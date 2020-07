Tomáš Vyoral nemá pochyby: Veřejnoprávní redaktor Železný se utrhl ze řetězu! V živém vysílání ventiluje své názory a vychovává. Všeříkající!

reklama

Unijní lídři v úterý po dlouhém jednání schválili rekordní balík peněz pro ekonomickou obnovu po koronaviru. Jde o 750 miliard eur, které budou členské státy splácet desítky let. Jak se na tuto věc díváte?

Jako o snahu vytřískat z řízené demolice světové ekonomiky co možná nejvíce. Další zadlužení členských států, tentokrát vzájemné, a navíc těsnější svázání a posílení integrace zemí do EU sojuzu, poskytnutí dalších virtuálně vytištěných peněz coby pozlátka i roubíku, a jako bonus jsou tuším nějaké podmínky, které musí země splnit – včetně jistě dalšího legislativního balastu ve prospěch našeho vzkvétajícího socialistického svazu evropských uctívačů Marxe.

„Společné dluhopisy znamenají silný integrační efekt,“ radoval se z dohody Miroslav Kalousek. Není to ale spíše tak, že nám tu nyní vzniká dluhová unie? Z čeho vlastně máme mít radost?

To se nevylučuje. Je to integrační prvek a dluhová unie v jednom. Tonoucí se stébla chytá. Už jenom raduje-li se z něčeho Miroslav Kalousek, měli bychom být v lepším případě na pozoru, v horším se obávat nejhoršího. Jinak předpokládám, že to obalený do tibetské, LGBT a Black Likes Mordor vlajky náležitě oslavil, alespoň tak, jak před svým posledním živým výstupem v jednom z večerních pořadů na CNN Primě.

Komunisté se ohradili proti slovům moderátora ČT Jakuba Železného. Ten 15. 7. v pořadu Události komentáře během diskuse řekl: „Nábřeží, které se bůhvíproč dodnes jmenuje po komunistickém prezidentu Ludvíku Svobodovi.“ Narážel tak na pražské Nábřeží Ludvíka Svobody. Jak na Železného názor zareagovat?

Železný se v poslední době doslova utrhl z Železného řetězu, kterým by měl naopak být zřejmě nejen kodexem ČT svázán. Je všeříkající, jak nepokrytě již veřejnoprávní novinář ve vysílání ventiluje své názory a osobní postoje na politiku a místo informování vychovává. Už ani na jedno poloslepé oko nepředstírá, o snaze ani nemluvě, ani mlhavou nestrannost. To bych ale chtěl od sebestředného lepšího novináře veřejnoprávní ČT, který sám avizuje, že bude kádrovat hosty svých pořadů a v případě jemu nelíbících se názorů je posílat ze studia, příliš. Stojí za to ještě připomenout, že jeho poznámka neměla nic společného s tématem pořadu.

„Víte o tom, že vám v Česku věří podle průzkumu CVVM víc lidí než našemu prezidentovi Miloši Zemanovi?“ Tak zněla otázka Světlany Witowské směrem k Zuzaně Čaputové během rozhovoru pro ČT. Jak se díváte na tento výrok?

Nestranná a vyvážená redaktorka jen pokračuje ve zpravodajstvím ČT nastolené správné ideologické linii. Nepokryté PR současné slovenské prezidentce a trojské kobyle V4 Čaputové ostatně ČT dělala i v rámci prezidentské kampaně. A třešničkou na dortu nyní pro paní Witowskou ještě bude pochvala od nového partnera – lobbisty, pasáčka Drahoše a generalissima Pavla a dle všeho americkou spojku u nás Petra Koláře, tatínka podobně povedeného psycho-Pátka Ondřeje z Prahy 6. Ostatně Witowská nedávno sama říkala, jak chce lidem vtloukat do hlavy, že jejím cílem je ukázat pravdu – zřejmě jako v případě údajně živého přenosu v hlavních zpravodajských Událostech, kdy nechala reportéra Hynka bez jakékoliv korekce třikrát označit Andreje Babiše za bývalého premiéra. Tak vtlouká do hlavy dál.

„Má nevýhodu, to je pravda, lidé ho nemají příliš rádi. Částečně si to zavinil sám, protože ty lidi nechal cítit, že je chytřejší než oni, což je, ale ty lidi to neradi,“ míní o Miroslavu Kalouskovi jeho kolega Karel Schwarzenberg. Jde o dobrý postřeh?

Nechci být zlý ke starému člověku, ale to protičeské kníže dlouhodobě dokazuje, že křížení modré krve v nekonečné spirále nedělá dobrotu. A už vůbec ne na hlavu. Chápu, že Schwarzenberg má o sobě stejně vysoké mínění jako o nás běžných lidech nízké, ostatně byl tak vychováván, byl k tomu predisponován a předurčen. Náhodou a rodem. Jinak by měl možná v běžném životě co dělat, aby se jím protloukl a sám sebe uživil. Nebyl bych si tak jistý, nakolik je Kalousek chytřejší než „oni“, ale vychytralejší, vychcanější a oportunističtější než 95 procent občanů je zcela jistě. Karlovi také možná imponuje to, že Kalousek stejně jako on nemá obyčejnou krev jako většina lidí. Zatímco to kníže má krev údajně modrou, Kalousek zase lihově pročištěnou víc než kde kdo. A to je u nás opravdu co říci.

„Na úkor své popularity jsem dokázal v době, kdy finanční trhy měly strach půjčovat nevěrohodným dlužníkům, provést tuto zemi přes finanční krizi bez ztráty květinky,“ okomentoval sám Kalousek své působení v roli ministra financí. Češi to prý pochopí za dvacet let. Souhlasíte?

Když to za tebe nikdo neudělá, pochval se sám. Za prvé jsem před dvanácti lety nesledoval politické dění natolik pozorně. Za druhé je ministr financí, stejně jako většina ministrů a dalších herců na politickém divadle, většinou jen loutkou, ovečkou, posluchačem, vykonavatelem svých poradců, donátorů, náměstků a daleko silnějších hráčů. Za třetí myslím, že v celkovém účtu Kalousek pro Českou republiku o mnoho víc květinek ztratil a pošlapal, než možná teoreticky uhlídal během oné krize – jakkoliv jeho slova beru s rezervou velikosti kola těžebního stroje v čínském lomu. A myslím, že Kalousek by měl doufat, že Češi v souvislosti s jeho osobou raději nepochopí víc, než už pochopili. Protože už tak by měl, myslím, v hospodě na Moravě co dělat, aby mu někdo nenahodil vedení podobně jako se rastaferi kamarádil s parapety. Jakkoliv jsem dalek toho řešit věci násilím.

Bombardování Srbska bylo nezbytností, aby nedošlo k další genocidě jako ve Srebrenici. To prohlásil na besedě v Plzni generál Petr Pavel. Na tato slova reagoval poslanec SPD Jaroslav Foldyna, který Pavla označil za „dobytka“ a připomněl srbské civilní oběti bombardování, mezi které patřila i tříletá Milica Rakić. Jak na vás Pavlův výrok působí? Co Foldynova odpověď?

Na argumentaci dětmi, podobně jako reklamy s dětmi a fotky s dětmi jsem bytostně alergický, nicméně o nespočtu civilních srbských obětí a cíleném bombardování civilních cílů agresorem z NATO a válečných zločinech na Srbsku tehdejších takzvaně západních politiků není prakticky pochyb. Generalissimus Pavel, kariérní komunista a převlékač uniforem na zavolání režimu a lokaj z povolání mě se svými myšlenkovými pochody podobnými postrachu králíkáren z Jablunkova nicméně nepřekvapuje. Ostatně i proto si ho zřejmě po Drahošovi „vhodně“ vybrala americká spojka Petr Kolář. A nezapomínejte, že v Srbsku šlo slovy nejmenovaného klasika s lavičkou ceny mercedesu o humanitární bombardování, a to je úplně něco jiného než to obyčejné nehumanitární. Petr Pavel by udal tátu a zaprodal mámu, aby se dostal do funkce a zalíbil se svým chlebodárcům. Jinak ke genocidě docházelo, ale přesně opačné, než se nám vykládá. A v hlavní roli už tehdy – podobně jako nyní – muslimští hrdlořezové za podpory USA, balkánské řeznice Albright, a tak všelijak podobně. Obří americká základna v Kosovu k přístupu amerických jestřábů na Blízký východ, privatizace srbských zdrojů pod záštitou Kosova, první most pro další muslimskou invazi do Evropy, byznys s drogami nejen pro tajné služby a obchod s orgány. To a mnohé další byly některé z důvodů a následků válečných zvěrstev proti Srbsku. Jakkoliv se ve válce dějí zvěrstva na obou stranách, tak tady se děla spíše na té druhé straně, než jak je nám to prezentováno.

Mohou tato slova generálu Pavlovi nějak uškodit v boji o prezidentský mandát? Jak vidíte jeho šance?

Tato slova dle mého nemají na jeho šance vliv. Z pohledu nekritického mediálního obrazu stejně jako u Drahoše a EUSA kliky v zádech šance jistě má. Z pohledu selského rozumu Čechů a jeho oportunismu za každého režimu spíše doufám, než věřím, že ne.

Koronavirus je tu s námi minimálně v médiích. „Teď je opravdu riziková doba,“ říká vládní poradce pro zdravotnictví a výzkum Roman Prymula a varuje před možnou druhou vlnou. Cítíte také nebezpečí? A v čem?

Více než 500 let starou gotickou katedrálu v Nantes zachvátil tento týden požár. Požár měl prý minimálně tři ohniska, vyšetřovatelé proto nevylučují úmysl. Zadrženého uprchlíka ze Rwandy, který v diecézi pracoval jako dobrovolník, však propustili. Co na celý případ říkáte? Není těch hořících kostelů a katedrál ve Francii nějak příliš?

Hořících katedrál stejně jako inženýrů a lékařů prchajících před Asadem ze Sýrie je ve Francii až nezdravě. A občas mají tyto dvě nezdravosti i svůj průnik. Smutný případ katedrály v Nantes jsem příliš nesledoval, takže si netroufám úplně hodnotit. Nicméně se sám divím, že podobně jako u Notre Dame úřady nevyloučily cizí zavinění okamžitě, tedy samozřejmě s výjimkou možné potenciální viny pravicových extremistů a Putinových agentů.

