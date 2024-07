Totalitní politika Petra Fialy. Boris Šťastný přiložil pod kotel vlády ODS

Kandidujete v Praze 12 za Motoristy sobě a hnutí ANO. Jdou tyto dva subjekty dohromady? Nakolik jde podle vás o správné či přirozené spojení?

Zejména v posledních měsících musí každý vidět, že řada programových témat, která oba dva politické subjekty, politická strana Motoristé sobě a hnutí ANO, prezentují, se k sobě v řadě ohledů blíží. V řadě oblastí to ukázaly volby do Evropského parlamentu jak v otázce Green Dealu, obhajoby národních zájmů, postoje obou subjektů na korespondenční volbu, migraci a další témata. Programová blízkost zde existuje a koneckonců vyústila i ve společném projektu frakce Patrioti pro Evropu. V tomto ohledu vzájemné spojenectví, jehož vlaštovkou je má nominace do Senátu pro volební obvod 17 v Praze 12, dává smysl.

Vaším heslem je Vezmeme si Senát zpátky a koalice proti vládě. Jak si to vyložit?

Počet občanů hrubě nespokojených s výkonem pětikoaličního kabinetu Petra Fialy neustále roste a hlavní vládní strana ODS opustila své někdejší pravicové pozice. Na místo boje za svobodu a kapitalismus deklaruje širokou ideovou shodu s radikálně levicovými Piráty. Je potřeba si uvědomit, že zničující politika současné nekompetentní vlády škodí naší zemi, škodí občanům. Zničila lidem úspory, zdražila energie, potraviny a další životní potřeby včetně léků. Přitom už před volbami lhali občanům, že nebudou zvyšovat daně a celou dobu je zvyšují. Fialově vládě nelze důvěřovat.

Nyní má vláda v rukou téměř absolutní moc. Vedle vládní většiny disponuje většinou v Poslanecké sněmovně, většinou v Senátu, má sobě nakloněného prezidenta republiky, obsadila Ústavní soud. Je potřeba, abychom se pokusili tuto hegemonii rozbít, protože umožňuje v podstatě nekontrolovatelné vládnutí. Senát byl vždy prezentován jako pojistka demokracie a má-li tuto funkci plnit, je třeba mít v Senátu názorovou pluralitu, která tam prostě není. Proto vzniklo heslo Vezmeme si Senát zpátky. Zastoupení opozice v senátních lavicích je zcela minoritní a opačný hlas tam není slyšet.

Mluvíte o záchraně demokracie. Přitom je to právě premiér Fiala a jeho vládní tábor, který často opakuje, že oni jsou tou pojistkou demokracie proti autoritativnímu Babišovi, který se paktuje s Orbánem a Ficem…

Děsivé je, že to je právě vláda Fialovy nové ODS, která nejvíc ze všech polistopadových vlád přiblížila atmosféru v České republice dobám pozdního komunismu. Tehdy jsme si také mysleli něco jiného, než jsme se odvažovali říkat nahlas. Tehdy lidé také stáli před soudem za své názory, protože nesprávný názor byl pro totalitní režim zločinem.

Fialova vláda ve stylu politické inkvizice minulého století nálepkuje každého, kdo má odlišný názor. Nejenom v souvislosti s válku na Ukrajině, ale řadou dalších témat a věcí, které se v naší zemi odehrávají. Lidé s jiným názorem jsou nazýváni populisty, extremisty, dezoláty, nepřáteli státu, bezpečnostním rizikem, nedemokratickou opozicí atp. To musí skončit. Jde o totalitní politiku, kterou do naší země vrací Petr Fiala s Vítem Rakušanem po svém boku a je to jeden z hlavních důvodů, proč jsem se rozhodl po 10 letech vrátit do politiky a bojovat s tím.

Mluvíte o nové ODS pod Fialovým vedením. Sám jste v ODS strávil dlouhá léta a řídil i pražskou organizaci. Stále tam jistě máte kontakty, jsou členové se současným vývojem spokojeni? S jakými pocity dnes svou bývalou stranu sledujete?

Občanská demokratická strana vznikla na úplně jiných principech, než které dnes současná ODS hájí. V minulosti jsem v nadsázce řekl, že ODS už neexistuje, že existuje SPOLU. Existuje celá řada lidí, kteří dříve ODS volili právě pro myšlenky, které dnes hájíme my. Tito lidé se odklonili od podpory ODS, toho kdysi pravicového subjektu a my bychom rádi těmto voličům nabídli alternativu. Budu moc rád, kdyby bývalí voliči staré, dobré ODS, založené Václavem Klausem a dalšími, ale i členové, kterým se odklon od původních ideálů nelíbí, v nás našli naději a oporu.

Vaším hlavním soupeřem bude stávající senátor Pavel Fischer, který v horní komoře patří mezi viditelné postavy. Fischerovou doménou v Senátu je zahraniční politika, varuje léta před Čínou, Ruskem atd. Co byste na jeho místě dělal jinak?

Spanilé jízdy na Tchaj-wan ode mě nečekejte. Do zahraniční politiky se musí vrátit realistická diplomacie vycházející z národních zájmů a podporující pragmatickou obchodní spolupráci. Silácké výpady proti Číně ze strany současného předsedy zahraničního výboru Fischera, ale i dalších představitelů vedení Senátu včetně jeho předsedy Vystrčila a pozérské cestování na Tchaj-wan a další podobné zbytečné aktivistické kroky, poškozují ekonomiku naší země a mnohaleté úsilí českého byznysu v pronikání na zahraniční trhy.

Podíváte-li se na vztahy světových mocností a velkých států s Čínou, nikde nenaleznete takto vyhrocené aktivistické kroky a výroky, které pokládám za nepřijatelné. Jsem pro návrat k realistické diplomacii a Senát by v tom mohl sehrát svou roli.

Další věcí je postoj mého protikandidáta v souvislosti s válkou na Ukrajině. Absolutně jsem přesvědčený, že zabíjení na Ukrajině je třeba zastavit. Jako lékař budu vždy proti válce a proti všem, kteří odmítají mírová jednání a volání po příměří. Může to zachránit tisíce lidských životů. Na rozdíl od pětikoaličních politiků preferuji život před smrtí a tlak na okamžité příměří před nekonečným pokračováním konfliktu.

Zásadně se lišíme i v postoji k obhajobě národních zájmů a pozici České republiky v Evropské unii, protože být součástí EU neznamená muset slepě přijímat všechno, co odtud přichází. Kladu silný důraz na zachování národní suverenity a odmítám předávání dalších našich kompetencí do Bruselu.

Senátor Fischer léta patřil mezi hlavní kritiky a odpůrce prezidenta Miloše Zemana. Na podzim 2021 patřil mezi hlavní postavy pokusu zbavení tehdejšího prezidenta jeho pravomocí, což podrobně s kolegou Lubošem Procházkou popisujeme v naší knize Spiknutí. Vy nyní coby ošetřující lékař o exprezidenta pečujete. Jak vidíte toto období činnosti svého protikandidáta?

Lékařskou péči o pana prezidenta Zemana jsem převzal po tomto období a spoustu věcí z tehdejšího dění jsem měl možnost sledovat jako každý běžný občan z médií. Teprve později po vydání knihy Spiknutí jsem se dovídal věci, o kterých jsem sám nevěděl a byl jsem z nich šokován. Ve všech demokratických zemích má být ústava nedotknutelná. Kroky, které byly tehdy proti panu prezidentovi vedeny, směrovaly proti ústavě a zákonům této země.

Mohu zjednodušeně říci, že každý jednotlivý občan má právo na ochranu svých zdravotnických informací. Nemusí to být prezident republiky, ale například dělník v továrně, která má v případě onemocnění podle platných zákonů právo, aby informace o jeho zdraví nebyly proti němu zneužívány a měl šanci se v rámci své pracovní neschopnosti léčit a vyléčit a mohl si sám rozhodnout o tom, které z informací budou následně využívány v posuzování jeho schopnosti pracovního nasazení. V tomto ohledu vidíme v případě léčení bývalého prezidenta republiky Miloše Zemana flagrantní porušení všech těchto věcí.

Zdá se, že záznamy z lékařské dokumentace putovaly po nejrůznějších osobách a institucích. Zdá se, že existovaly snahy o jeho odstranění z úřadu na základě podkladů z lékařské dokumentace. Jde o nesmírně nebezpečné věci nejenom pro demokracii v naší zemi, ale dotýkají se každého jednotlivého člověka. Bez ohledu na to, že šlo o Miloše Zemana, tedy osobu bývalého prezidenta, pokládám tehdejší kroky vrcholných představitelů Senátu Pavla Fischera a Miloše Vystrčila za flagrantní porušení všech právních předpisů chránících práva pacientů a pokus o znásilnění ústavního pořádku v zájmu partikulárních politických zájmů současné vládní koalice. Pokus, který by se mohl stát kterémukoliv jinému, i budoucímu prezidentovi, pokus, který naštěstí pro naši zemi nevyšel.

Když hovoříme o bývalém prezidentovi Miloši Zemanovi, ten byl velmi aktivní ve snaze přesunu české ambasády v Izraeli do Jeruzaléma po vzoru USA. Jaký je váš názor?

Jsem hlasitým podporovatelem této snahy a v případě zvolení se budu silně zasazovat o její naplnění. Jde o významný symbolický krok vůči izraelskému lidu, který vždy nacházel v naší zemi silného spojence.