Těžký protiúder Honzejkovi. Vyoral se neudržel: Kdyby korespondenční hlasování odstavilo jeho koně, kvičel by jak Halík politý svěcenou vodou!

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Komentátor Tomáš Vyoral v pravidelné rubrice opět bez servítků hodnotí aktuální témata. Například prezidentské volby v USA, kde jsou výsledky rozporovány kvůli korespondenčnímu hlasování. Podle administrativy současného prezidenta Donalda Trumpa prý tuto formu hlasování provázely podvody. I přesto ale některé české opoziční strany chtějí hlasování poštou zavést i u nás. Komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk označil ty, kteří se korespondenčního hlasování obávají, mimo jiné za nahnědlíky. A to Vyorala zvedlo ze židle.

Americké prezidentské volby mají vliv i na dění v Evropě. Konzervativní estonský ministr vnitra Mart Helme označil Joea Bidena a jeho syna za „zkorumpované týpky“, což v tamních politických a mediálních kruzích vyvolalo silný tlak na jeho demisi. Helme později skutečně rezignoval. Jde o nepřípustný nátlak pro odlišný názor, nebo jen o korektní poukázání na to, že ministr překročil jakési mantinely obvyklého chování?

Pravda nesmí stát v cestě dobrému příběhu. V demokracii máte právo na svůj názor, ale běda, jak je jiný než ten jediný správný a akceptovatelný. Už to bohužel tak nějak ani nepřekvapuje. Jediné špatné slovo o správném Bidenovi, jakkoliv by bylo sebepravdivější, a finito. Nejvyšší politbyro si soudruzi zneuctívat nenechají. Dovolena jsou pouze superlativa. Nejlépe ve spojení s dalšími superlativy. Říct to o Trumpovi, tak má pan ministr 666 metálů a gratulace za „odvahu“ ze všech stran se jen pohrnou.

Joe Bidenovi už stihl gratulovat prezident Miloš Zeman i premiér Andrej Babiš. Jde o chybu?

Nevím, zda šlo o chybu, ale podle mě jsou gratulace předčasné, možná až ukvapené. Ať už vzhledem k očekávaným třenicím, možnému přepočítávání hlasů v některých státech – což se již začíná dít, možnému vyšetřování a soudnímu řízení. Nebo v kontextu toho, jak podezřelý a nedůvěryhodný průběh letošních voleb byl. Netransparentní korespondenční hlasování, řada objevujících se údajných důkazů o nepravostech, které se podle mě zřejmě děly. Na mě osobně gratulace působí ukvapeně, nebál bych se říci v některých případech až lokajsky. Ale třeba se pletu a jde jen o můj mylný dojem. Možná se ještě chytnou za nos, možná že ne. Jinak z mého pohledu je pozoruhodná zejména určitá změna v myšlení a postojích Miloše Zemana. Mám dojem, se vším respektem k jeho politickým schopnostem a instinktu, že se mu tak trochu vytrácí úsudek.

Co by se stalo, kdyby nakonec vítězství připadlo Trumpovi? Došlo by podle vás v USA na násilí? Měla by tamní levice permanentní pocit, že jí volby byly ukradeny?

„Korespondenční volbu v Česku nechceme! volají naši populisté, konzervativci a nahnědlíci. Bojí se, že by dopadli jako Donald Trump, tato americká varianta sedláka od Chumce,“ glosoval americké dění komentátor Petr Honzejk. Co na jeho slova říkáte? Je to k odpůrcům hlasování poštou fér? Cítíte se být „nahnědlíkem“?

Bakalův úderník Honzejk byl zřejmě na pivu s psychicky slabším jedincem Tomášem Etzlerem, dalším to géniem a analytickou hvězdou, protože jinak je jeho házení perel sviním, nebo možná spíš sviní perlám, výplodem chorého mozku. Nicméně dokáži si představit, že kdyby fake news korespondenční hlasování odstavilo jeho koně, tak by kvičel jak Halík politý svěcenou vodou.

Koronavirus podle dostupných čísel v Česku slábne. Počty infikovaných klesají, v posledních dnech místo 15 tisíc nových případů slýcháme třeba o třetinových hodnotách. Už je podle vás to nejhorší za námi? Očekáváte, že současná covidová opatření ještě nějakou dobu zůstanou v platnosti, nebo že se je premiér Babiš bude snažit, i s ohledem na volební preference, rozvolňovat?

Nic z toho nedokážu úplně posoudit. Koronavirová pandemie a šíření PR covid paniky tady bude, dokud na něm bude politický a orwellovský zájem. A ten dle mého setrvá a neustane asi ani odklepnutím skvělého byznysu, kterým jsou vzývané a zbožšťované vakcíny. Když už se dostanete na nějakou úroveň kontroly, represí, ovládání a manipulace společnosti, investujete do toho značné prostředky, ať už finanční, lidské, materiální, časové tak jako současní koronafašisté, tak své nabyté pravomoci a možnosti jen tak nepustíte k ledu a nevzdáte se jich.

Žáci 1. a 2. tříd se 18. listopadu vrátí do škol. První vlaštovka?

Jen aby nám nebouchla další jaderná elektrárna. Že se děti vrátí na tuti do škol přeci už Svědci Covidovi v čele s Aspen Institute svazákem a ministrem pro demolici školství Plagou a tunelářem a farma lobbistou Prymulou slibovali. V případě, že nebouchne jaderná elektrárna, jak s úsměvem na rtech uvedl psychopat a toho času ministr strachu, se měli vrátit už zkraje listopadu. Školy hlavně neměly být vůbec zavřeny. Pro to neexistuje žádná omluva ani logická argumentace. Absolutní likvidace jejich potřebných návyků, určitého řádu, povinností, socializace a v neposlední řadě vzdělání jde na vrub všem současných koronafašistům v čele s kvazi epidemiology, premiérem a ministrem školství.

„Nechápu, proč bychom měli mít 40 tisíc hospod. Možná se budeme divit, až skončí tato fáze uzavřené společnosti, že zjistíme, že restaurací potřebujeme jen polovinu. Naštěstí stále běží a funguje průmysl,“ pronesl předák druhé největší odborové organizace v zemi, Bohumír Dufek. Kdyby část OSVČ skončila na úřadu práce, trhu práce by to prý prospělo. Jak na jeho slova pohlížíte?

Dufek jen dokazuje, jak zbyteční a od reality odtržení jsou celoživotní paraziti profitující z našich peněz, kteří se zvou odboráři. Zda restaurací potřebujeme jen polovinu, by měl určit trh, ne fašistické restrikce našich vůdců a plané řeči na hlavu padlých odborářů bez jakékoliv zodpovědnosti.

Výroční zpráva BIS za minulý rok opět hovoří o nebezpečí ze strany čínských a ruských tajných služeb, o hrozbě zneužití velkých státních zákazek (např. Dukovany, či výstavba sítí 5G) ze strany cizích firem a států. Jsou toto nyní pro Česko ty nejakutnější hrozby?

Samozřejmě, že nejsou. Měli bychom se mít na pozoru před všemi tajnými službami a zájmy všech ostatních států, ať už partnerských či nepartnerských. Naše spletitá historie plná zrad a uzurpování ze stran nejrůznějších států budiž toho připomínkou. Že je česká BISka pod vedením laureáta a zřejmě prodloužené ruky CIA Michala Koudelky víc politická, než by měla, je všeobecně známo. Pro ČR je největší aktuální hrozbou nastupující totalita „zodpovědných“ zahalená pod roušku ochrany našeho zdraví před virem či pod roušku ochrany před fake news a nenávistnými projevy. Nadále také trvá nebezpečí pokračující řízené migrační invaze a zasévání s naší kulturní tradicí nekompatibilního islámu. A jako strategické bezpečnostní riziko vidím i čím dál očividnější a bezskrupulnější prolamování Benešových dekretů.

Pražský primátor Zdeněk Hřib v červenci obdržel zásadní vylepšení své kanceláře - nový kávovar za 102 tisíc korun. Přístroj, který svou cenou převyšuje 4 mediánové čisté měsíční mzdy, si Praha pořídila v době, kdy mnozí lidé přicházejí o práci a šetří každou korunu. Jak se na to díváte? Nestačil by do kanceláře „obyčejný“ profesionální kávovar, třeba za polovinu této částky, nebo i méně?

Jakkoliv jsou pro mě Piráti rameny klamoucí novodobou bolševickou hrůzou, tak nějaký kávovar za 102 tisíc je myslím v kontextu současnosti a práskání bilionového dluhu myslím zbytná kauza. Symbolicky jde samozřejmě o další příklad papalášství naší politické garnitury. Jenže na kávu z trusu cibetek přeci potřebujete kvalitní stroj, nebo ne? Nicméně vzhledem k tomu, že se tu denně do luftu posílají desítky milionů korun za neprůkazné a zbytečně PCR testy na testování v drtivé většině zdravých bezpříznakových občanů, že se v souladu s válečnou propagandou staví „polní nemocnice“ a za stovky milionů objednávají neprověřené vakcíny na nemoc, dle dostupných informací ne horší, než je běžná chřipka, je nějaký kávovar za stovku tak trochu zanedbatelná položka.

