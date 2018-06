To se Pospíšilovi líbit nebude. Jitka Chalánková, která opustila TOP 09 po neschválené kandidatuře, jasně promluvila

Byla jmenována vláda České republiky, prozatím je bez důvěry. Jak se díváte na její složení?

Dívám se na ni poměrně s rozpaky. A myslím, že nejsem sama, protože chodím v současnosti hodně mezi občany i proto, že sbírám svoji podporu pro kandidaturu do Senátu, a ten rozpačitý pohled sdílí i hodně občanů. To je můj první vzkaz. Pokud bych měla mluvit za sebe, tak se divím, že sociální demokracie nechá se sebou až takto zacházet, protože jmenování nejmenování ministra zahraničních věcí a celý výsledek, obě podané kandidatury, nakonec bez jména ministra… a aby legislativní rada vlády určovala, jakým způsobem má vzniknout koaliční vláda, to mi připadá opravdu tragikomické. V podstatě se neustále zkoumá, co je ještě s ústavou konformní a co už je za hranou ústavnosti. Představte si státy, které mají nepsanou Ústavu. Jak by to u nás asi vypadalo? Některé věci by měly být v rámci slušného vzájemného chování a respektu. A já se opravdu divím, že sociální demokracie nechá se sebou takto zacházet.

Koneckonců je to právě sociální demokracie, která se znovu dává do koalice s hnutím ANO, jež se loni v tuto dobu rozpadla.

Je to pravda a vzhledem k volebnímu výsledku je to celé tristní. Možná, a to je věc politologů, jak to zhodnotí, po působení té minulé koaliční vlády se dostavil neúspěch ve volbách, protože jak známo, úspěchy si nakonec přivlastnilo hnutí ANO - co se týká mediálního obrazu a vzkazu občanům. A tato sociální demokracie po vnitrostranickém referendu, zda vstoupí, či nevstoupí do takové vlády, vyslala nepochopitelný signál. Jedná se o ukázku absolutní slabosti vedení. Ale je to věc té strany, já nejsem oprávněna hodnotit a kritizovat kroky sociální demokracie, to si musí vyřešit sami. Je to spíše smutný obraz fungování politické strany.

A co role komunistů?

Zajímal by mne i váš pohled na prezidenta Miloše Zemana, který se v podstatě stal jedním z hlavních aktérů při sestavování vládní koalice…

Skoro jste to řekla za mne. Sestavování vlády nesmírně posílilo postavení prezidenta. Měli mu donést jasný půdorys toho, jak bude vláda vypadat. A nebo by se nedohodli, půdorys by nevznikl a tím ani tato vláda. Když donesou dvě varianty a podle toho, jak si prezident vybere, či nevybere, řeší vznik koalice, tak tím úplně přinesli na talíři posílení moci prezidenta.

V jednom z rozhovorů jsem slyšela, že by se z toho mohl stát nebezpečný precedens…

To jsem tím chtěla naznačit.

Nyní k TOP 09, odešla jste a směřování strany jste označila za sebezničující. Prohlásila jste, že TOP 09 opustila ideály konzervativní strany. Jak?

Poměrně významně jsem o tom pohovořila na sněmu TOP 09 loni v listopadu, kdy jsem ukázala i na některé hodnotové zakotvení, které má strana jasně deklarovat a hájit. Jedná se o zakotvení jakékoliv konzervativní strany a měli jsme ho, dokud jsem byla v TOP 09, vetknuto v hodnotovém desateru. Ale nestačí pouze napsat, že strana vychází z křesťansko-judaistických tradic, které jsou základem evropské civilizace, ale také hodnoty ukazovat v konkrétních činech, zákonech, postojích jednotlivých členů - zejména pak členů vedení. Mělo by být jasné, jaké kroky jsou přijatelné a které už přijatelné nejsou. Pokud si řekneme, že jsou přijatelné všechny, tak strana opouští jasné směrování.

Čím se tedy podle vás nejvíce provinila právě TOP 09?

Už bych nechtěla hodnotit další fungování TOP 09. Pokud chce TOP 09 nabízet - dá se říci - až někdy progresivistický obsah v některých návrzích nebo z úst některých představitelů, tak se domnívám, že by ve správně fungující straně měla v určitých věcech existovat stopka. Jako například téma manželství homosexuálů. O něm se hovořilo už dříve a já jsem upozorňovala, že tohle nesmí být pro konzervativního politika něco přijatelného. Jsou věci nepřekročitelné, o kterých Parlament ani hlasovat nemá. Dobré by bylo zakotvit ústavní ochranu manželství tak, jako například na Slovensku. V médiích jsem o tom mluvila mnohokrát a návrh mám připravený, ale z časových důvodů jsem ho nepředložila v minulém období. Připravila jsem si ho na nynější eventuální politické působení. Není možné, aby členové jednoho klubu proti sobě předkládali absolutně protichůdné názory.

Říká se, že politická strana bývá úspěšná podle toho, jak silné osobnosti ve svém čele má. Domníváte se, že TOP 09 přišla s Karlem Schwarzenbergem o osobnosti, které dokáží voliče široce oslovit?

Karel Schwarzenberg je stále čestným předsedou. Pro mě je ctí, že se snažil podpořit mou kandidaturu do Senátu. Řekla bych, že je tomu tak vždy. I když se podíváme zpět, tak každé volby jsou obrazem osobností a především lídrů. Vidíme i ve světě, lidé si zpětně nevybaví kompletní sktruktury stran, ba ani programy, ale vždy se jedná o vůdce, lídry. Lídrovský princip musí existovat. Upozorňovala jsem na loňském sněmu, který byl volební, že je potřeba se znovu vrátit k hodnotovému zakotvení, vyjasnit si pozice a také mantinely, za které by strana už neměla jít. Ne si alibisticky zvolit vedení. Když Pospíšil přišel do strany krátce před tímto sněmem, krajští předsedové to považovali za správnou volbu, protože byl nějakým způsobem známý. Já jsem o tom přesvědčená skutečně nebyla. V čele strany má stát člověk spjatý s budováním strany a člověk schopný upozorňovat na chyby. Proč by v politické straně neměla zaznít kritika? Politická strana není okrašlovací spolek, který se plácá po ramenou. Politická strana nefunguje pro sebe dovnitř, ale principem politické strany je práce pro občany.

Vy kandidujete jako nezávislá. Nechala jste se slyšet, že přesně víte, proč to děláte. Co je vaším hlavním motivátorem?

Tak určitě postoje, které jsem se snažila prosadit, už když jsem byla v TOP 09. Pracovala jsem dvojím způsobem. Máte možnost buď prosazovat návrhy, které pomáhají lidem v jejich životě, ale je rovněž důležité vidět směry, a nápady, které se objevují, které by mohly být škodlivé, špatné pro společnost. Je to těžká práce. Na ochraně rodin, dětí, bezpečnosti, národní bezpečnosti. Věnovala jsem se i boji proti evropské zbraňové směrnici, i v dění kolem migračních kvót, kde jsem zaznamenala úspěchy. Už vím, jak ty zákony vypadají a co také hrozí. Protože vím, co chci dělat, chci určitě pokračovat dál a pokud se to nelíbilo současnému vedení TOP 09 a neschválili mou kandidaturu v hlasování, kde se mnoho členů zdrželo, je to jejich rozhodnutí. Já vím, co chci dělat, a pokud se jim to nelíbí, stejně budu pokračovat.

autor: Zuzana Koulová