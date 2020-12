Toto musí vidět i Drahoš skrze své falešné brýle. Zlatá žíla pana Prymuly. Vyoral odhaluje, co na nás kují pod rouškou nouzového stavu

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Všichni po tom voláme, obhajoval ministr Blatný další posílení pravomocí k boji proti pandemii. Tomáše Vyorala by velmi zajímalo, kdo jsou to „všichni“, a rovnou by takovým lidem doporučil svěrací kazajku dr. Chocholouška. Vydírání občanů omezením svobod, prezentovaným jako „poskytování služeb“, je podle něj vyloženou orwellovskou lží. „Ale vakcinační a testovací byznys je zlatá žíla,“ krčí rameny.

Očkování proti covidu bude dobrovolné, dušuje se hlavní hygienička Jarmila Rážová v rozhovoru pro iDNES. „Kdo bude očkovaný, bude moci bez absolvování testů využívat služeb, které by jinak mohl využít pouze při pravidelném opakovaném testování,“ dodává jedním dechem Rážová. Není to protimluv?

Soudružka Rážová je stejně jako zkorumpovaný vakcinolog Prymula buď sama pomatená, nebo záměrně po orwellovsku lže a mate společnost. Nevidím nic moc dobrovolného na tom, když je občan vydírán omezením svobod – slovy Rážové „služeb“ – či stavěním překážek do cesty, pokud si nepíchne narychlo upiplanou vakcínu, o jejíchž dlouhodobých vedlejších efektech nevíme nic. Navíc v případě nemoci, u které evidentně podle výplodů, na nichž se sama Rážová podílí, stačí desetidenní karanténa a o které bychom prakticky nevěděli, nemít nejlepší PR a hysterii v historii. Ale vakcinační a testovací byznys je zlatá žíla, jak by jistě Rážová, Prymula, Maďar a podobní mohli dlouhosáhle vyprávět.

Ministr vnitra Jan Hamáček varuje, že některé regiony se stále v počtu covidových nákaz příliš nezlepšují. Očekává proto, že Vánoce prožijeme ve 3. stupni systému PES, tedy s poměrně významnými omezeními. Vláda chce opět prodloužit nouzový stav o 30 dní, tedy až do roku 2021. Jak se na tyto věci díváte? Stále platí váš názor, že vládě a zejména některým jejím členům, současný stav vlastně vyhovuje?

Tvrdím od začátku nouzového stavu, že si ho papaláši budou prodlužovat salámovou metodou minimálně do dalšího roku, spíše do jara. A Aspen Institute svazáček Hamáček má zřejmě přebytky červených svetrů, mikin a místa v pokladničkách, nebo spíš trezorech. Navíc občany PR covid zcela oprávněně neděsí, jak by si Svědci Covidovy představovali. Takže i pro umělé budování atmosféry strachu a paniky se nouzový stav hodí. A vzhledem k tomu, co za psychopatické nápady z řady potentátů v poslední době padá, tak kdoví, co pod rouškou nouzového stavu za našimi zády schvalují a kují.

Podle hudebníka Janka Ledeckého při schválení prodloužení nouzového stavu už zbývá jediné – vyjít do ulic. „Já věřím, že když to uděláme, tak se k nám tentokrát policie přidá, protože jim také záleží na budoucnosti naší země a jsou to mimochodem také rodiče, kteří nechtějí, aby z jejich dětí vyrostlo pologramotné, on-line připojené stádo.“ Má pravdu?

Já to beru zatím spíše obrazně. Více být slyšet a ozvat se proti totalitním tendencím koronafašistů, kteří zcela bezostyšně a bezprecedentně bez jakýchkoliv tvrdých průkazných dat a argumentů likvidují ekonomiku, společnost a zbytky svobod, které nám ještě zbyly. Jinak si myslím, ač má tato spekulace řadu dalších proměnných, že při potenciálním vyhrocení situace by se řada policistů zřejmě skutečně dala na stranu obyčejných lidí. Ostatně některé náznaky občas můžeme zaznamenat i v každodenním životě.

Že ministr pro likvidaci školství Plaga, mimochodem další člen Aspen Institutu, spolu s loutkáčkem a ministrem strachu Blatným a dalšími devastují naše děti, co se potřebných návyků, řádu, zodpovědnosti, socializace, samotné výuky a v důsledku psychického i fyzického zdraví týká, musí být zřejmé i Jiřímu Drahošovi skrze jeho falešné brýle. Neomluvitelné a měli by za to nést co nejdříve odpovědnost.

I bez nouzového stavu by mohly být zavírány obchody a školy, či v případě podezření na koronavirovou infekci jednotlivých občanů sledovány jejich mobilní telefony. Takové pravomoci by mohl dostat plánovaný centrální úřad Státní hygienické služby. Jak tento nápad vnímáte? Jde o zásadní ohrožení svobod?

Neuvěřitelně nebezpečná věc. Jenom za tuto myšlenku a vznesení reálného návrhu takového úřadu ke schválení by měli Andrej Babiš a s ním celá vláda podat demisi. Neb Babiš je do jisté míry zodpovědný za své ministry. Tento návrh z dílny chorých koronafašistických mozků, který představil Jan Blatný, čímž se mezi ony mozky sám zařadil, je jedním z nejtotalitnějších, které u nás kdy kdo chtěl prosadit. Jan Blatný, jak jsem četl, ještě uvedl, že „všichni po tom voláme“. Tak by mě zajímalo, koho těmi „všemi“ myslel?

Ať je sepíše do tabulky a pošle rovnou Chocholouškovi, ať připraví svěrací kazajky. Ministr Blatný za pomoci svých kvazi hygieniků, jak se ukazuje, často bohužel obyčejných úředníčků bez špetky odbornosti a selského rozumu, by se stal takřka absolutním vládcem všeho a všech bez kontroly soudů a Poslanecké sněmovny. Mohl by na počkání svévolně likvidovat kohokoliv, ať už jednotlivce nebo firmu, ve jménu našeho kolektivního dobra a války proti jakémukoliv viru či pseudoviru.

Tyto plány byly zástupci opozice přirovnány k Velkému bratrovi z díla George Orwella. Padaly i příměry o totalitě, šílenství či šmírování. Souhlasíte zde s opozicí?

Ano, tady s opozicí souhlasím. Jen doufám, že navzdory inteligenční níži následně nezvednou ruku pro obdobný, kosmeticky upravený totalitní zákon.

Prezident republiky Miloš Zeman se rozhodl kvůli zvýšení daňové slevy na poplatníka vetovat daňový balíček. Je to dobrý krok? Věříte, že je za tím nějaká hra, či nátlak vůči Babišovi, jak mnozí spekulují?

Politika je jedna velká nátlaková a strategická hra. Zda jde v tomto případě o dobrý či špatný krok, nedokážu posoudit, protože jsem o onom aktuálním návrhu daňového balíčku sám nic moc nečetl a nezjišťoval.

Co dělal prezidentův ekonomický poradce Martin Nejedlý v Moskvě? Jaký mandát měl, s kým se setkal, kdo cestu platil? Po tom všem v tomto týdnu pátrala opozice. Vzbuzuje Nejedlého cesta otazníky i u vás?

Nejel-li na dovolenou, zřejmě jel budovat nějaké vztahy, lobbovat či řešit byznys. Pokud jsme cestu platili my z našich daní, měl by Hrad informovat, jaký byl cíl Nejedlého cesty a s kým se setkal. Platil-li si cestu sám a byl bez jakéhokoliv mandátu pouze jako soukromá osoba řešit vlastní záležitosti, ať už byznysové, nebo jiné, tak mě jeho cesta tolik netrápí.

Smyslů zbavený muž vjel v úterý v německém Trieru svým SUV na pěší zóně do lidí, pět jich zabil a další zranil. Údajný pachatel, 51letý Němec, byl po výslechu přesunut do vazby, a nikoli na psychiatrii, jak se původně spekulovalo. Jak si vysvětlit tento útok? S vlnou terorismu pravděpodobně, až na možnou inspiraci v použití vozidla jako zbraně, nesouvisí…

Že nepochopitelné a nechutné zločiny páchají lidé všech náboženství, přesvědčení, genderových identit, ras či etnik. Jen v případě islámského přesvědčení – je takové chování jaksi pravděpodobnější. Útok musí vysvětlit útočník. Psychopati či lidé, kterým zkrátka přeskočí, bohužel žili a budou žít mezi námi.

