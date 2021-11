Totalitní Rusko? Navalnyj? Vše jinak. Český rusista svědčí. I o cestě na Krym

Napětí mezi Ruskem a Ukrajinou sílí. Mluví se o válce. Nastupující Fialova vláda chce vztahy s Ruskem ,,revidovat". Předseda České asociace rusistů, překladatel a hudební historik Jiří Klapka si přeje lepší vztahy s velmocí z východu. Jak řekl ParlamentnímListům.cz, o kauze Vrbětice, která je vážně zasáhla, pochybuje. A vztahy Ruska a USA? „Já to vnímám tak, že Rusko ani samo nechce s Američany soupeřit, ale v USA je stále Moskva nepřítelem číslo jedna. To je bohužel takový paradox,“ uvedl. Putin dle něj totalitář není a pro šíření ruské kultury udělal mnohem víc než jeho předchůdci.

Jak hodnotíte současné vztahy mezi Ruskem a Českou republikou?

Já je hodnotím veskrze kladně. Samozřejmě bych byl rád, kdyby byly přátelštější a vstřícnější.

A s příchodem nové vlády?

Ano, v tom je právě skrytá ta rezerva i ta obava. Myslím, že ty vztahy by určitě mohly být lepší z té české strany. Mám tím na mysli právě naše politické představitele, kteří nás reprezentují a utvářejí zahraniční politiku, a tím do značné míry i naši tvář. A samozřejmě i ty, kteří nás reprezentovat budou.

Jak jste vnímal například diplomatickou roztržku, kterou započala kauza Vrbětice?

Já se přiznám, že tomu skutečně nerozumím. Mně to připomíná ten vtip, jak přijde manžel domů a nalezne manželku in flagranti s cizím pánem, chce něco říct, ale manželka zakřičí:

,,Věříš víc mně, nebo svým očím!?"

Já věřím tomu, že jsou kamna horká, pokud si na ně zkrátka můžu sáhnout. A to v takovémto případě nelze, takže těžko vynášet nějaké soudy a názory.

Je podle vás dnešní Rusko nedemokratickým a totalitním státem?

Ne, ne, to si rozhodně nemyslím. Na mě to takhle nepůsobí. Já sám jsem do Ruska ještě před vypuknutím pandemie covidu jezdil pravidelně dvakrát ročně a ze všech těch zkušeností s komunikací s lidmi z branže, ale i obyčejnými lidmi jsem nic takového neslyšel a nezpozoroval. Myslím, že to je opravdu přehnané.

Jak vy vnímáte osobu ruského prezidenta Vladimira Putina?

Já osobně ho vnímám jako osobnost. Pro někoho možná trochu kontroverzní, ale v každém případě osobnost. A z kulturního hlediska vidím, že od nástupu Putina do funkce prezidenta se pro rozvoj a šíření ruského jazyka a ruské kultury udělalo mnohem víc než za vlády jeho předchůdců.

Vlnu represí odstartovalo lednové zatčení opozičního předáka Alexeje Navalného poté, co se vrátil do vlasti z Německa, například bývalý diplomat Jaromír Novotný o něm tvrdí, že je to pouze kriminálník a že si ho zcela zbytečně zbožšťujeme. Jaký je váš názor?

Já mám zcela stejné informace jako pan Novotný. Je v tom zpronevěra a obecně se dá říct, že Rusko momentálně alespoň v politice postrádá osobnosti. Nevidím tam nikoho, kdo by se mohl s nějakou reálnou šancí na úspěch postavit Putinovi. A to bez ohledu na ty údajné restrikce, které v Rusku proti opozici probíhaly, protože v té opozici žádná adekvátní osobnost nebyla.

Co soudíte o anexi Krymu, kterou například prezident Miloš Zeman před časem v EP oficiálně schválil.

Já s ním souhlasím, protože tam proběhlo jako v autonomní oblasti podle mě legitimní referendum, kde se ti občané rozhodli připojit Krym k Ruské federaci. Můžu říct jenom takovou zajímavost. Když jsem na Krymu kdysi byl, přišli za námi Rusové, kterých je na tom poloostrově výrazná většina, a říkali – prosím vás, pomozte nám, my máme problém, protože se na zdejších úřadech nemůžeme domluvit rusky! No samozřejmě že jsem je musel zklamat, protože můj vliv na tyto věci je mizivý, ale o něčem to také svědčí.

Má podle vás smysl „tahat“ Ukrajinu do Evropské unie?

Vy jste použil to velmi přiléhavé sloveso tahat. Oni ji tahají z obou stran. Jak z té ruské, tak na druhé straně zase z té západní. Ale nemyslím, že by to byla do budoucna ta správná cesta.

K. H. Borovský kdysi řekl, že Rusko se chová jako ochránce všech Slovanů, jen když se mu to právě hodí do krámu... souhlasíte?

Ale to samozřejmě že ano. Ten Havlíček to tehdy říkal v určitém historickém kontextu, ale v zásadě se s tím dá souhlasit i dnes.

Má tedy Rusko typické manýry velmoci?

Tak ono je velmoc, takže je to logické.

A z čeho tak soudíte. Žijeme přece jen už v multipolárním, nikoliv bipolárním světě.

To záleží na tom, jak přesně definovat pojem velmoc.

Řekněme stát, který svou geopolitickou vahou výraznou měrou spoluurčuje směřování celého světa.

V tom případě to Rusko rozhodně je. Navzdory vzestupu Číny si myslím, že Rusko je a bude velmocí. Od geografické velikosti toho státu až po velikost jeho umělců.

Věnujme se rusko-americkým vztahům. Ty nejsou právě přátelské, ale leckdy se zdá, že zcela zbytečně přilévají olej do ohně samotní politici. Například nově zvolený prezident Joe Biden označil v jednom ze svých prvních rozhovorů svůj protějšek Vladimira Putina za zabijáka.

Ano, já si na to vzpomínám. Od prezidenta Bidena to byla prostě nezdvořilost a řekl bych i diplomatická neobratnost.

Já to vnímám tak, že Rusko přitom ani samo nechce takto s Američany soupeřit, ale v USA je stále Moskva nepřítelem číslo jedna. To je bohužel takový paradox.

Jaký je v Česku v současnosti zájem o ruskou kulturu a ruský jazyk?

Ten zájem je jednoznačně na vzestupu. Ruský jazyk se stává po angličtině, která jasně vede, jedním z těch nejvyhledávanějších a díla ruských klasiků dnes zajímají mnoho lidí. Vlastně tomu napomáhá i existence internetu, který umožňuje dohledat mnohé, co by třeba studentům zůstalo jinak skryto.

Jako moderátor legendárních Alexandrovců – jak se díváte na to, že jsou u nás často značkováni jako ruská propaganda?

To je naprostý nesmysl, oni zkrátka vystupují v kostýmu jako třeba herci, kteří hrají svoji roli. To je všechno. Žádné škatulkování není namístě.

Není náhoda, že vyprodávali haly v Americe, v Číně, v Maďarsku, na Slovensku atd. Ale to je čistá komerce. Oni vystupují za nepochybně tučné honoráře, a to už samo o sobě napovídá, že nejde o žádnou cílenou propagandu, protože ta, jak známo, bývá placená tím kterým státem.

Utrpěl vztah k ruské kultuře a ruskému jazyku hodně érou komunismu?

Ne, naprosto ne. Už proto, že od poloviny 80. let s nástupem Gorbačova a glasnosti se začaly vydávat knížky, které byly předtím zakázané, točit filmy, zpívat písně, které by ještě předtím jednoduše neprošly. A to byl v podstatě základ pro to, aby i v té době porevoluční, kdy zde byla tendence to staré, co jakkoliv souviselo s minulým režimem, bourat a rušit, nicméně právě díky těm rokům 1985–1989 zde zůstalo i to pozitivní povědomí o ruské kultuře, na které bylo možné poté dále navázat, a ten propad nebyl tak fatální.

Rozhovor vedl Tomáš Procházka

