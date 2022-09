To už znám, Fialo, z roku 68. Jiří Holík nejen k Václaváku

reklama

Jak se podle vás v současnosti česká vláda v této turbulentní době stará o své vlastní lidi, tedy o obyvatele ČR?

Já bych to řekl asi takhle – stará se, ale nestará se zdaleka dostatečně.

Jste tedy na straně nespokojených lidí, kteří v sobotu v počtu 70 tisíc demonstrovali na Václavském náměstí?

Zčásti je určitě chápu. Myslím si, že idea vyhlášení neutrality vůči Rusku je tedy hodně iluzorní záležitost, ale že se ti lidé prostě bojí, zda a jak vůbec přežijí tuhle zimu, to naprosto chápu.

Ale musím vám říct, že nejvíc ze všeho mě na té demonstraci zaujala následná reakce našeho pana premiéra Fialy, který říkal cosi o proruských živlech atd. To byl tedy přešlap non plus ultras.

Mně to připomnělo rok 1968, kdy se invaze spojeneckých vojsk zdůvodňovala tím, že zde působí záškodnické prozápadní síly. Stejně hloupé a bizarní prohlášení jako to Fialovo.

Spojené státy dnes oznámily, že nezařadí Rusko na seznam zemí podporujících terorismus. Drží se podle vás Američané zpátky kvůli hrozbě ruských jaderných zbraní?

Samozřejmě, že se bojí, to je jasné. Ale když je řeč o zemích podporujících terorismus, tak to by nejprve Američani museli takto označit sami sebe - a pak se teprve starat o ty ostatní. Stačí si připomenout jejich působení v Iráků, Afghánistánu a mnoha dalších zemích, kde tak „ušlechtile“ pomáhali. Měli by si především zamést před vlastním prahem.

„Rusko je velmoc a s velmocí se musí jednat,“ říká legendární hokejový trenér Vladimír Vůjtek. Souhlasíte s ním?

Naprosto souhlasím. Ničeho a nikoho se nezastávám, jsem proti válce, ale ať už dopadne jakkoliv, Rusko tu bude dál a stále to bude velmoc, protože disponuje jadernými hlavicemi v obrovském počtu a zároveň má nedozírné zásoby klíčových nerostných surovin, především ropy a plynu.

Pokud si někdo myslí, že válka s Ukrajinou způsobí zánik Ruska nebo jeho rozštěpení, tak je podle mě na omylu.

Na Ukrajině probíhá ta válka už 8 let a my jsme se 8 let tvářili, že se nás to netýká. A teď jsou všichni vyděšení, že se tam válčí.

Válčí se tam více než předtím, ale to nespadlo z nebe. Vztah Rusů a Ukrajinců je komplikovaný už po desetiletí. Podle mého laického názoru jde Putinovi pouze a jenom o Ukrajinu, nebude se pouštět do žádné třetí světové války. Takový blázen zase není.

Co nebo kdo vás v české politice momentálně nejvíce štve?

Nejvíc ze všeho mě štve, že tato vláda avizovala, jaké má skvělé odborníky na jednotlivé ministerské posty a přitom se ukazuje, že ti lidé to absolutně nezvládají. Já jim říkám ministři z leknutí!

Absurdní figurky jsou třeba pan Lipavský jako velezkušený ministr zahraničí nebo generálka v sukních, která v armádě sama nikdy nebyla, paní Černochová.

Máte obavy z hrozícího poklesu životní úrovně?

Určitě, ty důsledky pro naši zemi budou a už jsou prostě strašné.

Spousta lidí nebude mít ani na střechu nad hlavou a spadne pod hranici bídy!

Rusko uzavřelo Nord Stream 1, zatáhlo kohoutky s plynem směřujícím do Německa a potažmo do celé Evropy – dalo se to čekat?

Tak to by snad bylo proti základnímu selskému rozumu. Když vás někdo permanentně uráží, snaží se vás oblafnout a zatěžuje vaši ekonomiku těžkými sankcemi – budete mít ještě potom chuť mu dovážet byť jen krabičky od sirek?

Rusko stejně dováží obrovské množství fosilních paliv na východ do Číny a do Indie, takže se spíš divím, že Rusy ještě nenapadlo udělat tomu rázný konec. Divím se, že už ty kohoutky nezavřeli Rusové dávno.

A vidíte Rusko jako hrozbu, stejně tak jako Čínu?

Leda obchodní hrozbu ze strany Číny, obavy tu jsou, protože, jak vidíme, všechno se dá vždycky zneužít. A teď i obyčejní Rusové. Konflikt s Ukrajinou, je po celá ta léta od roku 2014 hlavně bojem o veřejné mínění. Větší hrozbu než ze strany Ruska vidím výhledově v masové imigraci do Evropy.

V Rusku prý stále převládá nostalgie po Sovětském svazu, čehož prezident Putin šikovně využívá. Někdo říká, že chce obnovit někdejší SSSR. Chápete některé Rusy, že se jim stýská po totalitní éře?

Rusové o sobě uvažují jako o obyvatelích velmoci, a chtějí si proto žít podle svých vlastních pravidel. Nenechají si nic diktovat, oni se cítí jako ochránci světa a nárokují si to, že musejí svět řídit a diktovat mu, podobně jako USA. A toho využívají politici, kteří je ještě utvrzují v tom, že Rusko je a bude světovou supervelmocí. Ale takoví Rusové prostě jsou a vždycky takoví byli a budou. Je to zkrátka jejich mentalita.

