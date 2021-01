Trump by měl být vymazán z paměti a pojďme dál. To si myslí krajanka z USA a hovoří o "pevnosti Washington" plné vojáků a policistů, až to místní trochu štve

ROZHOVOR Donald Trump si vytvořil kult osobnosti. Část jeho stoupenců je mu oddána a naprosto mu věří. Kdyby to nemělo tak dramatický dopad na společnost a v podstatě na celý svět, tak by to byla dobrá komedie. Tak hovoří krajanka a dopisovatelka ParlamentníchListů.cz z USA Jana Hunt. S rodinou bydlí ve Washingtonu D. C., ale nyní tráví čas u manželových rodičů ve státě Georgie. Nový prezident Joe Biden ve středu složí přísahu a bude slavnostně uveden do Bílého domu.

Jak hodnotíte vývoj posledních dnů kolem "nechtěného odcházení" Donalda Trumpa a přípravy inaugurace Joe Bidena?

Jako vše, co se týká Donalda Trumpa. Kdyby to nemělo tak dramatický dopad na společnost a v podstatě na celý svět, tak by to byla dobrá komedie. Trump "vždycky vyhraje", takže když prohrál, podvod je jediné možné vysvětlení.

Co si myslíte o útoku na Kapitol?

Upřímně, po pár měsících Trumpových tvrzení, že on volby "a to o hodně" vyhrál a Joe Biden je tedy ukradl, mě to nepřekvapilo. Zaskočilo mě, že policejní složky zodpovědné za udržení pořádku byly tak špatně připravené. Bydlíme kousek od Kapitolu, demonstrace jsou tu téměř na denním pořádku, k násilí ale skoro nikdy nedochází. Tentokrát se násilí očekávat dalo a mělo.

Donald Trump si vytvořil kult osobnosti. Část jeho stoupenců je mu oddána a naprosto mu věří. Kdybyste věřil tomu, že "temné síly", například komunisté, se v Česku někdy po roce 1989 dostaly k moci masivním podvodem, nepochodoval byste na Hrad? Já a spousta ostatních lidí určitě ano. Tak to vidí stoupenci Trumpa.

Hlavní město se opevnilo. Je opravdu situace tak vážná, že se z Washingtonu D. C. stala "pevnost Washington". Stěhuje se z něj, jak jste to s rodinou dočasně udělala vy, více občanů?

Obávám se, že situace je velice vážná hlavně politicky a to nejen ve Spojených státech amerických. Vždyť nedávno Německo zažilo útok na Bundestag. Příčiny současných nepokojů jsou podle všeho hluboké a netýkají se pouze Donalda Trumpa. Trump situaci v každém případě vyhrotil a doslova své příznivce na Kapitol poslal.

My jsme Washington opustili před Vánoci. Náš odjezd nebyl spojený se současnými událostmi. Pokud vím, tak naši sousedé a přátelé zůstávají a s ohledem na počet policistů a vojáků ve městě se cítí bezpečněji víc, než by si přáli. Jsou doslova v obklíčení. Bydlíme na Kapitolském kopci, tedy na Capitol Hill, a do inaugurace tam není dovolena jízda autem. Washington je ze dvou stran obklopený řekami Potomac a Anacostia. Většina mostů vedoucích do Washingtonu je uzavřena. Po pravdě jsem ráda, že tam teď zrovna nejsem.

Jakým způsobem, jestli vůbec, by měl být hnán Trump k odpovědnosti za vše, co se v posledních týdnech či měsících stalo?

To je nyní často probíraná otázka. Kongres bude v rámci impeachmentu hlasovat také o tom, jestli se má současnému prezidentovi zabránit v budoucí kandidatuře. Osobně bych raději preferovala starořímské "damnatio memoriae", tedy vymazání z paměti. Myslím si, že čím méně pozornosti bude Trumpovi věnováno, tím lépe. Měli bychom jít prostě dál.

Nicméně pokud mu zabrání impeachment v budoucí kandidatuře, půjde o praktické opatření. V příštích dnech a měsících čeká Trumpa celá řada soudních žalob. Nudit se rozhodně nebude.

Za prezidenta Trumpa se zvýšilo DPH USA a do země se vrátilo dost pracovních míst. Určité změny k lepšímu se mu asi upřít nedají. Opravdu si zcela poškodil pověst, odstřihl se od budoucího účinkování v politice a nesmazatelně "ušpinil" pověst republikánů?

Trump je ve své podstatě populista, není přirozený republikán. Podle mě si republikáni oddechnou, až Trump zmizí z politické scény.

Nejsem ekonom, nechci posuzovat jeho efekt na ekonomiku. Pokud se ale podíváme na ekonomický růst v průběhu posledních let, tak byl v podstatě stejný jako za Baracka Obamy. Obama ale začal za hluboké ekonomické krize. Trump v každém případě dost poškodil vztahy s tradičními spojenci USA.

V souvislosti s děním v USA se někteří pozorovatelé zamýšlejí nad tím, jestli by pro Ameriku nebyl prospěšnější systém více stran, jako je to třeba ve Francii či v Česku. Co si o tom myslíte?

Nejsem politolog, tudíž nemohu nabídnout odborný posudek. Z mého úhlu pohledu vede systém dvou politických stran k vyostřenějším postojům než systém vícero politických stran. V mnoha otázkách nejsou programy republikánů a demokratů velmi rozdílné. V průběhu politického soupeření se však tyto rozdíly neúměrně nafouknou. Systém více politických stran se mi zdá náchylnější ke kompromisu.

