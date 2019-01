Tohle je smrtelné. Blíží se k TOP 09. A Petříček do vedení? Ne! Bývalý vysoký funkcionář ČSSD jde do akce

Na místopředsedu ČSSD chce kandidovat současný ministr zahraničí Tomáš Petříček. Přitom donedávna to byl neznámý asistent europoslance Pocheho a jeho kritici (mezi něž patří premiér i prezident) tvrdí, že je to slabý ministr. Jak ho vidíte vy? Třeba v porovnání s Lubomírem Zaorálkem?

Pokud jde o působení Tomáše Petříčka na ministerstvu zahraničí, nemohu to příliš hodnotit. Je tam poměrně krátkou dobu. Pokud jde o prosazování zahraniční politiky, určitě by mu prospěla úzká spolupráce se zkušeným Lubošem Zaorálkem, ale i s dalšími sociálními demokraty, kteří se touto problematikou zabývali nebo zabývají. Například Honza Kavan nebo Honza Kohout. A určitě by bylo v zájmu ČSSD i samotného ministra udržovat korektní vztahy s panem prezidentem Milošem Zemanem, což se právě Luboši Zaorálkovi v minulém volebním období vyplatilo. Pan Petříček by měl naplno využít čas na úspěšné plnění úkolů na ministerstvu a jednou se možná ucházet i o stranické funkce, ale nyní ta doba nenastala.

Petříček tvrdí (v rozhovoru pro MfD), že ČSSD může být moderní levicovou stranou západního střihu. O to usiloval i bývalý premiér Sobotka, ale sázka na liberální městské voliče vůbec nevyšla. Je to správné o ně usilovat, není jich příliš málo, a hlavně nevolí někoho úplně jiného?

Anketa Je v České republice ohrožena demokracie? Ano 30% Ne 70% hlasovalo: 5966 lidí

A právě pan Petříček chce pokračovat v této neúspěšné politické orientaci, která ČSSD dovedla i v Praze na pokraj naprosté nedůvěry a zapomnění. Je dobré připomenout, že Miloš Zeman získal ve stejném volebním roce v prezidentských volbách v Praze, která mu moc nefandila, přes 30% volební výsledek. V této souvislosti je potřeba si uvědomit, že právě přebírání této strategie od evropských sociálních demokratů, kteří jsou dlouhodobě v ideové a programové krizi, je pro ČSSD smrtelné. Naopak je potřeba využít úspěchů z let minulých i pro ovlivnění směřování evropských sociálních demokratů. Jsou nezbytná důvěryhodná řešení a odpovědi na současné problémy občanů.

V jednom z nedávných rozhovorů jste uvedl, že ČSSD potřebuje nějakého Fica. Vidíte někoho takového? Nebo věříte, že se objeví?

Věřím, že se v blízké době objeví silní lídři, kteří svedou souboj o vedení ČSSD. A výsledkem bude silný lídr, který opět, po několika volebních obdobích tvrdé práce, dovede ČSSD do „Strakovky“ hlavním vchodem.

Psali jsme: Chovanec (ČSSD): Svoje jsem si odmakal Merkelová a Macron teď ovládnou vše. Náš diplomat promluvil o EU Chovanec dál povede ČSSD v Plzeňském kraji. Hamáček děkoval Hamáček rozumí, že Chovanec nechce pro postoj k ANO štěpit klub

Je jasné, že v každé straně existují různé názory, ale není nejednotnost ČSSD až příliš velká? Nejedná se názorově vlastně o dvě strany? Nedopadne to tak nakonec?

V každé politické straně či hnutí existují většinové a menšinové názorové proudy o představě směřování a úspěchu jejich strany. Je čas se vrátit k rozvíjení demokratické diskuse uvnitř strany po období normalizace, kdy těsná většina systematicky likvidovala všechny, kdo měli jiný názor. V demokracii se časem i menšina stává většinou a má právo na projevení svého názoru. Věřím, že se konečně ČSSD ze svých chyb poučí a přestane se neustále vymlouvat na někoho jiného. Zeman ani Babiš nemohou za poslední neúspěchy ČSSD. To je potřeba si uvědomit, pokud chce být ČSSD opět úspěšná, jako tomu bylo před pár lety.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Je krize sociálních demokratů pouze dočasná, anebo ji hrozí zánik? Dá se srovnat s nedávným útlumem ODS, nebo je to u ČSSD horší?

Každá krize se dá překonat, pokud je k tomu vůle. Je čas přestat pletichařit v kuloárech, vymlouvat se na jiné a začít opět dělat pozitivní politiku pro občany naší země. A přesvědčit je, že minulých 30 let byla ČSSD pro zemi přínosem a bude i do budoucna. Nestačí mít 140letou tradici, je potřeba dělat úspěšnou politiku ve prospěch občanů naší země a umět se poučit z úspěchů i neúspěchů ČSSD v posledních 30 letech, kdy tady silná ČSSD ovlivňovala veškeré dění. Pokud jde o ODS, tak zdaleka není „zachráněna“. ČSSD musí opět oslovit voliče z řad lidí práce, seniorů, rodin s dětmi, lidí se zdravotním postižením, které dobrovolně v posledních letech přenechala jiným stranám a hnutím, tím že se začala blížit TOP 09. Ztratit důvěru občanů je poměrně snadné, získat důvěru zpět je na léta tvrdé poctivé práce a odříkání. Pokud to noví představitelé ČSSD pochopí, má ČSSD šanci.

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Byl jste prvním místopředsedou vlády, ministrem, místopředsedou Senátu. Netáhne vás to opět do vysoké politiky? Na facebooku máte výzvu „Zdeňku, vyjeď z Hodonína a jdi do toho“. Vyjedete z Hodonína od svého bazénku?

Ano, prošel jsem úspěšně mnoha zkušenostmi v různých pozicích. Mrzí mě úpadek ČSSD v posledních letech. Proto podporuji a podpořím lidi, kteří ČSSD budou ochotni vyvést ze slepé uličky liberalismu, do které zabloudila. A budou ochotni navázat na úspěšnou poctivou levicovou politiku, kterou ČSSD vždy prezentovala a byla s ní úspěšná.

Zároveň se ČSSD musí změnit i vnitřně. Otevřít se vlastním členům i příznivcům. Ti musí mít právo se přímo podílet na řízení strany a na volbě jejích funkcionářů, a zároveň i osobně kontrolovat činnost jednotlivých stranických orgánů. Je nutný konec kuloárového pletichaření. Proto podporuji aktivity diskusní a programové platformy Zachraňme sociální demokracii. Osobně se do žádných funkcí nechystám. Ale aktivně využiji své zkušenosti ve prospěch mladších lidí, kteří jsou ochotni tvrdě pracovat na znovuzískání důvěry sociální demokracie v České republice. A znám jich dost.

Psali jsme: To je takový žvást, utřel Moravec Valachovou. A přidala se Udženija: Nevím, proč by pan moderátor měl platit obědy mým dětem „Skončíme na dvou procentech. Politický hřbitov! Ale ne, běž do toho.“ Expremiér, exministři, poslanci, kraje a straníci účtují s Petříčkem, který chce do vedení ČSSD. Silné čtení První výročí Babišova politického selhání: Nedokázal získat důvěru Sněmovny Kdo může vytáhnout ČSSD nahoru? Padlo jméno. Předložil ho Zdeněk Škromach

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Oldřich Szaban