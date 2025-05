Tohle Fialovi neprojde. Vidlák neustál obrázek zveřejněný Fialou

Určitě jste viděl grafiku, kterou rozeslala ODS po sociálních sítích. Ekonomické ukazatele, podle kterých se máme lépe než za Babiše. To vám asi zbourali celou kampaň, ne?

Škoda že nám náš světový lídr zároveň neukáže, kolik si toho za ty peníze můžeme koupit. Ale to je zase jiný graf, který ukazuje, že z celé Evropy jsme si u nás pohoršili nejvíce. A mluvit o inflaci ve výši 1,8 % chce hodně kachní žaludek, když kumulovaná inflace za tři roky je někde nad třiceti procenty. Ten chlap ukradl českým domácnostem třicet procent úspor, zdražil nám některé potraviny na dvojnásobek a teď machruje, jak se máme dobře.

Ale tohle mu neprojde. Lidi si ještě pamatují, kolik stála obyčejná sušenka před třemi roky a kolik stojí teď. Stejně tak si pamatují, kolik tenkrát stálo pivo. Mééédia mohou Fialův narativ podporovat, jak chtějí, ale lidé do peněženek sahají každý den a vidí to úplně jinak než Fialova grafika.

Do kampaně opět vstoupil Otakar Foltýn, který si trvá na tom, že na označení „svině“ nebylo nic špatného. A spoludiskutujícímu Janu Zahradilovi tvrdil, že propagování hodnot ve smyslu linie Úřadu vlády je jediná možnost, jak šířit skutečné hodnoty této země. Co jste si z této diskuse odnesl?

Že Foltýn z Edelstadtu není zelený mozek, ale zelený bezmozek. Tohle byla největší PR katastrofa od dob pátera Koniáše. Nejlepší na tom je, že Foltýn vydává komunikační kartičky, že strategická komunikace není propaganda, a jeho nadřízený Řehka zase knihu o tom, že strategická komunikace je propaganda. Ale ať je to tak či onak, nejvíc škody nadělá aktivní blbec. Jestli si u nás Rusové někoho najali na rozvracení státu, tak je Foltýn jasným favoritem, protože nikdo nezničil tolik vládních narativů jako právě on. A nejlepší na tom je, že on snad doopravdy věří, že to dělá dobře.

Snad si ho tam ještě ty čtyři měsíce do voleb nechají. Jeho velká ničitelská chvíle ještě přijde.

Premiér Fiala dál pokračuje ve své roadshow s Ivou Pazderkovou. Novinář MF Dnes Petr Kolář však tvrdí, že na setkání většinou chodí členové a skalní příznivci koalice SPOLU a jde jen o vytváření videí, podle kterých to vypadá, že Fialu všude milují a má mocnou podporu. To jsou asi zlá slovíčka?

Jo, videa jsou sestříhána velmi profesionálně, ale ani tak nemohou zakrýt tu ubohou prázdnotu Fialových frází a ještě větší prázdnotu těch, co ho chválí. Ale souhlasím s Petrem Kolářem, že Fiala to vlastně nejspíš ani netuší a fakt si myslí, že ho lidi mají rádi, přemýšlejí tak, jak se ho ptají, a skutečně aplaudují jeho odpovědím. Ta srážka s realitou bude strašná. Ale už předem víme, jak si ji tam ve SPOLU zdůvodní. To Putin... Ten má totiž neuvěřitelnou schopnost přesvědčit lidi o tom, že se nemají dobře a může za to Fiala.

Na Ukrajině přitvrdil Putin, který zvýšil četnost vzdušných útoků. To asi nemůže nikoho těšit?

Ne, fakt mě to netěší. A dvojnásob mě netěší, že jsem měl pravdu v tom, že Rusko válku neprohrává a naopak v ní vítězí. Varoval jsem, že nás naše pohrdání Ruskem jednou dožene, a pokud včas neuzavřeme pro Rusko přijatelný mír, jednou bude Moskva uzavírat nepřijatelný mír s námi. Zdá se, že naše pětiprocentní zbrojení na to nebude mít žádný vliv, protože my nezbrojíme tak, že bychom zvyšovali bojeschopnost, ale zbrojíme tak, že vydáváme peníze za nic.

Slovenská vláda se ohrazuje proti tomu, že Ficovi a Orbánovi spílal německý kancléř Merz, a proti tomu, že na Slovensko míří průzkumná mise v čele s Tomášem Zdechovským. Zde asi nelze čekat otupení hran mezi Bratislavou a Bruselem? Přestože Fico opakuje, že jsou pevnou součástí NATO a EU.

Prosím, dívejme se bedlivě, jak Evropská unie zachází nikoliv s nějakou africkou banánovou republikou, ale se svými vlastními členskými státy a spojenci. Takhle nějak kdysi Athéňané zacházeli se členy svého vlastního námořního spolku. Také to tehdy nedopadlo jednotou, ale rozpadem.

Fakt jsou si Lipavský a Petr Pavel jisti, že jednou nebude mít Německo nesnesitelné požadavky na nás? Že jednou nebudou chtít něco, co bude nepřijatelné i pro ukázkové kolaboranty s říší? Rozumný člověk by si totiž řekl, že když takhle mohou Němci zacházet se Slováky, mohou takhle zacházet i s námi... Ale kdo jsem já, abych radil našemu ministrovi zahraničí, že?

Ostatně někdejší ukrajinský náčelník generálního štábu Zalužnyj, nyní velvyslanec v Británii, sdělil, že Ukrajina stejně neobnoví hranice z roku 2022. Překvapuje vás to?

To řekl Zalužnyj? Okamžitě na něj nasadit Cempera a jeho Manipulátory, okamžitě ho ostrakizovat a obvinit ze schvalování genocidia. Když jsme tohle říkali my, šel po nás Rakušanův K.R.I.T a režimní novináři se mohli pominout, aby o nás říkali, že jsme kolaboranti. A ejhle, stačilo k tomu milion mrtvých, bilionové škody, rozvrácená země a už to pochopil i bývalý vrchní velitel ukrajinských vojsk. Českému dezolátovi stačilo se kouknout v roce 2022 na ekonomické a vojenské statistiky, aby pochopil, kam tato válka povede.

Kateřina Konečná stále draží na Aukru Fialovy pohádky, kterými hodila v přímém přenosu Miroslava Němcová. Opravdu čekáte, že ty peníze dostanete?

Já myslím, že je dostaneme. A šťastný dražitel dostane knihu, která tady bude ještě dlouho poté, co paní Němcová odejde na smetiště dějin. Ale hlavně, ty peníze dostane někdo potřebný, kterých tady Fialova vláda vyrobila desítky tisíc.

Ještě spotřební okénko. Čím to je, že v Česku nás všechny plošně okrádají oligopolní tržní struktury a my to tiše snášíme, zatímco se korporace vymlouvají na specifický trh a na to, že český zákazník to tak chce? Mám na mysli třeba nevyřčený kartel operátorů. Tři velcí hráči si rozdělili trh a máme tu extrémně drahé telefony i internet. Teď se jedná třeba o řetězec Lidl, kde jsou opět určité nejasnosti kolem slev.

Zopakujeme si ještě jednou: obchodní řetězce mají na potravinách ty nejvyšší marže, a když výrobce másla zlevní kostku z padesáti na čtyřicet osm, tak nám nijak nepomůže, když to hytlermarket zlevní z osmdesáti na sedmdesát osm. Dokud dovolíme, aby si market vzal na kostce másla třicet korun, tak to prostě bude dělat. Dokud se necháme oblbovat sladkými řečmi Tomáše Prouzy, tak prostě budeme nakupovat drahá šméčka, která by v Německu nedali ani psům.

Je nejvyšší čas, aby přišlo hnutí Stačilo! a zkrátilo hytlermarketům opratě. Je třeba mít politickou odvahu se do těchto korporátních lichvářů pustit a postupně je srovnat. Třeba tím, že zavede zákon, díky kterým budou muset obchodní řetězce zveřejňovat nákupní ceny svých produktů.

A poslední otázka: v těchto dnech slavíme výročí atentátu na Reinharda Heydricha. To byl hoch z rodiny hudebníků, který měl rád hudbu a nechal pozabíjet tisíce nejlepších českých vlastenců. Co si z tohoto výročí odnést?

Heydrich... Heydrich... á, ano, to byl ten člověk, co se tady u nás bohulibě staral, aby Češi nezdržovali celoevropské úsilí v boji proti Rusku nějakým právem veta. Ano... bylo hezké počasí, tak jel do práce kabrioletem.

Ale žádnou velkou odezvu jsem ve sdělovacích prostředcích nezaznamenal... Asi proto, že jeho nástupce v Německu Friedrich Merz v poslední době mluví úplně jako Reinhard. Tak snad ještě v učebnicích chvíli zůstane, co Němci dělají, když je posedne touha po vedoucí úloze v Evropě.