentních komor. Jaký postoj má k této otázce SPD?

SPD stojí při zdravém rozumu – v přírodě i u lidí k tomu, aby byla rodina, musí být sameček a samička, tatínek a maminka. Stát, naše země, náš národ potřebuje děti, nové generace, které budou živit naši ekonomiku, budou o nás ve stáří pečovat nebo nás budou bránit. Proto každý normální stát podporoval po celé dějiny rodiny a manželství.

Manželství přitom po tisíciletí je vždy svazek muže a ženy, svazek, ze kterého vzejdou děti. Staří Řekové byli velcí rozkošníci a homosexualitu obdivovali, ale pokud šlo o státní politiku, tak manželství muže s ženou bylo vždy priorita. Další rovina je naše křestansko-židovko-antická kultura, na níž Evropa stojí. Manželství tu opět je svazek muže a ženy. Čili hnutí SPD nepodporuje takzvané manželství pro všechny. Zároveň dodávám, že nic proti homosexuálům nemáme a podporujeme registrované partnerství.

V týdnu se k témuž tématu rozpoutala aféra, když několik aktivistů zaslalo vládě dopis, ve kterém žádají, aby byly přerušeny všechny konexe s organizací Aliance pro rodinu, která byla obviněna, že šíří homofobii a popírá vědecké poznání. V reakci na to začaly zaznívat návrhy, že by od veřejných peněz měly být odstřiženy i organizace jako Člověk v tísni, Jsme fér a další, které rovněž prosazují ideologické směřování. Byl byste pro i s ohledem na to, že vláda avizuje potřebu ve veřejných výdajích šetřit?

Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje ukončení financování jakýchkoli politických a ideologických neziskových organizací z veřejných peněz. Máme svobodu, ať si každý říká, co chce –, ale za svoje. Pokud vláda říká, že nemá údajně na důchody a na zdravotnictví, jak to, že vždycky zbudou miliardy na ideologické neziskovky, které prosazují vládní vidění světa.

