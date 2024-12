To Západ, ne Putin. Proč platíme za energie třikrát víc než Maďaři? Odborník ví

Jaké jsou vyhlídky obyvatel České republiky na přijatelné ceny energií v příštím roce?

Co s cenami elektřiny provede přechod na obnovitelné zdroje energie?

Evropská unie i Česká republika sdělily, že zelená transformace si vyžádá biliony korun do zdrojů, které nevyrobí elektřinu v době, kdy ji potřebujeme, tedy především do výstavby fotovoltaických elektráren. Biliony korun zbytečných nákladů se promítají do cen energie pro odběratele a bude to trvat po dobu provozní podpory těchto zdrojů. To nutně povede k dalšímu dramatickému zvyšování cen elektřiny, a tím i rozdílu mezi cenou elektřiny v USA a v Evropské unii. Na fakturách za elektřinu přibývají nové a zbytečné položky, například za provoz Elektroenergetického datového centra, které je datovým centrem pro sdílení elektřiny.

Růst cen elektřiny komplikuje a prodražuje život domácnostem i firmám, týká se nás všech. Co bude jeho důsledkem?

Je celkem zřejmé, že cílem „zelené transformace“ Evropské unie a potažmo vlády ČR, která je jen její prodlouženou rukou, je zvýšení cen elektřiny na takovou úroveň, kdy se ekonomicky nevyplatí provozovat některé typy zdrojů, zejména uhelných. Po jejich odstavení se sníží nabídka výroby elektřiny, a to nutně povede k astronomickému navýšení ceny zejména v zimním období, protože fotovoltaické elektrárny v této době vyrobí do pěti procent své kapacity a elektřinu nebude odkud dovézt. Vysoké ceny elektřiny již vedly ke snížení konkurenschodnosti domácího, ale i evropského průmyslu a v řadě případů i k uzavření některých podniků. Výsledkem pak bude nárůst nezaměstnanosti v České republice.

Jedním dechem mluvíte nejen o Evropské unií, ale i o české vládě. Nepřišla tak však k tuzemské drahotě energií trochu jako slepý k houslím?

Čeští politici se nemohou vymlouvat na Green Deal ani na Putina, likvidace průmyslu a energetiky je dílem Západu. Je faktem, že Maďarsko má třikrát nižší ceny elektřiny a plynu než Česká republika, a tento rozdíl se dále zvýší. Zprávy z mainstreamového tisku, že se česká ekonomika zlepší, jsou jenom ideologické nepravdy. Česká ekonomika bude dále klesat, zatímco ekonomiky Ruska i Číny nadále porostou.

Nebude tedy od věci, když budou Češi zvyšující se energetickou drahotu spojovat se čtyřkoaličním kabinetem?

Vysoké ceny za energii již ale lidé v České republice pociťují a už nejsou tak naivní, aby uvěřili, že stokrát opakovaná lež bez argumentů je pravdou. Popularita Petra Fialy dramaticky poklesla a argumenty proti této vládě jsou jasné.

Myslíte si, že za ty krušné roky s vládou v čele s předsedou ODS Petrem Fialou budou na podzim voliči účtovat nemilosrdně právě i kvůli vysokým cenám za energie?

Ve volbách do Poslanecké sněmovny v příštím roce mohou voliči vyjádřit svůj názor na to, co se děje. Je nutné říct, že snížení ceny elektřiny a plynu je naším prvořadým úkolem, protože od ceny elektřiny se odvíjejí ceny úplně všeho. Vysoké ceny elektřiny snižují HDP a přesně to samé platí i naopak. Konečné ceny elektřiny by měly v roce 2025 meziročně klesnout asi o desetinu, nicméně toto snížení se jeví jako dočasné s ohledem na aktuální nejistotu na trhu s plynem (předpokládané ukončení tranzitu plynu přes Ukrajinu na konci roku 2024) vedoucí k navýšení jeho ceny. Meziroční snížení ceny elektřiny pak bude nejspíš použito jako předvolební trik vládnoucí koalice.